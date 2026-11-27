فتح الرئيس الأميركي دونالد ترمب الباب أمام عقد لقاء جديد مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على الأراضي الأميركية، معلناً ترحيبه بمشاركته في قمة مجموعة العشرين، المقررة في ميامي بولاية فلوريدا يومي 14 و15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، في وقت تتبلور فيه ملامح مقاربة أميركية تتجاوز البحث عن وقف إطلاق النار في أوكرانيا، إلى التفاوض مع موسكو بشأن إعادة صياغة منظومة الأمن الأوروبي، ومعالجة جذور المواجهة بين روسيا والغرب.

وتكشف تصريحات ترمب، التي تزامنت مع سلسلة من التصريحات لمبعوثه وصهره جاريد كوشنر، عن توجه داخل الإدارة الأميركية نحو التعامل مع الحرب الأوكرانية باعتبارها جزءاً من أزمة أمنية أوسع، تتطلب تفاهمات مباشرة بين موسكو والعواصم الغربية، وسط مخاوف أوروبية واعتراضات داخل الكونغرس لمنح روسيا مكاسب سياسية واستراتيجية قبل الحصول على تنازلات ملموسة منها.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب والسيدة الأولى ميلانيا ترمب يتحدثان إلى أفراد من القوات المسلحة في عيد الشكر في نادي مارالاغو التابع لترمب في بالم بيتش بولاية فلوريدا يوم 26 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

وقال ترمب للصحافيين، الخميس، في منتجع مارالاغو، حيث يقضي عطلة عيد الشكر، إنه لا يعرف ما إذا كان بوتين سيحضر القمة، لكنه سيرحب بمشاركته، مقراً بأن بعض الأطراف لن تكون سعيدة بحضوره. وأبدى اعتقاده بأن الرئيس الروسي يرغب في إنهاء الحرب، قائلاً: «أؤمن بأنه يريد إنهاءها، وأعتقد أن الطرف الآخر يريد ذلك أيضاً، كما يمكنني القول إن حلف شمال الأطلسي (الناتو) يرغب في رؤية نهاية لهذه الحرب».

وجاءت تصريحات ترمب عقب اجتماعه، مساء الأربعاء، مع الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته، الذي وصفه بالمميز والمثمر، مشيراً إلى أنه ناقش معه بالتفصيل أهمية تجنب روسيا وأوكرانيا اتخاذ أي إجراءات، سواء أكانت مقصودة أم غير مقصودة، تؤدي إلى توسيع نطاق الحرب. وشدد على ضرورة التوصل إلى تسوية سلمية لهذا النزاع في أسرع وقت ممكن.

مشاركون في مؤتمر «تحالف الراغبين» ببرلين يوم 19 من الشهر الحالي يتوسطهم المستشار الألماني فريدريش ميرتس وإلى يمينه الرئيس الأوكراني زيلينسكي وإلى يساره الرئيس الفرنسي ماكرون (أ.ف.ب)

كوشنر يكشف ملامح المقاربة الأميركية

وفي موازاة تصريحات ترمب، قدّم صهره ومبعوثه الخاص جاريد كوشنر، خلال مقابلته مع ماتياس دوبفنر، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أكسل سبرينغر» الإعلامية، تصوراً أكثر وضوحاً لطبيعة الأفكار التي تناقشها الإدارة الأميركية لإنهاء الحرب، مشيراً إلى أن التمويل والتسليح الأوروبيين لأوكرانيا جعلا الصراع أقرب إلى حرب بالوكالة بين أوروبا وروسيا، ومحذراً من أن خطأ في الحسابات قد يؤدي إلى تصعيد واسع النطاق. وأبدى كوشنر اعتقاده بأن موسكو أظهرت قدراً من ضبط النفس في تجنب توسيع نطاق المواجهة، في تصريحات تتقاطع مع بعض عناصر الخطاب الروسي بشأن طبيعة الصراع، وتثير تساؤلات حول التحول في الرؤية الأميركية لدور الأوروبيين في الحرب.

