كشف لينارت كارل، اللاعب الشاب بنادي بايرن ميونيخ الألماني، أنه لم يكن يمتلك أي خطة بديلة في حياته، حال فشله في احتراف كرة القدم، معترفاً بأنه لم يكن متفوقاً في الدراسة أو يتمتع بذكاء كبير، وأن حُلمه الوحيد كان أن يصبح لاعب كرة قدم محترفاً.

وقال كارل، البالغ من العمر 18 عاماً، خلال لقاء مع رابطة لمشجعي بايرن ميونيخ في إقليم جنوب تيرول الإيطالي: «لم تكن لدي أي خطة بديلة، ولم أكن أعرف ماذا يمكنني أن أفعل أيضاً. وبصراحة، لم أكن شخصاً ذكياً بشكل خاص طوال حياتي، وعليّ الاعتراف بذلك».

وأضاف: «لم تكن لديّ سوى الخطة الأولى. كان والداي يقولان لي إن عليّ مواصلة الدراسة، لكنني أخبرتهما بأنني لا أريد ذلك. كنت أستيقظ كل يوم ولا أفكر سوى في لعب كرة القدم».

ووجه مسؤولو بايرن ميونيخ انتقادات لكارل، في وقت سابق من الموسم الحالي، بسبب نمط حياته الذي يميل إلى الأضواء والشهرة، إلى جانب علاقته بصديقته التي تنشط في مجال صناعة المحتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتراجع مستوى اللاعب الألماني الشاب لفترة، لكنه بات يحظى، الآن، بأهمية كبيرة في حسابات الفريق البافاري، في ظل كثرة الإصابات التي يعانيها الفريق، ومِن بينها إصابة المهاجم الإنجليزي هاري كين.