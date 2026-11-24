استعاد كيوتو سانغا الياباني نغمة الانتصارات في بطولة «دوري أبطال آسيا للنخبة» لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 1 - صفر على ضيفه بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي، اليوم (الثلاثاء)، في الجولة الخامسة بمجموعة منطقة الشرق للمسابقة القارية.

وتقمص ماسايا أوكوجاوا دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف الفريق الياباني الوحيد في الدقيقة 71، بينما عجز لاعبو بوهانغ ستيلرز عن إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء.

وارتفع رصيد كيوتو سانغا، الذي تعادل في الجولة الماضية بالمجموعة، إلى 10 نقاط في المركز الرابع، في حين توقف رصيد بوهانغ ستيلرز عند نقطة واحدة فقط في المركز الـ15.

ويخوض كل فريق بالمجموعة 8 مباريات خلال مرحلة الدوري، على أن يتأهل إلى دور الـ16 أفضل 8 أندية في كل من منطقتي الشرق والغرب، حيث تقام مباريات دور الـ16 خلال شهر مارس (آذار) المقبل، في حين تقام لقاءات دور الـ8، وقبل النهائي، والنهائي بنظام التجمع في المملكة العربية السعودية.