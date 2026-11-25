تصاعدت مطالب برلمانية في مصر بإعفاء دائم لهاتف واحد لأبناء البلاد القادمين من الخارج، بعدما أبدى الكثير من المصريين المغتربين انزعاجهم من «رسوم الجوال» المبالغ فيها بعد نحو عام على بدء تطبيقها.

وشهدت الأيام الماضية تحركات برلمانية عدة لمناقشة ارتفاع الرسوم الجمركية للهواتف المحمولة؛ وتقدم عضو «لجنة العلاقات الخارجية» بمجلس النواب الممثل عن المصريين بالخارج إسلام التلواني، الأربعاء، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، بشأن الإجراءات المرتبطة بدخول الهواتف المحمولة بصحبة المصريين المقيمين بالخارج.

وطالب التلواني بإقرار «إعفاء دائم لهاتف شخصي واحد على الأقل لكل مصري مغترب، بما يضمن حقه في استخدام هاتفه خلال زياراته المتكررة إلى أرض الوطن دون رسوم أو إجراءات إضافية».

وبحسب وسائل إعلام محلية، قال التلواني في طلب الإحاطة إن «هناك حالة من الاستياء بين عدد من المصريين بالخارج بسبب عدم التمييز الواضح بين الهواتف الشخصية التي يصطحبها المغتربون لاستخدامهم اليومي، والأجهزة التي تدخل البلاد بغرض الاتجار».

تباين كبير بين أسعار الهواتف المحمولة في مصر والخارج (أ.ف.ب)

وأضاف أنه خلال لقاءات جمعته مع عدد من أبناء الجاليات المصرية في بعض الدول، تركزت المطالب في ضرورة الإعفاء الشخصي لهاتف محمول، باعتبار ذلك حقاً لهم في ظل ما يقومون به من دور في دعم الاقتصاد الوطني من خلال التحويلات الدولارية التي تزايدت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة.

كانت الحكومة المصرية قد فرضت رسوماً جمركية على الهواتف المستوردة القادمة من الخارج، حيث يُسمح للمسافرين بإدخال جوال شخصي واحد فقط على أن يتم استخدامه فترة محددة دون جمارك، بينما يخضع أي جوال إضافي يتم إدخاله لرسوم جمركية بنسبة 38.5 في المائة من قيمته.

وفي مارس (آذار) الماضي، أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن زيادة مدة الإعفاء الممنوح لأجهزة التليفون المحمول للمصريين المقيمين بالخارج عند زيارتهم للبلاد من 90 يوماً إلى 120 يوماً، اعتباراً من الأول من أبريل (نيسان) الماضي، بحسب بيان للخارجية المصرية حينها.

وأبدى الصحافي المصري المقيم في الكويت حازم ماهر «انزعاجه الشديد» من فرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «القرار بشكل عام جائر، والنسبة مرتفعة جداً، ويجب ألا تزيد الرسوم على 5 في المائة، ولا يوجد سبب منطقي للمغالاة في النسبة».

وأضاف: «سعر الهاتف المحمول في مصر أغلى كثيراً من سعره في معظم الدول، ثم تضاف الرسوم الجمركية إلى السعر. ولا يعقل أن أنزل بلدي في عطلة كل عام فيتم إيقاف هاتفي بعد 120 يوماً».

إحدى صالات الوصول بمطار القاهرة الدولي (ميناء القاهرة الدولي)

وسجلت تحويلات المصريين بالخارج في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري تدفقات قياسية بلغت نحو 38.2 مليار دولار مقابل نحو 30.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق، حسب البنك المركزي المصري.

كما سجلت التحويلات في الفترة من يوليو (تموز) الماضي، إلى سبتمبر (أيلول) ارتفاعاً بمعدل 20.4 في المائة لتصل إلى نحو 13 مليار دولار، مقابل نحو 10.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

ويصف المصري المقيم في الكويت، مراد لويس، الرسوم الجمركية على الهواتف بأنها «ظالمة»؛ وقال لـ«الشرق الأوسط»: «من حق كل مصري بالخارج إدخال تليفونه الشخصي دون أي رسوم».

وفي رأي عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن، أن الرسوم الجمركية تُشكل عبئاً على المصريين بالخارج، كما تمثل ازدواجاً ضريبياً، إذ يتم يدفع ضرائب الهاتف في البلد الذي يُشترى منه.

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «يجب إعادة النظر في الرسوم الجمركية، وتخفيض النسبة لتصبح معقولة؛ فهذه المغالاة قد تدفع المغتربين إلى تقليل زياراتهم لمصر».

وأضاف: «الكثير من المصريين لديهم هاتفان، أحدهما بخط مصري لسهولة التواصل مع عائلته، والآخر بخط من البلد الذي يعيش فيه».

وفي رأي الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس، فإن فرض رسوم جمركية يرجع إلى محاولة حماية الصناعة المحلية.

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «أسعار الهواتف التي تصنع في مصر أغلى من المستوردة، رغم فرض الرسوم الجمركية». واستطرد: «جزء من مشكلة المصريين بالخارج يتعلق بمخاوف أن يتحول الأمر إلى تجارة، حيث يجلبون هواتف لبيعها؛ وهذه تفاصيل يمكن تقنينها».