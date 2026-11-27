تواصل انقطاع الكهرباء عن مئات آلاف الأميركيين بعد عاصفة في عيد الشكرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5346433-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%8A%D8%AF
تواصل انقطاع الكهرباء عن مئات آلاف الأميركيين بعد عاصفة في عيد الشكر
عاصفة ضربت شرق الولايات المتحدة تزامناً مع عيد الشكر تسببت في تأجيل نحو 1600 رحلة وإلغاء أكثر من 500 أخرى (أ.ف.ب)
ظل مئات الآلاف من الأميركيين بلا كهرباء، الجمعة، في أعقاب عاصفة ضربت شرق الولايات المتحدة تزامناً مع عيد الشكر.
وحملت العاصفة، الخميس، أمطاراً غزيرة ورياحاً قوية تزامنت مع واحدة من أكثر فترات العام ازدحاماً بسفر العطلات، ما أدى إلى سقوط أشجار وانقطاع خطوط الكهرباء في مناطق تمتد من نيوهامبشاير إلى كارولاينا الشمالية.
وظل ما يقرب من نصف مليون مشترك بلا كهرباء حتى الجمعة، وفق موقع «باور أوتج يو إس» المتخصص.
كما استمرت بعض الاضطرابات في حركة الطيران، حيث سُجّل تأجيل نحو 1600 رحلة وإلغاء أكثر من 500 أخرى، وفق خدمة تتبع الرحلات الجوية «فلايت أوير».
وولاية بنسلفانيا هي الأكثر تضرراً من انقطاعات التيار الكهربائي، حيث بقي نحو 122 ألف شخص بلا كهرباء، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
في ميزوري، لا يزال نحو 72 ألف شخص يعانون من انقطاع التيار الكهربائي بسبب عاصفة تساقطت خلالها ثلوج وصلت سماكتها إلى 15 بوصة في الجزء الشرقي من الولاية.
ولا يزال نحو 45 ألف شخص في نيويورك محرومين من التيار الكهربائي، فيما تقرر تأجيل موعد «موكب عيد الشكر» إلى السبت، في سابقة هي الأولى على مدى تاريخه الممتد قرناً.
يشهد هذا الموكب الذي يجذب سنوياً مشاهدين من أنحاء العالم، مرور بالونات زاهية الألوان عبر قلب مانهاتن. كما تُشكّل هذه الاحتفالات إيذاناً ببدء موسم تسوق الأعياد في الولايات المتحدة.
كان آخر اضطراب كبير شهده الموكب عام 1971، حين حال الطقس البارد والممطر والعاصف دون تحليق بالون «دونالد داك» وغيره من البالونات المستوحاة من شخصيات الثقافة الشعبية.
وفي عام 1997، تسببت رياح قوية في اصطدام بالون يمثل شخصية «القط في القبعة» بعمود إنارة، ما أدى إلى سقوط العمود على امرأة ودخولها في غيبوبة استمرت قرابة شهر.
وأُلغي الموكب تماماً في الفترة ما بين عامي 1942 و1945، بسبب نقص في غاز الهيليوم خلال الحرب العالمية الثانية.
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، أنه اطّلع على معلومات كافية تفيد بأن جنسن هوانغ، المدير التنفيذي لشركة إنفيديا، لا يشكل تهديداً أمنياً.
«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تواصل انقطاع الكهرباء عن مئات آلاف الأميركيين بعد عاصفة في عيد الشكرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5346433-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%8A%D8%AF
تواصل انقطاع الكهرباء عن مئات آلاف الأميركيين بعد عاصفة في عيد الشكر
عاصفة ضربت شرق الولايات المتحدة تزامناً مع عيد الشكر تسببت في تأجيل نحو 1600 رحلة وإلغاء أكثر من 500 أخرى (أ.ف.ب)
ظل مئات الآلاف من الأميركيين بلا كهرباء، الجمعة، في أعقاب عاصفة ضربت شرق الولايات المتحدة تزامناً مع عيد الشكر.
