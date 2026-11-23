عادل الإسباني مارك ماركيز الرقم القياسي للأسطورة الإيطالي جياكومو أغوستيني بإحرازه لقبه الثامن في بطولة العالم للدراجات النارية، لكنه رفض أن يصف نفسه بأنه أعظم متسابق على مرّ العصور.

وتوّج متسابق دوكاتي بلقب بطولة العالم لعام 2026 بعد عودة استثنائية، حسمها خلال سباق جائزة البرتغال الكبرى، الأحد الماضي. وعقب التتويج، قدّم له أغوستيني خوذة ذهبية، فيما ظهرت على الشاشة خلفهما عبارة «الأعظم على مرّ العصور».

وقال ماركيز للصحافيين، الاثنين: «لا أوافق على وصف نفسي بالأعظم. لا أحب هذا اللقب. نعم، أنا أحد أعظم المتسابقين، لأن الأرقام تتحدث عن ذلك».

وأضاف: «لكن لكل متسابق، ولكل رياضي، مسيرته الخاصة ولحظاته المختلفة وإصاباته. هناك أساليب وشخصيات متنوعة، ولا يمكن إجراء مقارنة مباشرة بين الجميع».

انتهى موسم 2026 بتتويج ماركيز بطلاً للعالم، لكنه بدا وسط شعور عميق بالمرارة.

فبعد أن أنهى العام الماضي انتظاراً طويلاً بإحراز لقبه السابع، تعرض لحادث خطير خلال سباق جائزة إندونيسيا الكبرى، أنهى موسمه مبكراً وأجبره على الخضوع لعملية جراحية سادسة في الكتف خلال مسيرته.

وقال ماركيز: «بالنسبة لي، كانت إصابة العام الماضي قاسية للغاية وغير عادلة، خاصة أنني كنت أحتفل بإحراز لقب العالم لعام 2025، ثم بعد أسبوع واحد فقط تعرضت لإصابة في كتفي اليمنى».

وأعاقت المضاعفات الناتجة عن الإصابة استعداداته مطلع عام 2026، قبل أن يتعرض لكسر في القدم خلال سباق جائزة فرنسا الكبرى، ما أبعده مجدداً عن المنافسات.

وعندما عاد بعد أسابيع، كان متأخراً بفارق 102 نقطة عن متصدر البطولة، وبدا الصراع على اللقب بعيد المنال.

وأضاف: «كنت أحاول فقط معرفة مستواي الحقيقي. ثم، لا أعرف لماذا ولا كيف، بدأت في تقليص الفارق واستعادة النقاط».

وتابع: «بدأت أؤمن بإمكانية المنافسة على اللقب بعد فوزي في ألمانيا».

يبلغ ماركيز الآن 33 عاماً، ويعدّ من أصحاب الخبرة الكبيرة في سباقات الدراجات النارية، غير أن شغفه بالمنافسة لا يزال متقداً.

وقال: «أثّرت الإصابات بشكل كبير في لياقتي البدنية خلال السنوات الأخيرة، خاصة منذ عام 2020. وعندما أقود الدراجة النارية، يكون كل شيء عند أقصى حد».

وأضاف: «الأهم من ذلك أنني ما زلت أمتلك العقلية والثقة اللازمتين للقتال».

وتابع: «هذه رياضة يجب أن تدرك فيها أن حياتك تكون على المحك في كل مرة تنزل فيها إلى الحلبة. وفي الوقت الحالي، أشعر بسعادة كبيرة».

وختم قائلاً: «أريد الاستمتاع بهذه اللحظة الاستثنائية، وبهذا الأسبوع المميز، لأنني سأقود دراجتي في فالنسيا أمام جماهيري».

وأضاف: «ثم سنخوض الثلاثاء اختبارات للدراجات والإطارات الجديدة، وبعدها سيكون لدينا متسع من الوقت للحديث عن عام 2027».