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العالم أوروبا

إدانة حارس لشخصيات في «حماس» بقضية اعتداء بسكين في بريطانيا

أفراد من الشرطة البريطانية في لندن (رويترز)
أفراد من الشرطة البريطانية في لندن (رويترز)
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إدانة حارس لشخصيات في «حماس» بقضية اعتداء بسكين في بريطانيا

أفراد من الشرطة البريطانية في لندن (رويترز)
أفراد من الشرطة البريطانية في لندن (رويترز)

دانت محكمة بريطانية، الجمعة، رجلاً مطلوباً في ألمانيا بتهمة الضلوع في مخطط معادٍ للسامية، ويُعتقد أنه حارس لشخصيات في حركة «حماس»، بارتكاب اعتداء بالسكين على مأمور قضائي.

وخلصت هيئة محلفين في برمنغهام بوسط إنجلترا إلى أن محمد الفاتح المعروف أيضاً باسم محمد نعيم، مذنب بارتكاب اعتداء بالسكين وقع أمام منزله في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 في نزاع بشأن مخالفات ركن غير مسدّدة مترتبة على زوجته.

وتفيد تقارير إعلامية بريطانية بأن المدان كان حارساً لشخصيات في «حماس»، وبأنه نجل مسؤول رفيع في الحركة.

والمدان مولود في ألمانيا ومُنح لجوءاً في بريطانيا ثم حصل على الجنسية البريطانية في عام 2020.

وهو مطلوب أيضاً في ألمانيا على خلفية الاشتباه بضلوعه في مخطط ضد يهود هناك، ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة في لندن، حيث يُتوقّع أن يواجه إجراءات تسليم إلى برلين.

والجمعة، أُدين بتهمتي حيازة سكين بصورة غير قانونية وإصابة مأمور قضائي كان بصدد إجراء مراجعة بشأن غرامات مخالفات ركن غير مدفوعة بأكثر من 2250 جنيهاً إسترلينياً (3 آلاف دولار) مترتبة على زوجته، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأظهر تسجيل عُرض خلال المحاكمة المدان شاهراً سكيناً عند نافذة محطّمة لشاحنة فان، وإصابة المأمور القضائي كيفن باكنال بجرح في الجهة الخلفية من الرأس.

ولم يتم إطلاع هيئة المحلفين خلال المحاكمة على وجود صلات بين المتّهم وحركة «حماس». وسيصدر الحكم في 11 يناير (كانون الثاني).

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العالم أوروبا

إدانة حارس لشخصيات في «حماس» بقضية اعتداء بسكين في بريطانيا

أفراد من الشرطة البريطانية في لندن (رويترز)
أفراد من الشرطة البريطانية في لندن (رويترز)
TT
TT

إدانة حارس لشخصيات في «حماس» بقضية اعتداء بسكين في بريطانيا

أفراد من الشرطة البريطانية في لندن (رويترز)
أفراد من الشرطة البريطانية في لندن (رويترز)

دانت محكمة بريطانية، الجمعة، رجلاً مطلوباً في ألمانيا بتهمة الضلوع في مخطط معادٍ للسامية، ويُعتقد أنه حارس لشخصيات في حركة «حماس»، بارتكاب اعتداء بالسكين على مأمور قضائي.

وخلصت هيئة محلفين في برمنغهام بوسط إنجلترا إلى أن محمد الفاتح المعروف أيضاً باسم محمد نعيم، مذنب بارتكاب اعتداء بالسكين وقع أمام منزله في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 في نزاع بشأن مخالفات ركن غير مسدّدة مترتبة على زوجته.

وتفيد تقارير إعلامية بريطانية بأن المدان كان حارساً لشخصيات في «حماس»، وبأنه نجل مسؤول رفيع في الحركة.

والمدان مولود في ألمانيا ومُنح لجوءاً في بريطانيا ثم حصل على الجنسية البريطانية في عام 2020.

وهو مطلوب أيضاً في ألمانيا على خلفية الاشتباه بضلوعه في مخطط ضد يهود هناك، ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة في لندن، حيث يُتوقّع أن يواجه إجراءات تسليم إلى برلين.

والجمعة، أُدين بتهمتي حيازة سكين بصورة غير قانونية وإصابة مأمور قضائي كان بصدد إجراء مراجعة بشأن غرامات مخالفات ركن غير مدفوعة بأكثر من 2250 جنيهاً إسترلينياً (3 آلاف دولار) مترتبة على زوجته، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأظهر تسجيل عُرض خلال المحاكمة المدان شاهراً سكيناً عند نافذة محطّمة لشاحنة فان، وإصابة المأمور القضائي كيفن باكنال بجرح في الجهة الخلفية من الرأس.

