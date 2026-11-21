من غذاء كان يُخزَّن لسنوات لمواجهة الشتاء القارس، إلى تقليد الموائد المشتركة الذي أصبح سمة بارزة في الثقافة الصينية، تكشف تحولات الطعام كيف أعادت الظروف المناخية والهجرات والتغيرات الاجتماعية تشكيل عادات الصينيين عبر القرون.

مع تاريخ الصين الممتد لآلاف السنين، لم تسلم تقاليدها الثقافية من الاندثار والتغيير، لا سيما تلك المرتبطة بالطعام، الذي يمكن أن يشهد تحولات جذرية خلال جيل واحد.

فبعض هذه التحولات كان جوهرياً إلى درجة أصبح معها من الصعب تخيّل الثقافة الصينية من دونها، فيما ارتبط بعضها الآخر بظروف تاريخية واجتماعية عابرة. وفي هذا السياق، تستعرض صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» (SCMP) تقليدين غذائيين اختفيا أو تراجعا بمرور الزمن، كاشفة جانباً من التحولات التي شهدتها الصين على مدى قرون.

«الميليك»... غذاء لمواجهة الشتاء القارس

نحو عام 120 قبل الميلاد، كان من الممكن أن يجد الزائر للصين وجبة خفيفة مصنوعة من أحد منتجات الألبان المجففة، عُرفت باسم «ميليك» (Milik)، وتشبه وجبة «آرول» (Aarul)، وهي وجبة منغولية تقليدية لا تزال تُستهلك حتى اليوم.

وكان هذا المنتج المصنوع من الزبادي يتميز بقدرته على التخزين لسنوات، ما جعله مصدراً مهماً للبروتين لسكان القرى في شمال الصين، خصوصاً خلال فصول الشتاء القاسية.

وتوضح ميراندا براون، أستاذة الدراسات الصينية في جامعة ميشيغان، أن هذه القطع كانت شديدة الصلابة، أشبه بالحلوى الصلبة التي يصعب مضغها، وكان السكان يسحقونها بهدف حفظ منتجات الألبان والاستفادة منها لاحقاً.

وتضيف براون أن هذا النوع من الطعام لا يزال شائعاً إلى حد ما في مناطق من آسيا الوسطى وشينجيانغ، رغم تراجع حضوره في الصين، حيث كان يُصنع خلال الفترة الوسطى، الممتدة من عام 100 إلى عام 1500 ميلادية.

وترجِّح براون أن ظهور هذا المنتج ارتبط بتحولات مناخية شهدتها الصين، حين أصبحت بعض مناطق الشمال أراضي رعوية، وتراجعت فيها ملاءمة الظروف لزراعة المحاصيل.

وكانت الحاجة إلى إطالة عمر الإمدادات الغذائية وراء ابتكار وسائل لتحويل فائض الحليب خلال الصيف إلى موارد غذائية يمكن الاعتماد عليها طوال العام.

وفي مدونتها «The Curious Eater» (آكل الطعام الفضولي)، تشرح براون طريقة إعداد هذا المنتج؛ إذ كان الحليب المتخمّر يُخلط خلال الصيف بماء الينابيع، ثم يُغلى في قدر مكشوف في الهواء الطلق حتى يتبخر جزء كبير من مائه. وبعد ذلك، يُصفّى باستخدام قطعة من القماش المخصص لصناعة الجبن، ويُعلّق حتى يجف ويتحول إلى عجينة ذات قوام يشبه الطين.

وكان السكان يشكّلون هذه العجينة بأيديهم على هيئة كرات صغيرة، ثم يتركونها لتجف تحت أشعة الشمس قبل تخزينها استعداداً لفصل الشتاء.

أما أسباب تراجع استهلاك «الميليك» في الصين، فتشير إحدى النظريات إلى ارتباط ذلك بالنمو السكاني وانتقال السكان نحو الجنوب، حيث ازدادت أهمية الموارد الزراعية، وأخذت مكونات غذائية أخرى تحتل مكانة أكبر في النظام الغذائي.

من الطعام المنفصل إلى الموائد المشتركة

يُعد تناول الطعام بشكل جماعي اليوم إحدى أبرز سمات الثقافة الصينية؛ إذ تتوسط الأطباق الكبيرة الموائد، ويتشارك الحاضرون الطعام في أجواء تعكس الألفة والتقارب الاجتماعي.

لكن هذا التقليد لم يكن سائداً دائماً، وفق ما تكشفه لوحة جدارية تعود إلى عهد أسرة هان (202 قبل الميلاد – 9 ميلادية، ثم 25–220 ميلادية).

وقد عُثر على اللوحة في مقبرة «تا-هو-تينغ» (Ta-hu-t’ing)، وهي تصور مجموعة من الأشخاص يجلسون على الأرض ويتناولون الطعام، مع تخصيص أوانٍ وأطباق منفصلة لكل فرد.

وتشير براون إلى أن العودة إلى الفترات التاريخية الأقدم تكشف عن أن الصينيين كانوا يتناولون طعامهم بطريقة تشبه إلى حد كبير ما يحدث في اليابان اليوم، حيث يتناول كل شخص وجبته بصورة منفصلة.

وترى أن أسلوب تناول الطعام ربما كان مرتبطاً بالمكانة الاجتماعية، وأن طبيعة الوجبات وطريقة تقديمها كانت تختلف من شخص إلى آخر.

وتدعم بعض الدراسات هذا التصور، مشيرة إلى أن تناول الطعام بشكل منفصل ربما كان وسيلة لإظهار الاحترام للضيوف، أو للتمييز بين طبقة النبلاء وبقية فئات المجتمع.

لكن تقليد تناول الطعام الجماعي يُعتقد أنه بدأ ينتشر بصورة أوسع خلال الفترات المضطربة من التاريخ الصيني، لا سيما فترة الممالك الـ16 (304–439 ميلادية).

فقد أسهمت الاضطرابات التي شهدتها تلك المرحلة في إضعاف القواعد الاجتماعية الصارمة والتقليل من مكانة تقليد تناول الطعام بشكل منفصل، كما ساعدت الهجرات الداخلية على انتقال العادات والتقاليد بين المناطق واندماجها في المجتمع.

ومع مرور الوقت، تعزز هذا التحول بظهور «هوتشوانغ» (Huchuang)، وهو كرسي خشبي قابل للطي، أتاح للناس الجلوس براحة أكبر أثناء تناول الطعام، وأسهم في تيسير انتشار الموائد المشتركة.

الطعام مرآة للتحولات التاريخية

تُعد الصين واحدة من أكثر دول العالم تنوعاً في ثقافة الطعام، ولم يتشكل هذا التنوع بفعل المكونات وأساليب الطهي وحدها، بل تأثر أيضاً بالتحولات المناخية والهجرات والتغيرات الاجتماعية التي شهدتها البلاد عبر تاريخها الطويل.

ومن خلال تتبُّع أطعمة اندثرت وعادات تبدَّلت، يمكن فهم كيف لا يقتصر تاريخ المطبخ على ما يأكله الناس، بل يمتد ليعكس أنماط حياتهم وعلاقاتهم الاجتماعية والتحولات التي مرَّت بها مجتمعاتهم عبر القرون.