خطف منتخب المغرب تعادلاً في الدقائق الأخيرة مع الصين بنتيجة 2-2، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثامنة بكأس العالم للناشئين لكرة القدم المقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة.

ورفع منتخب المغرب رصيده إلى 4 نقاط ليحتل المركز الثاني، بعدما كان قد استهل مشواره بالمجموعة من خلال الفوز على فيجي متذيل الترتيب.

على الجانب الآخر، حصل منتخب الصين على أول نقطة له بعدما خسر في الجولة الأولى أمام منتخب إسبانيا الذي يتصدر الترتيب برصيد 6 نقاط.

وتقدم المنتخب الصيني عن طريق زهاو سونجيان في الدقيقة الثانية، ثم أضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 57.

وفي الدقيقة 64، سجل زياد باها الهدف الأول للمغرب من ضربة جزاء، ثم أدرك رامي لقماني التعادل في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

فرحة لاعبي مالي بالفوز على بلجيكا في مونديال الناشئين (فيفا)

من جهته، فاز منتخب مالي على بلجيكا 2-1، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السابعة.

ورفع منتخب مالي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، حيث كان قد افتتح مشواره بالمجموعة بالفوز على نيوزيلندا 3-0.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد منتخب بلجيكا عند 3 نقاط في المركز الثاني، وكان قد فاز على فيتنام في الجولة الأولى بنتيجة 3-2.

وتقدم منتخب بلجيكا عن طريق نيليس فيليبو في الدقيقة 13، ثم أدرك ديجوي كويتا التعادل لمالي في الدقيقة 18.

وفي الدقيقة 67، سجل يايا نيانغ الهدف الثاني لمنتخب مالي.

وفي مباراة أخرى بنفس الجولة، تعادل منتخبا فيتنام ونيوزيلندا 3-3.

وحصل كلا الفريقين اللذين خسرا في الجولة الأولى على نقطتهما الأولى في النسخة الحالية من البطولة.

وتقدم كليج لمنتخب نيوزيلندا في الدقيقة 19، ثم أدرك شو نغوغ نغوي التعادل لفيتنام في الدقيقة 49.

وفي الدقيقة 52، سجل جون ولدجيورجيوس الهدف الثاني لنيوزيلندا، غير أن لي ترونغ أعاد فيتنام مجدداً بهدف ثانٍ في الدقيقة 58.

وسجل إيثان نيكولاس الهدف الثالث لنيوزيلندا في الدقيقة 66، لكن تورونغ نغوين سجل هدف التعادل لفيتنام في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

احتفالية لاعبي إيطاليا بالفوز على كوت ديفوار بمونديال الناشئين (فيفا)

أما المنتخب الإيطالي ففاز على نظيره كوت ديفوار 2-1، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الخامسة.

ورفع منتخب إيطاليا رصيده إلى 6 نقاط بعدما كان قد افتتح المسابقة بالفوز على جامايكا، بينما تجمد رصيد كوت ديفوار عند 3 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف أوزبكستان.

وتقدم المنتخب الإيطالي عن طريق فرانشيسكو غاسبريلو في الدقيقة 28، بينما سجل زميله فرانشيسكو أوليفري الهدف الثاني في الدقيقة 70.

وفي الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، سجل دياباتي هدف كوت ديفوار الوحيد من ضربة جزاء.