انتعاش أسهم التكنولوجيا الأميركية يفتح فرصاً أمام الشركات السعودية… و«هيوماين» في الواجهةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5345086-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B4-%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A7%D9%8B-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9%E2%80%A6-%D9%88%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A
انتعاش أسهم التكنولوجيا الأميركية يفتح فرصاً أمام الشركات السعودية… و«هيوماين» في الواجهة
شاشة أسهم تعرض سهم «إنفيديا» (رويترز)
أعادت التطورات المتسارعة في قطاع التكنولوجيا الأميركي، بقيادة شركة «إنفيديا»، الزخم إلى أسواق الأسهم العالمية، بعد عودة جنسن هوانغ إلى قيادة الشركة، في تطور أعاد الثقة إلى أسهم الذكاء الاصطناعي، وفتح التساؤلات بشأن انعكاسات الموجة الاستثمارية الجديدة على الأسواق الخليجية، وفي مقدمتها السوق السعودية.
وقوبل الإعلان بانتعاش قوي في أسهم الشركة، مع امتداد المكاسب إلى أسواق الأسهم الأميركية، في ظل تجدد التفاؤل حيال استثمارات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، وهو ما أعاد تسليط الضوء على الشركات والقطاعات المرتبطة بهذه المنظومة في الأسواق العالمية.
وامتدت أصداء الانتعاش إلى السوق المالية السعودية، التي سجَّل مؤشرها الرئيسي (تاسي) ارتفاعاً في مستهل تعاملات الثلاثاء، وسط متابعة المستثمرين للتطورات في الأسواق العالمية، ومدى انعكاس تحسُّن شهية المخاطرة على الأسهم المحلية.
وفي هذا السياق، قال محمد الفراج، رئيس أول إدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، إن عودة الزخم إلى أسهم التكنولوجيا الأميركية «لا ينبغي قراءتها بوصفها مجرد انتعاش عابر في أسعار الأسهم، بل هو مؤشر واضح على تجدد الدورة الاستثمارية العالمية المرتبطة بالبنية التحتية الرقمية».
وأوضح الفراج، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن انتقال هذا الزخم إلى السوق السعودية «لن يؤدي بالضرورة إلى صعود آلي للمؤشر العام»، نظراً إلى ارتباط السوق بمحركات محلية تشمل أسعار النفط والإنفاق الحكومي ونتائج الشركات.
وأضاف أن انعكاسات الانتعاش ستظهر عبر «3 مسارات رئيسية: تحسن شهية المخاطرة والسيولة العالمية، وتوسع الإنفاق الرأسمالي على البنية التحتية، وإعادة تسعير الشركات المحلية المرتبطة بهذه المنظومة».
«هيوماين»... وسلسلة القيمة
وعن القطاعات السعودية المرشحة للاستفادة من تجدد الاستثمار العالمي في الذكاء الاصطناعي، أشار الفراج إلى أن الفرص تتوزع على قطاعات مترابطة تُشكِّل سلسلة قيمة متكاملة، موضحاً أن ذلك «ينقل المملكة من مرحلة استهلاك التقنية إلى امتلاك حصة من صناعتها».
وبيَّن أن هذه الفرص تبدأ بقطاع الاتصالات والخدمات التقنية، مثل «solutions by stc»، وتمتد إلى قطاع مراكز البيانات الذي تقوده مبادرات نوعية، من بينها شركة «هيوماين» المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة لبناء منظومة سحابية متكاملة.
وأضاف أن الأثر يشمل كذلك قطاع الطاقة والكهرباء، بما في ذلك «أكوا باور»، و«السعودية للكهرباء»، و«أرامكو»، نظراً إلى الحاجة الماسة لطاقة مستمرة وأنظمة تبريد متطورة لتشغيل مراكز البيانات، إلى جانب الشركات الرقمية مثل «علم»، والقطاعات الصناعية المساندة التي ستستفيد من توطين صناعة المحولات والكابلات ومعدات الطاقة الاحتياطية.
العقود والتدفقات النقدية معيار الاستفادة
وفيما يتعلق باستدامة المكاسب، شدَّد الفراج على ضرورة «الفصل بين استدامة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي واستدامة ارتفاع تقييمات الأسهم»، مشيراً إلى أن القفزات الحادة في الأسواق الأميركية تعكس حساسية المستثمرين تجاه تطورات القطاع، لكنها لا تكفي وحدها لإثبات استدامة العوائد.
