حذّر كوبي ماينو، لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، من أنه «لا أحد سيأتي لإنقاذنا»، داعياً إلى التحلي بالشخصية والتكاتف بين اللاعبين، بعدما وصل الفريق إلى «أدنى مستوى مررنا به على الإطلاق».

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن مانشستر يونايتد تلقّى ضربة جديدة في موسمه الكارثي، خلال المباراة الأولى للمدرب ماوريسيو بوتشيتينو، بعدما استغل ليفربول غريمه التقليدي الطرد المثير للجدل للمدافع ليني يورو، في وقت مبكر من اللقاء الذي أقيم على ملعب أنفيلد.

وعاقب دومينيك سوبوسلاي وفلوريان فيرتز الفريق الذي أكمل المباراة بـ10 لاعبين، قبل أن يختتم ريو نجوموها وفيكتور مونيوز الرباعية، ليحقق ليفربول فوزاً كبيراً بنتيجة 4-0، أمس الأحد، وكان بإمكانه تسجيل المزيد في ظل سيطرته الواضحة على مُجريات اللقاء.

وكانت هذه أسوأ بداية لمدرب في تاريخ مانشستر يونايتد منذ أن خسر لاعب ومدرب الفريق آنذاك، لال هيلديتش، بالنتيجة نفسها أمام بولتون قبل 100 عام، كما تركت الهزيمة الفريق المهدد بالهبوط في المركز التاسع عشر.

وقال ماينو، أحد خريجي أكاديمية النادي، في تصريحات لقناة مانشستر يونايتد: «الأمر يتعلق، الآن، بالشخصية. نحن في أدنى مستوى وصلنا إليه على الإطلاق، ولا أحد سيأتي لإنقاذنا».

وأضاف: «لن تأتي أي يد لمساعدتنا، لذلك علينا العمل معاً والاعتماد على بعضنا البعض ومواصلة العمل، على أمل أن تتحسن الأمور».

وبدا التأثر واضحاً على ماينو، خلال حديثه لوسائل الإعلام التابعة للنادي، مثلما كانت الحال مع لاعبي مانشستر يونايتد الذين مروا عبر المنطقة المختلطة عقب المباراة، دون التوقف للإدلاء بتصريحات.

وقال اللاعب الدولي الإنجليزي: «الأمر صعب. أشعر بأن المباراة حُسمت مبكراً بقرارٍ من الحَكم، لا أعتقد أنه يستحق الطرد».

وأوضح: «كانت الكرة، بالفعل، في حوزة حارس المرمى عندما سقط اللاعب، وكان هناك لاعبان يركضان بأقصى سرعة. لا أرى كيف يمكن أن تكون هذه الحالة طرداً، لكن هذا ما حدث».

وتابع: «من الصعب اللعب في هذا الملعب، لكن لا يمكنني انتقاد زملائي فيما يتعلق بالقتال والروح التي أظهروها. علينا تقبل ألم هذه المباراة والمضي قدماً».

وأكمل: «المباريات تتوالى بوتيرة سريعة، ولا نملك الوقت للتوقف طويلاً عند هذه الهزيمة».

وبات مانشستر يونايتد ظلاً للفريق الذي قاده مايكل كاريك إلى المركز الثالث في الموسم الماضي، بعدما مدّدت الهزيمة القاسية أمام ليفربول سلسلة مبارياته دون فوز إلى 9 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويبتعد مانشستر يونايتد بفارق نقطة واحدة فقط عن كريستال بالاس متذيل الترتيب، في حين قال بوتشيتينو، الذي خلف كاريك في منصب المدير الفني، إن الفريق «بحاجة إلى تقبل الواقع»، كما شدد على ضرورة أن يكون الجميع «متّحدين ومتكاتفين» من أجل تجاوز المرحلة الصعبة.