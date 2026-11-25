محاكمة رجلين بتهمة اقتحام منزل الأمير ويليام وسرقة «أزرار أكمام»https://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5345648-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A3%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%85
محاكمة رجلين بتهمة اقتحام منزل الأمير ويليام وسرقة «أزرار أكمام»
الأمير ويليام أمير ويلز يسير في داونينغ ستريت في لندن يوم 24 نوفمبر 2026 (رويترز)
مثل رجلان ألبانيان أمام محكمة، اليوم الأربعاء، بتهمة اقتحام المقر الريفي للأمير البريطاني ويليام وزوجته كيت عبر تسلّق أنبوب تصريف وسرقة ستة أزواج من أزرار الأكمام وساعة، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.
ومثل مميرجن دوكو (34 عاماً) وأريلين ندوتشي (32 عاماً) أمام محكمة نورويتش الجزئية، ووُجهت إليهما تهمتا السطو والتعدي على موقع يتمتع بالحماية، وذلك فيما يتعلق بالواقعة التي حدثت يوم الاثنين في أنمر هول، وهو منزل في ضيعة ساندرينغهام الخاصة بالعائلة المالكة في نورفولك، شرق إنجلترا.
ويتألف المنزل من عشر غرف نوم، وأهدته الملكة الراحلة إليزابيث إلى ويليام وكيت بمناسبة زفافهما عام 2011، ويستخدمانه في العطلات والإقامات القصيرة. وكان المنزل غير مأهول وقت واقعة السطو المشار إليها.
وقال ممثل الادعاء جون كوبر إن دوكو وندوتشي، بالإضافة إلى مشتبه به ثالث لم يتم القبض عليه بعد، شغلوا أجهزة استشعار الحركة خارج أنمر هول قبل الساعة السادسة مساء بقليل يوم الاثنين.
وقيل إن المشتبه بهم تسلقوا أنبوب تصريف وتمكنوا من الوصول إلى غرفة الملابس في أنمر هول، وسرقوا ساعة وستة أزواج من أزرار الأكمام، بما في ذلك ما وصفها القاضي ماثيو بون بأنها «أزرار أكمام تخص دوق إدنبرة».
وذكر كوبر إن دوكو وندوتشي حاولا الهرب، لكن جرى تعقبهما بمساعدة أحد الموظفين في ضيعة ساندرينغهام، والذي كان يقوم بدورية مراقبة باستخدام جهاز كشف حراري.
وعثر في النهاية على المتهمين في غابة مجاورة وهما حافيا القدمين نحو الساعة 7:15 مساء يوم الاثنين، وألقي القبض عليهما.
وأرجأت المحكمة نظر قضيتهما حتى الأسبوع المقبل حتى يتسنى لممثلي الادعاء التماس إذن من المدعي العام البريطاني فيما يتعلق بتهمة التعدي على موقع يتمتع بالحماية.
ولم يُطلب من أي من المتهمين تقديم دفوعه بشأن التهم الموجهة إليه، وتقرر حبسهما احتياطياً حتى جلسة الأسبوع المقبل.
وقال متحدث باسم الأمير ويليام في وقت سابق إن الأسرة لن تعلق على المسائل الأمنية.
حكمت محكمة بريطانية، الاثنين، بالسجن سبع سنوات بحق شاب سرّب مقاطع للعبة «جي تي إيه 6» على الإنترنت قبل أكثر من عام من الكشف عن اللقطات الرسمية الأولى للعبة.
«الشرق الأوسط» (لندن)
متحف لندن الجديد... سيرة مدينة صنعتها الهجرات والثقافاتhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5345650-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81-%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
متحف لندن الجديد... سيرة مدينة صنعتها الهجرات والثقافات
متحف لندن من الداخل (أ.ب)
«متحف لندن» الجديد الذي سيفتح أبوابه للجمهور يوم 28 من هذا الشهر ليس متحفاً عادياً، يمكن اعتباره أكبر متحف مكرّس لمدينة واحدة في العالم، وتترجم لغة الأرقام السبب وراء ذلك؛ فقد بلغت تكلفة إنشائه 437 مليون جنيه إسترليني، ويضم داخله نحو خمسة آلاف قطعة وبانتظار وصول 300 ألف قطعة لاحقاً لإضافتها للعرض.
