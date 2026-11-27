ارتفاع نسبة الماء في الكوسا يجعلها عرضة للتفتّت خلال التعليب (بيكسلز)
توفّر الخضراوات المعلّبة خياراً عملياً لإعداد الوجبات، وقد تحتفظ بكثير من عناصرها الغذائية. لكن التعليب قد يجعل بعض الأصناف أكثر ليونة، ويغيّر نكهتها، ويقلّل محتواها من الفيتامينات الحسّاسة للحرارة، وفق تقرير لموقع «فيري ويل هيلث» الصحي، استعرض ستة أنواع يُفضّل شراؤها طازجة.
السبانخ
يمكن تناول أوراق السبانخ الطازجة في السلطات أو طهوها سريعاً في قليل من الزيت. أما التعليب فيجعلها شديدة الليونة ومشبعة بالماء، وقد يقلّل محتواها من فيتامين «سي» والفولات، بينما تحتوي بعض المنتجات المعلّبة على كميات مرتفعة من الصوديوم.
الهليون
تؤدي المعالجة الحرارية أثناء التعليب إلى تليين سيقان الهليون وإضعاف نكهته. ويتيح تناوله طازجاً الاستمتاع بقوام أكثر تماسكاً وقرمشة، خصوصاً عند شوائه أو تحميصه.
كرنب بروكسل
قد تزيد الحرارة المستخدمة في التعليب ليونة كرنب بروكسل وحدّة رائحته المرتبطة بالمركّبات الكبريتية. ويمنح تحميصه طازجاً، أو طهوه بالقلاية الهوائية، نكهة حلوة تميل إلى طعم المكسّرات، كما يمكن تقطيعه وإضافته إلى السلطات.
الفاصولياء الخضراء
تفقد الفاصولياء المعلّبة جانباً كبيراً من قرمشتها، بينما تبقى الطازجة أكثر تماسكاً عند طهوها بالبخار أو تقليبها سريعاً في مقلاة مع قليل من الزيت. وقد توفّر أيضاً كميات أعلى قليلاً من البوتاسيوم والألياف وفيتامين «سي».
الكوسا
تحتوي الكوسا على نسبة مرتفعة من الماء، ما يجعلها عرضة للتفتّت خلال التعليب. لذلك، يُفضّل استخدامها طازجة للحفاظ على تماسكها أثناء الطهو.
الفلفل الحلو
يحافظ الفلفل الحلو على قرمشته عند تناوله نيئاً أو طهوه لفترة قصيرة، بينما يلين بالتعليب، وقد يفقد جزءاً من محتواه الغني بفيتامين «سي».
وتبقى الخضراوات المعلّبة خياراً غذائياً مفيداً، خصوصاً عند اختيار المنتجات قليلة الصوديوم أو الخالية من الملح المضاف، وتجنّب الصلصات والسكريات المضافة. ويساعد تصفيتها وشطفها بالماء على تقليل الصوديوم، فيما تضيف الأعشاب والثوم والليمون نكهة من دون الحاجة إلى مزيد من الملح.
ارتفاع نسبة الماء في الكوسا يجعلها عرضة للتفتّت خلال التعليب (بيكسلز)
توفّر الخضراوات المعلّبة خياراً عملياً لإعداد الوجبات، وقد تحتفظ بكثير من عناصرها الغذائية. لكن التعليب قد يجعل بعض الأصناف أكثر ليونة، ويغيّر نكهتها، ويقلّل محتواها من الفيتامينات الحسّاسة للحرارة، وفق تقرير لموقع «فيري ويل هيلث» الصحي، استعرض ستة أنواع يُفضّل شراؤها طازجة.
السبانخ
يمكن تناول أوراق السبانخ الطازجة في السلطات أو طهوها سريعاً في قليل من الزيت. أما التعليب فيجعلها شديدة الليونة ومشبعة بالماء، وقد يقلّل محتواها من فيتامين «سي» والفولات، بينما تحتوي بعض المنتجات المعلّبة على كميات مرتفعة من الصوديوم.
الهليون
تؤدي المعالجة الحرارية أثناء التعليب إلى تليين سيقان الهليون وإضعاف نكهته. ويتيح تناوله طازجاً الاستمتاع بقوام أكثر تماسكاً وقرمشة، خصوصاً عند شوائه أو تحميصه.
كرنب بروكسل
قد تزيد الحرارة المستخدمة في التعليب ليونة كرنب بروكسل وحدّة رائحته المرتبطة بالمركّبات الكبريتية. ويمنح تحميصه طازجاً، أو طهوه بالقلاية الهوائية، نكهة حلوة تميل إلى طعم المكسّرات، كما يمكن تقطيعه وإضافته إلى السلطات.
