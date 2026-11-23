كشفت وثائق داخلية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ومراسلات مع شركة «ثرايف كابيتال»، المستثمر الرئيسي في مشروع «فيفا فوروارد إنتربرايز»، عن تفاصيل جديدة بشأن خطة مثيرة للجدل كان يقودها رئيس الاتحاد جياني إنفانتينو، وتهدف إلى تحويل الحقوق التجارية لبطولات «فيفا» إلى كيان استثماري ربحي، في صفقة قُدّرت قيمتها الأولية بنحو 20 مليار دولار.

ووفقاً لما نشرته صحيفة «الغارديان»، فإن الخطة التي أُعدّت قبل أيام من نهائي كأس العالم 2026، كانت ستمنح الكيان الجديد حقوق استغلال جميع البطولات التابعة لـ«فيفا» تجارياً لمدة تصل إلى 96 عاماً، بموجب تراخيص متجددة كل 12 عاماً، مع احتفاظ الاتحاد بحصة تبلغ 51 في المائة من ملكية الشركة بصورة دائمة.

وأظهرت الوثائق أن المشروع لم يكن يقتصر على نقل الحقوق التجارية، بل تضمن أيضاً حوافز مالية ضخمة للإدارة التي ستتولى تشغيل الكيان الجديد؛ إذ خصصت الخطة ما يصل إلى 5 في المائة من أسهم الشركة لصالح برنامج حوافز إدارية، بما قد يتيح للمسؤولين عن إدارتها الحصول على مكافآت تصل إلى 50 مليون دولار عن كل مليار دولار تضاف إلى قيمة المشروع فوق تقييمه الأولي البالغ 20 مليار دولار.

كما تضمنت الاتفاقية المقترحة بنداً يمنح «ثرايف كابيتال» تعويضاً يصل إلى 250 مليون دولار، يعادل 1.25 في المائة من قيمة المشروع، في حال أخلّ «فيفا» بالاتفاق أو أبرم صفقة مع جهة منافسة. وكان المقترح يمنع الاتحاد من الدخول في مفاوضات مع مستثمرين محتملين آخرين لمدة عام، أو حتى إتمام الصفقة.

وأثارت الوثائق تساؤلات بشأن آلية اتخاذ القرار داخل الاتحاد الدولي، خصوصاً أن مذكرة داخلية مؤرخة في 18 يوليو (تموز) أشارت إلى عدم إجراء مناقصة لاختيار المستثمر، بحجة «الطبيعة المحددة والفريدة للاستثمار المقترح». كما كشف تقييم للمخاطر أن الإدارة المالية في «فيفا» لم تكن مطلعة بصورة مباشرة على شروط الصفقة، رغم حجمها وتأثيرها المحتمل على مستقبل الحقوق التجارية للاتحاد.

وكان «فيفا» قد تراجع عن المشروع في أغسطس (آب) الماضي، عقب موجة انتقادات واسعة، فيما نفى الاتحاد مراراً أن يكون إنفانتينو مستفيداً شخصياً من الخطة، غير أن الكشف عن برنامج الحوافز الإدارية أعاد فتح التساؤلات بشأن هوية المستفيدين المحتملين من المشروع، والجهات التي كان يمكن أن تحصل على العوائد المالية المرتبطة به.

وتشير الوثائق إلى أن مجلس إدارة الكيان المقترح كان سيتولى إدارة إصدار وحدات الحوافز المالية، وكان إنفانتينو مرشحاً لرئاسة هذا المجلس، ما يضع تفاصيل الحوكمة والإشراف على المشروع تحت مزيد من التدقيق، في وقت يستعد فيه رئيس «فيفا» لخوض انتخابات الرئاسة لولاية رابعة في مارس (آذار) المقبل.