قبل أن أدخل المتحف، يصعب تجاهل حقيقة أن هذا المكان لم يكن متحفاً في الأصل، بل سوق «سميثفيلد» التاريخي الذي ظل مهجوراً لعقود قبل أن تُبعث فيه الحياة من جديد. وبعد إغلاق المقر السابق لمتحف لندن عام 2022، تقرر تحويل السوق إلى مقر جديد للمتحف، في مشروع استغرق تنفيذه أكثر من عقد من الزمن.
تحت القبة التاريخية
حافظ التصميم الجديد على تفاصيله الأصلية، مثل المدافئ القديمة المدمجة في الجدران ولا ننسى القبة الضخمة أعلاه والمرتكزة على 16 عموداً من الحديد.
يعبر المتحف عن مدينة حيوية، جمعت ثقافات مختلفة على مر تاريخها وهو ما عبَّرت عنه مديرة المتحف، شارون أمينت في تعليق لوكالة «أسوشييتد برس»: «ما يُميّز لندن هو أنها لطالما كانت مزيجاً فريداً من الثقافات. ومن أبرز سماتها حركة الناس الدائمة. بدأ الأمر مع تدفق أعداد كبيرة من الوافدين الذين أسسوا مدينة لوندينيوم الرومانية، وما زالت كذلك».
صمَّم السوق العام ستانتون ويليامز وآصف خان، إلى جانب مهندس الحفاظ على التراث جوليان هاراب، وهو مقسم إلى ثلاث مساحات متميزة: الوقت الحقيقي، ووقتنا، والوقت الماضي.
لندن اليوم
أبدأ الجولة في الطابق الأول، حيث تمتد أمامي مساحة هائلة تحت القبة التاريخية التي كانت تحتضن قاعة التداول في السوق. وعلى الجوانب معروضات تستكشف لندن كما نعرفها اليوم. تشمل المعروضات العربة الرسمية المذهَّبة التي كان يستخدمها عمدة مدينة لندن، ولوحة مفاتيح الهاتف القديمة من قصر باكنغهام، يتيح العرض للزائر الفرصة لالتقاط السماعة وتجربة ما يمكن أن يكون مكالمة متخيَّلة ما بين موظفي القصر.
استُخدمت لوحة التبديل في قصر باكنغهام لربط المكالمات الداخلية والخارجية، وذلك بدءاً من عام 1930 حتى أواخر ستينات القرن العشرين. وتعكس الملصقات الموجودة على اللوحة طبيعة العمل داخل القصر خلال ذلك العقد الأخير؛ إذ تضمنت الخطوط الفرعية جهاتٍ مثل طاقم الخدمة في القصر ورئيس الوزراء. وكما يوضح الموقع الإلكتروني لمتحف لندن: «كان موظف البدالة يقوم بتوصيل وفصل أسلاك الربط لإجراء الاتصالات؛ فعند رفع سماعة الهاتف في أي مكان داخل القصر، تضيء إشارة ضوئية تُعرف بـ(اللؤلؤة). وحينها، يقوم الموظف بتوصيل السلك في المنفذ المقابل لتحديد الشخص الذي يرغب المتصل في التحدث إليه».
ومن بين المعروضات كشك حراسة للشرطة مزيَّن بأسماك البيرانا من قِبل فنان الشارع بانكسي عام 2024، وإلى جواره جدار يضم لافتات أصلية لمبانٍ لندنية شهيرة منها سينما «أوديون»، وسلسلة مطاعم «مورلي» المحلية للدجاج المقلي ومحلات «توب شوب» وغيرها.
في الطابق نفسه يُقام معرض مؤقت يستكشف فنون الطهي في لندن، بما في ذلك التغيرات التي طرأت على شارع بريك لين، الذي سكنته أجيال من المهاجرين، وشهد ظهور مطاعم يهودية، ومطاعم كاري جنوب آسيوية.
