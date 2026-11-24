دشَّن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الاثنين، الإنتاج الفعلي في منجم غابو للذهب بعد نحو 20 عاماً لم تشهد فيه البلاد افتتاح أي منجم جديد.

المنجم تُشغّله شركة «شوندا للتعدين» الصينية بالشراكة مع الدولة الموريتانية ممثَّلة في «الوكالة الوطنية للبحوث الجيولوجية والأملاك المعدنية».

وضغط الغزواني على زر تشغيل مصنع المنجم، بعد أن أزاح الستار عن اللوحة التذكارية، إيذاناً ببدء خط الإنتاج، وذلك ضِمن فعاليات الذكرى السادسة والستين لعيد الاستقلال الوطني.

الرئيس الموريتاني يزيح الستار عن اللوحة التذكارية في المنجم الجديد يوم الاثنين (الرئاسة)

ويقع المنجم على بُعد 25 كيلومتراً من مدينة غابو في الجنوب الموريتاني، ويُقدّر احتياطيه بنحو مليون و300 ألف أونصة، إضافة إلى موارد محتملة تبلغ نحو ثلاثة ملايين أونصة.

وأعلنت الحكومة أن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف إنتاج 31 ألف أونصة في السنة الأولى، مع توقع أن ترتفع إلى 61 ألفاً في السنة الثانية، في حين تسعى خطط التوسعة إلى 500 ألف أونصة سنوياً.

ويبلغ العمر التشغيلي للمشروع نحو 19.5 سنة، وحجم استثماره الأوليّ نحو 230 مليون دولار، ورقم أعماله - أي الإيرادات قبل خصم التكاليف والضرائب والرواتب - 117 مليون دولار سنوياً، كما يوفر نحو 1200 فرصة عمل، وفق العرض الرسمي الذي قدمته الحكومة خلال حفل التدشين.

وقال وزير المعادن والصناعة، أدي ولد الزين، إن موريتانيا دخلت مرحلة جديدة من استغلال مقدَّراتها المعدنية بعد نحو 20 عاماً لم يدخل خلالها أي منجم جديد حيز الاستغلال، وإن ستة مناجم أخرى بلغت تحضيراتها مراحل متقدمة، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيلها خلال الأشهر المقبلة.

وأكد الوزير التزام الشركة المشغِّلة بما نصت عليه دراسة الأثريْن البيئي والاجتماعي؛ في حين قال السفير الصيني لدى موريتانيا، تانغ تشونغ دونغ، إن بلاده وجهة رئيسية للصادرات المعدنية الموريتانية، وإن حكومة بلاده تشجع شركاتها على توسيع استثماراتها في موريتانيا، وخاصة في قطاع المعادن.

وقال زانك كيلاه، مدير الشركة الصينية التي تتولى تشغيل المنجم، إن شركته تسعى إلى بناء سلسلة صناعية متكاملة تضمن استفادة السكان المحليين من المنجم.

ويتركز إنتاج الذهب في موريتانيا في منجم تازيازت، الذي تُشغّله شركة «كينروس» الكندية. وبلغ إنتاج البلاد 22.3 طن في 2024، منها نحو 19.4 طن من منجم تازيازت وحده، وفق تقرير مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية.

وتراجع إنتاج منجم تازيازت 23 في المائة خلال 2025 مع الانتقال إلى خام أقل جودة، وفق وكالة «إيكوفين».

في غضون ذلك، تتوقع شركة «كينروس» أن يستقر الإنتاج عند نحو 500 ألف أونصة في العام الحالي، في حين تُقدّر الحكومة إمكانات البلاد من الذهب بأكثر من 25 مليون أونصة، وسط توجه حكومي واضح نحو تعزيز مستوى الاستثمار في استخراج الذهب.

يأتي إطلاق المنجم الجديد بعد أيام من تقرير نشرته «بلومبرغ» كشفت فيه أن شركة «بي بي»، المُشغّلة لمشروع حقل «السلحفاة آحميم الكبير» للغاز المُسال المشترك مع السنغال، وصاحبة حصة 56 في المائة من المشروع، تدرس بيع حصتها ضمن مراجعة محفظة أصولها قبل عرض استراتيجيتها الشهر المقبل، دون اتخاذ قرار نهائي.

وبدأ المشروع في 2025 بطاقة 2.7 مليون طن سنوياً، ويشارك فيه كذلك «كوسموس إنرجي»، و«الشركة الموريتانية للمحروقات»، و«بتروسين» السنغالية. ووفق التقرير، قد تحتفظ «بي بي» بحقوق شحن الغاز وتسويقه، حتى لو باعت حصتها.

وأثار التقرير جدلاً، وسط مخاوف من فشل مشروع إنتاج الغاز الذي راهن عليه كثيرون لتحقيق قفزة في الاقتصاد الموريتاني، في حين دعا محللون اقتصاديون إلى التركيز على استخراج الذهب الذي تجاوزت عائداته، العام الماضي، 226 مليون دولار من منجم تازيازت وحده، متجاوزاً عائدات صادرات خام الحديد والسمك، أكبر ثروتين تملكهما موريتانيا.