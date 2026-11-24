لم يشارك الجناح الفرنسي مايكل أوليسيه الذي تعرّض لإصابة في قدمه اليسرى إثر احتكاك الجمعة، في الحصة التدريبية الأخيرة لبايرن ميونيخ الألماني قبل السفر إلى ليل لخوض الجولة الـ5 ضمن دور المجموعة الموحدة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكان أوليسيه قد تعرَّض للإصابة إثر احتكاك مع لاعب خلال مواجهة كولن في أثناء محاولته تسديد كرة على الطائر، وغادر الملعب الجمعة مستعيناً بعكازين في إجراء احترازي، وهو يعاني من كدمة.

ولم يكن الدولي الفرنسي، البالغ 24 عاماً، حاضراً خلال الدقائق الـ15 الأولى من الحصة التدريبية المفتوحة أمام وسائل الإعلام في ملاعب «زيبنر شتراسه»، الثلاثاء.

وينضم أوليسيه إلى مجموعة كبيرة من اللاعبين المصابين في النادي البافاري.

يغيب كل من الإنجليزي هاري كاين أفضل لاعب في العالم لإصابته في الكاحل الأيسر، والمغربي إسماعيل صيباري لإصابته في الكاحل الأيمن، حتى مارس (آذار) على الأقل، بينما يُرجّح ألا يعود سيرج غنابري لإصابته في الفخذ اليسرى، إلى الملاعب قبل عام 2027، بينما يواصل الكولومبي لويس دياز لإصابته في الفخذ اليسرى، مرحلة التعافي، وعاد جمال موسيالا من إصابة في الفخذ اليمنى إلى اللعب الجمعة، بعد غياب لأكثر من شهرين.

وشارك كل من دياز وموسيالا في التدريب، لكن من غير المتوقع أن يكونا ضمن التشكيلة الأساسية، مساء الأربعاء، على ملعب «بيار موروا».

وسيكون على المدرب البلجيكي كومباني الذي تعرّض لخلع في كتفه اليسرى إثر سقوطه خلال الوعكة التي تعرّض لها قبل شهر، أن يجد حلولاً جديدة لتنشيط هجومه من خلال الاعتماد على المواهب الشابة في النادي.