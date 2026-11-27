في تاريخ لبنان الحديث تبوأ قادة الجيش اللبناني 5 مرّات رئاسة الجمهورية كمرشحين توافقيين، غالباً ما يقع الاختيار عليهم في أوقات الانقسام السياسي الحاد والشغور الرئاسي، باعتبارهم شخصية تقف على مسافة واحدة من الأطراف المتنازعة ولا تنتمي إلى اصطفاف حزبي ضيق.

غير أن هذا الالتفاف السياسي حول قيادة الجيش، تعرض لانتقاد هو الأول من نوعه في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، إثر انتقادات وجهت لقائد الجيش العماد رودولف هيكل، على خلفية تصريحات قال فيها إن «سياسة الجيش هي السياسة الوطنية، ومن لا يلتقي معها فهو في المقلب الآخر»، مضيفاً أن «من يتحدث بالسوء عن جيش بلده لا يتناسب مع لبنان ولا يحق له أن يكون في لبنان».

وجاءت الردود على هيكل، من نواب في البرلمان اللبناني، برز منها تصريح للنائب وضاح الصادق سأل فيه: «هل أصبحنا تحت حكم عسكري يحدد من هو وطني ومن هو غير وطني؟ وهل أصبح اتفاق الطائف غير ساري المفعول؟ وهل سُحبت صلاحيات الحكومة مجتمعة في تحديد سياسة البلاد؟»

كذلك، قال النائب ميشال الدويهي: «تنص المادة 65 من الدستور اللبناني على خضوع القوات المسلحة لسلطة مجلس الوزراء، باعتباره المرجعية التنفيذية الدستورية. بالتالي الجيش اللبناني تحت سلطة الدستور، ومن حق اللبنانيين، بل من واجبهم، مساءلة كل المؤسسات ومناقشة دورها ومنها الجيش وقراراته، من دون أن يحتكر احد تعريف الوطنية أو تصنيف الناس والتشكيك بانتمائهم الوطني».

قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل (مديرية التوجيه)

وفي لبنان، تعدّ أي انتقادات موجّهة للجيش، أمراً نادراً، وظهرت أخيراً إلى العلن إثر مطالبته بتنفيذ قرارات السلطة السياسية بشأن «حصرية السلاح» وبسط سيطرة الدولة على جميع الأراضي. في وقت جدد هيكل في «أمر اليوم» بمناسبة ذكرى الاستقلال، وهي الكلمة التي يلقيها قائد الجيش، الأحد الماضي، التأكيد على «التزام الجيش تنفيذ قرارات السلطة السياسية والتفاهمات القائمة، واستكمال الانتشار في الجنوب، وبسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها».

5 رؤساء منذ الاستقلال

في السنوات السابقة، كانت قيادة الجيش بمنأى عن الانتقادات، العلنية على الأقل، وذلك من باب تحييد السلطة السياسية والأحزاب للمؤسسة العسكرية عن السجالات الداخلية؛ وهو ما سهّل وصول خمسة رؤساء قادمين من خلفيات عسكرية، إلى موقع الرئاسة، منذ الاستقلال، بدءاً من الرئيس فؤاد شهاب في عام 1958، ثم العماد إميل لحود في عام 1998، والعماد ميشال سليمان في 2008، ثم العماد ميشال عون في عام 2016، وهو قائد الجيش السابق الوحيد الذي لم يأتِ مباشرة من قيادة الجيش إلى رئاسة البلاد، بل كان قائداً سابقاً للجيش ورئيساً لتكتل نيابي. أما الرئيس جوزيف عون، فوصل إلى الرئاسة في عام 2025 مباشرة من قيادة الجيش.

