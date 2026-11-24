وافق مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان)، الثلاثاء، على دراسة أعدتها لجنة مشتركة من أعضائه تنظم استخدامات الذكاء الاصطناعي في إدارة الاقتصاد والمالية العامة في مصر، وأحالها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد يومين من النقاشات التي شهدت تبايناً في الرؤى حول التوسع في الاعتماد على تلك التقنيات، بين مخاوف من حدوث اختراقات تشكل خطراً على سرية المعلومات الحكومية.

وأوصت الدراسة التي ناقشها مجلس الشيوخ في مصر بحضور عدد من الوزراء، بإنشاء «منظومة وطنية للتحليل الاقتصادي تعتمد على تكامل البيانات الحكومية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالإيرادات الضريبية ومعدلات التضخم ومراقبة الإنفاق العام، مع ضمان سلامة النماذج الذكية، وتعزيز الأمن السيبراني ومرونة شبكات الاتصالات، إلى جانب إعداد دراسة جدوى تفصيلية للمنظومة، ووضع مؤشرات لقياس كفاءة تشغيلها وعائدها الاقتصادي».

ويختص «مجلس الشيوخ المصري» بإبداء الرأي الاستشاري ورفع التوصيات والدراسات إلى رئيس الجمهورية دون أن تكون لقراراته صفة الإلزام، وذلك وفقاً لأحكام الدستور المصري.

واتفق عدد من النواب على ضرورة وضع إطار تشريعي ينظم استخدام الذكاء الاصطناعي، ويحمي البيانات، ويعزز الأمن السيبراني، ويضمن الاستخدام المسؤول للتطبيقات الذكية، الأمر الذي أيده أيضاً وزير الصناعة المصري خالد هاشم، خلال مشاركته في جلسة الثلاثاء، مشيراً إلى «أهمية البدء من الناحية التشريعية، بما يهيئ البيئة المناسبة للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة».

وجاءت رؤية وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رأفت هندي أكثر تحفظاً، فمع تأكيده «أهمية استخدام التكنولوجيا في تطوير أدوات صنع القرار»، لكنه شدد أيضاً، خلال مشاركته في جلسة الاثنين، على ضرورة «تنفيذ التطبيقات المقترحة بصورة تجريبية ومرحلية، وقياس نتائجها وجدواها الاقتصادية قبل التوسع فيها، مع الحفاظ على سيادة الدولة على بياناتها وتأمين تداولها والتحقق من دقة نتائج النماذج وقابليتها للمراجعة والتفسير».

مجلس الشيوخ المصري يحيل دراسة تنظم استخدامات الذكاء الاطصناعي إلى رئيس الجمهورية (مجلس الشيوخ المصري)

وبحسب وثيقة نشرها موقع «بوابة التكنولوجيا المالية» (محلي)، فإن «الحكومة المصرية حظرت استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في أي مسألة يترتب عليها أثر قانوني أو مالي أو وظيفي أو اجتماعي جوهري على شخص طبيعي أو اعتباري دون وجود مراجعة بشرية فعلية ومؤثرة من المختص صاحب السلطة في اتخاذ القرار».

وأضافت الوثيقة التي جاءت بعنوان «سياسة الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية المصرية» أن هذه المحظورات تسري على العاملين بالجهات الحكومية والمتعاقدين والاستشاريين ومقدمي الخدمات، وكل من يستخدم أنظمة أو أدوات الذكاء الاصطناعي لحساب الجهة أو لصالحها.