المستشار الألماني فريدريش ميرتس يتوسط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يميناً) والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اجتماع «قمة الراغبين» بمبنى المستشارية في برلين (أ.ب)

اختبار الرهان الأميركي

وتبدو قمة العشرين في فلوريدا، بالنسبة إلى إدارة ترمب، فرصة لاختبار إمكانية الانتقال من إدارة الحرب الأوكرانية إلى معالجة المواجهة الاستراتيجية بين روسيا والغرب، عبر صياغة تفاهمات أمنية واقتصادية طويلة الأمد. وفي الداخل الأميركي، تواجه سياسة الانفتاح على موسكو اعتراضات تتجاوز الملف الأوكراني، إذ وجّه أعضاء في الكونغرس رسالة إلى ترمب في 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، طالبوه فيها بسحب الدعوة الموجهة إلى بوتين لحضور قمة العشرين، مستندين إلى تقارير بشأن تقديم روسيا مساعدات استخباراتية لإيران، يُشتبه في استخدامها لاستهداف القوات الأميركية في الشرق الأوسط. واستشهد المشرعون بتقارير لصحيفة «واشنطن بوست» بشأن التعاون الروسي الإيراني، وانتقدوا تخفيف بعض القيود الاقتصادية المفروضة على موسكو.

أوروبا تطالب بدعوة كييف إلى قمة فلوريدا

وكشفت صحيفة «واشنطن بوست» أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وافق على مقترح أميركي لعقد جولة جديدة من المحادثات الثلاثية بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا قبل عيد الميلاد، مشيراً إلى إمكانية عقدها على هامش قمة العشرين. غير أن زيلينسكي لم يتلقَّ دعوة مماثلة للدعوة التي وجهتها واشنطن إلى بوتين، ما دفع ألمانيا إلى المطالبة بإشراك أوكرانيا، والتأكيد على ضرورة عدم اتخاذ قرارات بشأن مستقبلها في غيابها.

المستشار الألماني فريدريش ميرتس طالب واشنطن بتوجيه دعوة مماثلة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي انطلاقاً من فرضية أن حضور بوتين سيكون مخصصاً لمناقشة مصير الحرب.

قادة عالميون بينهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والمستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال قمة ما يُعرف بـ«تحالف الراغبين» الذي يضم أبرز حلفاء أوكرانيا وداعميها في برلين يوم 19 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

والتقى ترمب وبوتين آخر مرة على هامش قمة «أبيك» في الصين هذا الشهر، لكن لم يتم الإعلان عن أي متابعة لهذا اللقاء. وقد توفر قمة فلوريدا فرصة للجمع بين المسارين اللذين تحدث عنهما كوشنر، عبر عقد محادثات أميركية - روسية - أوكرانية بشأن إنهاء الحرب، بالتوازي مع مشاورات أميركية - أوروبية - روسية بشأن الترتيبات الأمنية الأوسع. لكن نجاح هذه الصيغة يظل مرهوناً بموافقة موسكو على المشاركة الأوروبية، والاتفاق على جدول أعمال المفاوضات، ومدى استعداد الأطراف لتقديم تنازلات متبادلة.

من المقرر أن يعقد بوتين مؤتمره الصحافي السنوي التقليدي في العاشر من ديسمبر، أي قبل أيام من انطلاق القمة في ميامي، وهو الموعد الذي ربما قد يعلن فيه عن قراره المشاركة من عدمه. وفي غضون ذلك، من المتوقع حضور الرئيس الصيني شي جينبينغ القمة. وفي حال قام بذلك، فسيكون اللقاء الذي سيجمعه بترمب هو الرابع هذا العام.

سفينة تابعة للبحرية الليبية راسية في ميناء بنغازي بعد يوم من هجوم أوكراني أغرق طراداً روسياً (رويترز)

زيلينسكي يدافع عن شنّ هجمات خارج منطقة القتال

وأعرب زيلينسكي، في مقابلة نشرت الجمعة، عن استيائه من الموقف الأميركي تجاه بوتين، في أحدث علامة على تصاعد التوتر بين كييف وواشنطن، بحسب وكالة أنباء «أسوشييتد برس». وقال زيلينسكي، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية، نشرت الجمعة، إنه يريد من الولايات المتحدة أن تعزز الضغط على بوتين لوقف غزوه على أوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني إن وصف ترمب بوتين بـ«الصديق» خلال قمة الصين أمر «غريب»، لأن الرئيس الروسي «معتدٍ وقاتل». وأضاف زيلينسكي أنه «لا يمكن أن يكون صديقاً»، مضيفاً أن الأمر أشبه باعتبار أدولف هتلر صديقاً في الحرب العالمية الثانية.

