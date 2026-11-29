كثّفت المنصات الإعلامية التابعة لـ«كتائب القسام»، الذراع العسكرية لحركة «حماس»، خلال الشهر الحالي، نشر فيديوهات لشخصيات تناوبت على قيادتها وأدت أدواراً مركزيةً في التخطيط والتحضير لهجوم 7 أكتوبر 2023.

وجاء أحدث مقطع نشرته منصات «القسام» ليظهر عز الدين الحداد الذي تولى قيادة «كتائب القسام» لمدة عام بعد اغتيال محمد السنوار في مايو (أيار) 2025، قبل أن يغتال هو الآخر في الشهر نفسه من عام 2026.

واستعرض المقطع جانباً من مسيرة الحداد في صفوف القسام، ودوره «المحوري في تخطيط وتنفيذ» ما وصفته بـ«العبور المقدس» في إشارة إلى تسمية أخرى تبنتها «القسام» إلى جانب «طوفان الأقصى» لوصف «7 أكتوبر».

عز الدين الحداد (صورة نشرتها «القسام»)

واندلعت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إثر هجوم شنّته «حماس» أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص تقريباً، وأسر مقاتلوها ما يزيد على 200 شخص، أعادت إسرائيل غالبيتهم لاحقاً عبر مفاوضات مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين. وأطلقت إسرائيل حرباً دامية صنفتها مؤسسات أممية ومستقلة «حرب إبادة» دمرت قطاع غزة وقتلت أكثر من 74 ألف شخص.

وتحدث مقطع الفيديو عن دور الحداد في «تطوير الصناعات العسكرية»، ونقل بعض أقواله عن «استغلال نقاط الضعف لدى القوات الإسرائيلية لمهاجمتها».

دور «الثلاثة الكبار»

ركزت المقاطع كذلك على من يمكن وصفه بـ«الثلاثة الكبار» في «القسام»، وهم القائد العام للكتائب محمد الضيف الذي اغتيل نهاية يوليو (تموز) 2024، ونائبه مروان عيسى الذي اغتيل بدايات شهر مارس (آذار) من العام نفسه، ومحمد السنوار (شقيق قائد الحركة الراحل يحيى السنوار) الشخصية التي يُنسب إليها الدور التنفيذي الكبير والمهم في الهجوم، والذي اغتيل في مايو 2025.

وفق معلومات من مصادر في «حماس» تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، فإن الثلاثي الضيف - عيسى - محمد السنوار إلى جانب يحيى السنوار، الذي كان قائد «حماس» في غزة وقت اندلاع الهجوم، هم أصحاب أول قرار يتعلق بالإعداد لخطة الهجوم وتقرير ساعة الصفر، وذلك قبل أن يتم تقديم معلومات أكثر حولها لباقي أعضاء المجلس العسكري وخاصةً قادة الألوية في المناطق، ولكن بمعلومات جزئية تتعلق بالدور المخطط فقط.

صورة تُظهر قادة «حماس» إسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد الضيف ومحمد السنوار (لقطة من فيديو نشرته «كتائب القسام»)

وبقيت الخطة كاملة محصورة في أولئك الأربعة، لكن أضيف إليهم شخصان هما: قائد الاستخبارات العسكرية، محمد عودة، الذي اغتيل لاحقاً في نهاية مايو 2026، وكذلك رافع سلامة الذي كان مسؤولاً عن «لواء خان يونس»، وكان مقرباً من الضيف وقتل برفقته.

وتعود جذور هجوم «7 أكتوبر»، وفق ما أكدت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، في تقارير عدة عن الهجوم، إلى سنوات طويلة قد تمتد لعقد كامل، تحديداً لعام 2014، وهو العام الذي شهد حرباً استمرت 51 يوماً، واستغلت فيها «القسام» سلاح الأنفاق، لمباغتة الجيش الإسرائيلي داخل مواقعه من خلال التسلل عبرها خلف تمركز تلك القوات.

