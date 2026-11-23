حقق الشمال القطري واحدة من أبرز الانتفاضات في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم هذا الموسم بعدما قلب تأخره بهدفين إلى انتصار مذهل 3-2 على ضيفه الأهلي السعودي الفائز بآخر نسختين من البطولة القارية، الاثنين.

وسجل إيفان توني هدفاً وصنع آخر وأهدر ركلة جزاء، لكن الأهلي فرّط في تقدمه بهدفين ليخسر بعدما قاد الجزائري رياض محرز لاعب الأهلي السابق انتفاضة الشمال في الشوط الثاني من المباراة ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لمنطقة الغرب.

افتتح فراس البريكان التسجيل للأهلي في الدقيقة 11 بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة بعد تمريرة رائعة من توني بين المدافعين.

وأهدر توني ركلة جزاء في الدقيقة 19 بعدما سددها أرضية ضعيفة تصدى لها الحارس بابكر سيك.

وكان الحكم احتسب ركلة الجزاء بعد مراجعة طويلة لتقنية الفيديو إثر تعرض جالينو لعرقلة في المنطقة.

لكن توني ضاعف النتيجة للأهلي في الدقيقة 59 بعدما تلقى تمريرة عرضية داخل المنطقة واستدار بجسده وسدد الكرة لتصطدم بمدافع وتغير اتجاهها في المرمى.

وقلص الجزائري بغداد بونجاح الفارق للشمال في الدقيقة 62 بعد عمل رائع من مواطنه محرز.

وأرسل محرز تمريرة طويلة إلى داخل منطقة الجزاء إلى أليكس كايادو الذي حاول التمرير لتخدع الحارس مندي ويكملها بونجاح في الشباك من على خط المرمى. واحتسب الهدف بعد مراجعة طويلة لحكم الفيديو المساعد.

وعادل تياغو سيلفا النتيجة للشمال في الدقيقة 72 بعدما هيأ له محرز الكرة ليطلق تسديدة رائعة من خارج المنطقة في شباك الحارس إدوار مندي.

وحسم كايادو الفوز للشمال بتسديدة صاروخية من خارج المنطقة في الوقت المحتسب بدل الضائع.