الرئيس الأسبق فؤاد شهاب وخلفه عسكريون (موقع الجيش اللبناني)

ولا يرتبط هذا التوافق بشخصية الرئيس فحسب، بل بموقع الجيش اللبناني في المعادلة السياسية الداخلية، بوصفه مؤسسة يجمع عليها اللبنانيون وتقف على مسافة واحدة من القوى السياسية والانقسامات الداخلية. وغالباً ما تم التوافق على قادة الجيش كمرشحين توافقيين للرئاسة، بعد أزمات شعبية أو أمنية جاءت امتداداً لأزمات سياسية، وهو ما دفع منتقدي تلك الخيارات لاعتبار قادة الجيش، ومنذ لحظة تعيينهم لهذا الموقع، يصبحون مرشحين محتملين للرئاسة.

عقيدة الجيش وحياده

يُنظر إلى الجيش اللبناني على أنه المؤسسة الوحيدة الضامنة لجميع اللبنانيين، والتي تحتضن تنوعهم، ويعود ذلك إلى عقيدة الجيش التي بُنيت بعد اتفاق الطائف على أساس تحييده عن الخلافات السياسية الداخلية، وذلك بعد انقسامه خلال الحرب الأهلية على خلفيات سياسية وطائفية. ويقول العميد الطيار المتقاعد بسام ياسين لـ«الشرق الأوسط» إن الجيش بعد توحيده في عام 1990 «أعيد بناؤه بعقيدة ركزت على أن إسرائيل عدو، وأن الجيش بعيد عن الأحزاب والاصطفافات السياسية والحساسيات الطائفية، وتم جمع الجيش على أساس هذين المبدأين، وأنه يجب أن يبقى على استعداد لمواجهة العدو الإسرائيلي».

العماد ميشال عون في قصر بعبدا عام 1989... عملية عسكرية سورية أرغمته على اللجوء إلى السفارة الفرنسية (أرشيفية - غيتي)

ووُضعت أولويات للجيش، تقع في صدارتها «مهمة الحفاظ على السلم الأهلي، والانتشار على الحدود وضبطها، والحفاظ على الأمن والاستقرار في الداخل»؛ ما يعني، حسب ياسين، «الابتعاد عن الحساسيات الداخلية والطائفية».

ونصّت العقيدة الجديدة صراحةً على أن إسرائيل هي العدو الرئيسي والوحيد للبنان، كما جرى التحول من النظرية القديمة القائلة بأن «قوة لبنان في ضعفه» إلى مبدأ الاعتماد على الذات وتعزيز القدرات الدفاعية لحماية الأرض والسيادة.

مهمة توحيد الجيش

خلال مهمة توحيد الجيش في عام 1990 بعد توقيع اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب وأنتج ميثاقاً جديداً تضمن تعديلات دستورية، أعيد دمج الوحدات والألوية ضمن تركيبة ترعى التوازن والتنوع بما يمثل الجميع، ويحول الجيش أداةً للانصهار الوطني، بعدما كانت الألوية المقاتلة مقسمة طائفياً خلال فترة الحرب. ويؤكد ياسين أن هذه المهمة نجحت وأنتجت توازناً وتنوعاً لتحقيق الهدف الوطني السامي.

قائد الجيش السابق والرئيس اللبناني الحالي جوزيف عون (أرشيفية - أ.ب)

في الواقع، ألغى دمج الجيش وتوحيده، الطابع الطائفي والمذهبي الذي كان يغلب على بعض الألوية أثناء الحرب. ونفّذت الدولة قرار حل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية في عام 1991، وجرى تسليم أسلحتها الثقيلة والمتوسطة للجيش. كما فُتح الباب أمام استيعاب الآلاف من عناصر تلك الميليشيات ودمجهم في صفوف الجيش وقوى الأمن الداخلي بعد إخضاعهم لدورات تأهيل وتدريب عسكري ووطني. واستُثني «سلاح المقاومة» (حزب الله) من قرار حل الميليشيات؛ لكونه يقاتل الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب. وقامت سياسة الجيش على دعم مجموعات قتال إسرائيل، وتأمين ظهرها في المناطق المحررة، وتجنّب أي صدام داخلي معها، واستمر هذا الواقع في الحكومات المتعاقبة حتى عام 2025، حيث كانت حكومة الرئيس نواف سلام، أول حكومة لبنانية منذ 1990، تجرّم العمل المسلح وحيازة السلاح خارج مؤسسات الدولة، وذلك في قراراتها المتصلة بتنفيذ «حصرية السلاح» وملاحقة المقاتلين والمسلحين.

