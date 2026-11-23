حقق منتخب إسبانيا فوزاً ساحقاً على منتخب فيجي 15 - صفر، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم للناشئين المقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة.

ورفع منتخب إسبانيا رصيده إلى ست نقاط في المركز الأول، بعدما حقق فوزه الثاني في البطولة حيث كان قد استهل مشواره بالفوز على الصين بخماسية نظيفة.

على الجانب الآخر، يحتل منتخب فيجي المركز الأخير دون رصيد من النقاط، فيما يحتل منتخب المغرب المركز الثاني وسيواجه منتخب الصين في وقت لاحق من الاثنين.

وتناوب على تسجيل أهداف المنتخب الإسباني كل من رافا كروز (خمسة أهداف) في الدقائق الخامسة والعاشرة و21 و57 و65، وروبرتو توماس في الدقائق 12 و19 و36 من ضربة جزاء وجيلرمو تروغيانو (ثلاثة أهداف) في الدقائق 25 و40 و51.

وسجل خورخي دومينغيز هدفين في الدقيقتين 53 و74، فيما سجل ماركو كومباني هدفاً في الدقيقة 43 ويريمي راموس في الدقيقة 80.

وفي مباراة أخرى، حقق منتخب كرواتيا فوزاً كبيراً على طاجيكستان بنتيجة 4 - صفر، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السادسة.

ورفع منتخب كرواتيا رصيده إلى أربع نقاط في المركز الأول، وذلك بعد تعادله في الجولة الأولى مع السنغال، والتي تواجه كوبا في وقت لاحق من اليوم الاثنين.

على الجانب الآخر، تلقى منتخب طاجيكستان الهزيمة الأولى بعدما كان فاز في الجولة الأولى على كوبا بنتيجة 3 - 5.

ويدين المنتخب الكرواتي بالفضل في الفوز للاعبه يونا بينتكوتش الذي سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق السادسة و50 و56، فيما سجل ياكوف ديديتش في الدقيقة 59.