وحملت العاصفة، الخميس، أمطاراً غزيرة ورياحاً قوية تزامنت مع واحدة من أكثر فترات العام ازدحاماً بسفر العطلات، ما أدى إلى سقوط أشجار وانقطاع خطوط الكهرباء في مناطق تمتد من نيوهامبشاير إلى كارولاينا الشمالية.
وظل ما يقرب من نصف مليون مشترك بلا كهرباء حتى الجمعة، وفق موقع «باور أوتج يو إس» المتخصص.
كما استمرت بعض الاضطرابات في حركة الطيران، حيث سُجّل تأجيل نحو 1600 رحلة وإلغاء أكثر من 500 أخرى، وفق خدمة تتبع الرحلات الجوية «فلايت أوير».
وولاية بنسلفانيا هي الأكثر تضرراً من انقطاعات التيار الكهربائي، حيث بقي نحو 122 ألف شخص بلا كهرباء، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
في ميزوري، لا يزال نحو 72 ألف شخص يعانون من انقطاع التيار الكهربائي بسبب عاصفة تساقطت خلالها ثلوج وصلت سماكتها إلى 15 بوصة في الجزء الشرقي من الولاية.
ولا يزال نحو 45 ألف شخص في نيويورك محرومين من التيار الكهربائي، فيما تقرر تأجيل موعد «موكب عيد الشكر» إلى السبت، في سابقة هي الأولى على مدى تاريخه الممتد قرناً.
يشهد هذا الموكب الذي يجذب سنوياً مشاهدين من أنحاء العالم، مرور بالونات زاهية الألوان عبر قلب مانهاتن. كما تُشكّل هذه الاحتفالات إيذاناً ببدء موسم تسوق الأعياد في الولايات المتحدة.
كان آخر اضطراب كبير شهده الموكب عام 1971، حين حال الطقس البارد والممطر والعاصف دون تحليق بالون «دونالد داك» وغيره من البالونات المستوحاة من شخصيات الثقافة الشعبية.
وفي عام 1997، تسببت رياح قوية في اصطدام بالون يمثل شخصية «القط في القبعة» بعمود إنارة، ما أدى إلى سقوط العمود على امرأة ودخولها في غيبوبة استمرت قرابة شهر.
وأُلغي الموكب تماماً في الفترة ما بين عامي 1942 و1945، بسبب نقص في غاز الهيليوم خلال الحرب العالمية الثانية.
وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث متحدثاً مع وزير العدل تود بلانش خلال مناسبة في البيت الأبيض بواشنطن العاصمة (رويترز)
كشف مسؤولون أميركيون عن أن ستة من المسؤولين الكبار في إدارة الرئيس دونالد ترمب انتقلوا من منازلهم إلى مساكن داخل قواعد عسكرية محصنة في واشنطن العاصمة، بسبب تهديدات متزايدة تشمل خططاً إيرانية مشتبهاً فيها لاستهداف هؤلاء المسؤولين بأسلحة غير تقليدية، بالإضافة إلى حملات مطاردة وتشهير من جهات محلية.
ولم يحصل في السابق أن اضطر مثل هذا العدد من المسؤولين المدنيين الأميركيين للانتقال إلى مساكن عسكرية بسبب تهديدات خارجية.
وتتصدر إيران قائمة مصادر القلق. وأفادت شبكة «سي إن إن»، هذا الشهر، بأن طهران تعد خططاً لاستهداف مسؤولين كبار في الإدارة عبر تفجير ما يسمى «قنبلة قذرة» أو استخدام سلاح كيماوي في واشنطن العاصمة، وهو سيناريو يتجاوز في خطورته التهديدات الفردية التقليدية؛ إذ قد يطال المحيط الذي يعيش فيه المسؤولون بأكمله.
وكان وزير الخزانة سكوت بيسنت آخر عضو معروف في إدارة ترمب ينتقل إلى قاعدة عسكرية، تاركاً قصره في حي جورج تاون. وربط بيسنت، الذي قاد حملة ضغط اقتصادي على إيران شملت عقوبات شاملة، قراره مباشرة بالتهديدات الإيرانية لحياته.
