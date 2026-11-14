دي يونغ خارج قائمة هولندا لمواجهة ألمانيا

في شهر أغسطس (آب) الماضي، عندما حطّ محمد صلاح رحاله في إسطنبول قادماً من عطلته في جزيرة ميكونوس، كان يرتدي قميص نادي طرابزون سبور الأساسي (باللونين العنابي والأزرق) لحظة خروجه من الطائرة، حيث كان في استقباله آلاف المشجعين. نفدت تلك القمصان من الأسواق على الفور تقريباً. وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، وبينما كان صلاح يتجه إلى مدينة طرابزون، الواقعة شمال شرقي تركيا، لإتمام إجراءات واحدة من أكثر الصفقات غير المتوقعة عقب انتهاء عقده مع ليفربول، سأل أحد مرافقيه عما ينبغي له ارتداؤه. وجاء الرد: «القميص نفسه»، لكن إرتوغرول دوغان، رئيس نادي طرابزون سبور، نصحه بارتداء القميص الاحتياطي الأسود بدلاً منه. وبالطبع، نفدت تلك القمصان أيضاً، حسب آدم باتيل على موقع «بي بي سي».

ومنذ وصول اللاعب المصري البالغ من العمر 34 عاماً، إلى هذه المدينة الساحلية التاريخية المطلة على البحر الأسود، لم تتوقف مشاعر الإعجاب والتقدير تجاهه. تقول نيسا دومانغوز، مشجعة لنادي طرابوزن: «ذهبت إلى المطار في إسطنبول لرؤيته، وكان الأمر أشبه بالخيال. ما زلت لا أستطيع تصديق أنه أصبح واحداً منا». وإذا تجولت في مدينة طرابزون يوم المباراة، فستجد وجه صلاح يزين كل شيء؛ حتى جدران متاجر بيع الأسماك تحمل صوراً له.

وفي متجر النادي بالمدينة، يمزح أحد الموظفين قائلاً إن الطابق الأرضي مخصص للنجم المصري، بينما خُصص الطابق العلوي لكل شيء آخر. أما خارج الملعب، فتجد الأوشحة وسلاسل المفاتيح والولاعات التي تحمل صورته، إلى جانب أغطية الرأس الفرعونية (التي تشبه غطاء رأس الملوك المصريين القدماء) بألوان نادي طرابزون سبور. كما شهدت مبيعات التذاكر الموسمية ارتفاعاً هائلاً بعد وصوله. يقول حسن تونجيل، الصحافي الرياضي التركي: «عندما تتجول في طرابزون، تشعر كأن 9 من كل 10 مشجعين يرتدون قمصان الفريق يحملون اسم صلاح على ظهورهم». لقد تجاوز النادي إيرادات مبيعات منتجاته للعام الماضي في غضون 3 أشهر فقط منذ وصول صلاح، في حين يشهد المطار المحلي حركة متزايدة باستمرار.

أحد مشجعي فريق طرابزون يحمل لافتة ترحب بمحمد صلاح في إحدى مباريات طرابزون (رويترز)

كان الوصول إلى ليفربول أمراً صعباً بالنسبة للعديد من المشجعين في العالم العربي، كما كان الحصول على التذاكر مهمة شاقة في كثير من الأحيان. أما طرابزون، فهي وجهة يسهل الوصول إليها بشكل أكبر، لا سيما مع إطلاق رحلات جوية جديدة من القاهرة ودبي والرياض منذ انضمام صلاح. وخلال رحلتنا الجوية من إسطنبول، التقينا بعائلة مصرية مكونة من 10 أفراد، قدمت من القاهرة لحضور مباراة طرابزون سبور ضد فرايبورغ ضمن منافسات دوري المؤتمر الأوروبي. يقول محمود: «إنه سفيرنا وملكنا المصري، وبالنظر إلى أعداد الأشخاص الذين يرغبون الآن في زيارة تركيا، فقد أصبح سفيراً لهم أيضاً». وفي المباراة، وُجدت مجموعة من المشاهير والمؤثرين المصريين؛ وبإلقاء نظرة سريعة على حساباتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتبين أن لديهم ما يقرب من 5 ملايين متابع على «إنستغرام» مجتمعين، في حين يبلغ عدد متابعي طرابزون سبور 3 ملايين، بينما يصل عدد متابعي صلاح إلى 68 مليوناً.

