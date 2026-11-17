​كانت مواجهة رونالدو البرازيلي وغابرييل باتيستوتا وزين الدين زيدان في فريق واحد، حلماً يصعب تصوره بالنسبة إلى كثير من لاعبي كرة القدم. ولكن هذا الحلم تحقق بالفعل في ديسمبر (كانون الأول) 1997، عندما اجتمع نخبة من أبرز نجوم اللعبة في مواجهة استعراضية جمعت منتخب أوروبا بمنتخب بقية العالم، في ملعب «فيلودروم» بمدينة مرسيليا الفرنسية.

لم تكن المباراة مجرد لقاء عابر بين مجموعة من النجوم؛ بل كانت واحدة من أبرز المناسبات التي جمعت أسماء استثنائية من مختلف المنتخبات، في وقت كانت فيه مباريات فرق النجوم تحظى بمكانة خاصة في كرة القدم العالمية، سواء للاحتفال بمناسبات تاريخية أو لجمع التبرعات للأعمال الخيرية.

وحسبما نقتله شبكة «بي بي سي» البريطانية، كان المدافع الدنماركي سورين كولدينغ أحد اللاعبين الذين شاركوا في تلك المواجهة، بعدما تلقى اتصالاً من الاتحاد الدنماركي لكرة القدم للانضمام إلى منتخب أوروبا. ولم يكن يتوقع أن يجد نفسه في فريق يضم أسماء بحجم فرناندو هييرو وأليساندرو كوستاكورتا وزيدان وبول إينس وباتريك كلويفرت وألين بوكسيتش.

وكانت الفكرة تقوم على اختيار لاعب من كل دولة مشاركة في كأس العالم 1998، ليجتمعوا في فريق واحد قبل إجراء قرعة البطولة. ويقول كولدينغ، مستعيداً تلك التجربة، إن رؤية هذه الأسماء في فريق واحد كانت أشبه بتحقيق حلم؛ خصوصاً أنه وجد نفسه مطالباً بمراقبة رونالدو وباتيستوتا.

أما المباراة التي حضرها نحو 38 ألف متفرج، فقد شهدت عرضاً استثنائياً من رونالدو، الذي كان يبلغ 21 عاماً، بعدما انتقل قبل أشهر إلى إنتر ميلان قادماً من برشلونة في صفقة قياسية عالمياً، إثر موسم مذهل سجل خلاله 47 هدفاً في 49 مباراة.

وقاد النجم البرازيلي منتخب بقية العالم إلى الفوز بنتيجة 5-2، بعدما سجل هدفين وصنع الأهداف الثلاثة الأخرى، بينما أحرز باتيستوتا هدفين أيضاً، ورد زيدان بهدف لمنتخب أوروبا.

رونالدو نازاريو (أ.ب)

ويتذكر كولدينغ أن مواجهة رونالدو كانت تجربة مختلفة تماماً؛ مشيراً إلى سرعته وقوته ولمساته الاستثنائية، فضلاً عن قدرته على تجاوز المدافعين بمستوى لم يكن معتاداً عليه. ورغم مكانته العالمية آنذاك، وصفه بأنه كان لاعباً خجولاً وبسيطاً، لا يريد سوى ممارسة كرة القدم وسط دائرة كبيرة من المحيطين به.

لكن حكاية منتخبات العالم لم تبدأ في مرسيليا؛ بل تعود إلى عام 1963، عندما استضاف ملعب «ويمبلي» في لندن مباراة جمعت منتخباً من نجوم العالم بفريق إنجلترا، احتفالاً بمرور مائة عام على تأسيس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وسط حضور قُدِّر بنحو مائة ألف متفرج.

ومع مرور السنوات، تحولت هذه المواجهات إلى مناسبات شبه منتظمة، ارتبط بعضها بمباريات تكريمية وأخرى بأهداف خيرية، وشهدت مشاركة أسماء كبيرة من أجيال مختلفة، بينها أوزيبيو وزيكو وروبرتو باجيو.

وكان من أبرز تلك المناسبات استدعاء الأسطورة الأرجنتينية دييغو مارادونا إلى «ويمبلي» عام 1987، بعد عام واحد من قيادة بلاده للفوز بكأس العالم 1986، وتسجيله هدفه الشهير بيده أمام إنجلترا في البطولة نفسها.