وقال إن المعيار الحقيقي لتقييم الشركات السعودية المرتبطة بالقطاع «لن يعتمد على مجرد الإعلان عن تبني الذكاء الاصطناعي، بل على قدرتها الفعلية على تحقيق 3 شروط مالية جوهرية: تحويل العقود إلى نمو حقيقي في الأرباح، وتحقيق عائد على رأس المال المستثمر يتجاوز تكلفته، والأهم من ذلك هو توليد تدفقات نقدية حرة وملموسة لا تلتهمها النفقات الرأسمالية الضخمة».
وفي المحصلة، يرى الفراج أن المملكة أمام فرصة استراتيجية لتوطين سلاسل الإمداد وتحويل الدورة الاستثمارية العالمية إلى قيمة مضافة للاقتصاد المحلي، مؤكداً أن «الرهان الرابح لن يكون على الشركات التي تكتفي بالتسويق لخططها في الذكاء الاصطناعي، بل على تلك التي تمتلك البنية التحتية والأصول القادرة على ترجمة هذه الثورة إلى أرباح وتدفقات نقدية مستدامة».
أظهر تقرير شركة «سي بي آر إي» للسوق العقارية السعودية خلال الربع الثالث من عام 2026، ارتفاع إشغال المكاتب من الفئة «أ» في الرياض إلى 97 في المائة.
«الشرق الأوسط» (الرياض)
السعودية تدعم أجور مواطنيها وتخفف الأعباء على القطاع الخاصhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5345110-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5
السعودية تدعم أجور مواطنيها وتخفف الأعباء على القطاع الخاص
ملتقى التوظيف لعدد من الجهات في جامعة طيبة (واس)
في خطوة تعكس حرص الحكومة السعودية على تعزيز استقرار سوق العمل ودعم استدامة القطاع الخاص، يأتي الأمر الملكي بدعم أجور السعوديين العاملين في المنشآت المستحقة عبر نظام التأمين ضد التعطل عن العمل «ساند»، ليجسد نهجاً تنموياً يوازن بين حماية الوظائف الوطنية وتخفيف الأعباء المالية عن المنشآت، ما يسهم في الحد من معدل البطالة التي بلغت 6.5 بين المواطنين، خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً ملكياً، بناءً على ما عرضه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، باستثناء السعوديين العاملين في المنشآت المستحقة من عدد من أحكام نظامي التأمين ضد التعطل عن العمل والتأمينات الاجتماعية، بما يتيح للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية صرف التعويض المستحق لهم عبر نظام «ساند»، لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
ويكفل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل «ساند»، الذي أُقر في عام 2014، توفير الحماية التأمينية للمشتركين السعوديين عند التعطل عن العمل، في حال توافر الشروط النظامية الواردة في أحكام النظام أو اللائحة، ويُعدّ أحد فروع نظام التأمينات الاجتماعية.
وتستهدف المبادرة الجديدة مساندة المنشآت في الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين، وتعزيز قدرتها على مواصلة أنشطتها التشغيلية وتجاوز التحديات، بما يحافظ على الكفاءات الوطنية، ويدعم استمرارية الأعمال، ويعزز متانة الاقتصاد السعودي.
وكانت الحكومة قد أطلقت، في أبريل (نيسان) 2020، مبادرة مماثلة تحملت بموجبها 60 في المائة من أجور العاملين السعوديين في المنشآت المتأثرة بجائحة «كورونا»، عبر «ساند»، لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، وبحد أقصى 9 آلاف ريال شهرياً للعامل، قبل أن تمتد المبادرة لاحقاً ليصل إجمالي فترة الدعم إلى تسعة أشهر.
استقرار سوق العمل
وأكد وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد الجدعان، أن الأمر الملكي الكريم يجسد نهج المملكة في تبنّي سياسات استباقية ومرنة تعزز استقرار سوق العمل، وتصون المكتسبات التنموية والاقتصادية.
وأشار إلى أن المبادرة تعكس تكامل السياسات الاقتصادية والاجتماعية، والتوظيف الفعال للأدوات التأمينية في دعم استمرارية الأعمال والمحافظة على رأس المال البشري، بما يعزز مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع مختلف المتغيرات، ويدعم استدامة النمو على المدى الطويل.
