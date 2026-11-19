بينما تتصدر أخبار جائزة «ميغيل دي سيرفانتس» المشهد الثقافي العالمي، هذا الشهر، عقب تتويج الكاتبة الإسبانية كريستينا فرنانديز كوباس بنسخة عام 2026، وبالتزامن مع الجدل السينمائي الواسع الذي أثاره فيلم «الأسير» (El Cautivo) للمخرج أليخاندرو أمينابار حول سنوات أسر الكاتب في الجزائر، تعود إلى الواجهة فصول خفية ومثيرة من حياة صاحب «دون كيخوتي»، فصول تكشف أن الواقع الذي عاشه الأديب الإسباني كان أكثر قسوة وإثارة من أعظم رواياته.

¡¡Cristina Fernández Cubas, Premio Cervantes 2026!!✍️ El jurado ha destacado a la autora por "la originalidad, la excelencia y la coherencia de una obra que ha renovado el cuento contemporáneo y transformado la literatura fantástica en español" pic.twitter.com/y5OCxpvxqU — Ministerio de Cultura (@culturagob) November 3, 2026

فمن مدينة ألكالا دي إيناريس التي شهدت مولده عام 1547، إلى أزقة مدريد التي لفظ فيها أنفاسه الأخيرة مصاباً بالسكري عن عمر ناهز 69 عاماً ليدفن في دير الراهبات الترينيتاريات، كانت حياة العبقري ميغيل دي سيرفانتس ملحمة واقعية تفوق الخيال.

ورغم أنه مات فقيراً، ولم ينل في حياته جوائز مادية، فإن التاريخ أنصفه بجائزة سيرفانتس الرفيعة التي تحمل اسمه اليوم لتكون أرفع تكريم أدبي في العالم الناطق بالإسبانية، فضلاً عن سك صورته على العملات النقدية.

ولكن، قبل أن يصبح اسمه أيقونة أدبية تتنافس عليها الأقلام، وقبل أن يتحول إلى رمز قومي، عاش سيرفانتس ليلة مرعبة كادت أن تودي بحياته خلف القضبان، وتطوي صفحة أدبه إلى الأبد.

غلاف كتاب «دون كيخوتي» لميغل دي سيرفانتس (ويكيبيديا)

ليلة صيفية هادئة تسبق العاصفة

في ليلة صيفية غامضة من ليالي عام 1605، كانت مدينة بلد الوليد الإسبانية التي كانت آنذاك عاصمة الإمبراطورية ومقر البلاط الملكي تغرق في سكونها المعتاد، باستثناء صوت صرير ريشة خشبية يتحرك ببطء على ضوء شمعة خافتة في إحدى الشقق المتواضعة بحي «راسترو دي لوس كارنيروس».

تلك الشقة نفسها التي تمثل اليوم متحفاً وطنياً شهيراً يقصده الزوار من شتى بقاع الأرض لاستنشاق عبير التاريخ الأدبي.

هناك، كان الكاتب العجوز الذي أنهكته الحروب والديون يضع اللمسات الأخيرة على تحفته الخالدة «دون كيخوتي»، غارقاً في عوالم الفروسية والخيال، دون أن يعلم أن الورقة التالية التي سيتصفحها لن تكون من وحي قلمه، بل ستُكتب بمداد من دماء حقيقية تُسفك عند عتبة بابه مباشرة، لتحوله في غضون ساعات من روائي يبحث عن المجد إلى متهم رئيسي في جريمة قتل غامضة.

الكاتب الإسباني الراحل ميغل دي سيرفانتس (ويكيبيديا)

صرخة في الظلام وصراع مع الموت

بدأت الفصول الواقعية لهذه الرواية البوليسية في السابع والعشرين من يونيو (حزيران)، قرابة منتصف الليل، عندما شق سكون الشارع المظلم صوت صليل سيوف تتلاحم بعنف، تبعه صراخ واستغاثة مكتومة لرجل يلفظ أنفاسه.

كان الضحية فارساً نبيلاً يُدعى دون غاسبار دي إزبيليتا (Gaspar de Ezpeleta)، وهو رجل معروف بوسامته ومغامراته العاطفية في أروقة البلاط الملكي.

كان الفارس قد تعرض لطعنات غادرة في الشارع خارج نافذة سيرفانتس تماماً. ورغم أن الخوف في تلك العصور كان يدفع الناس إلى إغلاق نوافذهم بإحكام هرباً من الشبهات، فإن شهامة الجندي القديم انتصرت، هُرع الكاتب، الذي لم تمنعه يده اليسرى المشلولة جراء إصابته في معركة «ليبانتو» البحرية الشهيرة من تلبية نداء الإنسانية، رفقة نساء عائلته وجيرانه لإنقاذ الرجل المضرج بدمائه. حُمل الفارس النبيل إلى داخل المنزل المتواضع، وقضى ساعاته الأخيرة يصارع الموت تحت سقف سيرفانتس، مستودعاً أسراره الأخيرة وشهقاته في جدران هذا البيت قبل أن يلفظ أنفاسه بعد يومين من المعاناة.