وقال خبير تكنولوجيا المعلومات ومستشار وزير الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات سابقاً، الدكتور أيسم صلاح، إن مصر بحاجة إلى بيئة تشريعية تنظم عمل الذكاء الاصطناعي بشكل أكثر تنظيماً في المؤسسات الحكومية، مشيراً لوجود تحديات بشأن توظيف الذكاء الاصطناعي بشكل إيجابي وضمان عدم رفع معلومات مهمة على أدوات أجنبية ليس معروفاً هوية مموليها. وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن التعامل مع مخاطر الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على وضع تشريعات تنظم استخدامه من جانب المواطنين، وإنما يتطلب أيضاً وضع ضوابط مؤسسية لحماية بيانات الدولة والمعلومات التي يتعامل معها الموظفون الحكوميون عبر هذه التطبيقات. وأشار إلى أن ذلك يستلزم دوراً تنظيمياً من «المجلس الأعلى للأمن السيبراني»، و«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات»، والجهات الفنية المختصة، من خلال إصدار قواعد واشتراطات واضحة تحكم استخدام الموظفين لنماذج الذكاء الاصطناعي، وتحدد طبيعة البيانات والمعلومات التي يجوز إدخالها إليها، مع حظر رفع الوثائق والبيانات الحكومية الحساسة إلى منصات غير مؤمنة.

وذكر أن تأمين البيانات الحكومية يتطلب توفير نماذج ذكاء اصطناعي معتمدة تتعاقد عليها الدولة من خلال وزارة الاتصالات والجهات المعنية، إلى جانب تطوير نماذج وطنية، من بينها نموذج «كرنك»، بما يتيح معالجة البيانات داخل البنية التكنولوجية للدولة، وعلى خوادم ومراكز بيانات موجودة داخل مصر، ويقلل مخاطر تسرب المعلومات أو خروجها إلى جهات خارجية.

وزير الاتصالات المصري رأفت هندي يشارك في جلسة برلمانية بمجلس الشيوخ حول استخدامات الحكومة لتقنيات الذكاء الاصطناعي (مجلس الشيوخ المصري)

وكشف وزير الاتصالات المصري رأفت هندي عن العمل على تطوير ثلاثة تطبيقات ذات أولوية بالتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط، تشمل إعداد نماذج للتنبؤ بالإيرادات العامة، والتنبؤ بالمؤشرات الاقتصادية الكلية، وتحليل الانحرافات في المؤشرات المالية والاقتصادية، مشيراً إلى أنها تستهدف مساعدة الحكومة على إعداد تقديرات أكثر دقة للإيرادات، وقراءة الاتجاهات الاقتصادية مبكراً، بما يدعم سرعة التدخل واتخاذ القرارات المناسبة.

لكن عضو مجلس الشيوخ رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، الذي قام بإعداد الدراسة الخاصة باستخدامات الذكاء الاصطناعي، قال «إنه طرح تساؤلات على عدد من الوزراء حول مدى استخدام الحكومة لهذه التكنولوجيا، لكن الإجابات التي تلقاها لم تكن واضحة في اتجاه نعم أو لا»، مشيراً إلى «أن هذا الأمر دفعه إلى التساؤل عن طبيعة التجارب التي تطبقها الدول الأخرى».

وقال المستشار القانوني لـ«الاتحاد العربى للملكية الفكرية» مستشار وزير الاتصالات المصري سابقاً، الدكتور حسام لطفي، إن القاعدة الأساسية في التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي تتمثل في عدم تركها تعمل بمعزل عن الرقابة البشرية، مع ضرورة إخضاع استخدامها لإجراءات تحقق وتأمين، تتناسب مع طبيعة المهام التي تنفذها، لافتاً إلى أن الذكاء الاصطناعي، شأنه شأن أي أداة تكنولوجية متقدمة، قد يتحول إلى مصدر للمخاطر إذا أُتيح له العمل من دون قيود أو رقابة.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي لا يعني تعطيل الاستفادة منه، وإنما وضع إطار تشريعي وإجرائي يضمن الاستخدام الآمن، ويحدد المسؤوليات والصلاحيات، ويضع ضمانات للتعامل مع الأخطاء أو التجاوزات المحتملة، بما يحمي المستخدمين والمؤسسات من الأضرار الناتجة عن الاستخدام غير المنضبط، مؤكداً أهمية الاستناد إلى المعايير والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالأمن السيبراني، وآخرها اتفاقية «هانوي 2025»، مضيفاً: «رغم أن مصر لم توقع على الاتفاقية إلى الآن لكن ينبغي مراعاتها في تعزيز أمن الفضاء السيبراني، إلى جانب تطوير آليات محلية تضمن حماية البيانات».