كشف رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، الشيخ أحمد اليوسف، عن تفاصيل الاتفاق لاستضافة نادي برشلونة الإسباني في الكويت، وخوض مباراة ودية أمام المنتخب الوطني الأول خلال عام 2027، مشيراً إلى أن تحديد الموعد النهائي يتوقف على ارتباطات النادي الكاتالوني ومشاركاته في البطولات المختلفة.

وقال اليوسف، خلال مؤتمر صحافي عقده الاتحاد الأحد بمناسبة توقيع عقد رعاية استكمال منافسات كأس الأمير للموسم الرياضي 2025-2026، إن الاتحاد اقترح إقامة المواجهة خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 28 فبراير (شباط) المقبل، على أن يُحسم موعدها بالتنسيق بين الطرفين، وفقاً لجدول مبارياتهما.

وأوضح اليوسف، رداً على سؤال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن اجتماعه مع نائب رئيس برشلونة، رافايل يوستي، لم يقتصر على مناقشة المباراة الودية، بل تناول أيضاً سبل تعزيز التعاون والاستفادة من خبرات النادي الإسباني في تطوير كرة القدم الكويتية.

وأشار إلى أن المباحثات شملت إمكانية الاستعانة بمدربين من برشلونة للعمل مع المنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها العمرية، إلى جانب التعاون في تطوير كرة القدم النسائية، ضمن مساعي الاتحاد للارتقاء بالمستوى الفني للعبة.

وفي سياق آخر، أكد اليوسف أن استعدادات الكويت لاستضافة كأس السوبر السعودية، المقررة بين 19 و23 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، تسير بصورة جيدة، مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة تواصل تجهيزاتها لضمان نجاح البطولة.

ودعا الجماهير الكويتية والسعودية والخليجية إلى المبادرة بحجز التذاكر، لافتاً إلى أن استاد جابر الأحمد الدولي، الذي يتسع لنحو 60 ألف متفرج، سيكون من أبرز المنشآت المستضيفة للحدث.

وشدد رئيس الاتحاد الكويتي على أن بلاده تتطلع إلى استضافة حدثين رياضيين عالميين سنوياً، في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز حضور الكويت على خريطة الفعاليات الرياضية الكبرى.