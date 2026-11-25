محادثات مصرية-إريترية تتناول مستجدات «القرن الأفريقي» والبحر الأحمر
بدر عبد العاطي أكد الأربعاء دعم مصر الكامل لسيادة إريتريا ووحدتها وسلامة أراضيها (صفحة وزارة الخارجية المصرية على فيسبوك)
تناولت محادثات مصرية-إريترية، الأربعاء، مستجدات الأوضاع الإقليمية في منطقتي القرن الأفريقي والبحر الأحمر.
والتقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأربعاء، في القاهرة نظيره الإريتري عثمان صالح.
ووفق إفادة للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية نادر زكي، أشاد الوزير عبد العاطي بالزخم الذي تشهده العلاقات بين مصر وإريتريا، مؤكداً «دعم مصر الكامل لسيادة إريتريا ووحدتها وسلامة أراضيها»، وجدد «التأكيد على أهمية مواصلة تعزيز التعاون الثنائي».
وكان اجتماع وزاري ثلاثي جمع وزير الخارجية المصري بنظيريه الإريتري والسوداني محيي الدين سالم، السبت الماضي، في مدينة أسوان (جنوب مصر) قد أكد «رفض الإجراءات الأحادية في قضايا الأمن المائي».
وأشار الوزراء حينها إلى «ضرورة احترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه والحفاظ على مؤسساته الوطنية، ورفض دور الميليشيات المسلحة وتسليحها من الخارج». وجددوا دعمهم لوحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه ورفضهم إقامة أي كيانات موازية. كما أكد الوزراء دعمهم لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الإريترية.
وتناول لقاء عبد العاطي وصالح، الأربعاء، تطورات الأوضاع في منطقتي القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وأكد عبد العاطي «موقف مصر الثابت الداعم لوحدة وسيادة وسلامة أراضي دول المنطقة والحفاظ على مؤسساتها الوطنية، ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية».
واتفق الجانبان على «مواصلة البناء على مخرجات (قمة العلمين التشاورية) التي عقدت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة».
وأكد «إعلان العلمين» الصادر عن «القمة الرباعية التشاورية» التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيريه الإريتري أسياس أفورقي، والصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس «مجلس السيادة الانتقالي» في السودان عبد الفتاح البرهان، الشهر الماضي، على «ضرورة احترام السيادة واستقلال ووحدة أراضي دول المنطقة وإعلاء قيم حسن الجوار، والعمل على دعم المؤسسات الوطنية وتعزيز الحلول السياسية والسلمية للنزاعات». وشدد القادة حينها على «مبدأ حرية الملاحة، وأن حوكمة البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة»، وأكدوا «الرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تضرّ بالاستخدامات المائية القائمة لدولتي مصب نهر النيل (مصر والسودان)».
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«الشرق الأوسط» (القاهرة)
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ليبيا تسارع الخطى شرقاً وغرباً لتوسيع الشراكة مع أنقرة
إردوغان خلال استقباله حفتر في العاصمة التركية أنقرة الأربعاء (الرئاسة التركية)
تتحرك ليبيا على مسارين متوازيين لتعزيز شراكتها مع تركيا، في تطور يعكس اتساع نطاق التقارب بين أنقرة ومراكز القوى الرئيسية في شرق البلاد وغربها.
فبينما استقبل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قائد «الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر في أنقرة، الأربعاء، تواصل حكومة «الوحدة الوطنية» في طرابلس استعداداتها لاستضافة القمة الرابعة للشراكة الأفريقية – التركية، الشهر المقبل، بالتزامن مع تحول في موقف مجلس النواب من الاتفاق البحري الموقع بين البلدين.
وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة بالنظر إلى تعدد الملفات المطروحة على أجندة العلاقات بين البلدين، من التعاون العسكري والأمني إلى المصالح الاقتصادية وترسيم الحدود البحرية، وصولاً إلى التنسيق بشأن القضايا الإقليمية والأفريقية، بما يعكس انفتاح أنقرة على التواصل مع الأطراف الليبية المتنافسة، رغم استمرار الانقسام السياسي والمؤسسي.
وفي مؤشر على اتساع قنوات التواصل التركية مع شرق ليبيا، التقى إردوغان في أنقرة مع حفتر، وسبق ذلك اجتماع مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بمقر الوزارة في إطار زيارة رسمية إلى تركيا. وشارك في اللقاء عدد من أبرز القيادات العسكرية والإدارية المحسوبة على معسكر حفتر.