وأوضح أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عملت على رفع جاهزيتها لتنفيذ المبادرة عبر نظام التأمين ضد التعطل عن العمل «ساند»، مؤكداً أن ما تتمتع به المملكة من منظومة حماية تأمينية متطورة يعزز قدرتها على توظيف أدواتها في المحافظة على الوظائف الوطنية ودعم استقرار سوق العمل.
وبيَّن الجدعان أن المؤسسة ستُسخّر إمكاناتها وخبراتها لتنفيذ المبادرة بالتنسيق مع اللجنة الوزارية المشكَّلة بموجب الأمر الملكي والجهات ذات العلاقة، بما يحقق المستهدَفات المنشودة من المبادرة.
تفاصيل الدعم
في هذا الإطار، أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدء إجراءات تنفيذ المبادرة، بالتنسيق مع اللجنة الوزارية المشكَّلة بموجب الأمر الملكي والجهات الحكومية ذات العلاقة، مؤكدة العمل على تيسير إجراءات الاستفادة منها وتوفير المعلومات والإرشادات اللازمة للمنشآت المستحقة عبر قنواتها الرسمية.
ووفقاً للتفاصيل التي نشرتها المؤسسة، يبلغ التعويض 60 في المائة من متوسط الأجر الخاضع للاشتراك، بحد أقصى 9 آلاف ريال شهرياً للعامل الواحد، ولمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. ويُصرَف المبلغ شهرياً وبشكل مباشر للموظف المستحق، بديلاً عن الراتب خلال فترة الدعم، ولا يُجمع معه. فعلى سبيل المثال، يحصل الموظف الذي يبلغ أجره الخاضع للاشتراك 6 آلاف ريال، على تعويض قدره 3.6 ألف ريال شهرياً، في حين يرتفع التعويض إلى 7.2 ألف ريال لمن يبلغ أجره 12 ألف ريال، ويصل إلى الحد الأعلى البالغ 9 آلاف ريال لمن يبلغ أجره 20 ألف ريال.
وتشمل شروط الاستحقاق أن يكون العامل سعودياً، ومشتركاً في فرع التأمين ضد التعطل عن العمل، قبل الأول من يوليو (تموز) 2026، وألا يكون قد بلغ سن التقاعد النظامي، وأن تكون المنشأة منتظمة في سداد الأجور والاشتراكات التأمينية المستحقة عن العاملين لديها، وفق الضوابط المعتمَدة.
في المقابل، تلتزم المنشآت بالاستمرار في دفع أجور العاملين غير المشمولين بالدعم، واستئناف دفع أجور الموظفين المستفيدين بعد انتهاء فترة التعويض. وأوضحت المؤسسة أن اللجنة الوزارية ستتولى تحديد القطاعات والمنشآت المستفيدة من المبادرة، إلى جانب وضع الضوابط والمعايير التفصيلية المنظمة للاستحقاق، وتحديد مدة الخدمة التأمينية المطلوبة، على أن يجري التقديم عبر منصة «تأميناتي أعمال».
وتأتي المبادرة في إطار توجه الحكومة نحو المحافظة على فرص العمل للمواطنين وتعزيز استقرارهم الوظيفي والمعيشي، من خلال مساندة المنشآت المستحقة وتخفيف أعبائها المالية، بما يدعم قدرتها على مواصلة أنشطتها والوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين، ويحافظ على الكفاءات الوطنية ومتانة الاقتصاد.
التحديات المالية والتشغيلية
ويرى مختصون أن الأمر الملكي بدعم أجور السعوديين العاملين في المنشآت المستحقة يمثل خطوة مهمة في تعزيز قدرة القطاع الخاص على مواجهة التحديات المالية والتشغيلية، خصوصاً أن تكاليف الأجور من الالتزامات الرئيسية التي تتحملها المنشآت.
ووفق المختصين، تأتي هذه المبادرة لتؤكد أن دعم الاقتصاد لا يقتصر على تحفيز التوسع والاستثمار، بل يمتد إلى مساندة المنشآت القائمة وتمكينها من مواصلة أعمالها والوفاء بالتزاماتها دون التأثير على استقرار موظفيها.
الاستدامة الاقتصادية
وقال عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للموارد البشرية، بدر العنزي، إن أهمية المبادرة تكمن في أنها تحقق توازناً بين مصلحة المنشآت وحماية العاملين السعوديين، فمن خلال تحمُّل جزء من أعباء الأجور وفق الضوابط المعتمدة، تحصل المنشآت المستحقة على فرصة أكبر لإدارة مواردها المالية وتوجيهها نحو استمرارية النشاط والمحافظة على الوظائف.