الضيف وزيارة نموذج الدبابة

في المقطع الخاص بمحمد الضيف، توجه الرجل بشكل واضح، في حديث بدا أنه سُجل قبل سنوات وكان ذلك مقطعاً صغيراً منها، برسالة إلى قيادات ميدانية في «القسام»، وقال إن «المطلوب هو نوع من التقدم والمبادرة بما يمكن أن يغير مجرى التاريخ».

لكن الضيف ظهر في جزء آخر من المقطع، خصوصاً عند إعلانه بدء الهجوم في صباح 7 أكتوبر، وبدا معولاً بشدة على «مشاركة أهالي الضفة والقدس والفلسطينيين الذين يحملون جنسية إسرائيل»، وقال لهم: «مهمتكم عظيمة، فانهضوا واستعدوا وتأهبوا، وارفعوا من تكلفة الاحتلال».

ولفتت زيارة الضيف بينما كان داخل مركبة إلى موقع لمجسم دبابة عسكرية إسرائيلية. وكان «ركن التصنيع العسكري» في «القسام» جهّز النموذج لمحاكاة الدبابة الإسرائيلية قبل نحو 4 أعوام أو أكثر من هجوم السابع من أكتوبر.

فلسطينيون يحتفلون فوق دبابة إسرائيلية على الجدار العازل قرب خان يونس جنوب قطاع غزة 7 أكتوبر 2023 (أ.ب)

وكان برفقة الضيف في تلك الجولة التي يبدو أنها جرت قبل الهجوم بنحو عام، مروان عيسى ومحمد السنوار، وكذلك أيمن نوفل قائد «لواء الوسطى» في «القسام»، الذي أدار لفترة جهاز «الاستخبارات»، وكانوا يتحدثون عن قدرة المقاتل على التعامل مع استهدافها في أي معركة.

وتحدث الضيف عن الأسلحة البسيطة التي صنعتها «كتائب القسام» من خلال «المهندسين الذين أبدعوا في إحداث تقدم كبير»، كما قال في أحد المقاطع، حينما كان يتحدث عن «صواريخ القسام» أمام إسماعيل هنية، ويحيى السنوار اللذين قادا «حماس» على الترتيب وقتلتهما إسرائيل بشكل منفصل.

جولة متقدمة في خط المواجهة

بشكل متكرر تقريباً، تظهر جميع مقاطع فيديو قادة «القسام» أن بعض أعضاء المجلس العسكري، على رأسهم السنوار، أجروا جولات في منطقة متقدمة جداً من خط المواجهة مع إسرائيل، حيث تم رصد تحركات عسكرية داخل أحد المواقع التي يعتقد أنها قرب «قاعدة رعيم» التي تعتبر المركز الرئيسي لفرقة غزة في الجيش الإسرائيلي، والتي تقع شرق خان يونس، وفيها مقر قيادة اللواء الجنوبي، الذي أسر من محيطه لاحقاً في «7 أكتوبر» آساف حمامي قائد اللواء وأكبر ضابط يتم أسره وقتله، وتم تسليم جثمانه في نوفمبر 2025 إلى إسرائيل.

وقال مصدر من «حماس» لـ«الشرق الأوسط»، تعليقاً على المقاطع، إن ما أظهرته من زيارة لمواقع متقدمة قريبة من مواقع الجيش الإسرائيلي «لم تكن مسألة عارضة بل تكررت ونفذها السنوار وقيادات أخرى من المجلس العسكري لـ(القسام)، وكان يُعتقد حينها حتى في أوساط مقاتلي الكتائب أنها زيارة تفقدية».

ووفقاً لما سمحت به الرقابة العسكرية الإسرائيلية قبل أقل من شهر، فإنه تم رصد تحركات للضيف ليلة هجوم 7 أكتوبر، وهو ينزل إلى نفق تحت الأرض مخصص لقيادة العمليات، ورصدت تحركات لأشخاص من منظومة الصواريخ يتحركون باتجاه مرابض مخصصة لإطلاقها، لكن إسرائيل قدرت أنها عملية تضليل.

