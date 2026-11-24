بينما تم الإعلان خلال مؤتمر مشترك بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء العراق علي الزيدي، عن الاتفاق على إلغاء تأشيرة الدخول بين البلدين، كشف السفير العراقي في القاهرة الدكتور قحطان طه خلف لـ«الشرق الأوسط» عن أن «الاتفاق يشمل أن تكون التأشيرة عند الوصول وإلغاء شرط الموافقة الأمنية بالنسبة للعراقيين المسافرين إلى مصر».

وقال الزيدي، الذي زار القاهرة الاثنين، خلال مؤتمر مع الرئيس المصري، إنه لتسهيل حركة التنقل والتواصل بين مواطني البلدين فقد تم الاتفاق على إلغاء تأشيرة الدخول، دون أن يحدد الجانبان بعد موعد دخول الاتفاق حيز التنفيذ أو الإجراءات المنظمة والفئات المستفيدة.

تأشيرة عند الوصول

سفير العراق في القاهرة قال لـ«الشرق الأوسط» أكد أن الجهات المعنية في مصر والعراق تعكف حالياً على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الاتفاق على أن تكون التأشيرة عند الوصول، مشيراً إلى أن «التنفيذ قد يستغرق وقتاً نسعى إلى أن يكون قصيراً، مثلما حدث مع الأردن حيث تم الإعلان عن الأمر نفسه بين الأردن والعراق منذ نحو شهر وحالياً يدخل العراقيون للأردن بـ(فيزا) عند الوصول والعكس صحيح بالنسبة للأردنيين».

وأكد أن العوائد ستكون كبيرة من تنفيذ هذا الاتفاق بين مصر والعراق، حيث سيكون متاحاً لنحو 46 مليون عراقي - هم عدد سكان العراق - زيارة مصر سُياحاً بدلاً من الدول الأخرى التي يذهبون إليها حالياً لأن دخولها بتأشيرة عند الوصول.

وشدد على أن المسألة ستفتح باباً كبيراً لانتعاش السياحة العراقية إلى مصر وكذلك سيتمكن المصريون من زيارة العراق للسياحة، فضلاً عن تسهيل تبادل الاستثمارات والأعمال التجارية بين البلدين.

وتلك كانت أول زيارة للزيدي إلى مصر منذ توليه منصبه، حيث ناقش مع السيسي ملفات عديدة تخص الأمن والاستقرار في المنطقة وكذلك تم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في الاقتصاد والطب والعلوم، ولكن قرار إلغاء التأشيرة بين البلدين كان له صدىً واسع كأبرز نتائج الزيارة.

وتسبب القرار في حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد له يراه يعزز العلاقات بين الشعبين ويحقق فوائد كبيرة للجانبين، ومن انتقده خصوصاً من بعض العراقيين الذين يرون أنه سيفيد المصريين أكثر؛ لأن مصر تشترط موافقة أمنية على أي عراقي يرغب في زيارتها، بينما العراق لا يفعل ذلك مع المصريين، بحسب تعبيرهم.

لكن السفير خلف، أكد أن «الاتفاق يقضي بأن تكون التأشيرة عند الوصول للطرفين دون موافقات أمنية أو غيرها، ولكن ستكون هناك اشتراطات معتادة بحسب نوع الزيارة سواء للسياحة أو لشيء آخر مثل أن يكون هناك حجز تذكرة طائرة وفندق، وهذه الأمور ستعكف على إعدادها وزارات الخارجية والداخلية في البلدين».

وأوضح السفير العراقي أن «هذا القرار يأتي في إطار سعي الحكومة العراقية لتعزيز انفتاح العراق على محيطه العربي وتقوية علاقاته بدول المنطقة وهذه الخطوات ستتبعها خطوات أخرى في هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة».

وتشترط مصر بجانب الحصول على «فيزا» ضرورة حصول العراقي على موافقة أمنية يبررها البعض بأنها منطقية نتيجة حالة عدم الاستقرار التي شهدها العراق خلال السنوات الماضية ودخول تنظيمات إرهابية عديدة إليه، وفي المقابل أيضاً يشكو مصريون من صعوبة الحصول على «تأشيرة» دخول العراق.

وخلال الأشهر الماضية تم تخفيف إجراءات ورسوم الموافقة الأمنية المصرية بحسب ما أشارت له تقارير إعلامية عراقية.

زيارة الزيدي إلى مصر كانت الأولى منذ توليه منصبه وناقش خلالها قضايا أمنية واقتصادية (مجلس الوزراء العراقي)

من جانبه، أشاد خبير السياحة عضو مجلس إدارة «الاتحاد المصري العام لجمعيات المستثمرين»، سامي سليمان، بقرار إلغاء تأشيرة الدخول بين مصر والعراق، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أنه «يأتي في وقت مهم جداً وفارق بعد فترة حروب وعدم استقرار كبيرة سواء في العراق والمنطقة، ومن المؤكد أن أهل العراق يتشوقون للسياحة وستكون مصر بالنسبة لهم وجهة مفضلة لأنهم يحبونها وهناك علاقات تاريخية وروابط عميقة بين البلدين والشعبين».

فوائد للجانبين

وشدد على أن «هذا سيكون له عوائد كبيرة على السياحة المصرية، كما أنه أيضاً سيحقق فوائد كبيرة للعراق من حيث زيادة عدد السياح المصريين فيها وكذلك زيادة عدد المستثمرين»، منوهاً بأن «هناك خبرة كبيرة في الاستثمار والأعمال لدى مصر سيستفيد منها العراق الذي يتمتع بموارد ضخمة تحتاج للاستثمارات التي تعود بالنفع عليه وعلى المنطقة ككل».

وخلال السنة المالية 2024 - 2025 ارتفعت الاستثمارات المصرية في العراق إلى 72.1 مليون دولار، فيما بلغت الاستثمارات العراقية في مصر 5 ملايين دولار. أما تحويلات المصريين العاملين بالعراق فسجلت 52.5 مليون دولار، بحسب الجهاز المصري للتعبئة العامة والإحصاء.

وتمتعت العمالة المصرية بوضع مميز في العراق خلال نظام صدام حسين، ولكن الأمور تراجعت بعد سقوطه ودخول البلاد في أزمات اقتصادية وحروب ضد الإرهاب استمرت لسنوات.

ويرى عضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، أن «قرار إلغاء التأشيرة سيفتح الباب أمام العمالة المصرية، وخصوصاً أن لها تاريخاً في العراق، وهو أمر مهم في وقت تغلق فيه الأبواب أمام تلك العمالة في بعض الدول». وشدد في حديثه لـ«الشرق الأوسط» على أن «هذا سيفتح الطريق أمام علاقات أكثر رسوخاً بين البلدين، وسيجعل المصريين رقماً مهماً في معادلة التنمية العراقية، وستعمل مصر كذلك على تسهيل دخول العراقيين وتجعل العلاقة في مستوى يليق بتاريخ البلدين معاً».