وفي الآونة الأخيرة، ذهب صلاح في جولة ترفيهية والتقط صورة وهو يقف فوق صخرة في مرتفعات طرابزون؛ وقد أُطلق على هذه الصخرة اسم «صخرة صلاح»، لتتحول بذلك إلى وجهة سياحية. لم يقتصر نجاح صفقة انضمامه على الجانب التجاري فحسب؛ بل كان لصلاح دور محوري على أرض الملعب؛ إذ قاد طرابزون سبور للمنافسة على لقب الدوري التركي الممتاز، مقدماً أداءً قوياً منذ بدايته مع الفريق، حيث سجل 10 أهداف وصنع 5 أهداف أخرى في مختلف المسابقات.

ويحتل طرابزون سبور المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري التركي الممتاز بفارق 3 نقاط عن المتصدر غلاطة سراي، بعد أن حقق الفوز في 7 من مبارياته العشر الأولى، بما في ذلك انتصاران على غلاطة سراي وبشكتاش. ولوضع الأمور في سياقها، نجد أن أندية إسطنبول الثلاثة الكبرى - غلاطة سراي (26 لقباً)، وفنربخشة (19 لقباً)، وبشكتاش (16 لقباً) - قد حصدت مجتمعة 61 لقباً في الدوري، مقابل 7 ألقاب فقط في رصيد طرابزون سبور.

يقول كريم تونيالي، عضو رابطة «غوربتجي غينجلر» لمشجعي طرابزون سبور: «في تركيا، يُعدّ صلاح أكبر نجم كرة قدم بعد ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو». ونظراً لمكانة صلاح بوصفه أيقونة عالمية، بدأ طرابزون سبور يتحول بسرعة ليصبح النادي الثاني للكثيرين في تركيا والعالم الإسلامي على نطاق أوسع. قد تبعد طرابزون أكثر من ألفي ميل عن ليفربول، لكن هناك أوجه تشابه بينهما، لا سيما فيما يتعلق بالشعور بالهوية والفخر المرتبط بالانتماء إلى هذا المكان. «بالنسبة لنا، كل مكان هو طرابزون»؛ هكذا يردد السكان المحليون، وهو شعار يعكس روح الوحدة في هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 800 ألف نسمة، وتُعدّ في المرتبة الثلاثين من حيث الحجم في تركيا. وبالنسبة لصلاح، كانت الجوانب المالية مهمة؛ إذ يتقاضى نحو 14.6 مليون جنيه إسترليني سنوياً، بالإضافة إلى 20 في المائة من عائدات مبيعات المنتجات الرسمية التي تحمل اسمه. لكن أحد الأسباب الرئيسية لاختياره هذا المكان يتمثل في أنه يجعله قادراً على أن يركز بشكل كامل على كرة القدم.

تسديدة صلاح في طريقها لمعانقة شباك نادي كوبس الفنلندي بدوري المؤتمر الأوروبي (رويترز)

كان نادي بشكتاش خياراً مطروحاً لصلاح بعد كأس العالم 2026، إلا أن النجم المصري - بعد عدة محادثات مع نادي طرابزون سبور - وجد فيه الوجهة المثالية التي تتيح له حياةً بعيدة عن صخب إسطنبول وضجيجها. يستعين صلاح بطاقم أمني خاص، ويقيم في بلدة «يومرا» المجاورة، حيث أُطلق اسمه على أحد الشوارع هناك. كما يوظف طاهياً خاصاً، وكما هو متوقع، يواصل وضع معايير عالية في صالة الألعاب الرياضية وفي ملاعب التدريب. وتشير كل الدلائل إلى أن صلاح يعيش فترة ازدهار. إنه من محبي القهوة التركية، وغالباً ما يُرى وهو يغادر الملعب حاملاً مشروب «العيران» - وهو مشروب تقليدي يعتمد على الزبادي. ومع ذلك، ورغم رغبته في استكشاف المدينة، فإنه يدرك الصعوبات التي قد تواجهه نظراً لشهرته الواسعة.

«يرغب الجميع في العمل بجانب نجم مثل محمد صلاح»، هكذا صرّح بول أونواتشو، لاعب طرابزون سبور الحالي ونجم ساوثهامبتون السابق. وأضاف: «إنه يضيف الكثير، ويساعدنا جميعاً، ويقدم إسهامات إيجابية. أنا ممتن لوجوده؛ فاللعب معه شيء رائع حقاً». عند مشاهدة صلاح على أرض الملعب - كما حدث في مباراة فرايبورغ بدوري المؤتمر الأوروبي - تلاحظ أن سرعته تراجعت قليلاً مقارنة بذروة تألقه، لكن لمسته للكرة، وخفة حركته، وجودته العالية لا تزال حاضرة بقوة. كما لا يزال يتمتع بتلك الموهبة الفطرية في الوجود داخل مناطق الخطورة التي تجعله قادراً على تسجيل الأهداف، حتى إن كانت مهامه الدفاعية - التي أثارت كثيراً من الجدل في ليفربول الموسم الماضي - محدودة للغاية.

