قد لا يكون مشهد صاروخ عسكري ضخم يستقر فوق شاحنة قديمة وسط حقل ريفي في ويلز أمراً مألوفاً، لكنه كان كافياً لإثارة فضول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. غير أن وراء هذه القطعة التي تعود إلى زمن الحرب الباردة حكاية حب ووفاء، بطلها رجل قرر تحقيق حلم قديم جمعه بزوجته الراحلة.

بدأت الحكاية مع أدريان هايد، البالغ 59 عاماً، وزوجته جانيت، اللذين جمعتهما هواية اقتناء المركبات العسكرية. وكان الزوجان يحلمان بشراء دبابة روسية، واتفقا على أن تكون هديتهما المشتركة بمناسبة بلوغهما الخمسين. بل جهزا المكان الذي ستستقر فيه الدبابة، وحددا موقع شرائها في بولندا.

لكن إصابة جانيت بالسرطان عام 2016 أجلت المشروع. ورغم مواجهتها المرض ثلاث مرات، ظل الزوجان متمسكَين بأملهما في تحقيق الحلم. غير أن جانيت رحلت في يناير (كانون الثاني) 2025، عن 57 عاماً، قبل أن تراه يتحقق.

وبعد ثلاثة أشهر من وفاتها، اشترى هايد الدبابة التي حلما بها، وأطلق عليها اسم «جانبيبيز» (Janbabes)، تخليداً لذكراها. ويقول إنه قرر شراءها خلال الأسبوع الأول بعد رحيلها؛ وفاءً بوعدهما القديم. وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

ولم تتوقف مجموعته عند الدبابة؛ إذ اقتنى سيارة «لاند روفر» مدرعة، ثم منصة إطلاق صواريخ من طراز «بدفورد آر إل» تعود إلى عام 1957، وصاروخاً من طراز «ثندربيرد» يعود إلى خمسينات القرن الماضي. ووضع المنصة في حقل صديقه بالقرب من منزله، بعدما لم تعد المساحة المتاحة تتسع لمقتنياته.

وانتشرت صور الصاروخ ومقاطع الفيديو الخاصة به على «تيك توك» و«إنستغرام»، مثيرة تساؤلات عن وجوده في ذلك المكان. وسارع هايد إلى توضيح أنه معطل تماماً، وأن ما تبقى منه هو الغلاف الخارجي، بعدما أزيلت مكوناته الداخلية.

ويقول إن ترميم المركبات العسكرية والانشغال بها ساعداه على تجاوز حزنه، مضيفاً: «أجلس أحياناً في غرفة المعيشة، وأنظر إلى الدبابة وأفكر: هذا جزء منكِ يا عزيزتي».

ولم ينسَ هايد حب زوجته للقطط، فقد تبرع بسيارة إسعاف لجمعية خيرية لرعايتها، وتمكن من جمع 3 آلاف جنيه إسترليني لصالحها. ويأمل الآن في بيع الصاروخ والشاحنة وتوجيه عائداتهما إلى الجمعية نفسها، مؤكداً أن ذلك كان سيسعد جانيت.

وهكذا، تحولت مجموعة من المعدات العسكرية القديمة إلى أكثر من مجرد هواية غير مألوفة، فهي بالنسبة إلى هايد طريقة للاحتفاظ بحلم مشترك، وإبقاء ذكرى زوجته حاضرة بعد رحيلها.