وتظهر وثائق خاصة بـ«القسام»، ظهرت في المقاطع، أن أوامر بدء الهجوم كانت تتضمن «تفعيل خطط الخداع، والتضليل والتشتيت بما فيها تحركات قيادات الكتائب وكذلك قائد الحركة في إشارة ليحيى السنوار».

مروان عيسى يعد برفع التحدي

تحدث مروان عيسى في مقاطع «القسام» التي «سجلت بعد حربي 2014 و2021»، كما يؤكد مصدر من «حماس» لـ «الشرق الأوسط»، عن أهمية «صنع تاريخ جديد»، مشيراً إلى أن «ما كان يجري في السجون الإسرائيلية فرض على (القسام) رفع التحدي، وفرض عليها خيار أسر جنود إسرائيليين لإجراء صفقات تبادل». وتوعد إسرائيل بالقول إنها ستواجه «أياماً سوداء».

وكان عيسى في التسجيلات عن حرب 2014 يشير إلى تحصينات إسرائيل التي بنتها بعد الحرب، وأنها «لا مثيل لها»، ومع ذلك فقد أكد أن «هناك ثغرات يتم العمل عليها باعتبارها نقاط ضعف، وكلما زاد التحكم بإطلاق النار وإصابة الهدف بدقة، كان العمل أكثر إحكاماً، وأن لدى عناصر (القسام) الإمكانات لذلك وقتل الجنود الإسرائيليين من نقطة صفر بشكل مهين ومذل للجندي الصهيوني»، وفق تعبيره.

وبحسب مصدر من «حماس»، فإن عيسى كان ممن اختاروا إطلاق اسم «العبور المقدس» على هجوم السابع من أكتوبر. وربط المصدر من «حماس» اختيار الاسم بأنه كان كناية عن طبيعتها باعتبارها «لم تجرِ كما حدث سابقاً عبر الأنفاق، التي كانت إسرائيل قد عطلتها نسبياً بالجدار مع غزة، وإنما من خلال اختراقه والتسلل جواً عبر الطائرات الشراعية».

محمد السنوار

لطالما ظل محمد السنوار بعيداً عن الإعلام والحضور العلني، كما هو حال الضيف، وجاء فيديو «القسام» الجديد ليؤكد أنه صاحب «دور رئيسي في تخطيط وتنفيذ (العبور المقدس)»، كما تسميه «حماس».

عند بدء هجوم «7 أكتوبر» كان السنوار يتولى قيادة ركن العمليات، المسؤولة عن مثل هذه الهجمات وغيرها، وظهر في جلسات مغلقة مع قيادات ميدانية ونشطاء، وهو يقول: «نقاتل بالفرد بقناعته وفهمه وانتمائه قبل تسليحه وعتاده».

صورة وزَّعها الجيش الإسرائيلي ديسمبر 2023 لمحمد السنوار في سيارة داخل أحد أنفاق «حماس» شمال غزة (الجيش الإسرائيلي - رويترز)

وتحدث محمد السنوار في مقطع آخر عن قدرة المقاتلين في السيطرة على تجمع أو موقع عسكري إسرائيلي، وما يمكن أن يفعلوه من قتل وأسر، بطريقة غير معهودة في ذهنية وذاكرة الإسرائيليين، قائلاً: «وقتها أنت بتكون وصلت لمرحلة كسر إرادته القتالية».

وعلى طريقة شقيقه يحيى الذي كان قد تحدث عن حرب إقليمية وعالمية، قال محمد لقيادات ونشطاء «القسام»، إنه «لن يجمع شمل الأمة إلا بحدث ضخم يمثل نهاية هذا الكيان الذي سيجعل الأمة مُجمعة أن الخلافة في بيت المقدس»، في إشارة إضافية إلى التعويل على تحرك جبهات أخرى مع انطلاق «7 أكتوبر».