قالت وزارة الصحة المصرية، الأربعاء، إن حصراً أولياً أشار إلى وفاة 30 شخصاً في حريق اندلع إثر انقلاب شاحنة محملة بمنتجات بترولية واشتعال النيران فيها على طريق دائري رئيسي، فيما ذكرت النيابة العامة أنها باشرت التحقيقات في الحادث.
ويربط هذا الطريق الدائري بين طرق رئيسية في القاهرة الكبرى التي تضم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.
وأفادت وزارة الصحة بأن الحريق اندلع فوق نفق في حي الوراق بالجيزة. وذكرت وسائل إعلام محلية أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
مشاهد متداولة توثق لحظة انفجار السيارة المحملة بمواد بترولية على الطريق الدائري بمنطقة الوراق في مصر pic.twitter.com/f7zjHVLauq
— صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) November 25, 2026
وذكرت النيابة العامة، في بيان، أنها باشرت «التحقيقات في حادث تصادم وحريق ناقلة مواد بترولية بالوراق بمحافظة الجيزة» المتاخمة للقاهرة. وأمرت النيابة بأخذ عينات الحمض النووي (دي إن إيه) «من جثامين المتوفين الذين لم يتم التعرف على هوياتهم، لإجراء المضاهاة اللازمة».
وقال بيان النيابة: «أظهرت التقديرات المبدئية للحادث إصابة 25 شخصاً، ووفاة 30 آخرين، وتفحُم 27 مركبة ما بين سيارات ودراجات بخارية. ويجري حصر الأعداد النهائية وفحص جميع التلفيات والخسائر للوقوف على جميع الظروف والملابسات المحيطة بالحادث وتحديد المتسبب في وقوعه».
وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي نيراناً مشتعلة في عدد من السيارات.
الأهالي يحاولون انتشال أشخاص محاطين بنيران حريق سيارة محملة بمواد بترولية أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق في مصر pic.twitter.com/gp8xQl7mVJ
— صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) November 25, 2026
وقال مصطفى أبو زيد، وهو مهندس، إنه أثناء سيره بسيارته على الطريق الدائري في الاتجاه المقابل للحادث «فجأة، عربية كانت محملة بمواد بترول، انقلبت وارتطمت في الرصيف، وفي لحظة النار اشتعلت فيها وفي أكتر من 30 سيارة أخرى اصطدمت بها، وانفجرت السيارة والنيران تطايرت على باقي العربيات، النيران كانت مرتفعة لأكتر من 20 متراً»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز».
وذكرت وزارة الصحة، في بيان، أن 39 سيارة إسعاف تشارك في عمليات الإنقاذ، وأن المصابين نُقلوا إلى مستشفيات.
وقالت الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع تداعيات الحادث ووجه بتقديم الدعم اللازم لأسر المتوفين والمصابين.
وفي السنوات القليلة الماضية، وسعت مصر شبكة الطرق بإنشاء طرق سريعة ومد جسور جديدة، ضمن برنامج شامل للبنية التحتية يهدف إلى تخفيف الازدحام المروري واستيعاب النمو السكاني المتسارع والتوسع العمراني. ورغم أن هذه المشروعات حسنت انسيابية المرور في بعض المناطق، لا تزال المخاوف بشأن السلامة المرورية قائمة.