الفاصولياء الخضراء
تفقد الفاصولياء المعلّبة جانباً كبيراً من قرمشتها، بينما تبقى الطازجة أكثر تماسكاً عند طهوها بالبخار أو تقليبها سريعاً في مقلاة مع قليل من الزيت. وقد توفّر أيضاً كميات أعلى قليلاً من البوتاسيوم والألياف وفيتامين «سي».
الكوسا
تحتوي الكوسا على نسبة مرتفعة من الماء، ما يجعلها عرضة للتفتّت خلال التعليب. لذلك، يُفضّل استخدامها طازجة للحفاظ على تماسكها أثناء الطهو.
الفلفل الحلو
يحافظ الفلفل الحلو على قرمشته عند تناوله نيئاً أو طهوه لفترة قصيرة، بينما يلين بالتعليب، وقد يفقد جزءاً من محتواه الغني بفيتامين «سي».
وتبقى الخضراوات المعلّبة خياراً غذائياً مفيداً، خصوصاً عند اختيار المنتجات قليلة الصوديوم أو الخالية من الملح المضاف، وتجنّب الصلصات والسكريات المضافة. ويساعد تصفيتها وشطفها بالماء على تقليل الصوديوم، فيما تضيف الأعشاب والثوم والليمون نكهة من دون الحاجة إلى مزيد من الملح.
ضعف القلب... حين يتعب في أداء مهمته التي لا تتوقفhttps://aawsat.com/%D8%B5%D8%AD%D8%AA%D9%83/5346119-%D8%B6%D8%B9%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81
عبارة «فشل القلب» لا تعني أن القلب توقف أو أن الخيارات العلاجية انتهت
لا يتوقف القلب عن العمل لمجرد أن الإنسان نائم أو جالس أو في لحظة راحة، فمنذ اللحظة الأولى للحياة تبدأ عضلة القلب في أداء مهمتها المتواصلة: استقبال الدم الآتي من الجسم، ودفعه إلى الرئتين، ثم ضخه محملاً بالأكسجين إلى أنحاء الجسم كافة. وتستمر هذه الدورة دون توقف، في كل دقيقة من دقائق العمر.
لكن هذه الآلة الحيوية قد تتعرض مع مرور السنوات لأمراض أو ظروف تجعلها أقل قدرة على أداء مهمتها. وقد يحدث ذلك بصورة تدريجية، بحيث لا يلاحظ الإنسان التغير في البداية. وعلى سبيل المثال، فإنه عندما يصعد الدرج يشعر بضيق نفس بسيط، أو يمشي المسافة نفسها التي اعتاد عليها فيتعب أسرع من السابق، أو يلاحظ تورماً في قدميه في نهاية اليوم. وربما يفسر كل ذلك بالتقدم في العمر أو الإجهاد.
ضعف القلب
* ضعف القلب الانبساطي: في هذا السياق، كشفت عدة دراسات طبية حديثة، تم عرضها ضمن فعاليات مؤتمر جمعية القلب الأوروبية، أن ضعف القلب الانبساطي، الذي يحدث عندما تصبح عضلة القلب أكثر صلابة وأقل قدرة على الارتخاء والامتلاء بالدم، قد يرتبط بتغيرات مبكرة في وظيفة القلب حتى قبل ظهور الأعراض الواضحة. وتشير نتائج الدراسة إلى أهمية متابعة عوامل الخطر، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والسمنة، وإجراء الفحوص المناسبة عند ظهور ضيق النفس أو انخفاض القدرة على بذل المجهود، لأن اكتشاف الخلل في مراحله الأولى قد يساعد على الحد من تطوره.
* قصور القلب: غير أن بعض هذه العلامات قد تكون مرتبطة بما يعرف طبياً بـ«قصور القلب» Heart Failure، وهي حالة لا تعني أن القلب توقف عن العمل، وإنما تعني أنه لم يعد قادراً على ضخ الدم بالكفاءة التي يحتاج إليها الجسم، أو أنه لا يستطيع الامتلاء بالدم بصورة طبيعية.
وتكمن أهمية هذه الحالة في أنها ليست مرضاً واحداً له سبب واحد، بل نتيجة يمكن أن تصل إليها مجموعة من أمراض القلب والأوعية الدموية وغير ذلك من الاضطرابات الصحية. ولذلك فإن فهم ضعف القلب يبدأ بفهم الكيفية التي يعمل بها، والأسباب التي قد تضعف عضلته، والعلامات التي ينبغي عدم تجاهلها.
