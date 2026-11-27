ضعف القلب... حين يتعب في أداء مهمته التي لا تتوقف

عبارة «فشل القلب» لا تعني أن القلب توقف أو أن الخيارات العلاجية انتهت

لا يتوقف القلب عن العمل لمجرد أن الإنسان نائم أو جالس أو في لحظة راحة، فمنذ اللحظة الأولى للحياة تبدأ عضلة القلب في أداء مهمتها المتواصلة: استقبال الدم الآتي من الجسم، ودفعه إلى الرئتين، ثم ضخه محملاً بالأكسجين إلى أنحاء الجسم كافة. وتستمر هذه الدورة دون توقف، في كل دقيقة من دقائق العمر.

لكن هذه الآلة الحيوية قد تتعرض مع مرور السنوات لأمراض أو ظروف تجعلها أقل قدرة على أداء مهمتها. وقد يحدث ذلك بصورة تدريجية، بحيث لا يلاحظ الإنسان التغير في البداية. وعلى سبيل المثال، فإنه عندما يصعد الدرج يشعر بضيق نفس بسيط، أو يمشي المسافة نفسها التي اعتاد عليها فيتعب أسرع من السابق، أو يلاحظ تورماً في قدميه في نهاية اليوم. وربما يفسر كل ذلك بالتقدم في العمر أو الإجهاد.

ضعف القلب

* ضعف القلب الانبساطي: في هذا السياق، كشفت عدة دراسات طبية حديثة، تم عرضها ضمن فعاليات مؤتمر جمعية القلب الأوروبية، أن ضعف القلب الانبساطي، الذي يحدث عندما تصبح عضلة القلب أكثر صلابة وأقل قدرة على الارتخاء والامتلاء بالدم، قد يرتبط بتغيرات مبكرة في وظيفة القلب حتى قبل ظهور الأعراض الواضحة. وتشير نتائج الدراسة إلى أهمية متابعة عوامل الخطر، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والسمنة، وإجراء الفحوص المناسبة عند ظهور ضيق النفس أو انخفاض القدرة على بذل المجهود، لأن اكتشاف الخلل في مراحله الأولى قد يساعد على الحد من تطوره.

* قصور القلب: غير أن بعض هذه العلامات قد تكون مرتبطة بما يعرف طبياً بـ«قصور القلب» Heart Failure، وهي حالة لا تعني أن القلب توقف عن العمل، وإنما تعني أنه لم يعد قادراً على ضخ الدم بالكفاءة التي يحتاج إليها الجسم، أو أنه لا يستطيع الامتلاء بالدم بصورة طبيعية.

وتكمن أهمية هذه الحالة في أنها ليست مرضاً واحداً له سبب واحد، بل نتيجة يمكن أن تصل إليها مجموعة من أمراض القلب والأوعية الدموية وغير ذلك من الاضطرابات الصحية. ولذلك فإن فهم ضعف القلب يبدأ بفهم الكيفية التي يعمل بها، والأسباب التي قد تضعف عضلته، والعلامات التي ينبغي عدم تجاهلها.

عندما يسمع الإنسان عبارة «ضعف القلب»، قد يتبادر إلى ذهنه أن القلب أصبح عاجزاً عن العمل. لكن المعنى الطبي أكثر دقة من ذلك. ففي حالة قصور القلب، يستمر القلب في النبض، لكنه قد لا يستطيع ضخ كمية كافية من الدم لتلبية احتياجات الجسم، أو قد يفقد جزءاً من قدرته على الامتلاء بصورة طبيعية أثناء مرحلة الارتخاء بين الضربات.

* خلل في عضلة القلب: وقد يحدث ضعف وظيفة القلب بسبب انخفاض قوة «انقباض» عضلة القلب، بحيث لا يستطيع البطين ضخ الدم بالكفاءة المعتادة: البطين الأيسر إلى أعضاء الجسم، والبطين الأيمن إلى الرئتين. ويُشار إلى ذلك في كثير من الحالات بالقصور ذي الوظيفة الانقباضية المنخفضة.

