قالت عائلة سائق «أوبر» أميركي من أصل صومالي كان قد نُقل إلى المستشفى بعد تعرضه للاعتداء من أحد الركاب هذا الشهر في مدينة هوبكنز بولاية مينيسوتا، في تحديث نشرته على صفحة لجمع التبرعات عبر موقع «جو فاند مي»، إنه توفي يوم السبت متأثراً بإصاباته.

وحسب وكالة «رويترز» للأنباء، فقد كان الضحية، الذي يدعى محمد يوسف، في غيبوبة منذ الهجوم في 14 نوفمبر (تشرين الثاني).

واحتُجز المشتبه به، وهو رجل يدعى ساميت أبورفا باتيل، في 21 نوفمبر ووجِّهت إليه في البداية تهمة الشروع في القتل من الدرجة الثانية وسرقة السيارة بالقوة من الدرجة الأولى.

وقالت المدعية العامة لمقاطعة هينيبين، ماري موريارتي، في بيان يوم السبت إن التهمة الأولى ستُعدَّل إلى القتل العمد من الدرجة الثانية.

وزعمت عائلة يوسف أن الهجوم عليه كان مدفوعاً بالكراهية، لكن مكتب موريارتي قال الأسبوع الماضي إنه «لا توجد أدلة كافية للإثبات أمام هيئة المحلفين بما لا يدع مجالاً للشك أن تحيزاً محدداً كان وراء الواقعة».

وعبَّر مدافعون عن حقوق الإنسان عن قلقهم إزاء الخطاب المعادي للأميركيين من أصل صومالي الذي يطلقه الرئيس دونالد ترمب وحلفاؤه، وأدانوا حملته القمعية ضد المهاجرين في مينيسوتا.