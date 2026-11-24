وصفت طهران، الثلاثاء، تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بأنها «كلام فارغ وتهديدات جوفاء»، مؤكدة أن «لا أحد يستطيع فرض حصار بري» عليها، واصفة الأمر بأنه «شبه مستحيل»، نظراً لمساحتها الواسعة وعدد محافظاتها الكبير وروابطها العابرة للحدود مع دول الجوار.

وتأتي هذه المواقف في لحظة حرجة، حيث تتقاطع الضغوط العسكرية والاقتصادية مع جهود وساطة مكثفة تحاول منع انزلاق المنطقة إلى جولة جديدة من المواجهة؛ فطهران تقول إنها مستعدة للتفاوض، لكن ليس بأي ثمن، وواشنطن تقول إنها لا تحتاج إلى اتفاق، بينما تحاول الدوحة أن تبقي الباب مفتوحاً بين الطرفين.

قاليباف

قال رئيس البرلمان الإيراني وكبير فريق التفاوض، محمد باقر قاليباف، في جلسة مفتوحة للبرلمان الثلاثاء، إن «موقف طهران واضح ولا يتغير».

وتابع أن «إيران في وضع شبيه بالحرب»، وأن تصريحات الرئيس الأميركي الأخيرة «كلام فارغ وتهديدات جوفاء»، وأن طهران لن تتراجع عن موقفها.

وأضاف، وفق ما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية: «لن تكون هناك أي خطوة ولا مفاوضات قبل تنفيذ الشروط السبعة لإيران، ونحن جاهزون للرد بحزم على تحركات العدو وتغيير جغرافيا المعركة في حال ارتكب العدو أي خطأ».

والشروط السبعة هي الإطار الذي تطرحه طهران لأي تسوية. وتشمل، كما وردت اليوم في الإعلام الإيراني الرسمي، وقفاً دائماً للأعمال العدائية، ورفع العقوبات، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، ورفع الحصار البحري الأميركي عن الموانئ الإيرانية، وضمان المرور الآمن للسفن التجارية والناقلات عبر مضيق هرمز، وبقاء المواد النووية الإيرانية داخل إيران، وضمانات بمنع أي عدوان مستقبلي. ولم تنشر طهران نصاً مرقماً واحداً للشروط السبعة، والنسخ المتداولة هي كما يرويها المسؤولون الإيرانيون. وتقول طهران إن هذه الشروط ليست مطالب استثنائية؛ بل حقوقٌ لها، وإن تنفيذها هو المدخل لأي مفاوضات جدية، لا نتيجتها.

عراقجي

من جهته، قال وزير الخارجية عباس عراقجي، الثلاثاء، إن فرض حصار بري على إيران «شبه مستحيل». وتابع عراقجي، في تصريح نقلته وكالة «تسنيم»، أن مساحة إيران الواسعة وعدد محافظاتها الكبير وروابطها العابرة للحدود مع دول الجوار؛ كل ذلك يجعل الحصار البري شبه مستحيل، والمحافظات الحدودية لديها قدرات كبيرة تساعد البلاد في تجاوز القيود المفروضة عليها.

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي (إرنا)

وأضاف عراقجي أن «أفضل وسيلة لمواجهة الضغوط هي أن تيأس الأطراف المعاقبة من تحقيق أهدافها»، مؤكداً أن «المسار الدبلوماسي لرفع العقوبات مستمر أيضاً».

وحديث عراقجي عن حصار بري جاء بعد أشهر من الحصار البحري الأميركي على الموانئ الإيرانية، الذي تسبب في تعطيل صادرات النفط الإيرانية وعرقلة حركة التجارة. وتقول طهران إن الحصار البحري ليس عقوبات اقتصادية؛ بل عمل عدوان عسكري، وإن لها الحق في الدفاع عن نفسها بكل الوسائل. وفي المقابل، تتحدث واشنطن عن تشديد الخناق على طهران، بما في ذلك استهداف شبكات التمويل الموازية والطرق البرية، في محاولة لقطع آخر شرايين الاقتصاد الإيراني.

الوساطة القطرية

في الدوحة، قال المتحدث باسم «الخارجية» القطرية ماجد الأنصاري، الثلاثاء، في الإحاطة الأسبوعية، إن الدوحة تجري اتصالات مستمرة مع واشنطن وطهران، وتواصل جهود الوساطة بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي.

ودعا الأنصاري أطراف الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد، والعودة إلى المسار الدبلوماسي والمفاوضات.

وأكد أن ملف «هرمز» وإعادة حرية الملاحة موجود ضمن جهود الوساطة. وشدد على ضرورة العودة إلى المفاوضات.

وفي واشنطن، نقلت وكالة «أسوشييتد برس»، الثلاثاء، أن نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو اجتمعا، في اجتماعين منفصلين، مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لبحث المفاوضات المتعثرة مع إيران.

وزيرا الخارجية القطري والأميركي خلال لقائهما في واشنطن (أ.ف.ب)

وقال مصدر مطلع لـ«أكسيوس»، إن فانس التقى رئيس الوزراء القطري في البيت الأبيض، بينما التقى روبيو رئيس الوزراء القطري، في إطار الجولة الثامنة من الحوار الاستراتيجي الأميركي - القطري.

وقال رئيس الوزراء القطري في مقابلة تلفزيونية، إن قطر تعمل على إعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات، وإن المنطقة لا تتحمل تصعيداً جديداً بين أميركا وإيران. وأعلنت «الخارجية» الأميركية أن روبيو أعرب عن تقدير واشنطن لجهود الوساطة القطرية، وشدد على أهمية استمرار التنسيق الوثيق لمواجهة التهديدات وتعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

بقائي

كان الموقف الأكثر حدة على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، الذي قال في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، الاثنين، كما نقلت وكالة «تسنيم»: «لن نتسامح بالتأكيد مع هذه الإجراءات، وسنستخدم كل الوسائل المتاحة لمواجهة العدوان الأميركي».

ناقلات وسفن في «هرمز» بتاريخ 23 نوفمبر 2026 (رويترز)

وأضاف أن الحصار البحري الأميركي على صادرات النفط الإيرانية، المفروض منذ 13 أبريل (نيسان) الماضي، وأعيد فرضه في 14 يوليو (تموز) بعد انهيار التفاهم، يشكل عملاً من أعمال العدوان العسكري ضد إيران، وأن طهران يحق لها الدفاع عن نفسها بكل الوسائل.

لكنه في الوقت نفسه فتح باباً للتسوية؛ إذ نقلت عنه وكالة «مهر» قوله: «إذا نفذ الطرف الآخر الشروط ذات الصلة، فسنكون قادرين على تنفيذ التزاماتنا في أقصر وقت ممكن». وأوضح بقائي، تعليقاً على تصريحات عراقجي بشأن إمكانية إعادة فتح المضيق خلال ساعتين، أن الفتح قصير الأمد يكون ممكناً إذا نفذت الولايات المتحدة الشروط السبعة، مؤكداً أن هذه الشروط تمثل حقوقاً لإيران، وليست مطالب استثنائية.