وفي حالات أخرى، تكون قوة الانقباض مقبولة، لكن عضلة القلب تصبح أكثر صلابة وأقل قدرة على الارتخاء، فلا تمتلئ بالدم بصورة طبيعية أثناء مرحلة الانبساط، أي قوة «انبساط» عضلة القلب. وهذا ضمن أحد أشكال القصور ذي الوظيفة الانبساطية.

وقد يجتمع أكثر من نوع من اضطرابات ضعف القلب لدى المريض نفسه. واللافت أن قصور القلب في الغالب يتطور بهدوء وببطء. فالجسم يستطيع في المراحل الأولى تعويض انخفاض كفاءة قوة القلب (الانقباضية أو الانبساطية) من خلال زيادة معدل ضربات القلب، وتفعيل أنظمة هرمونية وعصبية تساعد على المحافظة على ضغط الدم وتدفقه. ولكن استمرار هذه الآليات لفترات طويلة قد يسهم بدوره في زيادة العبء على القلب، وبالتالي ظهور الأعراض.

ولهذا فإن ظهور أعراض جديدة أو تغير القدرة على ممارسة النشاط المعتاد، هو أمر يستحق الانتباه، خصوصاً لدى من لديهم عوامل خطر الإصابة بالأمراض القلبية، أو لديهم بالفعل أمراض قلبية معروفة.

من أين يبدأ ضعف القلب؟

إن ضعف القلب لا يأتي من فراغ، أو دونما سبب أو أسباب. ففي كثير من الحالات يكون وراءه مرض أو مجموعة من العوامل التي أرهقت عضلة القلب على مدى سنوات.

مرض الشرايين التاجية: وفي هذا المضمار، يأتي مرض الشرايين التاجية في مقدمة الأسباب المهمة. فعندما تضيق الشرايين التي تغذي عضلة القلب، يقل وصول الدم والأكسجين إليها. وللتوضيح، إذا حدث انسداد مفاجئ وأصيب الشخص بجلطة قلبية، فقد يتضرر جزء من عضلة القلب، ويؤثر ذلك في قدرتها على الانقباض.

* ارتفاع ضغط الدم المزمن: وهو من العوامل الرئيسية التي قد تضع عبئاً مستمراً على القلب. لأن القلب سيضطر بشكل متواصل إلى ضخ الدم في مواجهة ضغط مرتفع داخل الشرايين. ومع مرور الوقت قد يزداد سمك عضلة البطين الأيسر وتصبح أكثر صلابة (ضعف الانبساط). وقد يؤدي ذلك إلى اضطراب في امتلاء القلب. ثم تتطور المشكلة لدى بعض المرضى إلى قصور في وظيفته.

* أمراض صمامات القلب: الصمام المتضيق يجعل مرور الدم أكثر صعوبة من خلاله، بينما يسمح الصمام المتسرب بعودة جزء من الدم إلى الخلف، ما يزيد العبء على الحجرة القلبية العائد إليها ذلك الدم المتسرّب. وفي الحالتين قد يضطر القلب إلى بذل جهد إضافي، ومع استمرار المشكلة قد تتأثر عضلته.

* أمراض عضلة القلب: كما يمكن لبعض أمراض عضلة القلب نفسها، سواء كانت وراثية أو مكتسبة، أن تؤدي إلى ضعفها. وأيضاً قد تسهم بعض اضطرابات نظم القلب المستمرة، وبعض أمراض الغدد والعمليات الكيميائية الحيوية (الاستقلاب الأيضي)، وبعض الالتهابات التي تصيب عضلة القلب، في حصول تطور متفاوت السرعة يؤدي إلى قصور وضعف عضلة القلب.

