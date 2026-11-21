أكد الألماني هانزي فليك، المدير الفني لبرشلونة، السبت، جاهزية المدافعين الفرنسي جول كونديه والإسباني إريك غارسيا للعودة إلى صفوف الفريق، بعد تعافيهما من الإصابة، استعداداً لمواجهة فياريال، الأحد، ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

وغاب كونديه، الظهير الأيمن للفريق الكاتالوني، نحو شهر بسبب إصابة في الكاحل، قبل أن يتعافى ويصبح متاحاً للمشاركة في مواجهة «الغواصات الصفراء»، التي يخوضها برشلونة متصدراً جدول ترتيب الدوري الإسباني.

في المقابل، كشف فليك أن المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن سيغيب على الأرجح عن المباراتين المقبلتين، فيما سيكون المدافع الشاب باو كوبارسي على مقاعد البدلاء، بعد تعرُّضه لإصابة في الورك.

وقال فليك خلال مؤتمر صحافي: «جول عاد، وإريك عاد. لدينا لاعبان إضافيان، وفي المقابل يغيب لاعب ونصف اللاعب، هذا هو الوضع».

وأضاف: «عندما تنظر إلى الدوريات الكبرى في أوروبا، تجد أن جميع الأندية تعاني من المشكلات نفسها. الأمر يتعلق بالضغط الذي يتحمله اللاعبون، ونحن نحاول إدارة الوضع بالشكل الصحيح، ونأمل أن ننجح في ذلك».

وعاد غارسيا، الذي أصبح أحد العناصر الأساسية في تشكيلة برشلونة منذ تولي فليك المسؤولية، بعد تعافيه من إصابة في العضلات الخلفية للفخذ.

وتطرق المدرب الألماني إلى الوضع البدني لكريستنسن، الذي تعرض لإصابة في ربلة الساق خلال التدريبات هذا الأسبوع، مؤكداً ضرورة إيجاد طريقة لمساعدته على الحفاظ على جاهزيته البدنية وتجنب تكرار الإصابات.

وعانى المدافع الدنماركي، الذي سبق له اللعب في صفوف تشيلسي الإنجليزي، من سلسلة إصابات أثرت في استمراريته خلال مسيرته.

وقال فليك: «بالنسبة إليّ، عندما يكون كريستنسن في كامل لياقته، فإنه يُعد من أفضل المدافعين في قلب الدفاع، وهذا ما نريد رؤيته».

وأضاف: «علينا مساعدته، ربما من خلال العمل على تحسين لياقته البدنية قليلاً، وهذه مسؤوليتنا».

ويستعد برشلونة للسفر إلى أذربيجان منتصف الأسبوع المقبل، لمواجهة نادي صباح، الأربعاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، في رحلة طويلة رفض فليك اعتبارها عائقاً أمام فريقه.

وقال المدرب الألماني: «هذا جزء من عملنا، وأعتقد أنه امتياز أيضاً».

واختتم: «نحن ننافس على لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا أيضاً، وهذا أمر مميز».