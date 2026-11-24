باكو عاصمة أذربيجان تحتضن معسكر منتخب السعودية للسيداتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5345108-%D8%A8%D8%A7%D9%83%D9%88-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%B6%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA
باكو عاصمة أذربيجان تحتضن معسكر منتخب السعودية للسيدات
انطلق اليوم الثلاثاء معسكر المنتخب السعودي للسيدات في العاصمة الأذربيجانية باكو (موقع اتحاد كرة القدم)
انطلق، اليوم الثلاثاء، معسكر المنتخب السعودي للسيدات لكرة القدم في العاصمة الأذربيجانية باكو، ضمن البرنامج الإعدادي للمنتخب خلال فترة التوقف الدولي.
واستدعى الجهاز الفني للأخضر 24 لاعبة للمشاركة في المعسكر؛ هن؛ في حراسة المرمى: سارة خالد، ومنى عبد الرحمن، ورندا العبد القادر. وفي الدفاع: بيان صدقة، ولين محمد، وفريدة حنفي، وسارة الحمد، وشروق الهوساوي، وتالة الغامدي، وهلا خاشقجي، ومجد العتيبي، وجوري هاشم، وأسرار محمد. وفي الوسط: لانا عبد الرزاق، ومريم التميمي، وصبا توفيق، وفاطمة منصور، وموضي عبد المحسن. والهجوم: مباركة محمد، والبندري مبارك، وصفاء عيسى، وفدوى خالد، وأميرة أبو السمح، ومنار العنزي.
ويتضمن المعسكر خوض مباراتين وديتين أمام منتخب أذربيجان، يومي 2 و5 ديسمبر (كانون الأول) المقبل؛ بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية، وتعزيز الانسجام بين اللاعبات، إلى جانب إتاحة الفرصة لهن لاكتساب مزيد من الخبرة الدولية من خلال الاحتكاك بمنتخبات مختلفة.
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«الشرق الأوسط» (باريس )
«أبطال آسيا 2»: التعاون يسعى لتعزيز صدارته على حساب نهضة عمانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5345113-%D8%A3%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7-2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
«أبطال آسيا 2»: التعاون يسعى لتعزيز صدارته على حساب نهضة عمان
يتصدر التعاون ترتيب المجموعة الثالثة برصيد عشر نقاط (نادي التعاون)
يتطلع التعاون السعودي إلى تعزيز صدارته للمجموعة الثالثة في «دوري أبطال آسيا 2» لكرة القدم، عندما يستضيف نظيره النهضة العماني، الأربعاء، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من مرحلة المجموعات، بعدما ضمن الفريق السعودي عبوره إلى دور الـ16 قبل جولتين من نهاية هذه المرحلة.
ويخوض التعاون المواجهة بعيداً عن ضغوط حسابات التأهل، غير أن طموحاته تمتد إلى إنهاء مرحلة المجموعات في صدارة الترتيب، في ظل الملاحقة المستمرة من الريان القطري، الذي لا يبتعد عنه سوى بفارق نقطة واحدة، قبل المواجهة المرتقبة التي ستجمع الفريقين في الجولة الأخيرة.
ويتصدر التعاون ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، جمعها من 3 انتصارات وتعادل وحيد، مقابل 9 نقاط للريان القطري، و3 نقاط للفيصلي الأردني، بينما يتذيل النهضة العماني الترتيب بنقطة واحدة، ويفقد رسمياً حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقتَي التأهل.
وكان التعاون قد أكد تفوقه على الفيصلي الأردني في الجولة الماضية، بعدما كرر انتصاره عليه إياباً بنتيجة 3 - 1 في بريدة، عقب فوزه ذهاباً بهدفين دون مقابل، ليواصل حضوره القوي في البطولة القارية ويحسم تأهله مبكراً إلى الأدوار الإقصائية.
وشهدت مواجهة الجولة الماضية تألق المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، الذي سجَّل هدفين في الشوط الثاني، بعدما افتتح بارفيه جوياجون التسجيل قرب نهاية الشوط الأول، في حين جاء هدف الفريق الأردني عن طريق الخطأ، بعدما سجَّل محمد الصاعدي في مرمى فريقه.
وسيكون التعاون أمام فرصة لمواصلة سلسلة انتصاراته القارية وتحقيق فوزه الرابع توالياً، بعدما كان قد استهل مشواره في البطولة بالتعادل أمام النهضة العماني بهدف لمثله، قبل أن يحقِّق 3 انتصارات متتالية، وضعته في صدارة المجموعة.
ورغم خروج النهضة من دائرة المنافسة، فإن التعاون يدرك أن مواجهة الفريق العماني لن تكون خالية من التحديات، خصوصاً أنه الفريق الوحيد الذي نجح في انتزاع نقاط من أمامه خلال مشواره القاري هذا الموسم، وهو ما يمنح المواجهة أهميةً إضافيةً للفريق السعودي، الساعي إلى تأكيد تفوقه والمحافظة على سجله الخالي من الهزائم.
وقد تمنح أريحية التأهل المبكر الجهاز الفني للتعاون فرصةً لإدارة جهود لاعبيه وإجراء بعض التغييرات على قائمته، في ظل ضغط المنافسات المحلية والقارية، دون التفريط في طموح الفريق بإنهاء مرحلة المجموعات في الصدارة.
أما النهضة العماني، فيدخل المواجهة بعدما فقد حظوظه في التأهل إثر خسارته أمام الريان القطري بهدفين دون مقابل في الجولة الماضية، إذ لم يتمكَّن الفريق من تحقيق أي انتصار خلال مبارياته الـ4، مكتفياً بالنقطة التي حصدها أمام التعاون في الجولة الأولى.