* تداخل عوامل الخطر: وتتداخل مع ذلك عوامل صحية أخرى، مثل السكري، والسمنة، وارتفاع الكوليسترول، والتدخين، وقلة النشاط البدني، وبعض أمراض الكلى. ولكن تجدر ملاحظة أمر في غاية الأهمية، وهو أن وجود عامل واحد، أو عدة عوامل، من عوامل الخطورة، لا يعني أن الشخص سيصاب حتماً بضعف القلب. ولكن اجتماع عدة عوامل يزيد العبء الواقع على القلب والأوعية الدموية.

ومن هنا تأتي أهمية الوقاية، وأهمية ضبط السيطرة على ضغط الدم والسكري والكوليسترول، والامتناع عن التدخين، وممارسة النشاط البدني الملائم، والمحافظة على وزن صحي، والالتزام بالعلاجات الموصوفة للأمراض المزمنة.

ولذا فإن القلب يمكن أن يضعف، لكن التدخل المبكر يصنع فرقاً.

لا يمكن تشخيص ضعف القلب اعتماداً على الأعراض فقط.

رصد الإشارات المبكرة

إن ضعف القلب ليس بالضرورة نهاية المطاف، كما أن عبارة «فشل القلب» لا تعني أن القلب توقف أو أن الخيارات العلاجية انتهت. إنها وصف لحالة تحتاج إلى تشخيص دقيق، وفهم للسبب وخطة علاج ومتابعة مستمرة.

والأهم أن كثيراً من الأسباب التي تقود إلى قصور القلب يمكن الوقاية منها أو السيطرة عليها بدرجة كبيرة من خلال التعامل المبكر مع ارتفاع ضغط الدم والسكري وارتفاع الكوليسترول، والامتناع عن التدخين، والمحافظة على النشاط البدني والوزن الصحي. فالقلب لا يرسل دائماً إنذاراً صاخباً عندما تبدأ قدرته في التراجع. أحياناً تكون رسالته الأولى مجرد تعب غير معتاد، أو ضيق نفس عند نشاط كان سهلاً، أو تورم في الساقين.

وهنا تكمن أهمية الإصغاء إلى هذه الإشارات؛ ليس بهدف القلق، وإنما بهدف اكتشاف المشكلة في الوقت المناسب، ومعرفة سببها، وبدء العلاج قبل أن يتطور العبء الواقع على القلب أكثر.

علامات قد يُظهرها الجسم قبل أن يتعب القلب أكثر

*ضيق التنفس: قد لا يبدأ قصور القلب بعرض درامي واضح، فأحياناً تكون البداية بسيطة إلى درجة أن الشخص لا يلتفت إليها.

ومن أكثر العلامات شيوعاً ضيق التنفس. فقد يظهر في البداية عند بذل مجهود كبير، مثل صعود عدة درجات أو المشي لمسافة طويلة. ثم قد يصبح النشاط الذي كان سهلاً في السابق أكثر إرهاقاً، ويظهر ضيق النفس عند بذل مجهود أقل.

وقد يجد بعض المرضى صعوبة في التنفس عند الاستلقاء، أو يستيقظون من النوم وهم يشعرون بضيق في التنفس، ويحتاجون إلى الجلوس أو رفع الجزء العلوي من الجسم.

* التعب. ومن العلامات الأخرى التعب وانخفاض القدرة على ممارسة النشاط. فقد يشعر الإنسان بأن الأعمال اليومية أصبحت تستنزف طاقته بصورة غير معتادة، أو أنه يحتاج إلى الراحة بشكل متكرر.

* احتباس السوائل: ثم تأتي مشكلة احتباس السوائل، فعندما تتأثر قدرة القلب على التعامل مع الدم والسوائل بصورة طبيعية، قد تتجمع السوائل في الأنسجة، فتظهر تورمات في القدمين والكاحلين والساقين. وقد يلاحظ المريض زيادة سريعة في الوزن خلال فترة قصيرة نتيجة احتباس السوائل.

وقد تظهر كذلك أعراض مثل الخفقان، أو تسارع ضربات القلب، أو الدوخة، أو السعال المستمر، وفي بعض الحالات الشعور بالامتلاء أو الانتفاخ في البطن وفقدان الشهية.