من لوندينيوم إلى لندن
لاستكشاف المعروضات ننزل للطابق الأرضي وهو يقع على مستوى الشارع في الفترة الرومانية، ويبدو اختيار هذا المستوى مناسباً جداً لعرض تاريخ مدينة تأسست على يد الرومان. يمر العرض بمراحل تاريخية لاحقة مروراً بالعصور الوسطى وعصر الإمبراطورية وصولاً لأولمبياد لندن عام 2012 الذي يعدّه سكان العاصمة لحظة فخر لعاصمتهم. ولا ننسى النافذة الضخمة التي تطل على محطة قطارات «فارينغدون» المجاورة ويمكن للزائر مشاهدة القطارات العابرة عن قرب من خلالها.
بالنزول إلى الطابق الثاني نجد أنفسنا أمام كمية هائلة من المعروضات مقسَّمة حسب موضوعات مختلفة من عصور المدينة المختلفة، وتتبع طريقاً متعرجاً بحيث تترك للزائر حرية اختيار النقطة التي يريد.
وإذا اخترنا اتباع مسار منظم فمن المناسب أن نبدأ من نقطة إنشاء مدينة لندن في العصر الروماني ونتوقف أمام أحد الصناديق الضوئية التي تقدم لنا مقاطع مرسومة متحركة يعرض كل منها جانباً من تاريخ المدينة بالتسلسل التاريخي، تعرض واجهات العرض المختلفة رسومات للندن في عصورها الأولى لنتخيل شكل المدينة وشوارعها في ذلك لوقت، وينتقل السرد الزمني لحقبة أخرى يتغير فيها اسم المدينة حسب القوة الغازية، ولهذا نرى لندنيوم في عصر الرومان، التي سرعان ما يتغير اسمها إلى لندنويك تحت حكم الساكسون، ولندنبورغ على يد الملك ألفريد العظيم في عام 886.
في هذا القسم نجد أننا يمكننا متابعة السياق التاريخي المتسلسل أو اختيار معاينة موضوعات بعينها، فهناك عرض يهتم بالترفيه في فترات مختلفة، وجانب آخر يستكشف الأديان المختلفة المتعايشة في العاصمة، وثالث يتحدث عن الأزياء، ورابع عن الرياضة وأهم شخصياتها قديماً وحديثاً، وهكذا.
أما على الجوانب فنجد قاعات؛ مخصَّصٌ كل منها لحدث معين يستفيض في شرحه ويعرض قطعاً نادرة تعود لذلك الحدث.
الحريق الذي غيَّر لندن
نجد قاعة مخصصة لحريق لندن الكبير الذي يعود لعام 1666 وبدأت شرارتها من فرن أحد الخبازين في شارع «بودينغ لين»، ويقدم عبر عرض بالرسومات لقصص من الحريق، بعضها متخيَّل وآخر حقيقي مستمَدّ من مذكرات شخصيات عاصرت الحدث نسمعها عبر سماعات خاصة، الذي دمر جزءاً كبيراً من العاصمة وقتها. من القطع المعروضة هنا أحجار نجت من الحريق بالكاد وقطع أخرى لا نعرف هويتها، ولكن باستخدام شرح تفاعلي نعرف أنها أقفال ومفاتيح لبيوت دُمِّرت في الحريق.
أسرار كنز «تشيبسايد»
في قاعة ثانية تُعرض مجموعة من الحلي الذهبية والمجوهرات تُعرف باسم «كنز تشيبسايد»، وهو كنز يعود إلى القرن الـ17 عُثر عليه مدفوناً تحت أحد المحال التجارية في سوق «تشيبسايد»، والتي كان تعد أفخم الأسواق في لندن في ذلك العصر، وتم العثور على الكنز في عام 1912. يمكننا تخيل أن يكون أحد تجار الذهب في هذه المنطقة التجارية قام بإحفاء كمية ضخمة من بضاعته أسفل المتجر، وأن يكون توفي بعدها ولم يعرف بسره أحد، ربما!