وفي مقابلة عبر شبكة «سي إن بي سي»، مطلع الشهر الحالي، هاجم بيسنت النظام الإيراني بقوة، متهماً طهران بأنها وجهت له ولمسؤولين آخرين تهديدات بالقتل. وقال: «لن أخاف (...) لن نرضخ».
كما انتقل وزير العدل تود بلانش أخيراً إلى قاعدة عسكرية بسبب مخاوف على سلامته، بحسب مصادر مطلعة، علماً بأن الوزيرة السابقة بام بوندي كانت أقامت في قاعدة عسكرية، العام الماضي.
مخاطر داخلية
ولا تقتصر المخاطر على الخصوم الأجانب؛ فبعض المسؤولين انتقلوا خشية العنف السياسي الداخلي الذي تصاعد بعد اغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك.
وبين أبرز هؤلاء، كبير موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر وزوجته كاتي، اللذان انتقلا مع أطفالهما الأربعة، العام الماضي، من منزلهما في فيرجينيا إلى مسكن عسكري، بعدما احتجت امرأة أمام المنزل ووزعت منشورات تحمل عنوانه. ووصف مسؤول في البيت الأبيض ما تعرضت له العائلة بأنه «حملة مطاردة وتشهير وتهديد متقنة وموثقة جيداً» استهدفت مقر إقامتها.
وفي تبريره لهذه الترتيبات، قال مسؤول في البيت الأبيض إن كثيراً من الوزراء «لا يستطيعون السكن في المدينة بسبب التهديدات الأمنية المستهدفة»، مشيداً في الوقت نفسه بانخفاض معدلات الجريمة في العاصمة، وبمساهمة هؤلاء المسؤولين شخصياً في جهود الإدارة لجعلها «آمنة وجميلة».
ويتركز عدد من هؤلاء المسؤولين في قاعدة «فورت ماكنير»، الواقعة على شبه جزيرة عند ملتقى نهري بوتوماك وأناكوستيا، حيث يسكن ميلر ووزيرا الخارجية ماركو روبيو والحرب بيت هيغسيث في منازل تعرف بـ«صف الجنرالات»، وهي مساكن تخصص عادة لكبار القادة العسكريين.
ووصف مدير مركز الدراسات البرلمانية والرئاسية في الجامعة الأميركية توماس كان، الذي زار القاعدة، المكان بأنه «عالم قائم بذاته» يضم متجراً وملاعب تنس كانت تعد من الأفضل في واشنطن العاصمة، لكنه «بيئة غريبة؛ لأنها معزولة تماماً». ورأى أن تزايد التهديدات يفاقم عزلة المسؤولين وانفصالهم عن المجتمع، متوقعاً أن تتسع الظاهرة.
تدقيق من الكونغرس
وأثارت ترتيبات السكن تدقيقاً من مشرعين ديمقراطيين؛ إذ يتعين على وزارة الحرب (البنتاغون) أن تقدم بحلول الربيع تقريراً إلى لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب عن السياسيين المقيمين في مساكن عسكرية، يتضمن التهديدات التي بررت انتقالهم، والسند القانوني لذلك، وتكاليف الإيجار.
وقال النائب جورج وايتسايدز الذي انتزع موافقة اللجنة على التقرير، إنه من الضروري التحقق من أن هؤلاء المسؤولين «يدفعون أسعار السوق العادلة» مقابل مساكن مخصصة لأفراد الجيش.
وكان هيغسيث قد تعرض العام الماضي لانتقادات حادة بعدما تبين أن الجيش يستعد لإنفاق أكثر من 137 ألف دولار على إصلاحات وتحديثات لمقر إقامته في فورت ماكنير.
ويدفع المسؤولون عادةً أكثر من 4500 دولار شهرياً، وهو سعر يستند جزئياً إلى سابقة وضعها أول وزير الدفاع السابق روبرت غيتس، الذي كان أول من يقيم في مسكن عسكري. وكان القانون يلزمه بدفع القيمة السوقية الكاملة، أي أكثر من 6500 دولار شهرياً، قبل أن يوافق الكونغرس عام 2008 على طلب «البنتاغون» خفض الإيجار ليزيد بنسبة 5 في المائة فقط عما يدفعه جنرال أو أميرال برتبة أربع نجوم، بحجة أن الاستفادة من أمن القواعد القائم توفر على دافعي الضرائب كلفة حراسة المساكن المدنية على مدار الساعة.
