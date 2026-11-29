يواجه الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، جينسن هوانغ، اختباراً سياسياً وأمنياً غير مسبوق منذ تأسيسه إمبراطوريته التكنولوجية، عندما يمثل، الثلاثاء، أمام 3 لجان في مجلس النواب الأميركي للإجابة عن تساؤلات بشأن سلوكه الشخصي وممارساته التجارية وعلاقته بسيدة أعمال صينية يُشتبه في ارتباطها بأجهزة الاستخبارات الصينية، وتفاصيل محادثاته الخاصة مع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وملابسات وصول رقائق إلكترونية أميركية متطورة إلى جهات في الصين، في انتهاك محتمل للقيود التي تفرضها واشنطن على تصدير التكنولوجيا الحساسة.

وتأتي الجلسات بعد أسبوع فقط من تدخل الرئيس ترمب ونائبه جيه دي فانس لإعادة هوانغ إلى دفة قيادة الشركة التي أسسها واستقال منها مؤخراً بعد اعترافه بوجود علاقة مع أليس هوانغ؛ المسؤولة التنفيذية في إحدى الشركات التي تتعامل مع «إنفيديا». وقد استعان هوانغ بشركات استشارية وقانونية عدة، بعضها تربطه علاقات وثيقة بالحزب الديمقراطي الذي سيسيطر قريباً على غالبية مقاعد الكونغرس.

ولا تقتصر أهمية التحقيق على تحديد حجم الاختراق المحتمل للأمن القومي الأميركي، وإنما تمتد إلى مساءلة إدارة الرئيس ترمب عن سياستها تجاه الصين، ومدى تغليب المصالح التجارية لشركات التكنولوجيا الأميركية على الحسابات الأمنية، خصوصاً بعدما تدخل ترمب لإعادة هوانغ إلى منصبه، بعد 11 يوماً فقط من استقالته على خلفية الفضيحة.

وأثارت عودة هوانغ موجة غضب في أوساط المُشرّعين الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، وفتحت الباب أمام مواجهة سياسية مرشحة للتصاعد مع انتقال السيطرة على الكونغرس إلى الديمقراطيين في يناير (كانون الثاني) المقبل.

3 أيام من المساءلة

ومن المقرر أن يخضع هوانغ، الثلاثاء، لاستجواب مغلق تُدوَّن وقائعه رسمياً أمام لجنتَي: الشؤون الخارجية، والاستخبارات، واللجنة المختارة المعنية بـ«الحزب الشيوعي الصيني» في مجلس النواب، على أن يمثل المستشار القانوني لشركة «إنفيديا»، تيم تيتر، أمام اللجان ذاتها الأربعاء.

وتنتقل المواجهة يوم الخميس إلى مجلس الشيوخ، حيث يدلي هوانغ بشهادته في جلسة علنية أمام اللجنة المصرفية، تتناول الرقابة على ضوابط التصدير وحماية التفوق الأميركي في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأكد رؤساء اللجان الثلاث؛ الجمهوريون برايان ماست، وريك كروفورد، وجون مولينار، أن عودة هوانغ إلى منصبه، والتحقيق الداخلي الذي أجراه مجلس إدارة الشركة، لا يبددان المخاوف بشأن الأمن القومي، وأن الكونغرس يريد الحصول على إجابات بشأن شبهات تهريب الرقائق الأميركية وتحويلها إلى استخدامات عسكرية صينية. ويعكس اشتراك 3 لجان ذات اختصاصات مختلفة في التحقيق حجم المخاوف داخل واشنطن؛ إذ تجمع القضية بين العلاقات الأميركية - الصينية، ومكافحة التجسس، والأمن التكنولوجي، ومدى فاعلية الإجراءات الحكومية لحماية الصناعات الاستراتيجية.

المسؤولة التنفيذية في شركة «ميغاسبيد» أليس هوانغ لدى حضورها مأدبة عشاء أقامها جينسن هوانغ بمطعم في تايبيه يوم 22 مايو 2025 (أ.ف.ب)

علاقة مشبوهة وثغرات أمنية

وتعود جذور القضية إلى تحقيقات نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز» بشأن علاقة هوانغ بأليس هوانغ؛ وهي سيدة أعمال صينية ومسؤولة سابقة في شركة «ميغاسبيد» للحوسبة السحابية، التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها وتخضع لتحقيقات أميركية بشأن شبهات تحويل رقائق متطورة إلى الصين.

