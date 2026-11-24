سجل الهلال السعودي، بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاغي، أضعف انطلاقة له في دوري أبطال آسيا منذ اعتماد نظام «النخبة»، مكتفياً بحصد 10 نقاط من أول 5 مباريات، مقابل 15 نقطة في الموسم الماضي، و13 نقطة في موسم 2024 - 2025، بعدما أهدر تقدمه بهدفين أمام «نفيتشي» الأوزبكي وخرج متعادلاً 2 - 2، في مواجهة أثارت تساؤلات حول أداء الفريق على الصعيدين الهجومي والدفاعي.

وفي النسخة الأولى من البطولة بمسمّاها الجديد، موسم 2024 - 2025، احتل الهلال المركز الثاني في ترتيب فرق منطقة الغرب، بعد مرور 5 جولات من مرحلة الدوري، برصيد 13 نقطة، جمعها من 4 انتصارات وتعادل وحيد، في حين تصدَّر الترتيب في النسخة الثانية، الموسم الماضي، محققاً العلامة الكاملة بـ15 نقطة من 5 انتصارات متتالية.

أما في النسخة الحالية، فلم يحصد الهلال سوى 10 نقاط من أول 5 مباريات، بعدما حقق 3 انتصارات أمام الغرافة القطري وشباب الأهلي الإماراتي والسد القطري، مقابل تعادله مع نفيتشي الأوزبكي، وخسارته أمام الشمال القطري.

جاء التعثر الهلالي الأخير أمام نفيتشي مصحوباً بأداء فني باهت (نادي الهلال)

وجاء التعثر الأخير أمام نفيتشي مصحوباً بأداء فني باهت، إذ أخفق الهلال في المحافظة على تقدمه بهدفين والعودة إلى الرياض بالنقاط الثلاث، وسط تساؤلات لدى جماهيره حول الشكل الفني للفريق تحت قيادة إنزاغي.

ورغم فارق الإمكانات بين الفريقين، نجح نفيتشي في الحد من خطورة الهلال، وأظهر تفوقاً ميدانياً على مدار شوطَي المباراة، حتى مع تأخره بهدفين في الشوط الأول، قبل أن يدرك التعادل في الشوط الثاني، ويقترب من تحقيق عودة تاريخية، لولا تألق المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال، الذي أنقذ شِباك فريقه من أهداف محقَّقة.

وتجاوزت مخاوف جماهير الهلال مجرد التفريط في التقدم بهدفين إلى الطريقة التي تفوّق بها الفريق الأوزبكي ميدانياً، رغم كثرة النجوم الذين يرتدون القميص الأزرق، وهو ما أعاد طرح التساؤلات حول مدى قدرة إنزاغي على توظيف الإمكانات الفنية الكبيرة التي يمتلكها لاعبوه.

وكشفت إحصاءات «سوفا سكور» عن تفوق نفيتشي في عدد من المؤشرات الفنية، إذ بلغت نسبة استحواذه على الكرة 51 في المائة، كما سدد لاعبوه 16 كرة، مقابل 12 للهلال، فضلاً عن تفوقه في دقة التمريرات، خصوصاً في الثلث الأخير من الملعب والكرات الطويلة.

وامتدت معاناة الهلال إلى الجانب الدفاعي، إذ أسهم ضعف التنظيم بالخط الخلفي في منح الفريق الأوزبكي فرصاً أكبر لتهديد المرمى، الذي تألّق بونو في الدفاع عنه رغم استقباله هدفين.

وأظهرت الإحصاءات نجاح لاعبي الهلال في 66 في المائة من إجمالي المواجهات الأرضية التي خاضوها، في حين تمكنوا من إيقاف 8 مراوغات فقط، من أصل 15 محاولة للاعبي نفيتشي، بنسبة بلغت نحو 53 في المائة، وهو ما يعكس حجم الصعوبات التي واجهها الفريق السعودي على المستويين الهجومي والدفاعي.

ويطرح هذا التعثر تساؤلات إضافية حول قدرة إنزاغي على إدارة المباريات التي يتقدم فيها فريقه، خصوصاً أن التفريط في أفضلية الهدفين يعكس خللاً في التعامل مع مجريات اللعب، سواء على مستوى التركيز الدفاعي أم المحافظة على النسق الفني والتوازن بين الخطوط.

وتفرض الطريقة التي أفلتت بها النقاط الثلاث من الهلال، على الجهاز الفني مراجعة عدد من التفاصيل؛ وفي مقدمتها كيفية التعامل مع تقدم الفريق في النتيجة، والحد من المساحات المتاحة أمام المنافس، وعدم السماح له باستعادة ثقته والعودة إلى المباراة.