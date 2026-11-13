السودان: تجدد المعارك بين الجيش و«الدعم السريع» في غرب كردفان

تجددت المعارك بين الجيش السوداني، المسنود بـ«القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح»، و«قوات الدعم السريع» في محيط مدينة الخوي بولاية غرب كردفان. وتضاربت الروايات بشأن نتائج المواجهات، التي اندلعت صباح الجمعة واستمرت منذ ذلك الحين، فيما تعذّر التحقق بشكل مستقل من المعلومات المتداولة بشأن مناطق السيطرة الفعلية.

وقالت «القوة المشتركة»، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، إن قواتها والجيش سيطرا على بلدة صريف عنكوش ومناطق مجاورة لها، موضحة أن قائداً ميدانياً لـ«قوات الدعم السريع»، لم تُحدد اسمه، قُتل خلال المعارك.

ونسبت منصات موالية للجيش إلى مصدر عسكري أن الجيش سيطر على صريف عنكوش، التي تبعد نحو 5 كيلومترات عن الخوي، وهو الأمر الذي لم يتطرق له بيان «القوة المشتركة»، ولا لمدى السيطرة على المدينة نفسها حتى كتابة هذا الخبر.

من جهتها، قالت «تنسيقية لجان المقاومة» بالفاشر، وهي لجان شعبية موالية لـ«القوة المشتركة» برزت بشكل خاص إبان القتال حول الفاشر، إن الجيش والقوات المساندة له سيطرا على المناطق المحيطة بمدينة الخوي، فيما قالت منصات موالية لـ«الدعم السريع» إن قواتها نصبت كميناً للقوة المهاجمة، ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من رواية الكمين، أو من حصيلة الخسائر المسجلة.

وفي محلية النهود، قالت غرفة طوارئ دار حمر، وهي مجموعة شعبية موالية للجيش، إن الجيش دمّر صباح الجمعة منصة لإطلاق المسيّرات قرب منطقة فوجا، وزعمت أن أجانب كانوا يتولون تشغيلها.

منصات موالية لـ«الدعم السريع» قالت إن قواتها نصبت كميناً للقوة المهاجمة (متداولة)

وجاءت معارك، الجمعة، بعد نحو أسبوع من القتال حول عيال بخيت، وهي منطقة تتبع محلية الخوي، وتقع قرب الحدود بين ولايتي غرب كردفان وشماله.

والأسبوع الماضي، نقلت تقارير صحافية عن مصادر عسكرية أن الجيش استعاد السيطرة على منطقة عيال بخيت، فيما تواصلت الاشتباكات حول البلدة وفي مواقع قريبة منها، وتداولت وسائط موالية للجيش معلومات عن اتساع العمليات في محيط مدينتي الخوي والنهود.

وتقع الخوي، مقر المحلية التي تحمل اسمها، في شمال شرقي ولاية غرب كردفان، بين الأبيض شرقاً والنهود غرباً، وتقع ضمن ما يُعرف عسكرياً بـ«محور شمال كردفان»، فيما تقع النهود في دار حمر، وتُعد العاصمة التاريخية لموطن «قبائل الحمر»، وتسكن فيها مع مجموعات سكانية أخرى، وتشتهر بتربية الضأن الحمري وإنتاج الصمغ العربي.

وفي إقليم النيل الأزرق المتاخم لإثيوبيا؛ حيث تدور معارك شرسة بين الجيش وحلفائه، و«الدعم السريع» و«قوات الحركة الشعبية لتحرير السودان»، منذ عدة أشهر، قال الجيش في بيان إن دفاعاته الجوية أسقطت، ظهر الجمعة، مسيّرة استراتيجية معادية، في منطقة دندرو بولاية النيل الأزرق، وإنها عبرت الحدود من إثيوبيا.

من جهة أخرى، دعا المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، لوك ليندبرغ، في ختام زيارته السودان، إلى وقف القتال، وذلك بعد أن التقى في مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض بعض الأسر التي نزحت بسبب الحرب وتكافح لإطعام أطفالها.

وقال ليندبرغ في بيان إن الأشخاص الذين «يواجهون الجوع الحاد باتوا اليوم أمام 3 خيارات مؤسفة: التمرد أو الهجرة أو الموت جوعاً»، وحثّ القادة الدوليين والوطنيين والمحليين على العمل على إنهاء النزاع، وأضاف: «نحن لا يمكننا توفير الغذاء للناس بما يكفي لمجاراة حرب لا تتوقف».

وكان البرنامج قد أعلن أن نقص التمويل اضطره إلى تقليص مساعداته منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، وأن هناك نحو 900 ألف شخص فقدوا مساعداتهم الغذائية خلال الأشهر الأخيرة.

تسببت الحرب في السودان في تدمير آلاف المنازل وتخريب البنى التحتية (وسائل التواصل الاجتماعي)

ويصل برنامج الأغذية حالياً إلى ما يزيد قليلاً على 3 ملايين شخص في السودان، وقال البرنامج إنه يحتاج بصورة عاجلة إلى 520 مليون دولار لتقديم مساعدات غذائية لنحو 5.4 مليون شخص حتى أبريل (نيسان) 2027.