تصف كبيرة أمناء المتاحف، هازل فورسيث، هذا الكنز بأنه «كبسولة زمنية تعكس ذوق العصر، وثقافته، وابتكاراته، وبراعته الحرفية»، فضلاً عن التجارة العالمية في القرن السابع عشر. وتقول: «إنه يأخذك حرفياً في رحلة استكشافية». يضم الكنز قطعاً لا تقدر بثمن، مثل ساعة صغيرة صُنعت من بلورة واحدة من الزمرد الكولومبي. لكنه يحتوي أيضاً على قطع مزيفة متقنة للغاية، مما يدل على أن الجريمة وعمليات الاحتيال كانت -منذ زمن بعيد- جزءاً من الحياة في المدينة.
يعبِّر العرض أيضاً عن الهجرات المختلفة التي شكَّلت الثقافة في العاصمة، ونجد أزياء تعبِّر عن ذلك، وقسماً يعرض لقطع ومقاطع فيلمية تعبِّر عن الديانات المختلفة.
قطع بارزة
ومن أبرز المعروضات مقعد يُعتقد أن تشارلز ديكنز جلس عليه في أثناء كتابة روايته الشهيرة «قصة مدينتين»، ومن بين القطع اللافتة فستان الحِداد الخاص بالملكة فيكتوريا الذي ارتدته بعد وفاة أحد أحفادها جرَّاء إصابته بفيروس الإنفلونزا.
نرى أيضاً سيارة «فورد» بيضاء تعود للستينات، وباب خشبي بكاتدرائية ويستمنستر يعود للقرن السادس عشر، وأبواب مصعد ذهبي مزخرف كان في متجر سلفريدجيز الشهير.
متحف لا تكفيه زيارة واحدة
قضيت في هذا الطابق نحو ساعة ونصف الساعة وخرجت ولم أُحِط بثلثَي المعروضات. لإعطاء العرض حقه، لا تكفي زيارة واحدة. وحسب مديرة المتحف، شارون أمينت، التي علَّقت لـ«بي بي سي»، فلكي يشاهد الزائر كل قطعة في هذا الطابق يحتاج إلى ثمان ساعات، «وهو ما يعني أنك ستعود مرات أخرى»، وربما ووفقاً لنصيحتها يُستحسن أن يختار ما يروق له وما يهمه في المقام الأول للاطلاع على تفاصيله أولاً.
أترك المتحف وفي ذهني جملة شهير للكاتب صمويل جونسون تعبر عن العاصمة البريطانية: «حين يضجر المرء من لندن، فإنه يضجر من الحياة؛ ففي لندن كل ما يمكن للحياة أن تقدمه».
محاكمة رجلين بتهمة اقتحام منزل الأمير ويليام وسرقة «أزرار أكمام»https://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5345648-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%AC%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A3%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%85
محاكمة رجلين بتهمة اقتحام منزل الأمير ويليام وسرقة «أزرار أكمام»
الأمير ويليام أمير ويلز يسير في داونينغ ستريت في لندن يوم 24 نوفمبر 2026 (رويترز)
مثل رجلان ألبانيان أمام محكمة، اليوم الأربعاء، بتهمة اقتحام المقر الريفي للأمير البريطاني ويليام وزوجته كيت عبر تسلّق أنبوب تصريف وسرقة ستة أزواج من أزرار الأكمام وساعة، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.
ومثل مميرجن دوكو (34 عاماً) وأريلين ندوتشي (32 عاماً) أمام محكمة نورويتش الجزئية، ووُجهت إليهما تهمتا السطو والتعدي على موقع يتمتع بالحماية، وذلك فيما يتعلق بالواقعة التي حدثت يوم الاثنين في أنمر هول، وهو منزل في ضيعة ساندرينغهام الخاصة بالعائلة المالكة في نورفولك، شرق إنجلترا.
ويتألف المنزل من عشر غرف نوم، وأهدته الملكة الراحلة إليزابيث إلى ويليام وكيت بمناسبة زفافهما عام 2011، ويستخدمانه في العطلات والإقامات القصيرة. وكان المنزل غير مأهول وقت واقعة السطو المشار إليها.
