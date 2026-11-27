بدا أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلط بين إسرائيل وإيران، خلال إجابته عن سؤال بشأن التعاون مع القيادة الإسرائيلية، إذ تحدّث عن تدمير قواتها المسلحة ومنشآتها النووية، في تصريحات كان يقصد بها طهران.

ووقعت الحادثة خلال حديث ترمب إلى الصحافيين، الخميس، بمناسبة عيد الشكر. وسأله صحافي عمّا إذا كان يعتزم الاتصال برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكيف تستعد واشنطن للتعامل مع القيادة الإسرائيلية المقبلة.

لكن ترمب أجاب بالحديث عن منح الطرف الذي يقصده فرصة للتصرف بعقلانية، قائلاً: «ليست لديهم قوات مسلحة. لقد دُمّرت قواتهم المسلّحة».

ومضى في تعداد ما وصفه بتدمير سلاح الجو والبحرية والدفاعات الجوية، من دون أن يوضح انتقاله من السؤال عن إسرائيل إلى الحديث، على ما يبدو، عن إيران.

وأضاف أن الطرف الذي يتحدث عنه لم يتمكن من فعل شيء بمنشآته النووية التي قال إن الولايات المتحدة دمّرتها. كما طرح احتمال استهداف جبل «بيكاكس» في إيران، حيث تقع منشأة نووية تحت الأرض، قبل أن يشدد على تفضيله التوصل إلى اتفاق.

تأتي التصريحات بعدما حذّر ترمب من احتمال إصدار أوامر بشن ضربات على إيران بعد رأس السنة، إذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق. وفي المقابل، نقلت تقارير إعلامية أنه أبلغ مسؤولين كباراً في إدارته بإمكان الامتناع عن توجيه ضربات، ما لم تُقدم طهران أو جماعة الحوثي اليمنية المدعومة منها على استفزازات جديدة.