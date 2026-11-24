أهدى كريس مارتن، المغني الرئيسي لفرقة «كولدبلاي» البريطانية، جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، آلة بيانو فاخرة يُرجَّح أن تبلغ قيمتها عشرات الآلاف من الدولارات، قبل توليه الإشراف على أول عرض موسيقي بين شوطَي المباراة النهائية لكأس العالم 2026.

وبحسب صحيفة «تلغراف» البريطانية، فإن مارتن أرسل البيانو إلى شقة إنفانتينو في مدينة ميامي الأميركية خلال الربيع الماضي، في بادرة امتنان على ما يبدو، نظير تخصيص العرض لجمع التبرعات لصالح منظمة «غلوبال سيتيزن» الإنسانية.

وتثير الهدية تساؤلات بشأن قيمتها، وما إذا كان إنفانتينو قد قبلها بصفته الشخصية، ومدى إفصاحه عنها داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ولا يوجد سجل علني يفيد بتلقي إنفانتينو البيانو، الذي يُرجَّح أن تبلغ قيمته عشرات الآلاف من الدولارات، في حين تنصُّ المادة 21 من مدونة أخلاقيات «فيفا» على أنه لا يجوز للمسؤولين قبول الهدايا إلا إذا كانت ذات «قيمة رمزية أو ضئيلة».

وجاء تسليم البيانو إلى شقة إنفانتينو في ميامي، وفقاً لمصادر مطلعة، بالتزامن مع سلسلة من الاجتماعات التي عُقدت في نيويورك بين رئيس الاتحاد الدولي، وهيو إيفانز المؤسِّس الأسترالي لمنظمة «غلوبال سيتيزن».

وكان مارتن، الداعم منذ فترة طويلة للمنظمة المعنية بمكافحة الفقر حول العالم ومديرها الإبداعي السابق، قد اختير بالفعل للإشراف على العرض الموسيقي لنهائي كأس العالم، الذي أُقيم في 19 يوليو (تموز) الماضي، علماً بأنه لا توجد أي إشارة إلى ارتكابه مخالفة.

كما قد تكون للوضع الضريبي لإنفانتينو في الولايات المتحدة تداعيات أخرى، إذ تنصُّ دائرة الإيرادات الداخلية الأميركية، صراحةً، على أن الهدايا المُقدَّمة للأفراد لا تُعدُّ تبرعات خيرية قابلة للخصم الضريبي.

Coldplay members during Shakira & Burna Boy’s performance of DAI DAI #FIFAWorldCup • johanneshuebl pic.twitter.com/ngmvoQpFkb — ColdplayXtra (@coldplayxtra) July 19, 2026

عرض موسيقي مثير للجدل

وشارك في العرض الموسيقي عدد من أبرز الفنانين العالميين، بينهم مادونا، وشاكيرا، وبورنا بوي، وفرقة «بي تي إس»، وجاستن بيبر.

وانضم مارتن إلى جوقة الأطفال «بي إس 22» في ختام العرض، لتقديم أغنية كُتبت خصيصاً لهذه المناسبة، بينما تنازل جميع الفنانين المشاركين عن أجورهم.

وأثار العرض، الذي شكَّل أول تجربة لتنظيم حفل ترفيهي على غرار نهائي «السوبر بول» بين شوطَي نهائي كأس العالم للرجال، انقساماً في الآراء، وكان نجم كرة القدم الإنجليزية السابق، واين روني، من أبرز المنتقدين له.

وكان إنفانتينو قد دفع شخصياً باتجاه إقامة مثل هذا العرض على مدى سنوات، في حين أُعلن التعاون بين «فيفا» ومنظمة «غلوبال سيتيزن» للمرة الأولى خلال المهرجان السنوي للمنظمة في حديقة «سنترال بارك» بمدينة نيويورك، في 28 سبتمبر (أيلول) 2024.

وظهر إنفانتينو آنذاك إلى جانب إيفانز والممثل هيو جاكمان، للإعلان عن اتفاقية تمتد 4 أعوام، وتشمل كأس العالم للأندية 2025 وكأس العالم 2026.

وإلى جانب حصول المنظمة على حقوق إنتاج أول عرض موسيقي بين شوطَي نهائي كأس العالم، أسهم الحدث في جمع الأموال لدعم تعليم الأطفال حول العالم، بينما تحمَّل الرعاة تكاليف تنظيمه، وفقاً لمصادر داخل الاتحاد الدولي.