وعام 2018، اعتبرت البحرية طلب وزير الخارجية آنذاك مايك بومبيو السكن في مساكنها «إشكالياً»، محذرة في مذكرة داخلية من شبهة إحلال مسؤول مدني محل عسكري في سوق إسكان مكتظ. لكن بومبيو انتهى به المطاف في قاعدة «فورت ماير» بفيرجينيا.
ومع ذلك، لا تبدو هذه المساكن ملاذاً فاخراً. وقال مسؤول دفاعي سابق أقام فيها إنها كانت «منازل عمرها قرن»، واسعة وصالحة للسكن، لكنها «لم تكن فاخرة بأي شكل من الأشكال».
ترمب يفتح أبواب قمة العشرين أمام بوتين وأوروبا تطالبه بدعوة مماثلة لزيلينسكيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5346334-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%AB%D9%84%D8%A9
ترمب يفتح أبواب قمة العشرين أمام بوتين وأوروبا تطالبه بدعوة مماثلة لزيلينسكي
ترمب يصف اجتماعه بالأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته بالمميز والمثمر 26 نوفمبر (رويترز)
فتح الرئيس الأميركي دونالد ترمب الباب أمام عقد لقاء جديد مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على الأراضي الأميركية، معلناً ترحيبه بمشاركته في قمة مجموعة العشرين، المقررة في ميامي بولاية فلوريدا يومي 14 و15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، في وقت تتبلور فيه ملامح مقاربة أميركية تتجاوز البحث عن وقف إطلاق النار في أوكرانيا، إلى التفاوض مع موسكو بشأن إعادة صياغة منظومة الأمن الأوروبي، ومعالجة جذور المواجهة بين روسيا والغرب.
وتكشف تصريحات ترمب، التي تزامنت مع سلسلة من التصريحات لمبعوثه وصهره جاريد كوشنر، عن توجه داخل الإدارة الأميركية نحو التعامل مع الحرب الأوكرانية باعتبارها جزءاً من أزمة أمنية أوسع، تتطلب تفاهمات مباشرة بين موسكو والعواصم الغربية، وسط مخاوف أوروبية واعتراضات داخل الكونغرس لمنح روسيا مكاسب سياسية واستراتيجية قبل الحصول على تنازلات ملموسة منها.
وقال ترمب للصحافيين، الخميس، في منتجع مارالاغو، حيث يقضي عطلة عيد الشكر، إنه لا يعرف ما إذا كان بوتين سيحضر القمة، لكنه سيرحب بمشاركته، مقراً بأن بعض الأطراف لن تكون سعيدة بحضوره. وأبدى اعتقاده بأن الرئيس الروسي يرغب في إنهاء الحرب، قائلاً: «أؤمن بأنه يريد إنهاءها، وأعتقد أن الطرف الآخر يريد ذلك أيضاً، كما يمكنني القول إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يرغب في رؤية نهاية لهذه الحرب».
وجاءت تصريحات ترمب عقب اجتماعه، مساء الأربعاء، مع الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته، الذي وصفه بالمميز والمثمر، مشيراً إلى أنه ناقش معه بالتفصيل أهمية تجنب روسيا وأوكرانيا اتخاذ أي إجراءات، سواء أكانت مقصودة أم غير مقصودة، تؤدي إلى توسيع نطاق الحرب. وشدد على ضرورة التوصل إلى تسوية سلمية لهذا النزاع في أسرع وقت ممكن.
