طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ«إصلاح جاد للنظام المالي الدولي، ييسّر للدول النامية الوصول إلى تمويل تنموي طويل الأجل وميسور التكلفة، ويخفف عنها أعباء الديون».

وقال إن «رؤية أفريقيا لإدارة القواسم العالمية المشتركة يجب أن تنطلق من تصور متكامل، يضع التنمية في صميم أولوياته، ويتيح للدول النامية فرصة حقيقية لتحقيق تطلعات شعوبها، بناءً على التزام جماعي بالقضاء على الفقر والحد من أوجه عدم المساواة».

وأكد السيسي، في كلمة مسجلة خلال النسخة السادسة من «منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين»، السبت، أن «بناء السلام وإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، سواء في القارة الأفريقية أو المنطقة العربية، يُمثل أولوية ملحة لا تحتمل التأجيل، ومسؤولية دولية مشتركة لا تقبل التنصل، وتستلزم تضافر جهود المجتمع الدولي لتوفير الدعم اللازم للدول المعنية».

وانطلقت في مدينة أسوان (جنوب مصر)، السبت، ولمدة يومين، أعمال «منتدى أسوان»، بمشاركة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، وكبار المسؤولين من «الاتحاد الأفريقي» والأمم المتحدة، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، نادر زكي، يناقش المنتدى قضايا «تحديات السلم والأمن في أفريقيا، وتعزيز الأمن والاستقرار في البحر الأحمر والقرن الأفريقي، والأمن الغذائي وسلاسل الإمداد والتجارة الدولية، ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، والنزوح القسري، فضلاً عن تمويل التنمية وإعادة الإعمار وبناء السلام».

من افتتاح أعمال النسخة السادسة لـ«منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين» (صفحة وزارة الخارجية على «فيسبوك»)

وفي كلمته لـ«المنتدى»، السبت، قال الرئيس السيسي إن «اللقاء يأتي في لحظة دولية بالغة الدقة، تتسارع فيها التطورات والتحولات الجيوسياسية، وتتداخل فيها الأزمات الإقليمية والدولية، بما لها من تداعيات تطول جميع الدول على نحو متزايد».

وتابع: «تتحمل قارتنا الأفريقية نصيباً مضاعفاً من تداعيات هذا المشهد الدولي المضطرب؛ فمن ناحية، تواجه أفريقيا أزمات ونزاعات تُهدد السلم والاستقرار وتقوض مسارات التنمية، ومن ناحية أخرى، تتأثر بشدة بتداعيات الصراعات الدولية، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء، واضطراب سلاسل الإمداد، وتزايد أعباء الديون».

ويرى الرئيس المصري أن «التعاون والعمل المشترك خيار مصيري لا يمكن التراجع عنه، وضرورة تفرضها طبيعة عالمنا، لا سيما في ظل الظروف الراهنة»، ويؤكد أن «أوجه القصور القائمة في منظومة العمل متعدد الأطراف يجب ألا تكون مبرراً للتخلي عن تلك المنظومة، وإنما دافع قوي لإصلاحها وتجديدها على أسس أكثر عدالة وتوازناً».

كما أشار إلى أن «القارة الأفريقية يجب أن تكون شريكاً أصيلاً وفاعلاً في صياغة قواعد النظام الدولي، لا مجرد متلقٍ لها، وأن تضطلع بدور قيادي في جهود تشكيل نظام دولي أكثر إنصافاً وفاعلية».

وأعرب السيسي عن ثقته بـ«أن القارة الأفريقية، بما لدى شعوبها من طاقات وإمكانات وإرادة، قادرة على تحويل التحديات إلى فرص، والإسهام بفاعلية في رسم ملامح مستقبل أكثر أمناً وعدلاً وازدهاراً، ليس لشعوبها فحسب، بل للإنسانية».