عندما يسمع الإنسان عبارة «ضعف القلب»، قد يتبادر إلى ذهنه أن القلب أصبح عاجزاً عن العمل. لكن المعنى الطبي أكثر دقة من ذلك. ففي حالة قصور القلب، يستمر القلب في النبض، لكنه قد لا يستطيع ضخ كمية كافية من الدم لتلبية احتياجات الجسم، أو قد يفقد جزءاً من قدرته على الامتلاء بصورة طبيعية أثناء مرحلة الارتخاء بين الضربات.
* خلل في عضلة القلب: وقد يحدث ضعف وظيفة القلب بسبب انخفاض قوة «انقباض» عضلة القلب، بحيث لا يستطيع البطين ضخ الدم بالكفاءة المعتادة: البطين الأيسر إلى أعضاء الجسم، والبطين الأيمن إلى الرئتين. ويُشار إلى ذلك في كثير من الحالات بالقصور ذي الوظيفة الانقباضية المنخفضة.
وفي حالات أخرى، تكون قوة الانقباض مقبولة، لكن عضلة القلب تصبح أكثر صلابة وأقل قدرة على الارتخاء، فلا تمتلئ بالدم بصورة طبيعية أثناء مرحلة الانبساط، أي قوة «انبساط» عضلة القلب. وهذا ضمن أحد أشكال القصور ذي الوظيفة الانبساطية.
وقد يجتمع أكثر من نوع من اضطرابات ضعف القلب لدى المريض نفسه. واللافت أن قصور القلب في الغالب يتطور بهدوء وببطء. فالجسم يستطيع في المراحل الأولى تعويض انخفاض كفاءة قوة القلب (الانقباضية أو الانبساطية) من خلال زيادة معدل ضربات القلب، وتفعيل أنظمة هرمونية وعصبية تساعد على المحافظة على ضغط الدم وتدفقه. ولكن استمرار هذه الآليات لفترات طويلة قد يسهم بدوره في زيادة العبء على القلب، وبالتالي ظهور الأعراض.
ولهذا فإن ظهور أعراض جديدة أو تغير القدرة على ممارسة النشاط المعتاد، هو أمر يستحق الانتباه، خصوصاً لدى من لديهم عوامل خطر الإصابة بالأمراض القلبية، أو لديهم بالفعل أمراض قلبية معروفة.
من أين يبدأ ضعف القلب؟
إن ضعف القلب لا يأتي من فراغ، أو دونما سبب أو أسباب. ففي كثير من الحالات يكون وراءه مرض أو مجموعة من العوامل التي أرهقت عضلة القلب على مدى سنوات.
مرض الشرايين التاجية: وفي هذا المضمار، يأتي مرض الشرايين التاجية في مقدمة الأسباب المهمة. فعندما تضيق الشرايين التي تغذي عضلة القلب، يقل وصول الدم والأكسجين إليها. وللتوضيح، إذا حدث انسداد مفاجئ وأصيب الشخص بجلطة قلبية، فقد يتضرر جزء من عضلة القلب، ويؤثر ذلك في قدرتها على الانقباض.
* ارتفاع ضغط الدم المزمن: وهو من العوامل الرئيسية التي قد تضع عبئاً مستمراً على القلب. لأن القلب سيضطر بشكل متواصل إلى ضخ الدم في مواجهة ضغط مرتفع داخل الشرايين. ومع مرور الوقت قد يزداد سمك عضلة البطين الأيسر وتصبح أكثر صلابة (ضعف الانبساط). وقد يؤدي ذلك إلى اضطراب في امتلاء القلب. ثم تتطور المشكلة لدى بعض المرضى إلى قصور في وظيفته.
* أمراض صمامات القلب: الصمام المتضيق يجعل مرور الدم أكثر صعوبة من خلاله، بينما يسمح الصمام المتسرب بعودة جزء من الدم إلى الخلف، ما يزيد العبء على الحجرة القلبية العائد إليها ذلك الدم المتسرّب. وفي الحالتين قد يضطر القلب إلى بذل جهد إضافي، ومع استمرار المشكلة قد تتأثر عضلته.
* أمراض عضلة القلب: كما يمكن لبعض أمراض عضلة القلب نفسها، سواء كانت وراثية أو مكتسبة، أن تؤدي إلى ضعفها. وأيضاً قد تسهم بعض اضطرابات نظم القلب المستمرة، وبعض أمراض الغدد والعمليات الكيميائية الحيوية (الاستقلاب الأيضي)، وبعض الالتهابات التي تصيب عضلة القلب، في حصول تطور متفاوت السرعة يؤدي إلى قصور وضعف عضلة القلب.