الرئيس اللبناني الأسبق إميل لحود يستقبل أمين عام «حزب الله» الأسبق حسن نصر الله في القصر الجمهوري عام 2001 (أرشيف الرئاسة اللبنانية)

جيش الشعب لا النظام

لا تعد عقيدة الجيش، العامل الحاسم في تزكية قائده للوصول إلى الرئاسة بشكل متكرر، بل قدرته في التعامل مع الأزمات، وطريقة صياغة الحلول بالحفاظ على الاستقرار من جهة، وبحماية الحقوق الديموقراطية للبنانيين، وذلك حين تفشل القوى السياسية، في ظل الاستقطاب الداخلي، من التوافق على شخصية تُنتخب بأكثرية الثلثين في مجلس النواب، وهي الأصوات المطلوبة لانتخاب رئيس.

بري مهنئاً الرئيس السابق ميشال سليمان لحظة انتخابه في البرلمان (كتاب البرزخ)

ويقول الباحث السياسي ومؤسس «دار الحوار» بشارة خير الله لـ«الشرق الأوسط»: «عادة عندما تفشل القوى السياسية في انتخاب شخصية مدنية تحظى بتأييد ثلثي مجلس النواب بسبب التعطيل غير الدستوري، يتم التوافق على قائد الجيش كحل للأزمة»، مشيراً إلى أن هذا الظرف «عادة ما يحكم اعتبارات انتخابه، بالنظر إلى أن مؤسسة الجيش تحظى بالتفاف شعبي وشبه إجماع لبناني عليها».

ويشرح خير الله: «الجيش في لبنان هو جيش الشعب، وليس جيش النظام»، موضحاً أنه في سوريا مثلاً إبان حكم نظام آل الأسد، «كانت مهمة الجيش حماية النظام، في حين في لبنان يحمي الشرعية اللبنانية بما يتخطى السلطة الحاكمة»، متوقفاً عند تجربة الرئيس العماد ميشال سليمان في عام 2005 إثر اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري وانقسام البلاد بين قوى 8 و14 آذار/مارس، وخروج مئات الآلاف في مظاهرات في شوارع بيروت، تطالب بالانسحاب السوري، وعُرفت بـ«ثورة 14 آذار»، وأدت إلى الانسحاب السوري في أواخر أبريل (نيسان) من العام نفسه.

ويقول: «في تلك المرحلة، كانت السلطة معادية للحريري، وكانت ميالة لقمع المتظاهرين، لكن قائد الجيش آنذاك ميشال سليمان، اتخذ القرار التاريخي بحماية التظاهرات وحق الناس بالنزول إلى الشارع والتعبير ديموقراطياً عن رأيهم، تحت سقف عدم الإخلال بالأمن وحماية الأملاك العامة والخاصة»؛ ما يعني أن الجيش «استطاع أن يتفلت من القرار السياسي الذي كان ميالاً لقمع التظاهرات بالقوة»، وفي الوقت نفسه: «حمى الجيش مظاهرة 8 آذار التي كانت تشكر سوريا الأسد، ومظاهرة 14 آذار التي طالبت بخروج جيش الاحتلال السوري»، في وقت كان سلوك سليمان أقرب إلى الفريق السيادي في البلد.

هذه التطورات الداخلية، تلتها تطورات أمنية، بعد هجوم تنظيم «فتح الإسلام» المتطرف على عسكريين في الشمال في صيف 2007 الذي أدى إلى مقتل عسكريين لبنانيين في طرابلس في شمال لبنان، فأعطى سليمان مهلة أسبوع للقوى السياسية للتواصل مع الفاعلين في المخيمات الفلسطينية لتسليم قتلة العسكريين، قبل شن هجوم على المخيم في حال تعذر ذلك.