وضم الوفد أبناءه - نائبه الفريق صدام حفتر، ورئيس أركان قواته الفريق خالد حفتر، ورئيس صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بلقاسم حفتر - إلى جانب وزير الدفاع التركي يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ورئيس هيئة الأركان العامة سلجوق بيرقدار أوغلو.
ووفق بيان القيادة العامة، تناولت المباحثات آخر المستجدات الإقليمية والدولية، والملفات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين ليبيا وتركيا في مختلف المجالات، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة التفاهمات أو الاتفاقات التي بحثها الجانبان.
مذكرة التفاهم البحرية
تزامنت الزيارة مع تطور تشريعي لافت في طرابلس، بعدما نشر مجلس النواب قرارات تتعلق بموقفه من مذكرة التفاهم البحرية الموقعة مع تركيا عام 2019، في تحول عن موقفه السابق الرافض للتصديق عليها، بما يفتح المجال أمام مرحلة جديدة من التعامل مع أحد أكثر ملفات العلاقات الليبية - التركية حساسية.
وكان المجلس قد صوّت بالإجماع في 20 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على التصديق على المذكرة الموقعة بين حكومة «الوفاق الوطني» السابقة برئاسة فائز السراج وأنقرة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، كما ألغى قراريه الصادرين عام 2020، اللذين رفض بموجبهما الاتفاقين البحري والعسكري، ودعا إلى قطع العلاقات السياسية مع تركيا.
وتحدد المذكرة مناطق الصلاحية البحرية بين البلدين وفق الإحداثيات والخريطة المرفقة بها، وتنص على تسجيلها لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، وتسوية الخلافات المتعلقة بتفسيرها أو تطبيقها عبر القنوات الدبلوماسية. كما تتيح إبرام اتفاقات للاستغلال المشترك للثروات الطبيعية الممتدة بين المنطقتين الاقتصاديتين للبلدين.
وتلزم المذكرة أي طرف يبدأ مفاوضات مع دولة أخرى بشأن ترسيم منطقته الاقتصادية الخالصة أو تعديل الإحداثيات المحددة بإبلاغ الطرف الآخر والتفاوض معه. وقد أثارت منذ توقيعها اعتراضات مصر واليونان وقبرص والاتحاد الأوروبي، على خلفية ما اعتبرته مساساً بحقوق دول أخرى في شرق المتوسط ومخالفة لقواعد القانون الدولي، بينما تتمسك أنقرة بها بوصفها أساساً للتعاون البحري مع ليبيا.
القمة الأفريقية - التركية
في الوقت ذاته، تسابق حكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة الزمن لاستكمال ترتيبات استضافة القمة الرابعة للشراكة الأفريقية - التركية في طرابلس يومي 8 و9 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وسط توقعات بمشاركة إردوغان وعدد من القادة الأفارقة، في حدث تسعى الحكومة إلى توظيفه لتعزيز حضورها الدبلوماسي.
وتشمل الاستعدادات الجوانب التنظيمية والفنية والأمنية واللوجستية، بالتنسيق مع الجانب التركي ومفوضية الاتحاد الأفريقي، بما في ذلك إعداد الوثائق الختامية، وتجهيز مقار الاجتماعات وإقامة الوفود، وترتيبات استقبال رؤساء الدول والحكومات وتنقلاتهم ومغادرتهم.
واستعرضت الحكومة هذه الترتيبات خلال اجتماع عبر الاتصال المرئي للجنة الفرعية التابعة للجنة الممثلين الدائمين بالاتحاد الأفريقي والمعنية بالتعاون متعدد الأطراف. وقدم مصطفى المانع، رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الدبيبة والمشروعات الاستراتيجية وعضو اللجنة العليا للقمة، إحاطة بشأن التجهيزات ومراحل تنفيذها.
وشملت الإحاطة إجراءات التأشيرات والتسجيل والاعتماد الإلكتروني والترتيبات البروتوكولية، إلى جانب تأمين مقار انعقاد القمة وإقامة الوفود وخطوط تحركاتها، في تنسيق مع مفوضية الاتحاد الأفريقي والجانب التركي لضمان استكمال المتطلبات التنظيمية قبل موعد انعقادها.
وفي السياق نفسه، بحث الطاهر الباعور، المكلف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي، مع السفير التركي لدى ليبيا غوفين بيجيتش، الترتيبات الجارية لاستضافة القمة، وسبل تعزيز التنسيق الثنائي لإنجاحها، فضلاً عن تطوير التعاون في مختلف المجالات.
