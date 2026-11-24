يُحاكم الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وزوجته كارلا بروني، العام المقبل، في قضية جديدة مرتبطة بملف الاشتباه في تلقي حملته الرئاسية عام 2007 تمويلاً من ليبيا.

يأتي ذلك في وقت تستعد فيه محكمة الاستئناف في باريس لإصدار حكمها، الاثنين، بحق عشرة متهمين، من بينهم ساركوزي، في الملف الليبي ذاته، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ومن المقرر أن تجري محاكمة نيكولا ساركوزي وكارلا بروني في الفترة من 3 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 2 ديسمبر (كانون الأول) 2027، بتهم «تكوين عصابة إجرامية بهدف ارتكاب عملية احتيال منظمة»، و«إخفاء جريمة التأثير على شهود».

ويواجه الزوجان عقوبة قصوى تصل إلى السجن عشر سنوات وغرامة مالية مقدارها 150 ألف يورو.

نيكولا ساركوزي برفقة نجله لوي يلوّح لمناصريه في شوارع منتون بجنوب شرقي فرنسا يوم 12 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)

وكان زياد تقي الدين، وهو رجل أعمال فرنسي - لبناني مثير للجدل توفي في سبتمبر (أيلول) 2025، قد وجّه بدءاً من عام 2011 اتهامات أشار فيها إلى تلقّي حملة ساركوزي عام 2007 تمويلاً من ليبيا. وفي عام 2012، أكد للصحافة أن ما يقوله هو «الحقيقة».

وفي عام 2016، صرّح لموقع «ميديا بارت» الاستقصائي بأنه نقل بين نوفمبر 2006 ومطلع عام 2007، «خمسة ملايين يورو» داخل حقائب عبر ثلاث رحلات بين طرابلس وباريس، حيث سُلّم المبلغ على دفعتين لكل من كلود غيان (مدير مكتب ساركوزي حين كان وزيراً للداخلية) وكذلك للرئيس الفرنسي الأسبق نفسه.

غير أن المعنيين نفوا هذه الاتهامات نفياً قاطعاً.

ووُجهت إلى زياد تقي الدين لاحقاً تهم في إطار هذا التحقيق الحساس. لكنه، وفي مقابلة أجريت في نوفمبر 2020، تراجع تقي الدين عن اتهاماته مصرحاً بأن ساركوزي «لم يتلقَّ سنتاً واحداً» من الزعيم الليبي معمر القذافي، قبل أن يعود بعد شهرين ويوجه الاتهام مجدداً إلى الرئيس الأسبق.

نيكولا ساركوزي يعانق زوجته كارلا بروني قبل مغادرة منزله إلى سجن «لا سانتيه» في باريس يوم 21 أكتوبر 2025 (أ.ف.ب)

وفي قرار الإحالة على المحاكمة الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، يرى القضاة أن نيكولا ساركوزي، وزوجته أيضاً، شاركا في اتفاق يهدف إلى ارتكاب عملية احتيال ضمن عصابة منظمة، وذلك عبر ترتيب مقابلة مع زياد تقي الدين بهدف «تضليل القضاة المكلفين بالبت» في قضية التمويل الليبي للحملة الانتخابية.

وكان هدفهم من ذلك دفع القضاة لاتخاذ قرارات «تعفي الأشخاص الملاحقين قضائياً من أي تبعات جنائية».

ورغم تأكيده براءته طوال 15 عاماً، حُكم على نيكولا ساركوزي في سبتمبر 2025 في حكم صادر عن محكمة ابتدائية، بالسجن لمدة خمس سنوات بسبب «اتفاق فساد» مع ليبيا. وبذلك أصبح أول رئيس أسبق للجمهورية (2007 - 2012) يُسجن، حيث أمضى 20 يوماً خلف القضبان.

وفي مرحلة الاستئناف، طالبت النيابة بإنزال عقوبة السجن سبع سنوات بحقه.