قائد الجيش الأسبق والرئيس السابق العماد ميشال سليمان خلال التخطيط لمعركة نهر البارد عام 2007 (أرشيف الرئيس ميشال سليمان)

يقول خير الله عن تلك المرحلة: «كان الجنرال سليمان أول من ضرب معادلة (حزب الله) ووقف بوجهه، حين رفع أمين عام الحزب آنذاك حسن نصر الله اصبعه، معتبراً أن الدخول إلى مخيم نهر البارد خطاً أحمر، في حين كانت وجهة نظر سليمان أن لا خطوط حمراء بوجه محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه». ويضيف خير الله: «المعادلة التي أرساها سليمان إبان فترة قيادته للجيش، أي الحفاظ على الديموقراطية من جهة، ومحاربة الإرهاب بلا قيود من جهة ثانية، أسست لاحترام سفراء الدول الأجنبية والعربية الصديقة للبنان»، مشيراً إلى أنه «عندما فشلت القوى السياسية بانتخاب سليمان فرنجية (مدعوم من سوريا وحلفائها) أو نسيب لحود أو بطرس حرب (مدعومان من قوى 14 آذار)، تم التوافق عليه لانتخابه رئيساً» في 25 مايو (أيار) 2008».

فجر الجرود

وإذا كانت تجربة انتخاب الرئيس ميشال عون في عام 2016 (وهو قائد سابق للجيش إبان مرحلة الحرب الأهلية وخرج إلى فرنسا بعد خسارته معركة ضد الجيش السوري في أكتوبر/تشرين الأول عام 1990) نتيجة لتوافقات سياسية جمعت الأضداد، مثل «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» و«تيار المستقبل» و«حزب الله»، فإن الظروف التي أوصلت الرئيس جوزيف عون، تشبه ظروف سليمان، لناحية خوض الجيش معركة ضد المتطرفين في شرق لبنان في 2017 (معركة فجر الجرود بقيادة العميد فادي داود)، ثم حماية الجيش للمتظاهرين في 17 أكتوبر 2019، والحفاظ على الأملاك العامة والخاصة، حماية الاستقرار ومنع التصادم الداخلي.

قائد الجيش السابق والرئيس اللبناني الحالي جوزيف عون أثناء قيادة معركة «فجر الجرود» صيف 2017 (أرشيفية - أ.ف.ب)

وكان الجيش اللبناني أطلق في صيف 2017 معركة ضد التنظيمات المتشددة (داعش وجبهة النصرة) على الحدود اللبنانية الشرقية مع سوريا، عُرفت باسم معركة «فجر الجرود»، وأدت إلى تطهير الأراضي اللبنانية من المجموعات المتشددة.

عناصر تزكية القادة للرئاسة

انطلاقاً من التجارب السابقة، يتضح أن هناك ثلاثة عناصر تؤسس لتسمية قائد الجيش رئيساً للجمهورية، تتمثل في دور الجيش وشخصية قائده، ثم بالالتفاف الشعبي حول الجيش، وثالثاً في الثقة الدولية به. ويقول ياسين: «خلال فترة تولي قائد الجيش لمهامه، تكون وظيفته طاغية على كل الشخصيات المدنية التي يمكن أن تنافسه على موقع الرئاسة، وغالباً ما يحظى قائد الجيش بإجماع كل اللبنانيين خلافاً لتجربة المرشح المدني الذي يكون محل خلاف بين القوى الداخلية، وهو ما يقود الخيارات باتجاه قائد الجيش الذي تتسم تجربته خلال وجوده في موقعه لمدة ستة سنوات أو أكثر، بالحياد والإيجابية».

