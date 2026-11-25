تتحرك ليبيا على مسارين متوازيين لتعزيز شراكتها مع تركيا، في تطور يعكس اتساع نطاق التقارب بين أنقرة ومراكز القوى الرئيسية في شرق البلاد وغربها.

فبينما استقبل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قائد «الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر في أنقرة، الأربعاء، تواصل حكومة «الوحدة الوطنية» في طرابلس استعداداتها لاستضافة القمة الرابعة للشراكة الأفريقية – التركية، الشهر المقبل، بالتزامن مع تحول في موقف مجلس النواب من الاتفاق البحري الموقع بين البلدين.

وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة بالنظر إلى تعدد الملفات المطروحة على أجندة العلاقات بين البلدين، من التعاون العسكري والأمني إلى المصالح الاقتصادية وترسيم الحدود البحرية، وصولاً إلى التنسيق بشأن القضايا الإقليمية والأفريقية، بما يعكس انفتاح أنقرة على التواصل مع الأطراف الليبية المتنافسة، رغم استمرار الانقسام السياسي والمؤسسي.

الطاهر الباعور ووزير الخارجية التركي خلال اجتماع في طرابلس الثلاثاء (وزارة الخارجية)

وفي مؤشر على اتساع قنوات التواصل التركية مع شرق ليبيا، التقى إردوغان في أنقرة مع حفتر، وسبق ذلك اجتماع مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بمقر الوزارة في إطار زيارة رسمية إلى تركيا. وشارك في اللقاء عدد من أبرز القيادات العسكرية والإدارية المحسوبة على معسكر حفتر.

وضم الوفد أبناءه - نائبه الفريق صدام حفتر، ورئيس أركان قواته الفريق خالد حفتر، ورئيس صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بلقاسم حفتر - إلى جانب وزير الدفاع التركي يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ورئيس هيئة الأركان العامة سلجوق بيرقدار أوغلو.

ووفق بيان القيادة العامة، تناولت المباحثات آخر المستجدات الإقليمية والدولية، والملفات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين ليبيا وتركيا في مختلف المجالات، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة التفاهمات أو الاتفاقات التي بحثها الجانبان.

مذكرة التفاهم البحرية

تزامنت الزيارة مع تطور تشريعي لافت في طرابلس، بعدما نشر مجلس النواب قرارات تتعلق بموقفه من مذكرة التفاهم البحرية الموقعة مع تركيا عام 2019، في تحول عن موقفه السابق الرافض للتصديق عليها، بما يفتح المجال أمام مرحلة جديدة من التعامل مع أحد أكثر ملفات العلاقات الليبية - التركية حساسية.

حفتر ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان قبل اجتماع في أنقرة الأربعاء (إعلام الجيش الوطني)

وكان المجلس قد صوّت بالإجماع في 20 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على التصديق على المذكرة الموقعة بين حكومة «الوفاق الوطني» السابقة برئاسة فائز السراج وأنقرة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، كما ألغى قراريه الصادرين عام 2020، اللذين رفض بموجبهما الاتفاقين البحري والعسكري، ودعا إلى قطع العلاقات السياسية مع تركيا.

وتحدد المذكرة مناطق الصلاحية البحرية بين البلدين وفق الإحداثيات والخريطة المرفقة بها، وتنص على تسجيلها لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، وتسوية الخلافات المتعلقة بتفسيرها أو تطبيقها عبر القنوات الدبلوماسية. كما تتيح إبرام اتفاقات للاستغلال المشترك للثروات الطبيعية الممتدة بين المنطقتين الاقتصاديتين للبلدين.

وتلزم المذكرة أي طرف يبدأ مفاوضات مع دولة أخرى بشأن ترسيم منطقته الاقتصادية الخالصة أو تعديل الإحداثيات المحددة بإبلاغ الطرف الآخر والتفاوض معه. وقد أثارت منذ توقيعها اعتراضات مصر واليونان وقبرص والاتحاد الأوروبي، على خلفية ما اعتبرته مساساً بحقوق دول أخرى في شرق المتوسط ومخالفة لقواعد القانون الدولي، بينما تتمسك أنقرة بها بوصفها أساساً للتعاون البحري مع ليبيا.

القمة الأفريقية - التركية

في الوقت ذاته، تسابق حكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة الزمن لاستكمال ترتيبات استضافة القمة الرابعة للشراكة الأفريقية - التركية في طرابلس يومي 8 و9 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وسط توقعات بمشاركة إردوغان وعدد من القادة الأفارقة، في حدث تسعى الحكومة إلى توظيفه لتعزيز حضورها الدبلوماسي.

وتشمل الاستعدادات الجوانب التنظيمية والفنية والأمنية واللوجستية، بالتنسيق مع الجانب التركي ومفوضية الاتحاد الأفريقي، بما في ذلك إعداد الوثائق الختامية، وتجهيز مقار الاجتماعات وإقامة الوفود، وترتيبات استقبال رؤساء الدول والحكومات وتنقلاتهم ومغادرتهم.

واستعرضت الحكومة هذه الترتيبات خلال اجتماع عبر الاتصال المرئي للجنة الفرعية التابعة للجنة الممثلين الدائمين بالاتحاد الأفريقي والمعنية بالتعاون متعدد الأطراف. وقدم مصطفى المانع، رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الدبيبة والمشروعات الاستراتيجية وعضو اللجنة العليا للقمة، إحاطة بشأن التجهيزات ومراحل تنفيذها.

وشملت الإحاطة إجراءات التأشيرات والتسجيل والاعتماد الإلكتروني والترتيبات البروتوكولية، إلى جانب تأمين مقار انعقاد القمة وإقامة الوفود وخطوط تحركاتها، في تنسيق مع مفوضية الاتحاد الأفريقي والجانب التركي لضمان استكمال المتطلبات التنظيمية قبل موعد انعقادها.

وفي السياق نفسه، بحث الطاهر الباعور، المكلف بتسيير وزارة الخارجية والتعاون الدولي، مع السفير التركي لدى ليبيا غوفين بيجيتش، الترتيبات الجارية لاستضافة القمة، وسبل تعزيز التنسيق الثنائي لإنجاحها، فضلاً عن تطوير التعاون في مختلف المجالات.

وعلى المسار الأمني، عقد وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي اجتماعاً موسعاً بمشاركة مسؤولي الأجهزة الأمنية والعسكرية ومديري أمن طرابلس وعدد من المناطق المحيطة بها، لمراجعة الخطط الخاصة بحماية الوفود ومقار إقامتها وتأمين تحركاتها خلال أيام القمة.

ومن المنتظر أن تبحث القمة مسار الشراكة الأفريقية - التركية منذ اجتماع إسطنبول عام 2021، وأولويات التعاون خلال السنوات المقبلة، خصوصاً في مجالات التجارة والاستثمار والتصنيع والبنية التحتية والطاقة والزراعة والأمن الغذائي والتعليم والتكنولوجيا، إلى جانب ملفات السلام والأمن والتنمية المستدامة.