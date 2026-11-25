أعرب جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن خالص التعازي وصادق المواساة لقيادة وحكومة وشعب مصر، إثر الحريق الذي اندلع، الأربعاء، على الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، وأسفر عن سقوط عدد من الوفيات والإصابات.
وأكد البديوي، تضامن دول مجلس التعاون مع مصر في هذا المصاب الجلل، معرباً عن بالغ الحزن والأسى لما خلفه الحادث من خسائر في الأرواح، مبتهلاً بالدعاء لله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظ مصر وشعبها من كل مكروه.
ولقي 30 شخصاً مصرعهم وأصيب 15 آخرون في حريق اندلع أعلى نفق على الطريق الدائري بحي الوراق بمحافظة الجيزة المصرية، مساء الأربعاء، إثر انقلاب شاحنة محملة بمواد بترولية واشتعالها؛ ما تسبب في انفجارات متتالية وامتداد النيران إلى عدد من السيارات المجاورة.
ووجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم اللازم لأسر ضحايا ومصابي حادث الطريق الدائري. وأعرب عن خالص تعازيه ومواساته لأسر ضحايا الحادث.
من جهته، تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، مع الوزراء المعنيين، تطورات حادث الحريق الذي اندلع أعلى الطريق الدائري بالوراق بمحافظة الجيزة.