وقال ممثل الادعاء جون كوبر إن دوكو وندوتشي، بالإضافة إلى مشتبه به ثالث لم يتم القبض عليه بعد، شغلوا أجهزة استشعار الحركة خارج أنمر هول قبل الساعة السادسة مساء بقليل يوم الاثنين.
وقيل إن المشتبه بهم تسلقوا أنبوب تصريف وتمكنوا من الوصول إلى غرفة الملابس في أنمر هول، وسرقوا ساعة وستة أزواج من أزرار الأكمام، بما في ذلك ما وصفها القاضي ماثيو بون بأنها «أزرار أكمام تخص دوق إدنبرة».
وذكر كوبر إن دوكو وندوتشي حاولا الهرب، لكن جرى تعقبهما بمساعدة أحد الموظفين في ضيعة ساندرينغهام، والذي كان يقوم بدورية مراقبة باستخدام جهاز كشف حراري.
وعثر في النهاية على المتهمين في غابة مجاورة وهما حافيا القدمين نحو الساعة 7:15 مساء يوم الاثنين، وألقي القبض عليهما.
وأرجأت المحكمة نظر قضيتهما حتى الأسبوع المقبل حتى يتسنى لممثلي الادعاء التماس إذن من المدعي العام البريطاني فيما يتعلق بتهمة التعدي على موقع يتمتع بالحماية.
ولم يُطلب من أي من المتهمين تقديم دفوعه بشأن التهم الموجهة إليه، وتقرر حبسهما احتياطياً حتى جلسة الأسبوع المقبل.
وقال متحدث باسم الأمير ويليام في وقت سابق إن الأسرة لن تعلق على المسائل الأمنية.
مصر: الكشف عن آثار مبانٍ حجرية شاهقة في موقع الشلالات بالإسكندريةhttps://aawsat.com/%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/5345617-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8D-%D8%AD%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%82%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
مصر: الكشف عن آثار مبانٍ حجرية شاهقة في موقع الشلالات بالإسكندرية
المكان الذي تم اكتشافه يرجح أنه له أغراض جنائزية (وزارة السياحة والآثار المصرية)
كشفت البعثة الأثرية اليونانية التابعة للمعهد الهيليني لبحوث الحضارة السكندرية -والتي تعمل في منطقة حدائق الشلالات بالإسكندرية منذ نحو 20 عاماً- عن أساسات مبانٍ ضخمة من الحجر الجيري داخل الحي الملكي للإسكندرية القديمة، والذي يمكن أن يُلقي الضوء على التخطيط العمراني والمعماري لهذا الحي التاريخي.
ووفق بيان لوزارة السياحة والآثار المصرية، الثلاثاء، فقد أسفرت أعمال البعثة عن اكتشاف أساسات بناء ضخم، تحيط به أسوار، بالإضافة إلى نفق يمتد أسفل المبنى باتجاه الشمال. وقامت اللجنة العلمية الأثرية المتخصصة بمعاينة موقع الحفائر، وفحص العناصر المعمارية المكتشفة، وأكدت أن الموقع يقع داخل الحي الملكي للإسكندرية القديمة -وهو من أبرز المناطق التاريخية في المدينة-، مشيرةً إلى أن أساسات المبنى وأبعاده ذات الشكل المربع تدل على أنه كان يحمل بناء كبيراً، وشاهق الارتفاع. كما أكدت على أهمية الكشف في دراسة طبوغرافية الإسكندرية القديمة، وتتبع امتداد الأساسات الضخمة، مما يمثل إضافة كبيرة للدراسات الأثرية الخاصة بالمنشآت التي كانت قائمة في هذه المنطقة.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن طبيعة المبنى وسماته المعمارية تثيران احتمالية أن يكون ذا وظيفة جنائزية؛ وفي هذه الحالة قد يمثل «المقبرة الملكية» التي ذكرت المصادر التاريخية أن الملك بطليموس الرابع فيلوباتور (221–204 ق.م) قد أسسها، والتي أشار إليها الجغرافي والمؤرخ اليوناني القديم سترابو في وصفه للإسكندرية القديمة.
