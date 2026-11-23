سجل عدي الدباغ هدفين في الشوط الأول ليقود الزمالك لفوز صعب على مضيّفه الجونة 2-1 في افتتاح الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، الاثنين.

وافتتح الفلسطيني الدباغ الثنائية في الدقيقة العاشرة بتسديدة قوية إثر تمريرة طويلة داخل منطقة الجزاء من أحمد فتوح.

وبعد سبع دقائق أطلق تسديدة أرضية زاحفة من داخل منطقة الجزاء ليضاعف تقدم الضيوف بعد تمريرة قصيرة من القائد عمر جابر.

لكن في الدقيقة قبل الأخيرة من المباراة مرر المهدي سليمان حارس الزمالك الكرة بالخطأ إلى محمد رضا مهاجم الجونة ليضع الكرة من فوق رأسه في الشباك.

ورفع الزمالك رصيده إلى 22 نقطة لينفرد بالمركز الثاني، فيما توقف رصيد الجونة عند ثلاث نقاط في المركز الأخير.

ويتصدر بيراميدز الدوري برصيد 24 نقطة من ثمانية انتصارات متتالية بفارق أربع نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثالث وقبل مباراة قمة بين الفريقين في وقت لاحق، الاثنين.

وانفرد أحمد شريف بمرمى إسلام عماد حارس الجونة في الدقيقة 38 لكنه تأخر في التسديد ليتدخل دفاع صاحب الأرض ويبعد الخطورة.

وأحرز الدباغ، الفائز بجائزة أفضل لاعب في المباراة، هدفاً ثالثاً مع بداية الشوط الثاني ألغاه الحكم بداعي التسلل.

وأهدر أحمد جمال لاعب الجونة فرصة من وضع انفراد عندما أطلق تسديدة أبعدها سليمان حارس الزمالك.

وفي الدقيقة 57 أطلق علاء شعبان لاعب الجونة تسديدة بعيدة المدى أبعدها الدفاع إلى ركلة ركنية.

وقال الدباغ في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: «الحمد لله، سجلت هدفين، لكن المهم فوز الفريق نظراً لأن هذا الانتصار مهم قبل قمة بيراميدز والأهلي التي ستقام في وقت لاحق. نطوي صفحة الدوري الآن وسنبدأ الثلاثاء الاستعداد لمواجهة الأفريقي التونسي في الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا».

وفي مباراة أخرى أقيمت في التوقيت نفسه، تعادل الاتحاد السكندري مع مضيّفه وادي دجلة 1-1 ليرفع رصيده إلى 15 نقطة ويتقدم للمركز الخامس فيما بات رصيد دجلة ثماني نقاط في المركز 14.

ووضع أحمد حمدي الاتحاد في المقدمة في الدقيقة 33 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء سكنت مرمى عمرو حسام حارس وادي دجلة بعد تمريرة عرضية متقنة من نور علاء الدين.

وأدرك عمر عدلي التعادل لوادي دجلة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بعد تمريرة بضربة رأس من الجناح الأيسر محمود دياسطي عند القائم البعيد حوّلها عدلي بركلة خلفية في شباك الاتحاد السكندري.