كوشنر يكشف ملامح المقاربة الأميركية
وفي موازاة تصريحات ترمب، قدّم صهره ومبعوثه الخاص جاريد كوشنر، خلال مقابلته مع ماتياس دوبفنر، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أكسل سبرينغر» الإعلامية، تصوراً أكثر وضوحاً لطبيعة الأفكار التي تناقشها الإدارة الأميركية لإنهاء الحرب، مشيراً إلى أن التمويل والتسليح الأوروبيين لأوكرانيا جعلا الصراع أقرب إلى حرب بالوكالة بين أوروبا وروسيا، ومحذراً من أن خطأ في الحسابات قد يؤدي إلى تصعيد واسع النطاق. وأبدى كوشنر اعتقاده بأن موسكو أظهرت قدراً من ضبط النفس في تجنب توسيع نطاق المواجهة، في تصريحات تتقاطع مع بعض عناصر الخطاب الروسي بشأن طبيعة الصراع، وتثير تساؤلات حول التحول في الرؤية الأميركية لدور الأوروبيين في الحرب.
اختبار الرهان الأميركي
وتبدو قمة العشرين في فلوريدا، بالنسبة إلى إدارة ترمب، فرصة لاختبار إمكانية الانتقال من إدارة الحرب الأوكرانية إلى معالجة المواجهة الاستراتيجية بين روسيا والغرب، عبر صياغة تفاهمات أمنية واقتصادية طويلة الأمد. وفي الداخل الأميركي، تواجه سياسة الانفتاح على موسكو اعتراضات تتجاوز الملف الأوكراني، إذ وجّه أعضاء في الكونغرس رسالة إلى ترمب في 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، طالبوه فيها بسحب الدعوة الموجهة إلى بوتين لحضور قمة العشرين، مستندين إلى تقارير بشأن تقديم روسيا مساعدات استخباراتية لإيران، يُشتبه في استخدامها لاستهداف القوات الأميركية في الشرق الأوسط. واستشهد المشرعون بتقارير لصحيفة «واشنطن بوست» بشأن التعاون الروسي الإيراني، وانتقدوا تخفيف بعض القيود الاقتصادية المفروضة على موسكو.
أوروبا تطالب بدعوة كييف إلى قمة فلوريدا
وكشفت صحيفة «واشنطن بوست» أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وافق على مقترح أميركي لعقد جولة جديدة من المحادثات الثلاثية بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا قبل عيد الميلاد، مشيراً إلى إمكانية عقدها على هامش قمة العشرين. غير أن زيلينسكي لم يتلقَّ دعوة مماثلة للدعوة التي وجهتها واشنطن إلى بوتين، ما دفع ألمانيا إلى المطالبة بإشراك أوكرانيا، والتأكيد على ضرورة عدم اتخاذ قرارات بشأن مستقبلها في غيابها.
المستشار الألماني فريدريش ميرتس طالب واشنطن بتوجيه دعوة مماثلة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي انطلاقاً من فرضية أن حضور بوتين سيكون مخصصاً لمناقشة مصير الحرب.
والتقى ترمب وبوتين آخر مرة على هامش قمة «أبيك» في الصين هذا الشهر، لكن لم يتم الإعلان عن أي متابعة لهذا اللقاء. وقد توفر قمة فلوريدا فرصة للجمع بين المسارين اللذين تحدث عنهما كوشنر، عبر عقد محادثات أميركية - روسية - أوكرانية بشأن إنهاء الحرب، بالتوازي مع مشاورات أميركية - أوروبية - روسية بشأن الترتيبات الأمنية الأوسع. لكن نجاح هذه الصيغة يظل مرهوناً بموافقة موسكو على المشاركة الأوروبية، والاتفاق على جدول أعمال المفاوضات، ومدى استعداد الأطراف لتقديم تنازلات متبادلة.
من المقرر أن يعقد بوتين مؤتمره الصحافي السنوي التقليدي في العاشر من ديسمبر، أي قبل أيام من انطلاق القمة في ميامي، وهو الموعد الذي ربما قد يعلن فيه عن قراره المشاركة من عدمه. وفي غضون ذلك، من المتوقع حضور الرئيس الصيني شي جينبينغ القمة. وفي حال قام بذلك، فسيكون اللقاء الذي سيجمعه بترمب هو الرابع هذا العام.