ويرى ياسين أن قوة قائد الجيش، أنه «يتمتع بقوة وهيبة، ويقود العدد الأكبر من من الأفراد والضباط بما يتخطى أي حزب آخر.. وعليه، حين يمارس دوره بطريقة وطنية، سيحظى بإجماع شعبي كبير جداً ويصبح محبوباً على مستوى القاعدة الشعبية». ويُضاف ذلك إلى العامل الخارجي «الذي يدخل في معايير تزكية رئيس للجمهورية، وأحياناً يكون أقوى من العوامل الداخلية» في إشارة إلى تجربة انتخاب إميل لحود في ظل النفوذ السورية، وانتخاب ميشال سليمان بعد اتفاق الدوحة.. ويضيف: «عندما تكون هناك شخصية ناجحة في عملها، مثل قائد الجيش، فيمكن للخارج أن يتعامل معها بسلاسة، وهي ميزة إضافية تزكي قادة الجيش للوصول إلى الرئاسة».

قائد الجيش الأسبق والرئيس السابق العماد ميشال سليمان خلال معركة نهر البارد عام 2007 (أرشيف الرئيس ميشال سليمان)

توازنات خارجية والتفاف داخلي

وتفرض التحديات الأمنية والحروب الداخلية أو الإقليمية الحاجة إلى رئيس يمتلك خبرة عسكرية وأمنية، ويكون قادراً على الحفاظ على الاستقرار ومنع الانزلاق نحو الفوضى، فضلاً عن أن الاستحقاق الرئاسي في لبنان يتأثر بالتوازنات الخارجية، وغالباً ما يمثل قائد الجيش خياراً مقبولاً وموثوقاً لدى القوى الإقليمية والدولية المؤثرة لضمان استقرار البلاد.

رئيس الجمهورية السابق ورئيس «التيار الوطني الحر» السابق ميشال عون ورئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع خلال توقيع «اتفاق معراب» وإلى جانبهما النائبان إبراهيم كنعان وملحم رياشي (أرشيفية - موقع القوات اللبنانية)

ومع أن الرئيس جوزيف عون اليوم يحظى بدعم خارجي كبير، ودعم داخلي من معظم القوى السياسية، باستثناء «حزب الله»، فإن هناك مطالب سياسية بأن يسرع وتيرة تنفيذ قرارات الحكومة بشأن «حصرية السلاح» على كامل الأراضي اللبنانية؛ كونه القائد الأعلى للقوات المسلحة. ويرى خير الله أن الفرصة اليوم «سانحة أكثر من أي وقت مضى؛ لأن تجربة الرئيس عون، مختلفة عن تجارب الرؤساء الذين سبقوه، بالنظر إلى أن معظم المواقع الأمنية محسوبة عليه، بما يتخطى الرؤساء السابقين، بدءاً من قرب وزيري الدفاع والداخلية منه، وصولاً إلى قيادة الجيش وأمن الدولة وغيرها من المواقع، وفي ظل عدم وجود نظام الأسد ولا حتى كاريزما حسن نصر الله».

نجاح التجربة

غير أن النجاح في قيادة الجيش، يمكن أن يصطدم بمعطيات أخرى في العمل السياسي، لأن المهمتين مختلفتان، ويدخل الرئيس في تعقيدات الوضع اللبناني، خلافاً لتجربة قيادة الجيش، حيث تخضع المهمة القيادية للتراتبية والانضباط، ويستطيع القائد اتخاذ القرار على شكل أمر عسكري في النهاية.

ويقول ياسين: «ثمة قادة للجيش يتمتعون بالمرونة ويستطيعون التكيف مع طبيعة العمل السياسي، إما بملكات شخصية، وإما بتأثير طاقم يكون حولهم»، مضيفاً أنه «لا يمكن تقييم نجاحهم بالمطلق؛ لأن التقييم يمكن أن يكون شخصياً، أو وفق معايير القوى السياسية في البلد، لكن في المجمل، يمكن بناء التقييم الموضوعي انطلاقاً من قدرته على التعاطي مع الدول وأثناء ترؤس الحكومات وخطابه، والقدرة على اللعب على التناقضات بشكل يمكن له أن يوجه الناس نحو أهداف وطنية».