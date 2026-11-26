في صباح الأربعاء الخامس والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، لم يكن البيان الصادر عن الديوان الملكي في الرباط مجرد خبر إداري عابر في نشرات الأنباء، بل كان إعلاناً رسمياً عن ولادة مرحلة جيوسياسية واقتصادية جديدة في المملكة.

حمل البيان اسماً واحداً: علي صديقي، مكلفاً بمهمة دقيقة وحساسة تتمثل في السهر على الإعداد للتنفيذ العملي لخريطة الطريق الخاصة بتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن.

في لحظة واحدة، تحول هذا التكنوقراطي الشاب، الذي اعتاد العمل في صمت الدوائر المغلقة وصالات التفاوض الدولية، إلى محور النقاش العام في المغرب، بوصفه الرجل الذي اختاره العاهل المغربي الملك محمد السادس لوضع اللبنات الأولى لأحد أكثر الأوراش استراتيجية في تاريخ البلاد الحديث.

من مدرجات باريس إلى مطبخ القرار الصناعي

لم يأتِ صعود علي صديقي، المزداد في الثامن والعشرين من مايو (أيار) 1985، من فراغ، بل هو نتاج مسار أكاديمي ومهني صُقل بعناية بين ضفتي المتوسط. فبعد أن تشرب ثقافة التفوق في أسرة مغربية راهنت على العلم، شد الرحال نحو العاصمة الفرنسية ليلتحق بواحدة من أعرق المؤسسات الأكاديمية في أوروبا، وهي «المدرسة العليا للتجارة بباريس» (HEC Paris)، حيث تخصص في تمويل الشركات والاستراتيجية والمحاسبة.

عقب تخرجه، آثر صديقي التريث قبل العودة إلى الوطن، فخاض بين عامي 2010 و2014 تجربة مهنية غنية في مكتب الاستشارات الاستراتيجية الباريسي «ستراتورغ» (Stratorg). هناك، في قلب مطابخ القرار الأوروبية، تعلم لغة الأرقام الكبرى، وجالس كبار التنفيذيين في قطاعات الطيران والفضاء والطاقة، مستوعباً أسرار بناء المنظومات الصناعية المعقدة وفنون التفاوض الشاق حول نقل التكنولوجيا.

علي صديقي (الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات «AMDIE»)

مهندس «الإقلاع الجوي» وأصغر مدير عام

في عام 2014، حانت لحظة العودة إلى الرباط، تزامناً مع إطلاق المغرب ثورته الصناعية الكبرى. التحق صديقي بديوان وزير الصناعة آنذاك، مولاي حفيظ العلمي، ليكون أحد العقول الشابة ضمن الفريق المصغر الذي صاغ «مخطط التسريع الصناعي 2014 - 2020»، وهي الوثيقة المرجعية التي أعادت رسم الخريطة الاقتصادية للمملكة وحوَّلتها إلى منصة عالمية لصناعة السيارات والطائرات.

لم يتأخر تدرجه في هرم المسؤولية، ففي عام 2017 تولى إدارة الصناعات الجوية والسككية والبحرية والطاقات المتجددة، ليصبح المخاطب الأول لكبرى الشركات العالمية الراغبة في الاستقرار بالمغرب.

وبعد عامين فقط، وتحديداً في 2019، حطم الرقم القياسي بتعيينه مديراً عاماً للصناعة وهو في الثالثة والثلاثين من عمره، ليصبح أصغر مدير عام في تاريخ الوزارة.

من هذا الموقع، قاد جولات تفاوضية شاقة مع عمالقة الصناعة العالمية مثل «بوينغ» و«إيرباص» و«سافران»، واضعاً نصب عينيه هدفاً يتجاوز مجرد استقطاب المصانع، نحو توطين التكنولوجيا الدقيقة وتأهيل الكفاءات المحلية ورفع نسب الإدماج الصناعي.

سفير «المغرب الآن» وصائد الاستثمارات

مع تشكل الحكومة الجديدة في نوفمبر 2021، انتقل صديقي إلى الوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية إلى جانب الوزير محسن الجزولي، ليتولى في أبريل (نيسان) 2022 منصب المدير العام للاستثمار ومناخ الأعمال.

ولم تمضِ سوى ثلاثة أشهر حتى جاءت الثقة الملكية في الثالث عشر من يوليو (تموز) 2022، بتعيينه مديراً عاماً للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (AMDIE) وهو في السابعة والثلاثين.

منذ ذلك التاريخ، تحوَّل صديقي إلى الواجهة الترويجية للاقتصاد المغربي في المحافل الدولية، حاملاً راية العلامة المؤسساتية «المغرب الآن» (Morocco Now). بأسلوبه الهادئ ولغته التي تجمع بين صرامة الأرقام ومرونة الدبلوماسية الاقتصادية، نجح في إقناع كبريات المجموعات الصناعية العالمية بأن المملكة لم تعد مجرد وجهة للتكلفة التنافسية، بل أصبحت شريكاً استراتيجياً موثوقاً في سلاسل القيمة العالمية.

رهان 2035... معادلة التكنولوجيا والسيادة

جاءت اللحظة المفصلية في الثامن عشر من نوفمبر 2026، داخل القصر الملكي بالرباط، خلال جلسة عمل رفيعة المستوى ترأسها الملك محمد السادس، بحضور رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري والفريق أول محمد بريض، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية. يومها، وقف علي صديقي ليقدم العرض الرئيسي حول «خريطة طريق الصناعة الوطنية للدفاع والأمن».

لم تكن الأرقام التي استعرضها مجرد توقعات، بل كانت ملامح عقيدة صناعية وأمنية جديدة بحلول أفق عام 2035:

إحداث نحو 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر في مهن عالية الدقة.

تغطية نحو 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة والأمن من الإنتاج المحلي.

توجيه أكثر من 65 في المائة من مداخيل هذا القطاع الحيوي نحو التصدير للأسواق الخارجية.

بعد أسبوع واحد فقط من هذا العرض، ترجم الملك تعليماته بالتنفيذ السريع والفعَّال إلى قرار بتكليف صديقي بقيادة المرحلة التأسيسية. وترى دوائر مطلعة في الرباط أن هذا الاختيار لم يكن وليد الصدفة؛ فالورش الجديدة تتطلب رجل دولة يجمع بين خبرتين نادرتين: الفهم العميق للصناعات فائقة الدقة، وعلى رأسها الطيران الذي يشكل العمود الفقري للصناعات الدفاعية الحديثة، والقدرة الفائقة على هندسة الاستثمارات واستقطاب الشركاء الدوليين.

مهمة انتقالية نحو مستقبل استراتيجي

تتسم مهمة صديقي الجديدة بوضوح الأهداف ودقة الإطار الزمني؛ فهو مكلف بتهيئة الأرضية العملية، وبناء منظومة الحكامة والتمويل، وتجهيز المناطق الصناعية المخصصة لهذا القطاع في كل من بن جرير بالقرب من مراكش وبنسليمان الواقعة بالقرب من مدينة الدار البيضاء، واستقطاب المستثمرين، وذلك في تناغم تام مع اختصاصات باقي المؤسسات المعنية، إلى حين إحداث «الوكالة الاستراتيجية» التي ستتولى تدبير القطاع بشكل دائم، بالتوازي مع استمراره في قيادة وكالة تنمية الاستثمارات والصادرات.

اليوم، تترقب الأوساط السياسية والاقتصادية في الرباط كيف سينجح الشاب الذي أسهَم في إقلاع طائرات «بوينغ» و«إيرباص» بأيادٍ مغربية، في نقل التجربة ذاتها إلى عالم الصناعات الدفاعية والأمنية.