جانب من حضور «منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين» السبت (صفحة وزارة الخارجية على «فيسبوك»)

سلاسل الإمداد

وخلال الجلسة الافتتاحية لـ«منتدى أسوان»، أكد بدر عبد العاطي أن «السلام والتنمية ركيزتان متلازمتان، لا يمكن الحفاظ على إحداهما في غياب الأخرى»، مشيراً إلى أن تحقيق السلام المستدام يتطلب «بناء مؤسسات وطنية قوية وفاعلة، وتبني مقاربات شاملة تعالج الجذور الحقيقية للنزاعات».

وأشار إلى أن «انعقاد المنتدى يأتي في ظل تحديات جيوسياسية واقتصادية غير مسبوقة، وتصاعد التوترات الإقليمية والدولية، وتداعياتها الخطيرة على أمن الممرات المائية الاستراتيجية وأسواق الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد، خصوصاً على الدول الأفريقية والنامية»، مؤكداً أن «مواجهة التحديات الراهنة تتطلب تعزيز التضامن والعمل الجماعي والعمل متعدد الأطراف».

كما لفت إلى «أهمية تعزيز الدور الأفريقي في صياغة مستقبل النظام الدولي وتحديد قواعده وأولوياته، مع تأكيد أهمية احترام القانون الدولي وتعزيز الملكية الأفريقية للحلول».

وشارك وزير الخارجية المصري، السبت، أيضاً، في جلسة «إعادة تعريف القواسم العالمية المشتركة... دور أفريقيا الفاعل في عصر الاضطراب» بمشاركة الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، ومدير العمليات بالبنك الدولي آنا بيردي، ونائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي سلمى حدادي، ورئيسة مجموعة الأزمات الدولية كومفورت إيرو.

ووفق المتحدث باسم «الخارجية»، أكد الوزير عبد العاطي أن «العالم يشهد تحولات متسارعة وتزايداً في توظيف الاعتماد الاقتصادي المتبادل بوصفه أداة للضغط الجيوسياسي»، مشدداً على «أهمية الحفاظ على التوازن بين الاستقلالية الاستراتيجية للدول والانخراط الفاعل في الاقتصاد العالمي».

وزير الخارجية المصري خلال افتتاح «جناح الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية» السبت (صفحة وزارة الخارجية على «فيسبوك»)

وأشار عبد العاطي إلى «التداعيات الاقتصادية للهجمات على الملاحة في البحر الأحمر وانعكاساتها على حركة التجارة الدولية وإيرادات قناة السويس، التي، رغم ذلك، حافظت على مكانتها باعتبارها الشريان الرئيسي لحركة التجارة الدولية بين الشرق والغرب، مع بدء عودة شركات الشحن الكبرى إلى تسيير سفن الحاويات عبر القناة».

وقال إن «السياسة الخارجية المصرية ترتكز على الاستقلالية ومبدأ الاتزان الاستراتيجي، والحفاظ على علاقات بنّاءة مع مختلف القوى الدولية دون الانحياز إلى محاور متنافسة».

وعلى هامش «منتدى أسوان» تم افتتاح جناح «الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية»، وقال متحدث «الخارجية المصرية» إن «المشاركين اطلعوا على التجربة التفاعلية التي تستعرض جهود (الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية) في دعم الدول الأفريقية، من خلال برامج بناء القدرات ونقل الخبرات وتعزيز التعاون الفني والتنموي في مختلف المجالات، بما يعكس حرص مصر على دعم أولويات التنمية في القارة الأفريقية، وتعزيز التعاون بين دول الجنوب».

وأكد عبد العاطي أن الوكالة «تُمثل إحدى الأدوات الرئيسية للدبلوماسية التنموية المصرية، وتجسد التزام مصر بدعم أشقائها الأفارقة من خلال تقديم الخبرات الفنية وبناء القدرات الوطنية». وشدد على أهمية «تكثيف الشراكات التنموية وتبادل الخبرات في إطار من الملكية الأفريقية، وبما يُسهم في تعزيز الترابط بين السلم والأمن والتنمية المستدامة».