وأكد وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، على أهمية هذا الكشف، والنتائج الأولية التي توصلت إليها اللجنة العلمية، مشيراً إلى أن الاكتشافات الأثرية المتتالية التي تشهدها الإسكندرية تؤكد ما تتمتع به المدينة من تراث أثري وحضاري فريد، وما زالت تحتفظ به من شواهد تاريخية قادرة على كشف جوانب جديدة من تاريخها، وتطورها العمراني.
وأوضح أمين عام المجلس الأعلى للآثار، الدكتور هشام الليثي، أن اللجنة العلمية فحصت نتائج أعمال البعثة، والعناصر المكتشفة على أرض الواقع، مشيراً إلى أن استنتاجاتها الأولية تؤكد أهمية الموقع، لا سيما في ظل وقوعه داخل الحي الملكي للإسكندرية القديمة.
وأضاف أن «هذا الكشف يفتح آفاقاً جديدة للدراسات الأثرية المتعلقة بالمنشآت الملكية في الإسكندرية خلال العصر البطلمي»، مشدداً على «أهمية استمرار الأبحاث الأثرية والمعمارية في الموقع، للوصول إلى فهم أدق لطبيعة المبنى، ووظيفته، وعلاقته بالمنشآت المحيطة به». وأشار رئيس آثار الوجه البحري وسيناء والساحل الشمالي بالمجلس الأعلى للآثار، الدكتور أيمن عشماوي، إلى أن الكشف يمثل إضافة علمية مهمة لدراسة طبيعة المنشآت التي كانت قائمة في الحي الملكي بالإسكندرية القديمة، ووظائفها المعمارية والثقافية المرتبطة بها خلال العصر البطلمي.
و«يمثل الكشف عن الأساسات الحجرية الضخمة بمنطقة حدائق الشلالات، الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للحي الملكي بالإسكندرية القديمة، أهمية أثرية وتاريخية خاصة؛ إذ لا تقتصر قيمته على اكتشاف بقايا معمارية ضخمة، وإنما تمتد إلى إمكانية إعادة قراءة جانب مهم من التخطيط العمراني والوظيفي للعاصمة البطلمية، التي كانت واحدة من أبرز المراكز السياسية والحضارية في العالم الهلنستي»، وفق حديث الدكتورة دينا سليمان رئيس قسم آثار شبه الجزيرة العربية بكلية الآثار والإرشاد السياحي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.
وتابعت لـ«الشرق الأوسط»: «تنبع أهمية هذا الكشف من طبيعة المنشأة المكتشفة، وأبعادها المعمارية، فضلاً عن وجود نفق يمتد أسفل المبنى، وهي عناصر تستحق دراسة متأنية لفهم طبيعة المنشأة، ووظيفتها، وعلاقتها بالمنشآت الملكية المحيطة بها. وتزداد أهمية الأمر مع طرح اللجنة العلمية فرضية ارتباط المبنى بالمقبرة الملكية البطلمية التي أشارت إليها المصادر التاريخية القديمة».
وأضافت: «إذا أثبتت الدراسات والحفائر اللاحقة صحة هذه الفرضية، فإننا سنكون أمام إضافة بالغة الأهمية لدراسة العمارة الجنائزية الملكية في العصر البطلمي، وإلقاء مزيد من الضوء على طبيعة المنشآت التي احتضنت الذاكرة الملكية للأسرة البطلمية، وعلاقة هذه المنشآت بالمشهد السياسي والديني للعاصمة. فالمقابر الملكية في العالم القديم لم تكن مجرد أماكن للدفن، بل كانت تعبيراً عن شرعية الحكم، واستمرارية السلطة، ومكانة الملك بعد الوفاة».
وفي الختام، أشارت إلى أن «القيمة الحقيقية لهذا الاكتشاف تكمن في أنه يعيد توجيه الاهتمام البحثي إلى طبوغرافية الإسكندرية القديمة، خصوصاً منطقة الحي الملكي التي لا تزال أجزاء واسعة من صورتها العمرانية بحاجة إلى مزيد من الدراسة، وإعادة البناء العلمي.