لكن هذه الأعراض ليست خاصة بقصور القلب وحده، فقد تحدث في أمراض رئوية أو دموية أو هرمونية وغيرها.

التشخيص والفحوص

ولذلك لا يمكن تشخيص ضعف القلب اعتماداً على الأعراض فقط. وهنا يأتي دور الطبيب. حيث يبدأ التقييم بالتاريخ الصحي والفحص السريري، ثم قد يحتاج المريض إلى تخطيط القلب الكهربائي وتحاليل الدم وتصوير الصدر، إضافة إلى تخطيط صدى القلب «الإيكو»، وهو من أهم الفحوص المستخدمة لتقييم بنية القلب وحركة عضلته ووظيفة صماماته وكيفية ضخ الدم.

وقد تُجرى فحوص أخرى بحسب حالة المريض، بهدف تحديد السبب الأساسي وتقييم الشرايين أو نظم القلب أو عضلة القلب. أما ضيق التنفس الشديد والمفاجئ، أو ألم الصدر أو الضغط الشديد فيه، أو الإغماء، أو التدهور السريع في الأعراض، فهي علامات تستدعي تقييماً طبياً عاجلاً.

عندما يصبح العلاج حماية للقلب وليس مجرد تخفيف للأعراض

قد يبدو تشخيص قصور القلب مخيفاً للمريض، لكن تطور الطب جعل التعامل مع كثير من حالاته أكثر فاعلية مما كان عليه في السابق. ولا يوجد علاج واحد يناسب جميع المرضى. فخطة العلاج تعتمد على السبب، ونوع قصور القلب، وشدة الأعراض، ووظيفة الكلى، وضغط الدم، ونظم القلب، والأمراض الأخرى المصاحبة.

وتوجد أدوية متعددة أثبتت فائدتها في أنواع معينة من قصور القلب، بعضها يساعد على تقليل احتباس السوائل، وبعضها يقلل العبء الواقع على القلب، وبعضها يؤثر في الأنظمة الهرمونية والعصبية التي تشارك في تطور المرض. وقد يحتاج بعض المرضى إلى أدوية لعلاج اضطرابات النظم أو ارتفاع ضغط الدم أو أمراض الشرايين التاجية.

وفي حالات محددة، قد يكون العلاج غير الدوائي مهماً أيضاً. فقد يحتاج بعض المرضى إلى أجهزة تساعد على تنظيم ضربات القلب أو تحسين التزامن بين أجزاء عضلة القلب، بينما قد تكون هناك حاجة إلى علاج أمراض الصمامات أو الشرايين عندما تكون هي السبب أو أحد العوامل الرئيسية وراء قصور القلب.

لكن العلاج لا يتوقف عند الأدوية والإجراءات الطبية، فالحياة اليومية نفسها تصبح جزءاً من خطة حماية القلب. ويشمل ذلك الالتزام بالنشاط البدني المناسب للحالة، والتوقف عن التدخين، والمحافظة على وزن صحي، واتباع نظام غذائي متوازن، وتقليل الملح عندما يوصي الطبيب بذلك، ومتابعة ضغط الدم والسكر والكوليسترول، والالتزام بمواعيد المتابعة.

كما ينبغي ألا يتعامل المريض مع الأدوية بوصفها علاجاً مؤقتاً يمكن إيقافه بمجرد الشعور بتحسن، فكثير من الأدوية المستخدمة في قصور القلب تهدف إلى حماية وظيفة القلب، وتقليل مضاعفات المرض على المدى الطويل، وليس فقط إزالة الأعراض.

وقد يكون من المفيد لبعض المرضى مراقبة وزنهم بصورة منتظمة، لأن الزيادة السريعة خلال فترة قصيرة قد تكون مؤشراً على احتباس السوائل، وينبغي عندها التواصل مع الفريق الطبي وفق الخطة الموضوعة للمريض.