ورأى العنزي، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا النوع من المساندة يعزز ثقة القطاع الخاص بوجود منظومة دعم تتدخل عند الحاجة، وتساعد على الحد من الضغوط التي قد تؤثر في استقرار الأعمال والموارد البشرية.
وقال: «في تقديري، فإن الأثر الأهم لهذه المبادرة يتجاوز مدة الدعم المحددة بثلاثة أشهر، إلى ما يمكن أن تُحققه من استدامة اقتصادية واجتماعية على المدى الأبعد؛ فالمحافظة على المنشآت تعني المحافظة على الوظائف، واستمرار الوظائف يعني استقرار دخل الأُسر وحماية الخبرات الوطنية».
ووفق عضو مجلس إدارة الجمعية، تبرز قيمة الأمر الملكي بوصفه استثماراً في استقرار سوق العمل، وتعزيزاً لمرونة القطاع الخاص، ودعماً لمسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة.
تعرّف على أبرز الأسئلة الشائعة حول مبادرة دعم أجور السعوديين العاملين في المنشآت المستحقة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية عبر نظام «ساند«
من ناحيته، ذكر خبير الموارد البشرية علي آل عيد أن الأمر الملكي بشأن نظام التعطل عن العمل «ساند» يجسد حرص الحكومة على حماية المواطن وتعزيز الاستقرارين الاجتماعي والاقتصادي، إلى جانب ضمان استدامة وتوسع منشآت القطاع الخاص في المرحلة المقبلة.
وأبان آل عيد أن المبادرة ليست مجرد دعم مالي مؤقت، بل يمثل مظلة أمان تحفظ استمرارية أجور الموظف وعدم فقدان الوظيفة، وفي الوقت نفسه تمنح منشآت القطاع الخاص فرصة للاستقرار والمضي في المرحلة الانتقالية من خطط التوسع.
ووفق خبير الموارد البشرية، يعكس هذا القرار رؤية الحكومة التي تضع الإنسان في مقدمة الأولويات، وتعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وتؤكد أن أمنه الوظيفي والمعيشي محل اهتمام وحرص القيادة.
وسبق أن أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً ملكياً، في عام 2020، بصرف 9 مليارات ريال، تعويضاً لأكثر من 1.2 مليون عامل يعملون في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات «كورونا»، عبر نظام «ساند»، وتتحمل الحكومة، من خلال هذا النظام 60 في المائة من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين في المنشآت المتأثرة من التداعيات الحالية، جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.
بعد عودة هوانغ إلى «إنفيديا»... من يقود سباق أميركا مع الصين؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5345100-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%BA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D8%9F
بعد عودة هوانغ إلى «إنفيديا»... من يقود سباق أميركا مع الصين؟
الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» في مناسبة سابقة بالبيت الأبيض (رويترز)
قبل أسابيع من تدخله لإعادة جنسن هوانغ إلى قيادة «إنفيديا»، جمع الرئيس الأميركي دونالد ترمب رؤساء شركات الذكاء الاصطناعي لتوقيع ميثاق طوعي، يترك لكل منها مسؤولية تطوير تقنياتها بأمان. لكن حين استقال مؤسس الشركة التي تزود تلك الصناعة بأهم رقائقها، لم يترك ترمب لمجلس إدارتها حسم مسألة خلافته بعيداً عن البيت الأبيض. استعان بنائبه، جي دي فانس، وتحدث بنفسه مع أعضاء المجلس، فعاد هوانغ إلى منصبه بعد 11 يوماً من استقالته. ما الذي يدفع رئيساً يفضل أن تراقب الشركات نفسها إلى التدخل شخصياً في اختيار من يدير إحداها؟ في تحليل سابق عن طفرة الذكاء الاصطناعي، طُرح سؤال بدا يومها أقرب إلى الفرضية: هل نحن أمام نظام اقتصادي وسياسي جديد «لا يسمح بالانفجار أصلاً؟». يومها، كان مبعث السؤال ضخامة الأموال التي راهنت بها الشركات على هذه التكنولوجيا. أما اليوم، فقد أضاف ترمب إلى تلك الأموال الرصيد السياسي للرئاسة نفسها. وحين سُئل عن أثر هبوط البورصة في قراره، أقر بأنه أثر فيه على الأرجح، ثم قال إن ما يعنيه أكثر هو المدى البعيد. وفي هذا الجواب ما يستحق التوقف عنده، حتى بعد أن تهدأ الأسواق.