وعلى المسار الأمني، عقد وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي اجتماعاً موسعاً بمشاركة مسؤولي الأجهزة الأمنية والعسكرية ومديري أمن طرابلس وعدد من المناطق المحيطة بها، لمراجعة الخطط الخاصة بحماية الوفود ومقار إقامتها وتأمين تحركاتها خلال أيام القمة.
ومن المنتظر أن تبحث القمة مسار الشراكة الأفريقية - التركية منذ اجتماع إسطنبول عام 2021، وأولويات التعاون خلال السنوات المقبلة، خصوصاً في مجالات التجارة والاستثمار والتصنيع والبنية التحتية والطاقة والزراعة والأمن الغذائي والتعليم والتكنولوجيا، إلى جانب ملفات السلام والأمن والتنمية المستدامة.
محادثات مصرية-إريترية تتناول مستجدات «القرن الأفريقي» والبحر الأحمر
بدر عبد العاطي أكد الأربعاء دعم مصر الكامل لسيادة إريتريا ووحدتها وسلامة أراضيها (صفحة وزارة الخارجية المصرية على فيسبوك)
تناولت محادثات مصرية-إريترية، الأربعاء، مستجدات الأوضاع الإقليمية في منطقتي القرن الأفريقي والبحر الأحمر.
والتقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأربعاء، في القاهرة نظيره الإريتري عثمان صالح.
ووفق إفادة للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية نادر زكي، أشاد الوزير عبد العاطي بالزخم الذي تشهده العلاقات بين مصر وإريتريا، مؤكداً «دعم مصر الكامل لسيادة إريتريا ووحدتها وسلامة أراضيها»، وجدد «التأكيد على أهمية مواصلة تعزيز التعاون الثنائي».
وكان اجتماع وزاري ثلاثي جمع وزير الخارجية المصري بنظيريه الإريتري والسوداني محيي الدين سالم، السبت الماضي، في مدينة أسوان (جنوب مصر) قد أكد «رفض الإجراءات الأحادية في قضايا الأمن المائي».
وأشار الوزراء حينها إلى «ضرورة احترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه والحفاظ على مؤسساته الوطنية، ورفض دور الميليشيات المسلحة وتسليحها من الخارج». وجددوا دعمهم لوحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه ورفضهم إقامة أي كيانات موازية. كما أكد الوزراء دعمهم لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الإريترية.
وتناول لقاء عبد العاطي وصالح، الأربعاء، تطورات الأوضاع في منطقتي القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وأكد عبد العاطي «موقف مصر الثابت الداعم لوحدة وسيادة وسلامة أراضي دول المنطقة والحفاظ على مؤسساتها الوطنية، ورفض التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية».
واتفق الجانبان على «مواصلة البناء على مخرجات (قمة العلمين التشاورية) التي عقدت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة».
وأكد «إعلان العلمين» الصادر عن «القمة الرباعية التشاورية» التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيريه الإريتري أسياس أفورقي، والصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس «مجلس السيادة الانتقالي» في السودان عبد الفتاح البرهان، الشهر الماضي، على «ضرورة احترام السيادة واستقلال ووحدة أراضي دول المنطقة وإعلاء قيم حسن الجوار، والعمل على دعم المؤسسات الوطنية وتعزيز الحلول السياسية والسلمية للنزاعات». وشدد القادة حينها على «مبدأ حرية الملاحة، وأن حوكمة البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة»، وأكدوا «الرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تضرّ بالاستخدامات المائية القائمة لدولتي مصب نهر النيل (مصر والسودان)».
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رفضت الحكومة السودانية، الأربعاء، مبادرة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لاستضافة حوار سوداني شامل يهدف إلى وقف الحرب، وقالت إن أديس أبابا لا تستوفي شرط الحياد، مطالبةً الاتحاد الأفريقي باستبعادها من أي ترتيبات لاستضافة الحوار أو تيسيره. في المقابل، رحّبت بالدعوة حكومة «السلام الانتقالية» التابعة لتحالف «السودان التأسيسي» (تأسيس)، الذي يضم «قوات الدعم السريع»، كما رحب التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود).
الحكومة السودانية المدعومة من الجيش، قالت في بيان نشرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، إن حياد الدولة المضيفة واحترامها سيادة السودان شرطان لقبول دورها في الحوار. وعزت رفضها إلى اتهامات سبق أن وجّهتها إلى أديس أبابا بدعم «قوات الدعم السريع»، وإلى إطلاق مسيّرات من الأراضي الإثيوبية لاستهداف السودان.