زيلينسكي يدافع عن شنّ هجمات خارج منطقة القتال
وأعرب زيلينسكي، في مقابلة نشرت الجمعة، عن استيائه من الموقف الأميركي تجاه بوتين، في أحدث علامة على تصاعد التوتر بين كييف وواشنطن، بحسب وكالة أنباء «أسوشييتد برس». وقال زيلينسكي، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية، نشرت الجمعة، إنه يريد من الولايات المتحدة أن تعزز الضغط على بوتين لوقف غزوه على أوكرانيا.
وقال الرئيس الأوكراني إن وصف ترمب بوتين بـ«الصديق» خلال قمة الصين أمر «غريب»، لأن الرئيس الروسي «معتدٍ وقاتل». وأضاف زيلينسكي أنه «لا يمكن أن يكون صديقاً»، مضيفاً أن الأمر أشبه باعتبار أدولف هتلر صديقاً في الحرب العالمية الثانية.
وقال الرئيس زيلينسكي، في المقابلة، إن بلاده تنسق مع الدول التي قد تتأثر قبل شنّ هجمات على السفن الروسية في أجزاء أخرى من العالم. وأضاف أن القوات المسلحة الأوكرانية لم تشنّ هجوماً قط دون التنسيق مع الشركاء الآخرين، مشيراً إلى وجود اتصالات دبلوماسية.
وطالبت طرابلس كييف بتقديم توضيحات عقب الهجوم، نافية وجود أي تفاهم مع أوكرانيا، وذلك مع سريان تكهنات حول احتمال تورط سلطات طرابلس في الهجمات، التي أعلنت كييف مسؤوليتها عنها. كما أدانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الهجمات، داعية إلى إجراء تحقيق مستقل، ومشددة على ضرورة احترام السيادة الليبية.
وندّدت حكومة الوحدة الوطنية الليبية المدعومة من الغرب في طرابلس بالعملية العسكرية الأوكرانية. وقالت إن ليبيا لن تقبل بالانجرار إلى الصراع الروسي - الأوكراني. واتهم الكرملين أوكرانيا بمحاولة توسيع نطاق الحرب لتشمل البحر المتوسط وبحر البلطيق، في خطوة وصفها بأنها خطيرة للغاية.
وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إنه جرى إبلاغ أوكرانيا بأن مهاجمة السفن الروسية في المياه الليبية أمر خاطئ، وحذّر كييف من توسيع نطاق الحرب إلى مناطق جديدة.
وأغرقت أوكرانيا السفينة الحربية الروسية «ميركوري» باستخدام طائرات مسيرة بحرية في ميناء بنغازي الليبي المطل على البحر الأبيض المتوسط، ما أثار تساؤلات في ضوء القانون الدولي. وانتقدت إيطاليا الهجوم، ووصفته بالانتهاك لسيادة الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، التي أضعفتها الحرب الأهلية.
لكن زيلينسكي برّر العمليات خارج منطقة القتال الفعلية. ووصف السفينة «ميركوري» بأنها «هدف عادل تماماً».
وفي محاولة لتهدئة التوترات، أجرى وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها اتصالاً هاتفياً مع نظيره الليبي طاهر الباعور، ليبلغه أن أوكرانيا ليست لديها أي نية لجرّ ليبيا إلى الحرب. وفي تصريحات نشرها سيبيها على منصة «إكس»، في وقت متأخر الخميس، أكد مجدداً دعم كييف لسيادة ليبيا وجهود إعادة توحيد البلاد.
واتهم الرئيس الأوكراني بأن روسيا تخطط لشنّ هجوم جديد واسع النطاق على البلاد في الأيام المقبلة. وقال زيلينسكي، في خطابه المسائي المصور: «للأسف، لدينا معلومات عن هجوم جديد واسع النطاق يعكف الروس على التحضير له». وأضاف: «يُرجى في الأيام المقبلة الانتباه إلى إنذارات التهديدات الصاروخية، وعلى روسيا أن تعلم أننا سنعيد بناء ما لدينا، وسنرد على كل ضربة روسية». وهذا هو ثاني تحذير يصدره الرئيس هذا الأسبوع.