حدود الرقابة الذاتية
يقوم ميثاق ترمب على توزيع واضح للمسؤوليات. تتولى الشركات مراقبة نماذجها، وتستعين بمدققين من خارجها، وتكلف لجنة مستقلة في مجلس الإدارة بالإشراف على سلامتها، فيما تحتفظ الحكومة بسلطة الملاحقة عند وقوع مخالفة. ودافعت تحليلات سبقت أزمة هوانغ عن هذا الخيار، انطلاقاً من أن القواعد التي تفرضها واشنطن على مختبراتها لن تُلزم مطوري النماذج الصينية مفتوحة الأوزان، التي يستطيع المستخدم تنزيلها وتشغيلها بنفسه. ومن هذا المنظور، يصبح تطوير نماذج أميركية قادرة على كشف إساءة استخدام تلك التقنيات والتصدي لها جزءاً من الحماية التي تسعى إليها الدولة. لكن قضية «إنفيديا» كشفت حدود هذا الترتيب. فمجلس الإدارة، الذي صوّت بالإجماع على إعادة هوانغ، قال صراحة إن ثقته بأن عودته لا تمثل خطراً أمنياً استندت إلى إفادات من مسؤولين كبار في الحكومة. وبذلك، دخل البيت الأبيض في صلب القرار الذي يُفترض أن يتحمل مجلس الإدارة المسؤولية عنه. والتقطت السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن هذه النقطة، حين طالبت بمعرفة هوية المسؤولين الذين قدموا ذلك التقييم. فللرئاسة أن تطّلع على معلومات أمنية يتعذر على أعضاء مجلس الإدارة الوصول إليها، لكن من حق الكونغرس أيضاً أن يعرف أين انتهى التقييم الأمني، وأين بدأت رغبة الرئيس في عودة هوانغ.
مصالح تتجاوز حدود «إنفيديا»
يبيع هوانغ رقائق تشتريها شركات تراهن بمليارات الدولارات على إيرادات مستقبلية، فيما تستثمر «إنفيديا» بدورها في بعض تلك الشركات. وحين يلتزم أحد عملائها ببناء مركز بيانات، يحتاج ممولوه إلى تقدير موعد وصول الجيل المقبل من الرقائق، وقدرته على تشغيل النماذج التي يعدهم بها. وهكذا، صار لما يقوله هوانغ عن مستقبل الصناعة أثر في قرارات استثمارية تتجاوز حدود شركته. ومن هنا، يمكن فهم انضمام إيلون ماسك إلى المطالبين بعودته، وترحيب سام ألتمان بها، رغم المنافسة بين الرجلين. غير أن للمستثمر الذي ينتظر وصول الرقائق، وللأسرة التي تتلقى فاتورة الكهرباء، سؤالين مختلفين عن جدوى مركز البيانات نفسه. وقد ظهر هذا التباين في الجدل حول مشروع قانون أقرّه مجلس النواب بأغلبية 417 صوتاً مقابل ثلاثة أصوات، وكان من شأنه مطالبة الهيئات المنظمة للمرافق العامة في الولايات بالنظر في اعتماد معيار يُحمّل مراكز البيانات تكلفة توسيع شبكات الكهرباء لتلبية طلبها الإضافي. وطالب زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، بجعل تحمّل تلك التكلفة إلزامياً. وهنا، يكتسب الحديث عن استدامة طفرة الذكاء الاصطناعي معنى سياسياً ملموساً؛ فقبول الناخب بإنفاق المليارات على منافسة الصين قد يتوقف على مَن يدفع تكلفة خط الكهرباء الذي يصل مركز البيانات ببلدته.
رهانان أميركيان على الصين
تتفق إدارة ترمب ومنتقدو هوانغ على أن التفوق في الذكاء الاصطناعي مسألة أمن قومي. لكن الاتفاق ينتهي عند السؤال عما ينبغي لأميركا أن تبيعه للصين. فترمب ووزير التجارة هوارد لوتنيك يريان فائدة في إتاحة نسخ أقل تقدماً من الرقائق الأميركية للسوق الصينية. وما دام المطورون هناك يبنون تطبيقاتهم على تقنيات أميركية، فستبقى لديهم مصلحة في استمرار الحصول عليها، وسيكون الانتقال إلى مورد صيني أكثر تكلفة. ويتقاطع ذلك مع دفاع هوانغ عن النماذج المفتوحة، التي تمنح المطورين حرية أكبر في اختيار الأدوات التي يستخدمونها.