دخان يتصاعد من سفينة الشحن «أنغارا» التي ترفع العلم الروسي وسط انتشار سيارات إطفاء ومركبات في ميناء بنغازي الليبي يوم 23 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

وقال الرئيس زيلينسكي، في المقابلة، إن بلاده تنسق مع الدول التي قد تتأثر قبل شنّ هجمات على السفن الروسية في أجزاء أخرى من العالم. وأضاف أن القوات المسلحة الأوكرانية لم تشنّ هجوماً قط دون التنسيق مع الشركاء الآخرين، مشيراً إلى وجود اتصالات دبلوماسية.

وطالبت طرابلس كييف بتقديم توضيحات عقب الهجوم، نافية وجود أي تفاهم مع أوكرانيا، وذلك مع سريان تكهنات حول احتمال تورط سلطات طرابلس في الهجمات، التي أعلنت كييف مسؤوليتها عنها. كما أدانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الهجمات، داعية إلى إجراء تحقيق مستقل، ومشددة على ضرورة احترام السيادة الليبية.

وندّدت حكومة الوحدة الوطنية الليبية المدعومة من الغرب في طرابلس بالعملية العسكرية الأوكرانية. وقالت إن ليبيا لن تقبل بالانجرار إلى الصراع الروسي - الأوكراني. واتهم الكرملين أوكرانيا بمحاولة توسيع نطاق الحرب لتشمل البحر المتوسط وبحر البلطيق، في خطوة وصفها بأنها خطيرة للغاية.

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إنه جرى إبلاغ أوكرانيا بأن مهاجمة السفن الروسية في المياه الليبية أمر خاطئ، وحذّر كييف من توسيع نطاق الحرب إلى مناطق جديدة.

وأغرقت أوكرانيا السفينة الحربية الروسية «ميركوري» باستخدام طائرات مسيرة بحرية في ميناء بنغازي الليبي المطل على البحر الأبيض المتوسط، ما أثار تساؤلات في ضوء القانون الدولي. وانتقدت إيطاليا الهجوم، ووصفته بالانتهاك لسيادة الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، التي أضعفتها الحرب الأهلية.

لكن زيلينسكي برّر العمليات خارج منطقة القتال الفعلية. ووصف السفينة «ميركوري» بأنها «هدف عادل تماماً».

صورة من فيديو بثته أوكرانيا للجزء المعطوب الذي استُهدف ويصل شبه جزيرة القرم بالبر الروسي (أ.ف.ب)

وفي محاولة لتهدئة التوترات، أجرى وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيها اتصالاً هاتفياً مع نظيره الليبي طاهر الباعور، ليبلغه أن أوكرانيا ليست لديها أي نية لجرّ ليبيا إلى الحرب. وفي تصريحات نشرها سيبيها على منصة «إكس»، في وقت متأخر الخميس، أكد مجدداً دعم كييف لسيادة ليبيا وجهود إعادة توحيد البلاد.

واتهم الرئيس الأوكراني بأن روسيا تخطط لشنّ هجوم جديد واسع النطاق على البلاد في الأيام المقبلة. وقال زيلينسكي، في خطابه المسائي المصور: «للأسف، لدينا معلومات عن هجوم جديد واسع النطاق يعكف الروس على التحضير له». وأضاف: «يُرجى في الأيام المقبلة الانتباه إلى إنذارات التهديدات الصاروخية، وعلى روسيا أن تعلم أننا سنعيد بناء ما لدينا، وسنرد على كل ضربة روسية». وهذا هو ثاني تحذير يصدره الرئيس هذا الأسبوع.