ويتطلع الفريق العماني إلى تحسين صورته في البطولة خلال الجولتين المتبقيتين، وتحقيق انتصاره الأول، بعدما جاءت نتائجه بعيدة عن تطلعاته، رغم البداية التي شهدت خروجه بالتعادل أمام متصدر المجموعة.
وفي العاصمة الأردنية عمّان، سيكون الصراع على بطاقة التأهل الثانية حاضراً عندما يستضيف الفيصلي نظيره الريان القطري على استاد عمّان الدولي، في مواجهة تبدو فيها حظوظ الفريق القطري أكبر للعبور إلى الدور التالي.
ويمتلك الريان 9 نقاط، متقدماً بفارق 6 نقاط على الفيصلي، ويكفيه تجنب الخسارة لضمان التأهل رسمياً، في حين يتمسك الفريق الأردني بآماله المتبقية، التي تتطلب تحقيق الفوز وانتظار نتائج الجولة الأخيرة.
وستكون نتيجة مواجهة عمّان حاضرة في حسابات التعاون، الذي قد يتمكَّن من حسم صدارة المجموعة قبل الجولة الأخيرة، في حال فوزه على النهضة وخسارة الريان أمام الفيصلي.
وفي حال نجاح الريان في حجز بطاقة التأهل الثانية، فإن المواجهة المرتقبة بينه وبين التعاون في الجولة الختامية قد تتحوَّل إلى صراع مباشر على صدارة المجموعة، بعدما يكون الفريقان قد ضمنا حضورهما في الأدوار الإقصائية.
ويأمل التعاون في استثمار مواجهة النهضة لتعزيز رصيده النقطي ومواصلة عروضه القارية المميزة، قبل التفرغ للمواجهة الأخيرة أمام الريان، في رحلة يسعى خلالها ممثل الكرة السعودية إلى الذهاب بعيداً في البطولة، بعدما قدم نفسه بصورة قوية خلال مرحلة المجموعات رغم تواضع نتائجه في المنافسات المحلية.
القادسية يخطط لطلب نقل مواجهة الشمال الآسيوية إلى ملعب «أرامكو»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5345111-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%84%D8%B9%D8%A8-%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%83%D9%88
القادسية يخطط لطلب نقل مواجهة الشمال الآسيوية إلى ملعب «أرامكو»
إدارة نادي القادسية تتجه إلى مخاطبة الاتحاد الآسيوي لطلب نقل المباراة إلى «استاد أرامكو» (ملعب أرامكو)
قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن إدارة نادي القادسية تتجه إلى مخاطبة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسمياً، لطلب نقل مباراة فريقها أمام الشمال القطري من ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام إلى «استاد أرامكو».
وكشفت المصادر عن أن هذه الخطوة تأتي بعد الاتفاق بين إدارة القادسية مع القائمين على «استاد أرامكو» لاستضافة اللقاء الذي يأتي ضمن منافسات مرحلة المجموعات بـ«دوري أبطال آسيا للنخبة».
وفي حال الموافقة على الطلب، ستكون هذه المواجهة أول مباراة رسمية تنافسية تُقام على «استاد أرامكو»، ما يمنح اللقاء بُعداً خاصاً بوصفه الاختبار الرسمي الأول للملعب.
وخاض القادسية أولى مبارياته على «استاد أرامكو» قبل أيام، حين استضاف الرفاع البحريني في مباراة ودية انتهت بفوز الفريق الشرقاوي بنتيجة 4 - 2 ضمن المرحلة التشغيلية للملعب الجديد.
باكو عاصمة أذربيجان تحتضن معسكر منتخب السعودية للسيداتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5345108-%D8%A8%D8%A7%D9%83%D9%88-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%B6%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA
باكو عاصمة أذربيجان تحتضن معسكر منتخب السعودية للسيدات
انطلق اليوم الثلاثاء معسكر المنتخب السعودي للسيدات في العاصمة الأذربيجانية باكو (موقع اتحاد كرة القدم)
انطلق، اليوم الثلاثاء، معسكر المنتخب السعودي للسيدات لكرة القدم في العاصمة الأذربيجانية باكو، ضمن البرنامج الإعدادي للمنتخب خلال فترة التوقف الدولي.
واستدعى الجهاز الفني للأخضر 24 لاعبة للمشاركة في المعسكر؛ هن؛ في حراسة المرمى: سارة خالد، ومنى عبد الرحمن، ورندا العبد القادر. وفي الدفاع: بيان صدقة، ولين محمد، وفريدة حنفي، وسارة الحمد، وشروق الهوساوي، وتالة الغامدي، وهلا خاشقجي، ومجد العتيبي، وجوري هاشم، وأسرار محمد. وفي الوسط: لانا عبد الرزاق، ومريم التميمي، وصبا توفيق، وفاطمة منصور، وموضي عبد المحسن. والهجوم: مباركة محمد، والبندري مبارك، وصفاء عيسى، وفدوى خالد، وأميرة أبو السمح، ومنار العنزي.
ويتضمن المعسكر خوض مباراتين وديتين أمام منتخب أذربيجان، يومي 2 و5 ديسمبر (كانون الأول) المقبل؛ بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية، وتعزيز الانسجام بين اللاعبات، إلى جانب إتاحة الفرصة لهن لاكتساب مزيد من الخبرة الدولية من خلال الاحتكاك بمنتخبات مختلفة.