صورة من داخل منزل سيرفانتس في بلد الوليد الذي تحول إلى متحف وطني مفتوح (عادل السالمي، الشرق الأوسط)

المحقق الصارم وأصابع الاتهام

لم تكد جثة الفارس تبرد حتى تحول المنزل المتواضع إلى مسرح جريمة محاصر تحت إشراف المحقق الصارم القاضي كريستوبال دي فياريال، الذي لم يكن يرحم في قضايا الشرف والدماء. بدأت السلطات تبحث عن دافع وراء الجريمة، وسرعان ما حامت الشكوك حول عائلة سيرفانتس.

صورة من داخل منزل سيرفانتس في بلد الوليد الذي تحول إلى متحف وطني مفتوح (عادل السالمي، الشرق الأوسط)

لم يكن السبب غموض الحادثة ومقتل الفارس أمام بابهم فحسب، بل الطبيعة الاجتماعية غير التقليدية لبيت الكاتب في نظر مجتمع محافظ، فقد كان يعيش محاطاً بالنساء من شقيقاته وابنته إيزابيل، واللاتي كن يشتغلن بالخياطة، ويستقبلن الزوار والزبائن في ساعات مختلفة، ما جعل البيت محط نظرات الريبة ونميمة الجيران في الحي.

اعتقد المحقق أن الفارس إزبيليتا، المعروف بسمعته النسائية، ربما قُتل في «معركة شرف» دبّرها أهل البيت، أو أن سيرفانتس نفسه يخفي وراء ملامحه الهادئة وابتسامته الساخرة سراً خطيراً يتستر به على القاتل الحقيقي.

صورة من داخل منزل سيرفانتس في بلد الوليد الذي تحول إلى متحف وطني مفتوح (عادل السالمي، الشرق الأوسط)

الكاتب وراء القضبان الحديدية

في تحول درامي لا يقل إثارة عن أغرب مغامرات دون كيخوتي وطواحين الهواء، أصدر القاضي أمراً فورياً باحتجاز ميغيل دي سيرفانتس وعدد من أفراد عائلته، ليعيد التاريخ نفسه بشكل ساخر ومؤلم.

فالرجل الذي غرق قبل 30 عاماً في غياهب الأسر بالجزائر 5 سنوات كاملة إثر وقوع سفينته في قبضة قراصنة البحر عام 1575 وهي التجربة القاسية التي أعاد فيلم «الأسير» إحياء تفاصيلها وصراعاتها النفسية على الشاشة الفضية وجد نفسه اليوم محاصراً في وطنه الذي دافع عنه بدمه.

وكان أسر الجزائر قد امتد طويلاً؛ لأن القراصنة عثروا بحوزته آنذاك على رسائل توصية عسكرية رفيعة المستوى موقعة من قادة كبار، جعلتهم يظنون واهمين أنه «صيد أرستقراطي ثمين»، فطلبوا فدية تعجيزية بلغت 500 وحدة ذهبية عجزت عائلته الفقيرة عن دفعها، ليمضي نصف عقد وراء الجدران في الجزائر تخللته 4 محاولات فرار جريئة باءت كلها بالفشل، وكادت تكلفه رأسه لولا أن سحرت قصصه وحكاياته سجانيه.

والآن، وبدلاً من زنازين القراصنة في الضفة الأخرى من المتوسط، يقف سيرفانتس مجدداً خلف القضبان الإسبانية تحت حراسة مشددة، ويخضع لاستجوابات قاسية طالت شرفه وأمانته وسلوكه الشخصي، كمتَّهم رئيسي في قضية قتل بوليسية غامضة تهدد سمعته التي بدأ يبنيها للتو بنجاح الجزء الأول من روايته.

صورة من داخل منزل سيرفانتس في بلد الوليد الذي تحول إلى متحف وطني مفتوح (عادل السالمي، الشرق الأوسط)

السر المدفون وحقيقة البراءة

بعد أيام عصيبة من التحقيقات المكثفة، واستجواب الجيران، وتفتيش كل زاوية في المنزل بحثاً عن سلاح الجريمة أو دليل إدانة، بدأت خيوط المؤامرة تتفكك ببطء لتعلن براءة سيرفانتس وعائلته.

تبين للمحققين من خلال الشهادات أن الفارس إثبيليتا كان ضحية علاقة غرامية سرية ومعقدة مع امرأة متزوجة أخرى في المدينة لا صلة لعائلة سيرفانتس بها، وأن زوج تلك المرأة أو أحد أقاربها هو من تربص به في الظلام، وسدد له الطعنات القاتلة.

أثبتت التحقيقات أن شهامة الكاتب ونخوته في إسعاف جريح غريب هما الوحيدتان اللتان أوقعتا به في هذا المأزق الكارثي.

صورة من داخل منزل سيرفانتس في بلد الوليد الذي تحول إلى متحف وطني مفتوح (عادل السالمي، الشرق الأوسط)

أُغلق الملف، وأُطلق سراح سيرفانتس ليعود إلى ريشته وأوراقه، وليتحول هذا المنزل اليوم في بلد الوليد إلى متحف وطني مفتوح يُبهر العالم، وشاهداً حياً ليس فقط على ولادة أعظم رواية في التاريخ الحديث، بل على ليلة مرعبة عاش فيها أديب إسبانيا الأول دور البطل المظلوم في رواية بوليسية واقعية كادت أن تطيح برأسه.