وأفادت الصحيفة بأن سيدة الأعمال كانت على اتصال بمسؤول في جهاز الاستخبارات الصيني خلال فترة علاقتها برئيس «إنفيديا»، في حين نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر مطلعة أن أجهزة الاستخبارات الأميركية بحثت طبيعة صلاتها بوزارة أمن الدولة الصينية، والمعلومات التي يُحتمل أن تكون نقلتها إلى بكين.

وأقر هوانغ بعلاقات خارج إطار الزواج وقدم اعتذاراً، لكن لم يَثبت علناً تورطه في أنشطة تجسس أو تسريب معلومات سرية، في حين نفت بكين الاتهامات بالتجسس، وأكدت «ميغاسبيد» التزامها القوانين الأميركية المتعلقة بضوابط التصدير.

وكانت الشركة السنغافورية قد اشترت رقائق من «إنفيديا» تتجاوز قيمتها 4 مليارات دولار، وفق تقارير صحافية أميركية؛ مما أثار تساؤلات بشن آليات التحقق من المستخدم النهائي لهذه التكنولوجيا. وفي 23 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أدرجت وزارة التجارة الأميركية «ميغاسبيد»، وشركاتٍ أخرى مرتبطةً بالقضية، في قائمتها للكيانات الخاضعة للقيود التجارية. لكن الخطوة المتأخرة لم تخفف حدة الانتقادات داخل الكونغرس، خصوصاً أن التحقيقات بشأن أنشطة الشركة بدأت منذ عام 2024.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصافح الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» جينسن هوانغ خلال فعالية «الاستثمار في أميركا» بواشنطن يوم 30 أبريل 2025 (رويترز)

ترمب في قلب الفضيحة

ويتمثل البعد السياسي الأعلى حساسية ضمن القضية في التدخل المباشر من الرئيس ترمب ونائبه جي دي فانس لإقناع مجلس إدارة «إنفيديا» بإعادة هوانغ إلى منصبه، في خطوة غير معتادة في العلاقة بين البيت الأبيض والشركات الأميركية الكبرى. وكشفت شبكة «سي بي إس نيوز» عن اتصالات مكثفة أجراها ترمب وفانس مع هوانغ وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومستشاريها القانونيين، تضمنت تقديم تطمينات حكومية بشأن عودته إلى قيادة الشركة. وصرح ترمب علناً بالضغط؛ مباشرة أو بشكل غير مباشر، على أعضاء مجلس إدارة الشركة لإعادة هوانغ.

وفي تصريحات صحافية عدة، أعلن ترمب أن السلطات الفيدرالية لا تملك أدلة على ارتكاب هوانغ سلوكاً غير قانوني، في حين أشار مجلس إدارة «إنفيديا» إلى حصوله على تقييمات من مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة الأميركية تؤكد أن إعادة هوانغ لا تشكل خطراً على الأمن القومي. غير أن هذه التطمينات أثارت تساؤلات إضافية بشأن المعايير التي استندت إليها الإدارة في تقييم المخاطر، وما إذا كان عدم وجود أدلة على ارتكاب جريمة يعني بالضرورة انتفاء المخاوف الأمنية والاستخباراتية.

أسهم «وول ستريت» شهدت انتعاشاً يوم 23 نوفمبر بعد إعادة تعيين جينسن هوانغ بمنصبه رئيساً تنفيذياً لشركة «إنفيديا» (أ.ف.ب)

كما أشارت «رويترز» إلى امتلاك ترمب أسهماً في الشركة؛ مما دفع بمُشرّعين إلى إثارة تساؤلات بشأن تضارب المصالح، خصوصاً مع الارتفاع الكبير لأسهم «إنفيديا» عقب إعلان عودة هوانغ. وعلى الجانب الآخر، أشارت صحيفة «واشنطن بوست» إلى أن «إنفيديا» قدمت تبرعاً بقيمة 25 مليون دولار لـ«مشروع قاعة الاحتفالات» في البيت الأبيض.

