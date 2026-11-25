فيما بدا نوعاً من التوتر والضغط المتبادل، أعادت سفارة هولندا بالقاهرة إغلاق مبناها «حتى إشعار آخر» إثر احتجاجات أمام مبنى السفارة بحي الزمالك على خلفية استمرار احتجاز المواطن المصري أحمد ناصر بهولندا.

وبينما لم تعلق وزارة الخارجية المصرية على «قرار غلق السفارة»، أكد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن «القرار لا يرتقي لمستوى الأزمة الدبلوماسية» وإن كان يشير إلى نوع من «الضغط المتبادل» بين الجانبين إثر تمسك كل طرف بموقفه.

وكان عدد من المصريين قد نظموا، الثلاثاء، احتجاجاً أمام سفارة هولندا في القاهرة للمطالبة بالإفراج عن ناصر الذي احتُجز بهولندا، في 11 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، خلال توجهه للمشاركة في مظاهرة مؤيدة للحكومة المصرية أمام مقر سفارتها في لاهاي، شارك فيها عشرات من أبناء الجاليات المصرية بأوروبا لإظهار «دعمهم لموظفي السفارة»، عقب مظاهرة مناهضة للحكومة نظمها الناشط المعارض أنس حبيب أمام مقرها في الرابع من الشهر.

وشهد العام الماضي حملة مظاهرات أمام سفارات وبعثات دبلوماسية مصرية في الخارج والدعوة لإغلاقها، زعم فيها حبيب أن القاهرة «تعرقل دخول المساعدات إلى غزة»، وهو ما نفته مصر مراراً، مُوجّهة أصابع الاتهام إلى تنظيم «الإخوان» بالوقوف وراء الحملة التي تطورت إلى احتجاجات أمام سفاراتها لدى دول عدة.

وأعلنت السفارة الهولندية في القاهرة، الأربعاء، إغلاق مبناها للجمهور حتى إشعار آخر؛ وقالت في بيان، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»: «كإجراء احترازي، تم إغلاق مبنى السفارة الهولندية بالقاهرة للجمهور حتى إشعار آخر»، لافتة إلى أن وزارة الخارجية الهولندية اتخذت القرار في «ضوء المظاهرات التي تنظم أمام مبنى السفارة».

وأوضحت أنه «سيتم التواصل مع أصحاب المواعيد المسبقة، أو إخطارهم في أقرب وقت ممكن بشأن إعادة جدولة مواعيدهم».

وسبق أن أعلنت السفارة الهولندية بالقاهرة في 22 أكتوبر الماضي إغلاق مبناها في القاهرة للأسباب نفسها.

السفارة... وتوفير الحماية

مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي أكد أن ما يحدث «لا يشير إلى أزمة دبلوماسية؛ لكنه قد يتطور حال استمراره لوضع لا يحبه الطرفان». ودعا إلى «التعامل بحرص وحذر وبُعد نظر مع هذا الموضوع وإغلاقه نهائياً، لا سيما وأن العلاقات المصرية - الأوروبية في غاية الأهمية للجانبين في مختلف المجالات».

مبنى وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة (صفحة وزارة الخارجية على فيسبوك)

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أجرى اتصالاً هاتفياً بنظيره الهولندي توم بيريندسن عقب اعتقال ناصر، طالبه خلاله بـ«معرفة ملابسات التوقيف وسرعة الإفراج عن المواطن المصري».

وأكد، حسب بيان لوزارة الخارجية المصرية آنذاك «الأهمية القصوى لتوفير الحماية اللازمة والكافية لمقر السفارة المصرية في لاهاي، واحترام الالتزامات المنصوص عليها في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية»، وربط ذلك بمبدأ «المعاملة بالمثل»، مشيراً إلى «حرص السلطات المصرية على حماية جميع البعثات الدبلوماسية الموجودة في مصر».

كما امتدّت تداعيات الأمر إلى البرلمان، حيث دعا رئيس «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب طارق رضوان، الشهر الماضي، إلى «توضيح الأساس القانوني للإجراءات المتخذة بحق ناصر وضمان حقوقه»، مطالباً أمستردام بالإفراج عنه.

«ضغط متبادل»

وعدّ مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، المظاهرات أمام السفارة وقرار إغلاق مبناها بمثابة نوع من «الضغط المتبادل». وقال أيضاً إن الموضوع «لا يرتقي لمستوى الأزمة الدبلوماسية»، مضيفاً أن «الجانب الهولندي يصرّ على احتجاز المواطن المصري بوصفه مثيراً للشغب، رغم أنه كان يتظاهر رداً على احتجاج ضد السفارة المصرية في لاهاي».

ومضى قائلاً: «التظاهر أمام السفارة الهولندية نوع من التعبير عن الرأي والاحتجاج ضد السلطات الهولندية»، مؤكداً أن ما يحدث «مجرد ضغط متبادل قد يجعل الموضوع مطروحاً في اللقاءات الدبلوماسية؛ لكنه لن يؤدي إلى توتر العلاقات بين الجانبين».

وهذه هي المرة الثانية التي تعلن فيها هولندا وقف استقبال الجمهور في مبناها بعد نحو شهر.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير نادر زكي، قد أكد في حديث لـ«الشرق الأوسط»، الشهر الماضي، أن «الإجراءات التنظيمية المؤقتة التي تتخذها بعض البعثات الدبلوماسية لتعليق استقبال الجمهور لفترات محددة تُعدّ أمراً اعتيادياً، ولا تعكس وجود أي معوقات تؤثر في سير العمل داخل السفارة، ولم نلحظ بالنسبة لسفارة هولندا ما يعيق عملها».