ولم يتم إطلاع هيئة المحلفين خلال المحاكمة على وجود صلات بين المتّهم وحركة «حماس». وسيصدر الحكم في 11 يناير (كانون الثاني).

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حماس القضاء عالم الجريمة بريطانيا
العالم أوروبا

طائرات أميركية تتصدى لـ«مسيّرات» فوق قاعدة لاكنهيث البريطانية

طائرة مقاتلة من طراز «إف - 15» في قاعدة لاكنهيث البريطانية (أ.ب)
طائرة مقاتلة من طراز «إف - 15» في قاعدة لاكنهيث البريطانية (أ.ب)
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طائرات أميركية تتصدى لـ«مسيّرات» فوق قاعدة لاكنهيث البريطانية

طائرة مقاتلة من طراز «إف - 15» في قاعدة لاكنهيث البريطانية (أ.ب)
طائرة مقاتلة من طراز «إف - 15» في قاعدة لاكنهيث البريطانية (أ.ب)

قال متحدث ​باسم سلاح الجو الأميركي إن طيارين أميركيين في قاعدة لاكنهيث التابعة ‌لسلاح الجو ‌الملكي ​البريطاني ‌تصدوا ⁠مساء ​الجمعة «لنشاط ⁠غير مصرح به يشتبه بأنه لطائرات مسيرة»، على ⁠الرغم من عدم ‌تأثر ‌أي ​أفراد ‌أو طائرات أو ‌بنية تحتية.

وأضاف المتحدث: «نواصل العمل من كثب ‌مع نظرائنا في الدولة المضيفة لضمان ⁠سلامة ⁠وأمن أفراد القوات المسلحة الأميركية والمدنيين الأميركيين ومدنيي الدولة المضيفة والمتعاقدين وجميع أسرنا»، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

وتقع قاعدة لاكنهيث في مقاطعة سافوك بشرق إنجلترا.

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الجيش الأميركي طائرة بدون طيار بريطانيا
العالم أوروبا

السلطات الفرنسية تنشر 70 ألف عنصر من الشرطة والدرك لضبط احتجاجات السبت

شرطة مكافحة الشغب الفرنسية في باريس (رويترز)
شرطة مكافحة الشغب الفرنسية في باريس (رويترز)
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السلطات الفرنسية تنشر 70 ألف عنصر من الشرطة والدرك لضبط احتجاجات السبت

شرطة مكافحة الشغب الفرنسية في باريس (رويترز)
شرطة مكافحة الشغب الفرنسية في باريس (رويترز)

أعلنت الحكومة الفرنسية، الجمعة، أنها ستنشر نحو 70 ألف عنصر من الشرطة والدرك يوم السبت بالتزامن مع الاحتجاجات ضد غلاء المعيشة في البلاد، في أعقاب أسابيع من المظاهرات التي تُنظَّم قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية.

وقال وزير الداخلية لوران نونييز، لقناة «إل سي إي» الإخبارية، «سنعتمد الإجراءات الأمنية نفسها التي اتُّخذت السبت الماضي».

وأوضح أن «هذه الخطة الأمنية مرنة وسريعة الاستجابة، وتتكيف مع تحركات المجموعات التي تشكل خطراً، والتي تنقسم إلى مجموعات صغيرة وتحاول الإفلات من رقابة قوات الأمن»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وبحسب مصدر في الشرطة، يُتوقع أن يشارك في التظاهرات بالعاصمة ما بين 30 و60 ألف شخص، بينهم 300 إلى 600 شخص مصنّفون ضمن الفئات التي قد تشكل خطراً.

وبحسب السلطات، شارك في التظاهرات التي نُظّمت السبت الماضي 146 ألف شخص في مختلف أنحاء فرنسا، بينهم 46 ألفاً في باريس، ما يشكل تراجعاً عن أعداد المشاركين في التحركات السابقة.

وأوضح نونييز أن النقابات لم تعلن عن مسارات محددة للتظاهرات المقررة، السبت.

وأضاف: «هذا الأمر يثير قلقنا أكثر، لأنه يعني أن المسيرات لن تكون خاضعة للإشراف، وأن مسؤولية تنظيمها تُترك للنقابات الطلابية ولممثلي تلاميذ المدارس الثانوية (...) الأقل خبرة»، متوقعاً تنظيم ما بين 50 و60 مسيرة في مختلف أنحاء البلاد.

وقال: «نحن على أهبة الاستعداد لمواجهة مثيري الشغب واللصوص».

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مظاهرات فرنسا