* تداخل عوامل الخطر: وتتداخل مع ذلك عوامل صحية أخرى، مثل السكري، والسمنة، وارتفاع الكوليسترول، والتدخين، وقلة النشاط البدني، وبعض أمراض الكلى. ولكن تجدر ملاحظة أمر في غاية الأهمية، وهو أن وجود عامل واحد، أو عدة عوامل، من عوامل الخطورة، لا يعني أن الشخص سيصاب حتماً بضعف القلب. ولكن اجتماع عدة عوامل يزيد العبء الواقع على القلب والأوعية الدموية.
ومن هنا تأتي أهمية الوقاية، وأهمية ضبط السيطرة على ضغط الدم والسكري والكوليسترول، والامتناع عن التدخين، وممارسة النشاط البدني الملائم، والمحافظة على وزن صحي، والالتزام بالعلاجات الموصوفة للأمراض المزمنة.
ولذا فإن القلب يمكن أن يضعف، لكن التدخل المبكر يصنع فرقاً.
رصد الإشارات المبكرة
إن ضعف القلب ليس بالضرورة نهاية المطاف، كما أن عبارة «فشل القلب» لا تعني أن القلب توقف أو أن الخيارات العلاجية انتهت. إنها وصف لحالة تحتاج إلى تشخيص دقيق، وفهم للسبب وخطة علاج ومتابعة مستمرة.
والأهم أن كثيراً من الأسباب التي تقود إلى قصور القلب يمكن الوقاية منها أو السيطرة عليها بدرجة كبيرة من خلال التعامل المبكر مع ارتفاع ضغط الدم والسكري وارتفاع الكوليسترول، والامتناع عن التدخين، والمحافظة على النشاط البدني والوزن الصحي. فالقلب لا يرسل دائماً إنذاراً صاخباً عندما تبدأ قدرته في التراجع. أحياناً تكون رسالته الأولى مجرد تعب غير معتاد، أو ضيق نفس عند نشاط كان سهلاً، أو تورم في الساقين.
وهنا تكمن أهمية الإصغاء إلى هذه الإشارات؛ ليس بهدف القلق، وإنما بهدف اكتشاف المشكلة في الوقت المناسب، ومعرفة سببها، وبدء العلاج قبل أن يتطور العبء الواقع على القلب أكثر.
علامات قد يُظهرها الجسم قبل أن يتعب القلب أكثر
*ضيق التنفس: قد لا يبدأ قصور القلب بعرض درامي واضح، فأحياناً تكون البداية بسيطة إلى درجة أن الشخص لا يلتفت إليها.
ومن أكثر العلامات شيوعاً ضيق التنفس. فقد يظهر في البداية عند بذل مجهود كبير، مثل صعود عدة درجات أو المشي لمسافة طويلة. ثم قد يصبح النشاط الذي كان سهلاً في السابق أكثر إرهاقاً، ويظهر ضيق النفس عند بذل مجهود أقل.
وقد يجد بعض المرضى صعوبة في التنفس عند الاستلقاء، أو يستيقظون من النوم وهم يشعرون بضيق في التنفس، ويحتاجون إلى الجلوس أو رفع الجزء العلوي من الجسم.
* التعب. ومن العلامات الأخرى التعب وانخفاض القدرة على ممارسة النشاط. فقد يشعر الإنسان بأن الأعمال اليومية أصبحت تستنزف طاقته بصورة غير معتادة، أو أنه يحتاج إلى الراحة بشكل متكرر.
* احتباس السوائل: ثم تأتي مشكلة احتباس السوائل، فعندما تتأثر قدرة القلب على التعامل مع الدم والسوائل بصورة طبيعية، قد تتجمع السوائل في الأنسجة، فتظهر تورمات في القدمين والكاحلين والساقين. وقد يلاحظ المريض زيادة سريعة في الوزن خلال فترة قصيرة نتيجة احتباس السوائل.
وقد تظهر كذلك أعراض مثل الخفقان، أو تسارع ضربات القلب، أو الدوخة، أو السعال المستمر، وفي بعض الحالات الشعور بالامتلاء أو الانتفاخ في البطن وفقدان الشهية.
لكن هذه الأعراض ليست خاصة بقصور القلب وحده، فقد تحدث في أمراض رئوية أو دموية أو هرمونية وغيرها.