يؤمن صلاح بأنه لا يزال لديه الكثير ليقدمه لناديه ومنتخب بلاده؛ إذ يطمح للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2027، وكذلك في كأس العالم 2030، التي سيُقام بعض مبارياتها في شمال أفريقيا. ولم يُتخذ بعد أي قرار بشأن المدة التي سيقضيها في تركيا، لكنّ هناك اعتقاداً متزايداً لدى بعض المصادر من منطقة الشرق الأوسط، بأنه سينتقل إلى المملكة العربية السعودية عند انتهاء عقده مع طرابزون سبور في عام 2028، حين سيكون قد بلغ السادسة والثلاثين من عمره. وللوهلة الأولى، قد يتساءل المرء: كيف ولماذا انتهى المطاف بصلاح هنا؟ عندما أجرى صلاح تلك المقابلة الشهيرة في ملعب «إيلاند رود» في ليدز قبل أقل من عام - وهي اللحظة التي بدأت فيها إجراءات رحيله عن ليفربول - لم يكن أحد يتخيل أن وجهته التالية ستكون هذه المدينة التركية الواقعة بالقرب من الحدود الجورجية. يقول أنيل دينسر، أحد المحامين الذين شاركوا في إتمام انتقال صلاح إلى تركيا: «أتذكر حين هبطنا في طرابزون، ورأيت الحشود في الخارج؛ كانت لحظة مليئة بالمشاعر الجياشة». ويضيف سرهات سومر، أحد مشجعي طرابزون سبور: «لدينا الآن صلاح وفابينيو، ونحن بانتظار وصول فيرجيل فان دايك!».

لقد منح صلاح، بلا شك، كثيراً من السعادة لنادي ليفربول، ويبدو أن هدفه هنا هو تحقيق الشيء ذاته. لا يمثل هذا تراجعاً نحو الاعتزال؛ بل يُظهر أن صلاح عازم على إثبات أنه لا يزال قادراً على العطاء في أعلى المستويات، وأن كرة القدم تحمل في طياتها معاني تتجاوز مجرد حصد الألقاب أو جني الأموال. وعندما سألته شبكة «بي بي سي» عما إذا كانت لديه رسالة لجماهير ليفربول، اكتفى صلاح بقول «مرحباً» مع ابتسامة. وبالنظر إلى ندرة تصريحاته في منطقة المقابلات الصحافية خلال فترته في ليفربول، فإنه من الواضح أنه لا يحب الحديث كثيراً لوسائل الإعلام.

صخرة جلس عليها صلاح في جولة ترفيهية أُطلق عليها اسم «صخرة صلاح» لتتحول بذلك إلى وجهة سياحية (أ.ب)

لقد كان الموسم الماضي الأقل غزارةً تهديفيةً لصلاح في ملعب «آنفيلد»، لكن بالنظر إلى الصعوبات التي واجهها ليفربول في هز الشباك ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، يصعب القول إن النادي الإنجليزي قد نجح في إيجاد بديل للاعب يُعدّ واحداً من أعظم من ارتدوا قميص ليفربول على مر التاريخ. ربما يأتي وقت يكشف فيه أشخاص مثل صلاح وأرني سلوت وريتشارد هيوز عن تفاصيل أكثر حول سلسلة الأحداث التي أدت إلى اتفاق المهاجم المصري على إنهاء عقده قبل عام من موعده الأصلي؛ لكن في الوقت الراهن، لم يعد أي منهم جزءاً من النادي، وأصبح ذلك الفصل من القصة طي النسيان تماماً. إن التأثير الذي أحدثه صلاح يوماً ما في تشكيل ملامح الدوري الإنجليزي الممتاز، بات اليوم ملموساً على ضفاف البحر الأسود؛ إذ أصبح بمثابة قوة لا تُقهر في صفوف نادي طرابزون سبور. والآن، يسعى الفريق الملقب بـ«عاصفة البحر الأسود»، إلى الصعود نحو القمة والمنافسة على الألقاب، بقيادة الملك المصري.