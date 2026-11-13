إدانة حارس لشخصيات في «حماس» بقضية اعتداء بسكين في بريطانيا

دانت محكمة بريطانية، الجمعة، رجلاً مطلوباً في ألمانيا بتهمة الضلوع في مخطط معادٍ للسامية، ويُعتقد أنه حارس لشخصيات في حركة «حماس»، بارتكاب اعتداء بالسكين على مأمور قضائي.

وخلصت هيئة محلفين في برمنغهام بوسط إنجلترا إلى أن محمد الفاتح المعروف أيضاً باسم محمد نعيم، مذنب بارتكاب اعتداء بالسكين وقع أمام منزله في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 في نزاع بشأن مخالفات ركن غير مسدّدة مترتبة على زوجته.

وتفيد تقارير إعلامية بريطانية بأن المدان كان حارساً لشخصيات في «حماس»، وبأنه نجل مسؤول رفيع في الحركة.

والمدان مولود في ألمانيا ومُنح لجوءاً في بريطانيا ثم حصل على الجنسية البريطانية في عام 2020.

وهو مطلوب أيضاً في ألمانيا على خلفية الاشتباه بضلوعه في مخطط ضد يهود هناك، ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة في لندن، حيث يُتوقّع أن يواجه إجراءات تسليم إلى برلين.

والجمعة، أُدين بتهمتي حيازة سكين بصورة غير قانونية وإصابة مأمور قضائي كان بصدد إجراء مراجعة بشأن غرامات مخالفات ركن غير مدفوعة بأكثر من 2250 جنيهاً إسترلينياً (3 آلاف دولار) مترتبة على زوجته، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأظهر تسجيل عُرض خلال المحاكمة المدان شاهراً سكيناً عند نافذة محطّمة لشاحنة فان، وإصابة المأمور القضائي كيفن باكنال بجرح في الجهة الخلفية من الرأس.

ولم يتم إطلاع هيئة المحلفين خلال المحاكمة على وجود صلات بين المتّهم وحركة «حماس». وسيصدر الحكم في 11 يناير (كانون الثاني).