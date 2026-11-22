ريو نغوموها لاعب ليفربول يحتفل مع زميله فيرجيل فان دايك خلال مواجهة مانشستر يونايتد (إ.ب.أ)

تلقى مانشستر يونايتد هزيمة قاسية أمام مضيفه وغريمه التقليدي ليفربول بأربعة أهداف دون رد، الأحد، على ملعب «أنفيلد»، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في مباراة شهدت الظهور الأول للمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو على رأس الجهاز الفني للفريق.

وجاءت الخسارة لتزيد من معاناة مانشستر يونايتد هذا الموسم، بعدما تولى بوكيتينو المسؤولية قبل أيام خلفاً لمايكل كاريك، عقب انتهاء مهمته مع المنتخب الأميركي الذي قاده في كأس العالم الصيف الماضي.

وتعقدت مهمة الضيوف مبكراً بعد طرد المدافع الفرنسي ليني يورو في الدقيقة الثامنة، إثر عرقلته مهاجم ليفربول ألكسندر إيزاك أثناء انفراده بالمرمى، ليكمل مانشستر يونايتد معظم فترات اللقاء بعشرة لاعبين.

الإسباني أندوني إيراولا مدرب ليفربول يحتفل بفوز فريقه على مانشستر يونايتد (إ.ب.أ)

ولم يتأخر ليفربول في استغلال تفوقه العددي، إذ افتتح المجري دومينيك سوبوسلاي التسجيل في الدقيقة العاشرة من ركلة حرة مباشرة، قبل أن يضاعف الألماني فلوريان فيرتز النتيجة بعد ثلاث دقائق، مستفيداً من تمريرة الجناح الشاب ريو نغوموها.

وفي الشوط الثاني، واصل أصحاب الأرض سيطرتهم، وأضاف نغوموها الهدف الثالث في الدقيقة 66، بعد هجمة مرتدة سريعة قادها الفرنسي برادلي باركولا، قبل أن يختتم البديل فيكتور مونيوز الرباعية في الدقيقة 82، بعد عشر دقائق من دخوله أرض الملعب، مستفيداً من تمريرة فيرتز.

وكان بإمكان ليفربول الخروج بنتيجة أكبر، لولا تألق حارس مانشستر يونايتد سيني لامينس، الذي تصدى لسبع محاولات خطيرة، فيما حافظ البرازيلي أليسون بيكر على نظافة شباكه بتصديه لثلاث فرص، أبرزها أمام البرتغالي برونو فرنانديز.

البرتغالي برونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد يبدو محبطاً بعد تسجيل ليفربول هدفه الرابع (أ.ب)

ورفع ليفربول، بقيادة مدربه الإسباني أندوني إيراولا، رصيده إلى 21 نقطة، ليتقدم إلى المركز الرابع، بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر سيتي وبرايتون، بينما يتصدر آرسنال الترتيب برصيد 28 نقطة. في المقابل، تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند ثماني نقاط، ليتراجع إلى المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

واستفاد ليفربول من تعثر منافسيه في الجولة ذاتها، بعدما تعادل آرسنال مع نيوكاسل يونايتد 2 - 2، ومانشستر سيتي مع فولهام 1 – 1، فيما خسر برايتون أمام هال سيتي بهدفين دون رد.

الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب مانشستر يونايتد، يتحسر عقب خسارة فريقه أمام ليفربول (إ.ب.أ)

وتمنح هذه النتيجة ليفربول دفعة معنوية قبل زيارته كلوب بروج البلجيكي، الأربعاء المقبل، في دوري أبطال أوروبا، ثم مواجهة إيفرتون في ديربي ميرسيسايد الأحد المقبل.

أما مانشستر يونايتد، فيواجه اختباراً صعباً أمام سبورتينغ لشبونة البرتغالي، الأربعاء، في دوري الأبطال، قبل العودة إلى ملعب «أولد ترافورد» لاستضافة برينتفورد في الدوري الإنجليزي، وسط ضغوط متزايدة على بوكيتينو لإعادة الفريق إلى طريق الانتصارات.