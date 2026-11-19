رحل عن عالمنا الفنان التشكيلي والشاعر المصري أحمد مرسي عن عمر ناهز 96 عاماً، بعد مسيرة فنية وأدبية جعلته أحد أبرز المبدعين متعددي المواهب. نظَّم الراحل العديد من المعارض الفنية، ويُعدّ من رواد الحركة السريالية في مصر، كما ترجم أشعار عدد من كبار الشعراء، مثل قسطنطين كفافيس، وأراغون، وبول إيلوار، إلى جانب ترجمته الشعر الأميركي الزنجي من الإنجليزية إلى العربية.

من أعمال الفنان أحمد مرسي (فيسبوك)

وُلد أحمد مرسي في محافظة الإسكندرية (شمال مصر) عام 1930، وتخرج في كلية الآداب، قسم اللغة الإنجليزية، بجامعة الإسكندرية في خمسينات القرن الماضي. واتجه إلى دراسة الفن دراسة حرة في استوديو أنريكو بيكي بالإسكندرية، كما درس فن الحفر (الغرافيك) في نيويورك.

ونعى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة في مصر، الدكتور عبد العزيز قنصوة، الفنان التشكيلي والشاعر أحمد مرسي، ووصفه في بيان، الخميس، بأنه «أحد أبرز رواد الحركة التشكيلية المصرية، وآخر العظماء من مؤسسي مدرسة السريالية المصرية، الذي أثرى الحياة الفنية بإبداعاته المتميزة، وترك بصمة راسخة في تاريخ الفن التشكيلي».

وأكد قنصوة أن «الراحل يمثل قيمة إبداعية وفنية كبيرة، وأن تجربته الفنية ستظل علامة بارزة في تاريخ الفن المصري، بما قدمه من أعمال إبداعية أسهمت في إثراء الحركة التشكيلية وألهمت أجيالاً من الفنانين».

وإلى جانب معارضه الفردية التي قدّم من خلالها رؤيته وعالمه التشكيلي الخاص، شارك مرسي في العديد من المعارض الجماعية محلياً ودولياً، خصوصاً المعارض التي ترصد مسيرة الفنانين السرياليين في مصر. ومن بينها معرض «حين يصبح الفن حرية... السرياليون المصريون (1938-1965)»، الذي أقيم بقصر الفنون في دار الأوبرا المصرية في سبتمبر (أيلول) 2016، ثم استضافه المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر في العاصمة الكورية سيول عام 2017.

الفنان الراحل من رواد السريالية في مصر (فيسبوك)

ونعى رئيس قطاع الفنون التشكيلية، الدكتور محمود حامد، الفنان التشكيلي والشاعر أحمد مرسي، الذي رحل تاركاً وراءه إرثاً فنياً وأدبياً استثنائياً، وفق بيان للقطاع.

وأكد حامد أن «الساحة التشكيلية والثقافية المصرية والعربية فقدت برحيل أحمد مرسي أحد أبرز رواد الحداثة، ومبدعاً فريداً نجح على مدار أكثر من 7 عقود في المزاوجة بين ريشة المصور وحس الشاعر ورؤية الناقد». وأشار إلى أن أعماله البصرية وكتاباته النقدية والشعرية ستظل علامة مضيئة في تاريخ الفن المصري المعاصر، وشاهداً على تجربة إبداعية عابرة للحدود، جمعت بين أصالة الجذور السكندرية والانفتاح على آفاق الفن العالمي.

من جانبه، قال الفنان والناقد التشكيلي المصري مجدي عثمان إن أحمد مرسي كان من الفنانين الذين شاركوا رواد السريالية المصرية، لكن اغترابه وسفره إلى أميركا في فترة من حياته جعلاه بعيداً بعض الشيء عن المشهد الفني المصري.

وأضاف عثمان لـ«الشرق الأوسط» أن «أحمد مرسي شارك عبد الهادي الجزار، وحامد ندا، وكامل التلمساني وغيرهم في أعمال مختلفة، لكن عدم وجوده في مصر بصورة مباشرة، على مستوى العرض أو النقد، لفترة من الزمن أثّر سلباً في اكتسابه صفة الريادة الكاملة في المدرسة السريالية المصرية».

ويرى عثمان أن تجربة أحمد مرسي لم تنل حظها من الاهتمام النقدي أو من المشاهدة على نطاق واسع. وربما أسهم اهتمامه بالشعر كتابةً وترجمةً، وارتباطه بأدباء كبار، مثل ألفريد فرج وإدوار الخراط، في انشغاله بمجالات إبداعية أخرى، إذ قدم أعمالاً شعرية ومسرحية، إلى جانب دراسات نقدية وتأريخية في الفن. لكنه، في جميع الأحوال، ترك بصمته الخاصة في أعماله السريالية، التي لا تشبه أعمال غيره.

وكتب عدد من الفنانين والنقاد التشكيليين كلمات نعي للراحل، مؤكدين قيمته الكبيرة في الحركة التشكيلية المصرية. وكتب الفنان والناقد صلاح بيصار: «وداعاً أحمد مرسي الفنان والشاعر... أحد علامات السريالية المصرية».

وأكد بيصار، في منشور على «فيسبوك»، أن الفنان الراحل «صاحب عالم خاص في الصورة والكلمة، وهو عالم يشدو بروح سريالية جعلت منه أحد الأساتذة الكبار في هذا الفن، وأسهم بقوة في تشكيل ملامح السريالية المصرية بلغته التي لا تخفى على المتذوق، ومفرداته من الحصان والبحر والسمكة والطائر، مع شخوصه التي تنساب بحس ميتافيزيقي كوني في فضاء التصوير، وساعة الوقت التي تعلن زمناً لا نهاية له».