وكشف جون سميث، الذي مثَّل مارادونا في تلك الفترة، أن اللاعب حصل على نحو 250 ألف جنيه إسترليني للمشاركة في المباراة، وسافر من نابولي إلى لندن على متن طائرة خاصة. ولم تكن المشاركة مجرد مناسبة رياضية بالنسبة إلى النجم الأرجنتيني؛ إذ أراد أيضاً مصافحة لاعبي الفريق المنافس، والاعتذار عما حدث في مواجهة كأس العالم.

ويقول سميث إن مارادونا كان شخصاً مختلفاً تماماً خارج الملعب، ولكنه يتحول إلى شخصية أخرى بمجرد عبوره الخطوط البيضاء، مضيفاً أن حضوره في «ويمبلي» أثار اهتماماً إعلامياً واسعاً؛ خصوصاً في ظل الجدل الذي ظل يرافقه في إنجلترا.

وانتهت المباراة بفوز فريق دوري كرة القدم الإنجليزي على منتخب بقية العالم بثلاثة أهداف دون رد، سجل منها برايان روبسون هدفين، وأضاف نورمان وايتسايد الهدف الثالث.

واستمرت الفكرة حتى السنوات الأولى من الألفية الجديدة؛ إذ شهد ملعب «كامب نو» في فبراير (شباط) 2005 مواجهة استعراضية جمعت فريقاً بقيادة رونالدينيو وآخر بقيادة الأوكراني أندري شيفتشينكو، بهدف جمع التبرعات لضحايا تسونامي المحيط الهندي عام 2004.

روبرتو باجيو (رويترز)

وضم فريق شيفتشينكو أسماء مثل: زيدان، وديفيد بيكهام، وأليساندرو ديل بييرو، وتييري هنري، وراؤول، وباولو مالديني، وستيفن جيرارد، في حين ضمت قائمة رونالدينيو كلاً من رونالدو وكاكا وكافو وأدريانو وخافيير زانيتي وديدييه دروغبا وصامويل إيتو. وانتهت المواجهة بفوز فريق رونالدينيو 6-3، رغم أن هنري كامارا، لاعب ساوثهامبتون آنذاك، خطف الأضواء بتسجيله هدفين.

غير أن هذه المباريات بدأت تختفي تدريجياً مع التحولات الكبيرة التي شهدتها صناعة كرة القدم، بعدما أصبحت الأندية أكثر تشدداً في حماية لاعبيها، وارتفعت القيمة الاقتصادية للنجوم بصورة جعلت مشاركتهم في مباريات غير رسمية تمثل مخاطرة يصعب تبريرها.

ويرى سميث أن إقامة مثل هذه المواجهات باتت أمراً بالغ الصعوبة، موضحاً أن اللاعبين في الماضي كانوا يحصلون على رواتب جيدة، ولكنها لم تكن قريبة من الأرقام الحالية، كما أن كرة القدم لم تكن قد تحولت إلى صناعة تجارية بهذا الحجم.

وأضاف أن الأندية والشركات الكبرى باتت تملك نفوذاً أكبر في إدارة شؤون اللاعبين، إلى جانب مخاوف الإصابات التي قد تتعرض لها الأسماء البارزة، حتى عندما تكون المشاركة في مباريات دولية رسمية، فما بالك بالمواجهات الاستعراضية.

وبالنسبة إلى كولدينغ، الذي خاض 27 مباراة دولية مع الدنمارك وشارك في كأس العالم 1998 وبطولة أوروبا 2000، فإن تلك التجربة ظلت واحدة من أبرز ذكرياته الكروية، ولا يزال يحتفظ بقميص منتخب أوروبا الذي ارتداه في مرسيليا.

ويعتقد المدافع الدنماركي أن إقامة مباراة مماثلة اليوم ستبدو فكرة غير واقعية، رغم ما كانت تمثله من قيمة رياضية وإنسانية؛ إذ أتاحت للاعبين الذين يتنافسون بعضهم ضد بعض طوال الموسم الاجتماع في فريق واحد، وتقديم صورة مختلفة عن كرة القدم، بوصفها مجتمعاً يتجاوز حدود المنافسة والمصالح المالية.

ويختصر كولدينغ تلك الذكريات بالقول إن الأطفال لا يبدأون ممارسة كرة القدم من أجل كسب ملايين الدولارات؛ بل لأنهم يحبون اللعبة ويستمتعون بها، وهي الروح التي يرى أنها جعلت مباريات نجوم العالم تجربة استثنائية يصعب تكرارها في كرة القدم الحديثة.