انقسامات داخل إدارة ترمب

وكشفت الفضيحة عن خلافات عميقة داخل الإدارة الأميركية بشأن كيفية إدارة المنافسة التكنولوجية مع الصين، برزت في الانتقادات العلنية التي وجهها وزير الخزانة، سكوت بيسنت، إلى وزارة التجارة التي يقودها هيوارد لوتنيك؛ بسبب التأخر في فرض قيود على «ميغاسبيد». ووفق «نيويورك تايمز»، فقد دخل لوتنيك في خلافات متكررة مع مسؤولين كبار في الإدارة بشأن تشديد القيود على مبيعات الرقائق المتطورة إلى الأسواق الآسيوية، وسط اتهامات بأن وزارته أبدت تساهلاً مفرطاً تجاه مصالح «إنفيديا».

ويعكس هذا الخلاف صراعاً بين مدرستين داخل واشنطن؛ الأولى ترى أن حرمان الصين من التكنولوجيا الأميركية المتقدمة ضرورة لإبطاء تطور قدراتها العسكرية والاستخباراتية، في حين ترى المدرسة الثانية أن استمرار بيع الرقائق الأميركية للصين، ضمن ضوابط محددة، يحافظ على اعتماد الشركات الصينية على التكنولوجيا الأميركية، ويحدّ من اندفاع بكين نحو تطوير بدائل محلية. وكان هوانغ من أبرز المدافعين عن الرؤية الثانية، مستفيداً من علاقته الوثيقة بترمب، ومن مكانة شركته المحورية في استراتيجية الإدارة لتعزيز ريادة الولايات المتحدة في الذكاء الاصطناعي.

غضب في الحزبين

وفي مؤشر على أن دعم ترمب الشخصي لهوانغ لن يوفر له حصانة سياسية، تصاعدت الانتقادات الصادرة عن مشرّعين جمهوريين، بينهم رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، توم كوتون، والسيناتور جون كورنين، والنائب دون بيكون، الذين طالبوا بتوضيحات بشأن تقييمات المخاطر الأمنية والجهات الحكومية التي سمحت بتصدير الرقائق المتطورة. في المقابل، يستعد الديمقراطيون لتوسيع نطاق التحقيقات لتشمل مسؤولين في الإدارة الأميركية، وفي مقدمتهم لوتنيك.

وطالبت السيناتورة إليزابيث وارن، التي تستعد لتولي رئاسة اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، بالكشف عن ملابسات القرار الحكومي الذي مهد الطريق لإعادة هوانغ، في حين أثار النائب روبرت غارسيا، الرئيس المرتقب للجنة الرقابة بمجلس النواب، تساؤلات بشأن احتمال وجود تضارب مصالح أو تجاوزات تستوجب التحقيق.

إعادة رسم قواعد المواجهة مع الصين

وتتجاوز الرهانات هنا مجرد مصير مسؤول تنفيذي واحد، فشركة «إنفيديا»، التي تحتل المرتبة الـ16 في قائمة «فورتشن 500» لعام 2026، هي المُصنِّعة للرقائق التي تقع في قلب طفرة الذكاء الاصطناعي. وبعيداً عن المصير الشخصي لهوانغ، فقد تكون التداعيات الأهم للفضيحة هي إعادة تشكيل التشريعات الأميركية المنظمة لصادرات التكنولوجيا المتقدمة. وأفادت «رويترز» بأن القضية أعطت زخماً لمشروعات قوانين تحظى بتأييد من الحزبين، تستهدف تشديد ضوابط تصدير الرقائق وإغلاق الثغرات المتعلقة بوصول الشركات الصينية إلى قدرات الحوسبة المتقدمة عبر مراكز البيانات الموجودة في دول ثالثة.

وتكتسب هذه المساعي أهمية خاصة بالنسبة إلى الدول التي تستثمر بكثافة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي؛ إذ يمكن أن تؤدي الضوابط الجديدة إلى فرض متطلبات أمنية ورقابية أشد صرامة على تشغيل مراكز البيانات واستخدام الرقائق الأميركية. كما تواجه واشنطن معضلة بشأن مدى قدرتها على حماية تفوقها التكنولوجي من دون الإضرار بالقدرة التنافسية لشركاتها، أو دفع الصين إلى تسريع جهودها لتحقيق الاستقلال التكنولوجي. ومن ثم، فلن يكون استجواب هوانغ، الثلاثاء، مجرد محاولة للكشف عن ملابسات علاقة شخصية مشبوهة، وإنما اختبار لقدرة الكونغرس على ممارسة دوره الرقابي في مواجهة البيت الأبيض ونفوذ عمالقة التكنولوجيا.

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