أعاد المنتخب السعودي للناشئين إلى الواجهة سجله التاريخي أمام المنتخبات الأوروبية في كأس العالم تحت 17 عاماً، بعدما تغلب على فرنسا بهدف دون مقابل في النسخة الحالية المقامة في قطر، ليكرر انتصاره على المنتخب الفرنسي بعد 39 عاماً من مواجهتهما في مونديال كندا 1987، ويضيف فصلاً جديداً إلى تاريخ مشاركاته العالمية التي بدأت عام 1985، والتي شهدت تتويجه باللقب في اسكوتلندا عام 1989.

وحمل الانتصار الأخير توقيع شامان القحطاني، الذي سجل هدف المباراة الوحيد، ليمنح «الأخضر» فوزه الأول في النسخة الحالية، بعدما استهل مشواره بالخسارة أمام أوروغواي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، سجلهما فارس بوشقراء، وذلك قبل مواجهته الأخيرة في دور المجموعات أمام هايتي.

كرر المنتخب السعودي انتصاره على المنتخب الفرنسي بعد 39 عاماً من مواجهتهما في مونديال كندا 1987 (المنتخب السعودي)

ويعيد الفوز على فرنسا ذكريات مونديال 1987 في كندا، عندما واجه المنتخب السعودي نظيره الفرنسي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، ونجح في التغلب عليه بهدفين دون مقابل، سجلهما تركي زايد ومحمد الشلقان، بعد خسارته أمام أستراليا بهدف نظيف وتعادله سلبياً مع البرازيل، لينهي مشاركته في المركز الثالث بمجموعته والتاسع في الترتيب العام للبطولة.

وكانت بداية الانتصارات السعودية أمام المنتخبات الأوروبية قد سُجلت في المشاركة العالمية الأولى عام 1985 بالصين، تحت قيادة المدرب السعودي محمد الخراشي، عندما تغلب «الأخضر» على إيطاليا بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجل منها بوشل البوشل هدفين، وعبد العزيز الرزقان هدفاً.

وجاء ذلك الانتصار بعدما افتتح المنتخب السعودي مشواره بالفوز على كوستاريكا بأربعة أهداف مقابل هدف، أحرزها عادل الدوسري وسعدون حمود وناصر الفهد وعبد العزيز الرزقان، ثم تعادل سلبياً مع نيجيريا، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي، حيث خسر أمام البرازيل بهدفين مقابل هدف سجله عبد العزيز الرزقان، وينهي مشاركته الأولى في المركز السادس.

تغلب «الأخضر» على فرنسا بهدف دون مقابل في النسخة الحالية المقامة في قطر (المنتخب السعودي)

وبعد أربع سنوات من ظهوره العالمي الأول، بلغ المنتخب السعودي ذروة إنجازاته في مونديال اسكوتلندا 1989، عندما تُوج بطلاً للعالم، في أبرز محطة في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

واستهل «الأخضر» مشواره بالفوز على كولومبيا بهدف دون مقابل سجله خالد الرويحي، قبل أن يتعادل مع البرتغال بهدفين لكل منهما، سجل للسعودية جبرتي الشمراني أحدهما، ثم تعادل بالنتيجة ذاتها مع غينيا، بعدما سجل خالد الرويحي هدفاً، وأضاف اللاعب الغيني موري فوفانا الهدف الآخر بالخطأ في مرماه.

وفي الأدوار الإقصائية، تجاوز المنتخب السعودي نيجيريا في ربع النهائي بركلات الترجيح، عقب التعادل السلبي، قبل أن يتغلب على البحرين بهدف دون مقابل سجله خالد الرويحي في نصف النهائي، ليضرب موعداً مع اسكوتلندا صاحبة الأرض والجمهور في المباراة النهائية.

فاز «الأخضر» على فرنسا عامَي 1987 و2026 وعلى إيطاليا عام 1985 وعلى اسكوتلندا عام 1989 (المنتخب السعودي)

وعلى ملعب «هامبدن بارك» في غلاسكو، وأمام أكثر من 51 ألف متفرج، انتهت المواجهة النهائية بالتعادل بهدفين لكل منتخب، سجل للسعودية سليمان الرشودي ووليد الطرير، قبل أن يحسم «الأخضر» اللقب بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، ويُتوج بطلاً للعالم للمرة الأولى في تاريخه.

وبعد غياب طويل عن البطولة، عاد المنتخب السعودي إلى المنافسات العالمية في نسخة 2025، لكنه غادر من دور المجموعات، بعدما خسر أمام النمسا بهدف دون مقابل، وأمام مالي بهدفين دون مقابل، رغم فوزه المثير على نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، سجلها عبد الرحمن سفياني وصبري دهل وثاري أحمد.

انطلقت مشاركات المنتخب السعودي العالمية عام 1985 (المنتخب السعودي)

وتكشف المشاركات السعودية الخمس، الممتدة من الصين 1985 إلى قطر 2026، عن ثلاث مواجهات انتهت بانتصارات على منتخبات أوروبية خلال الوقت الأصلي، بواقع انتصارين أمام فرنسا عامَي 1987 و2026، وانتصار أمام إيطاليا عام 1985، إلى جانب حسم المواجهة النهائية أمام اسكوتلندا بركلات الترجيح عام 1989.

وبين جيل التتويج العالمي وجيل النسخة الحالية، يبقى لقب اسكوتلندا الإنجاز الأبرز في تاريخ المنتخب السعودي للناشئين، في حين أعاد الانتصار الأخير على فرنسا إحياء ذاكرة المواجهات الأوروبية التي صنعت محطات لافتة في مسيرة «الأخضر» على مدى أكثر من أربعة عقود.