شارك في العرض الموسيقي عدد من أبرز الفنانين العالميين بينهم مادونا وشاكيرا وبورنا بوي (حساب «كولدبلاي» في «إكس»)

استقطاب المشاهير والمؤثرين

وأفادت مصادر شاركت في المحادثات آنذاك بأن رغبة إنفانتينو في إدخال العروض الترفيهية بين شوطَي المباريات في كأس العالم للأندية جاءت انطلاقاً من اهتمامه باستقطاب المشاهير والمؤثرين إلى المباريات.

وحقَّقت الخطة أهدافها، بعدما حضر توم كروز، وجاي زي، وبيونسيه المباراة النهائية لكأس العالم بين إسبانيا والأرجنتين.

وكان إنفانتينو، السويسري - الإيطالي، الذي يسعى لإعادة انتخابه في مارس (آذار) المقبل، رغم سلسلة من القضايا المثيرة للجدل، قد تعرَّض لانتقادات سابقة بعدما سُمح للمؤثر المعروف باسم «سولت باي» بالنزول إلى أرض الملعب وحمل كأس العالم عقب تتويج الأرجنتين عام 2022.

وكان من المقرر في البداية الاستعانة بشركة «روك نيشن»، التي شارك جاي زي في تأسيسها، للمساعدة في إدارة مشاركة الفنانين في فعاليات «فيفا» المستقبلية، غير أن الاتحاد الدولي عدل عن إبرام اتفاق رسمي معها، على خلفية مشكلات قانونية مرتبطة بالشركة، وفقاً لمصادر مطلعة.

وخلال الفترة ذاتها، يُقال إن جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عرَّف إنفانتينو بإيفانز، الذي نجح على ما يبدو في إقناعه بقدرة المنظمة على استقطاب أبرز الفنانين من خلال ربط الفعاليات بالقضايا الخيرية وحملة أوسع لتحقيق أثر اجتماعي، بدلاً من دفع أجور مباشرة لهم.

وتُقدَّر تكلفة إنتاج العرض الموسيقي بعشرات الملايين من الدولارات، كما أُسس صندوق مشترك بين «فيفا» و«غلوبال سيتيزن» للتعليم، بهدف جمع 100 مليون دولار لتوسيع فرص حصول الأطفال حول العالم على التعليم وممارسة كرة القدم.

وتُقدر ثروة مارتن بنحو 160 مليون دولار (122 مليون جنيه استرليني)، وسبق له، وفقاً لتقارير، إهداء آلات بيانو إلى فنانين آخرين، بينهم الموسيقي البريطاني - الفرنسي «ريوبي»، وسوكجين عضو فرقة «بي تي إس»، فضلاً عن مدرسة ابتدائية في مقاطعة غلوسترشير البريطانية، فقدت آلاتها الموسيقية خلال فيضانات عام 2007.

إنفانتينو (رويترز)

ضغوط متزايدة على إنفانتينو

ويزيد الكشف عن الهدية من حجم التدقيق المحيط بإنفانتينو، الذي يتقاضى نحو 4 ملايين جنيه استرليني سنوياً مقابل رئاسته الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وشكَّلت علاقته بالرئيس الأميركي دونالد ترمب مصدراً لكثير من الانتقادات، خصوصاً بعدما منحه النسخة الأولى من جائزة «فيفا للسلام».

وخلال كأس العالم، واجه إنفانتينو مطالبات بالاستقالة بعدما ألغى الاتحاد الدولي عقوبة إيقاف المهاجم الأميركي فولارين بالوغون، وأقرَّ ترمب بأنه مارس ضغوطاً على رئيس «فيفا» لتعليق العقوبة المفروضة على اللاعب، عقب طرده أمام البوسنة والهرسك.

وبعد انتهاء البطولة، تكشفت خطط إنفانتينو لبيع حصص في كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص، بقيادة شركة «ثرايف إترنال»، التي أسسها جوشوا كوشنر، شقيق جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي.

كما تبيَّن في وقت سابق من الشهر الحالي أن إنفانتينو طلب من أبرز الوسطاء في علاقته بترمب المساعدة في الحصول على تصريح عمل لعاملة منزلية مهاجرة تعمل في منزله الفاخر بمدينة ميامي.

وجرى التواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم ومنظمة «غلوبال سيتيزن» وممثل لكريس مارتن للحصول على تعليقاتهم بشأن الهدية.