وطالبت الخرطوم بتحقيق مستقل في تلك الاتهامات، وقالت إنها تحتفظ بحق اتخاذ ما يلزم عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية. ودعت الاتحاد الأفريقي والجهات الإقليمية والدولية المعنية إلى استبعاد إثيوبيا من ترتيبات الحوار، مؤكدةً أن اختيار مكانه وتحديد جدول أعماله والجهة التي تتولى تيسيره يعود إلى السودانيين بالتوافق.
حوار مفتوح وحكومة وحدة
ودعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في بيان بالعربية مؤرّخ في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) وأُعلنت المبادرة في اليوم التالي، جميع الأطراف العسكرية والسياسية والمدنية إلى حوار تستضيفه إثيوبيا وتتولى تيسيره. وقال إنه يتطلع إلى أن يفضي الحوار إلى وقف الحرب وإطلاق عملية سياسية والتوافق على ترتيبات المرحلة المقبلة، بما فيها تشكيل حكومة وحدة وطنية تحظى بقبول واسع وتتولى استعادة مؤسسات الدولة وإعادة الإعمار. ولم يحدد البيان موعداً لبدء الحوار أو آلية لوقف إطلاق النار، كما لم يوضح ما إذا كانت هدنة ستسبق المحادثات.
وأكد آبي أحمد استعداد بلاده للوقوف على مسافة واحدة من الأطراف السودانية وتوظيف علاقاتها الإقليمية والدولية لدعم الحوار. واستشهد بدور إثيوبيا عام 2019 في تقريب وجهات النظر بين المجلس العسكري الانتقالي و«قوى الحرية والتغيير» عقب ثورة ديسمبر، وقال إن استقرار السودان جزء من أمن إثيوبيا والقرن الأفريقي.
وجاء إعلان المبادرة في اليوم نفسه الذي التقى فيه رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة. وأكد الجانب المصري، في البيان المشترك الصادر في ختام الزيارة، دعمه مؤسسات الدولة السودانية ورفضه إنشاء كيانات موازية أو الاعتراف بها.
وقال المتحدث باسم حكومة «السلام الانتقالية» التابعة لتحالف «تأسيس»، خالد أحمد دناع، إن حكومته مستعدة للتجاوب مع الدعوة. ورحّب تحالف «صمود» بالمبادرة، داعياً إلى تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لوقف الحرب وإطلاق عملية سلام شاملة بقيادة سودانية.
هجمات في النيل الأزرق
ميدانياً، قالت منصة موالية لـ«قوات الدعم السريع» إن قوات تحالف «تأسيس» سيطرت على بلدة مقنزا في محلية باو، على بُعد نحو 22 كيلومتراً جنوب الدمازين، عاصمة إقليم النيل الأزرق. وتُعرف البلدة بالتعدين الأهلي عن الذهب. ولم يتسنّ التحقق بصورة مستقلة من إعلان السيطرة عليها.
ومساء الثلاثاء، استهدفت هجمات بالمسيّرات أحياء سكنية ومنشآت حيوية في الدمازين والروصيرص. وأفادت «مبادرة المجتمع المدني في النيل الأزرق»، في حصيلة أولية، بمقتل 14 مدنياً وإصابة 15 آخرين، بينما قالت مجموعة «محامو الطوارئ» إن الهجمات أسفرت عن مقتل 19 مدنياً وإصابة 20 آخرين.
وقالت المبادرة إن المدنيين الذين أحصتهم بين القتلى ينتمون إلى ثلاث أسر، وإنهم قُتلوا داخل منازلهم في منطقة الصالحة شمال غربي الدمازين. وأفادت أيضاً بمقتل عسكري في الروصيرص، حيث طالت الهجمات منازل ونادياً للمشاهدة في الحي الجنوبي.
وقالت «محامو الطوارئ» إن المسيّرات استهدفت أيضاً خزان الروصيرص ومنشآت لتوليد الكهرباء، وإن القتلى المدنيين الذين أحصتهم المجموعة سقطوا في أحياء سكنية بالدمازين.
وحمّلت «محامو الطوارئ» «قوات الدعم السريع» مسؤولية الهجمات، فيما حمّلت «مبادرة المجتمع المدني» المسؤولية لـ«الدعم السريع» و«الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال»، وطالبت بتحقيق مستقل.
ويأتي إعلان السيطرة على مقنزا بعد توسّع نطاق سيطرة قوات «تأسيس» في الإقليم خلال الفترة الماضية، ليشمل مراكز محليات الكرمك وقيسان وباو وود الماحي، وبلدات تقع على مسافة تقل عن 50 كيلومتراً من الدمازين.