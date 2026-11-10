منصور عباس يدرس الاعتراف بـ«حماس إرهابية»

نقل تقرير لصحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، الثلاثاء، أن عناصر من «كتلة التغيير» التي يقودها غادي آيزنكوت وتتولى تشكيل الحكومة، أجرت محادثات مكثفة مع رئيس «القائمة العربية الموحدة»، منصور عباس، للتوصل إلى اتفاق «تاريخي» يقضي باعترافه بأن «حماس» منظمة «إرهابية»، مقابل ضمه إلى الحكومة.

وخلال اجتماع كتلة القائمة العربية الموحدة، الثلاثاء، سُئل عباس عن تقرير «يديعوت»، ولم ينفه، وقال: «سيتحول معسكر نتنياهو خلال ساعات قليلة إلى المعارضة في الكنيست. سنواصل الدفع باتجاه تغيير الحكومة الحالية. نريد أن نكون جزءاً من الائتلاف والحكومة المقبلة. هذا حق أساسي».

وعندما سُئل مباشرةً عمَّا إذا كان سيعترف بـ«حماس منظمةً إرهابية»، أوحى عباس بأن الأمر قيد الدرس و«سيُحسم خلال المفاوضات». وأضاف: «سيُعلن الجواب، من جانبنا، خلال مفاوضات تشكيل الحكومة».

وحسب «يديعوت أحرونوت» فإن محادثات مكثفة جرت في الأيام الاخيرة حول نقطة مهمة واحدة: الاعتراف بـ«حماس» منظمة «إرهابية».

النائب العربي في الكنيست منصور عباس (يسار) والإسرائيلي يوآف سيغالوفيتش خاضا الانتخابات في قائمة موحدة (أ.ف.ب)

والأحزاب العربية في إسرائيل، تمثلها كتلتان هما: «القائمة العربية المشتركة» (فازت بـ12 مقعداً)، والقائمة الموحدة (7 مقاعد)، ونالت مجتمعةً 19 مقعداً في إنجاز غير مسبوق. وفي حين ترفض «المشتركة» ذات التوجهات القومية العربية واليسارية الانخراط في حكومة إسرائيلية وتتبنى خطاباً أكثر تشدداً ضد السلطات، شارك عباس في عام 2021 في تحالف حكومي مع نفتالي بينيت ويائير لبيد. كما خاص عباس الانتخابات التي جرت الشهر الماضي بقائمة ضمت ضابط شرطة إسرائيلياً سابقاً، في خطوة غير مسبوقة.

لكن وبعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، تعهَّدت أحزاب المعارضة الإسرائيلية (باستثناء الديمقراطيين اليساري) بعدم التحالف مع الأحزاب العربية، وذلك في مواجهة حملة تحريض من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لجمهور اليمين المتطرف ضد المعارضة.

موافقة مبدئية

وقالت مصادر لم تسمِّها «يديعوت أحرونوت»، إن عباس أبدى موافقة مبدئية على تنفيذ الشرط الرابع ضمن المبادئ التي وضعها رئيس حزب «يشار» غادي آيزنكوت، وهو «الاعتراف بـ(حماس) منظمةً إرهابية». لكنه اشترط في المقابل إقامة «شراكة حقيقية معه».

ويتولى جهود الوساطة «حزب الديمقراطيين» اليساري، إلى جانب أطراف في حزب آيزنكوت. ولم ينفِ عباس نفسه خلال اجتماع كتلة القائمة العربية الموحدة، الثلاثاء، أنه مستعد للمشاركة في الحكومة.

ورداً على سؤال من «يديعوت»، أكد رئيس حزب الديمقراطيين يائير غولان، خلال اجتماع كتلة حزبه، وجود اتصالات مع القائمة العربية الموحدة، وقال: «لا أعتقد أن هذا يشكل عقبة (الاعتراف بحماس منظمة إرهابية)».

يائير غولان زعيم حزب «الديمقراطيين» لدى الإدلاء بصوته في مركز اقتراع بمدينة روش هاعين يوم الثلاثاء (د.ب.أ)

وخلال اجتماع كتلة «القائمة العربية الموحدة»، رأى عباس أن مشاركة «الموحدة» في الائتلاف الحكومي «ستعزز المكانة الدولية لإسرائيل»، قائلاً: «لدينا إيمان بالنظام الديمقراطي. عندما تدمج أحزاباً مختلفة وشرائح سكانية متنوعة، فإن ذلك يعزز الديمقراطية».

وتابع: «موقفنا، وأريد أن أوضحه مجدداً، هو أننا دعمنا أيضاً خطة الرئيس (الأميركي دونالد) ترمب، التي تبنتها في نهاية المطاف الحكومة الإسرائيلية، والتي تقضي بتفكيك كل تنظيم عسكري أو مسلح شارك في أحداث (السابع من أكتوبر). نحن نؤيد إقامة دولة ذات سيادة تسيطر على أراضيها ولا تسمح بوجود ميليشيات وتنظيمات، في الأراضي الفلسطينية وحتى داخل دولة إسرائيل. حتى هنا في إسرائيل توجد مجموعات تمارس العنف وتتحدى السيادة والقدرة على فرض الحكم».

شروط آيزنكوت الأربعة

كان آيزنكوت قد وضع أمام كل شريك محتمل في الائتلاف 4 شروط، هي: الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية وليبرالية ومتساوية، والالتزام بقيم وثيقة الاستقلال، وفرض واجب الخدمة على جميع مواطني إسرائيل، سواء كانت عسكرية أو وطنية أو مدنية، والاعتراف بـ«حماس» منظمةً إرهابية والالتزام بالقضاء على قوتها العسكرية والحكومية في قطاع غزة. وإذا ما وصف عباس «حماس» بأنها منظمة إرهابية فسيكون هذا أول موقف من نوعه يصدر عن حزب عربي في إسرائيل.

ونقلت «يديعوت أحرونوت» أنه خلال جولة المشاورات التي أجراها الرئيس الإسرائيلي الأسبوع الماضي، أوضح عباس أسباب عدم وصفه «حماس» مباشرةً بأنها «منظمة إرهابية» بوجود مخاطر على أمن عائلته، ولأنه يريد ترك مساحة لكي يبني جسراً ويؤثر في الجانب الآخر أيضاً، وأنه لا يريد هدم هذا الجسر. وإضافةً إلى «كتلة التغيير»، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن «مقرباً من نتنياهو أجرى اتصالات مع عباس بعد الانتخابات».