على الضفة الأخرى، حذرت شركة «أنثروبيك» الإدارة الأميركية من أن رقائق «إنفيديا» تساعد مطوري النماذج الصينية المفتوحة على اللحاق بمنافسيهم الأميركيين. وبين الحجتين فارق يغيب أحياناً عن النقاش في واشنطن؛ فقد تحافظ شركة أميركية على تفوقها في بيع الرقائق، فيما يختار المطورون حول العالم نموذجاً صينياً يعمل عليها. عندئذٍ، تستطيع «إنفيديا» أن تكسب عملاء جدداً، في الوقت الذي تخسر فيه المختبرات الأميركية جانباً من نفوذها. ومن هنا أيضاً، تأتي صعوبة اختزال نتيجة السباق التكنولوجي في سعر سهم الشركة أو عودة مؤسسها إلى منصبه.
من يتحمل المخاطرة؟
قال ترمب إن وزير العدل أكد له أن الحكومة لا تملك دليلاً على ارتكاب هوانغ مخالفة. في المقابل، لا يزال التحقيق مستمراً في احتمال تحويل شركة «ميغاسبيد» السنغافورية رقائق متقدمة إلى الصين، فيما تواصل «إنفيديا» تحقيقها المستقل في التقارير المتعلقة باستهداف هوانغ استخباراتياً.
ونبّه السيناتور الجمهوري توم كوتون، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، إلى أن استعادة هوانغ منصبه لا تزال تترك أمام الكونغرس كثيراً من المسائل التي يتعين التحقيق فيها. وهذا يعيدنا إلى السؤال عما إذا كنا أمام نظام سياسي واقتصادي جديد. فما أظهرته الأيام الأحد عشر هو أن الرئاسة الأميركية مستعدة للتدخل حين تخشى أن يؤدي اضطراب في شركة واحدة إلى تعطيل استثمارات تعوّل عليها البلاد. أما ما لم يُختبر بعد، فهو قدرة تلك الاستثمارات على تحقيق عائد يبرر تكلفتها، وقدرة واشنطن على إبقاء الصين معتمدة على رقائقها، من دون مساعدتها على انتزاع الصدارة في استخدام تلك الرقائق. لقد استعاد هوانغ منصبه بقرار من مجلس الإدارة. لكن منذ أن وضع ترمب ثقله السياسي خلف ذلك القرار، بات على الرئيس أن يجيب أمام الأميركيين عن الرهانين معاً.
الجدعان: السعودية أجرت 200 تدخل تنظيمي في العام الحاليhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5345098-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D8%AA-200-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A
الجدعان: السعودية أجرت 200 تدخل تنظيمي في العام الحالي
الجدعان في المؤتمر الصحافي الخاص للحديث عن الميزانية العامة السعودية لعام 2027 (الشرق الأوسط)
أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أنه استجابةً للآثار التي شهدتها المنطقة، نفَّذت المملكة نحو 200 تدخل في العام الحالي، شملت السياسات والإجراءات والأنظمة والتوعية، إلى جانب تدخلات صناديق التمويل الوطنية، التي قدَّمت تسهيلات للمقترضين، ودعمت المنشآت الاقتصادية التي تحتاج إلى التمويل والسيولة لرأس المال العامل، سواء لاستيراد مزيد من البضائع، بما في ذلك الأغذية والمنتجات التموينية، أو مدخلات الإنتاج، لمواجهة التحديات التي لا تقتصر على المملكة، وإنما تشمل المنطقة بأكملها، بل إن كثيراً منها يمتد أثره إلى مستوى العالم.
جاءت تصريحات الوزير الجدعان، في المؤتمر الصحافي الخاص للحديث عن الميزانية العامة السعودية لعام 2027، مبيناً أنه من الإجراءات التي تدخلت فيها الدولة لتفادي الصدمات في هذا العام الاستثنائي، تيسير استخدام المطارات والموانئ، وتعزيز طاقات النقل والشحن، وكذلك متابعة تدفق السلع، وتوافر مدخلات الإنتاج، وتعزيز القدرة على تلبية الطلب.
ومن الإجراءات ايضاً إنشاء الوعاء للتأمين البحري، إلى جانب ما أُعلن اليوم من دعم أجور السعوديِّين في المنشآت المتأثرة عبر نظام التعطل عن العمل «ساند» وتخفيف أعباء الأجور.