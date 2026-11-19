بعد نحو 24 ساعة من التحركات أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس، إنهاء عملية توغل عسكرية في ثلاثة مربعات محاذية لـ«الخط الأصفر» شمال مخيمي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة.

ومنذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 يفصل خط افتراضي يسمى «الخط الأصفر» بين المناطق التي تحتلها إسرائيل (شرق الخط) في غزة، وتقدَّر بأكثر من 60 في المائة من مساحة القطاع، بينما تسيطر «حماس» والفصائل الفلسطينية نسبياً على المناطق غرب الخط. وعلى مدار أكثر من عامين نفذت إسرائيل عمليات اغتيال وقصف وتهجير ووسعت المناطق التي تحتلها لكن من دون إعلان.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إن القوات أنهت نشاطها، وأعادت فتح شارع صلاح الدين الحيوي والرئيسي أمام حركة المرور، بعد إغلاقه مع بداية العملية، ظهر الأربعاء، داعياً سكان القطاع إلى عدم اجتياز «الخط الأصفر» أو الاقتراب من القوات التي تنفذ نشاطاً بتلك المنطقة حتى لا يتم تعريض حياتهم للخطر.

وكذّب شهود عيان ما أورده المسؤول العسكري الإسرائيلي، وقالوا إن طريق صلاح الدين لم يفتح رغم انسحاب القوات الإسرائيلية، التي أبقت سواتر ترابية في خطوة لمواصلة منع عبور المركبات.

شارع صلاح الدين في قطاع غزة

وشرح مصدر فصائلي في غزة لـ«الشرق الأوسط» أن إزالة الحواجز التي أقامها الجيش الإسرائيلي غير ممكنة بسبب عدم دخول جرافات، وهو الأمر الذي يحتاج إلى تنسيق أمني مع إسرائيل التي لا تزال تحتفظ بقواتها وتتمركز في المنطقة وعلى بعد عشرات الأمتار من محيط منطقة التوغل ذاتها.

دمار كبير ينتظر العائدين

فور تأكيد انسحاب القوات الإسرائيلية، عاد مئات السكان النازحين إلى خيامهم بمنطقة حي الدعوة شمال مخيم النصيرات. وحسب المكتب الإعلامي الحكومي التابع لـ«حماس»، فإن أكثر من 1500 أسرة تضم 6 آلاف شخص أجبروا على النزوح، إثر عملية التوغل الإسرائيلية.

وخلفت التحركات الإسرائيلية دماراً كبيراً في منازل ومنشآت صناعية وأراضٍ زراعية، بعد أعمال تجريف واسعة نفذها جيش الاحتلال. كما نفذت القوات الإسرائيلية عملية نسف كبيرة بعد انسحاب قواتها.

وبدا حجم وشكل التفجير شبيهاً بما تقوم به القوات الإسرائيلية لتدمير الأنفاق، في تأكيد إضافي لما أفاد به مصدر ميداني تحدث إلى «الشرق الأوسط»، الأربعاء، وترجيحه أن يكون هدف العملية تفجير نفق بالمنطقة، مستشهداً بأعمال حفر سابقة في منطقة أرض الريس داخل الخط الأصفر والمحاذية لشارع صلاح الدين.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد أكدت في وقت لاحق من مساء الأربعاء، أن «هدف العملية تفجير نفق اكتشف بالمنطقة، ويصل إلى أحد المواقع العسكرية المستحدثة داخل الخط الأصفر، ما قد يشكل تهديداً لقواته، وأنه تم تنفيذ العملية بتنسيق مع الولايات المتحدة التي تم اطلاعها مسبقاً عليها».

فلسطيني يحمل رصاصات في منطقة بوسط غزة يوم الخميس حيث كان الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات توغل (رويترز)

وعمل الجيش الإسرائيلي لفترات طويلة في تلك المنطقة خلال الحرب، وكان يقوم بعمليات تجريف؛ إلا أنه لم يعلن عن اكتشاف أي نفق.

ضغوط من الوسطاء

وتعرضت العملية لانتقادات واسعة من حركة «حماس»، التي أدانتها وعدّتها خرقاً فاضحاً لوقف إطلاق النار، وطالبت الإدارة الأميركية والدول الضامنة للاتفاق بالعمل على وقف تلك الخروقات، التي تهدف إلى ما قالت الحركة إنه «حشر للغزيين في شريط ضيق غرب القطاع».

وكان يتوقع أن تتواصل العملية الإسرائيلية لأيام، وفق ما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إلا أن مصدراً مسؤولاً في «حماس» خارج غزة قال لـ«الشرق الأوسط» إن «قيادة الحركة تواصلت مع الوسطاء، الذين أكدوا أنهم يجرون اتصالات مع الولايات المتحدة و(مجلس السلام) لوقف هذه الانتهاكات».

وحسب المصدر، فإن الوسطاء أعربوا عن غضبهم من تلك العمليات العسكرية الإسرائيلية والتوسع داخل قطاع غزة، وأنهم سيعملون ويضغطون من أجل وقف الخروقات والعمل على خلق حالة من الاستقرار الأمني تسهم في تحسين الوضع الإنساني، وكذلك المضي قدماً في بنود الاتفاقات التي تم التوصل إليها.

صبي فلسطيني يدفع عربة أثناء مغادرته مع آخرين خيامهم في النصيرات بوسط قطاع غزة هرباً من عملية توغل إسرائيلية يوم الأربعاء (أ.ف.ب)

واعتبر حازم قاسم الناطق باسم حركة «حماس» بغزة، قبيل انسحاب القوات الإسرائيلية في بيان أن «الهدف الحقيقي لتصعيد عمليات الاحتلال في قطاع غزة هو تدمير ما تبقى من القطاع لتنفيذ مخطط التهجير وهو ما يتطلب تنفيذ قرارات القمم العربية التي صدرت لمواجهة هذا المخطط». كما قال.

وكان «مجلس السلام»، وهو الهيئة المشرفة على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب في غزة، قد اتهم كلاً من إسرائيل و«حماس» بعدم الوفاء بالتزاماتهما لإنهاء الأعمال القتالية، مما يجعل سكان غزة يواجهون ظروفاً متردية ويهدد بانهيار وقف إطلاق النار. وجاء تقييم «مجلس السلام» ضمن تقرير مؤلف من 12 صفحة، واطلعت عليه «رويترز»، وهو الثاني الذي تقدمه الهيئة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منذ دخول وقف إطلاق النار المدعوم من الولايات المتحدة حيز التنفيذ قبل 13 شهراً.

ومن المتوقع أن يقدم «مجلس السلام» نتائج التقرير إلى اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني). وقال التقرير: «الفجوة بين ما تم الاتفاق عليه وما يحدث ‌على أرض الواقع تظل ‌الخطر الأساسي الذي يهدد العملية»، محذراً من أن «أي وقف لإطلاق النار لا يحقق ‌نتائج ⁠ملموسة لا يمكن ⁠أن يصمد إلى الأبد.

وأدانت «حماس» بيان «مجلس السلام» الذي رأت أنه «يساوي بصورة مرفوضة بين عدوان الاحتلال والضحية الفلسطينية، ويأتي في إطار النهج المنحاز الذي يوفر غطاءً سياسياً لانتهاكات إسرائيل.