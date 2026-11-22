حقّق المنتخب الأرجنتيني فوزه الأول في بطولة كأس العالم للناشئين لكرة القدم، المقامة حالياً في قطر، بعدما تغلب على نظيره الموزمبيقي بنتيجة 2-1، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة.

وحصد المنتخب الأرجنتيني أول 3 نقاط له في البطولة، بعدما استهل مشواره بالخسارة أمام أستراليا بنتيجة 1 - 2، ليرتقي إلى المركز الثالث في ترتيب المجموعة، بفارق الأهداف خلف موزمبيق، التي كانت قد افتتحت مشاركتها بفوز عريض على الدنمارك برباعية نظيفة.

المنتخب الأرجنتيني يعيد إحياء آماله في التأهل إلى الدور المقبل (الاتحاد الأرجنتيني)

وافتتح ماتيو ماتشوكا التسجيل للأرجنتين مبكراً في الدقيقة الخامسة، قبل أن يعزز سيمون إسكوبار تقدم منتخب بلاده بالهدف الثاني في الدقيقة 32.

ونجح أليريو كونا جونيور في تقليص الفارق لموزمبيق، بتسجيل هدف فريقه الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وحافظ المنتخب الأرجنتيني على تقدمه خلال الشوط الثاني، ليحسم المواجهة لمصلحته ويعيد إحياء آماله في التأهل إلى الدور المقبل.