التشخيص والفحوص
ولذلك لا يمكن تشخيص ضعف القلب اعتماداً على الأعراض فقط. وهنا يأتي دور الطبيب. حيث يبدأ التقييم بالتاريخ الصحي والفحص السريري، ثم قد يحتاج المريض إلى تخطيط القلب الكهربائي وتحاليل الدم وتصوير الصدر، إضافة إلى تخطيط صدى القلب «الإيكو»، وهو من أهم الفحوص المستخدمة لتقييم بنية القلب وحركة عضلته ووظيفة صماماته وكيفية ضخ الدم.
وقد تُجرى فحوص أخرى بحسب حالة المريض، بهدف تحديد السبب الأساسي وتقييم الشرايين أو نظم القلب أو عضلة القلب. أما ضيق التنفس الشديد والمفاجئ، أو ألم الصدر أو الضغط الشديد فيه، أو الإغماء، أو التدهور السريع في الأعراض، فهي علامات تستدعي تقييماً طبياً عاجلاً.
عندما يصبح العلاج حماية للقلب وليس مجرد تخفيف للأعراض
قد يبدو تشخيص قصور القلب مخيفاً للمريض، لكن تطور الطب جعل التعامل مع كثير من حالاته أكثر فاعلية مما كان عليه في السابق. ولا يوجد علاج واحد يناسب جميع المرضى. فخطة العلاج تعتمد على السبب، ونوع قصور القلب، وشدة الأعراض، ووظيفة الكلى، وضغط الدم، ونظم القلب، والأمراض الأخرى المصاحبة.
وتوجد أدوية متعددة أثبتت فائدتها في أنواع معينة من قصور القلب، بعضها يساعد على تقليل احتباس السوائل، وبعضها يقلل العبء الواقع على القلب، وبعضها يؤثر في الأنظمة الهرمونية والعصبية التي تشارك في تطور المرض. وقد يحتاج بعض المرضى إلى أدوية لعلاج اضطرابات النظم أو ارتفاع ضغط الدم أو أمراض الشرايين التاجية.
وفي حالات محددة، قد يكون العلاج غير الدوائي مهماً أيضاً. فقد يحتاج بعض المرضى إلى أجهزة تساعد على تنظيم ضربات القلب أو تحسين التزامن بين أجزاء عضلة القلب، بينما قد تكون هناك حاجة إلى علاج أمراض الصمامات أو الشرايين عندما تكون هي السبب أو أحد العوامل الرئيسية وراء قصور القلب.
لكن العلاج لا يتوقف عند الأدوية والإجراءات الطبية، فالحياة اليومية نفسها تصبح جزءاً من خطة حماية القلب. ويشمل ذلك الالتزام بالنشاط البدني المناسب للحالة، والتوقف عن التدخين، والمحافظة على وزن صحي، واتباع نظام غذائي متوازن، وتقليل الملح عندما يوصي الطبيب بذلك، ومتابعة ضغط الدم والسكر والكوليسترول، والالتزام بمواعيد المتابعة.
كما ينبغي ألا يتعامل المريض مع الأدوية بوصفها علاجاً مؤقتاً يمكن إيقافه بمجرد الشعور بتحسن، فكثير من الأدوية المستخدمة في قصور القلب تهدف إلى حماية وظيفة القلب، وتقليل مضاعفات المرض على المدى الطويل، وليس فقط إزالة الأعراض.
وقد يكون من المفيد لبعض المرضى مراقبة وزنهم بصورة منتظمة، لأن الزيادة السريعة خلال فترة قصيرة قد تكون مؤشراً على احتباس السوائل، وينبغي عندها التواصل مع الفريق الطبي وفق الخطة الموضوعة للمريض.
اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة... 3 نقاط لإعادة توجيه التركيزhttps://aawsat.com/%D8%B5%D8%AD%D8%AA%D9%83/5346089-%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D9%82%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D9%88%D9%81%D8%B1%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-3-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%B2
اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة... 3 نقاط لإعادة توجيه التركيز
ظلت النظرة العامة تجاه «اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة» ADHD، لعقود طويلة، ثابتة ولا تتغير: طفل صغير يفيض بالطاقة البدنية ولا يمكنه الجلوس ساكناً في الصف الدراسي. ولكن أبحاث صحة النمو العصبي تشهد تغيرات في تلك الصورة النمطية الشائعة في الأذهان، حيث بدأت هذه الصورة النمطية القديمة بالتلاشي، ليحل محلها فهم متطور ودقيق لاضطراب يرافق الإنسان طوال حياته، ويؤثر على كيفية إدارة الدماغ للتركيز والمشاعر والتنظيم اليومي.
اختلاف عصبي وبيولوجي واضح
إن هذه الطفرات البحثية والإرشادات الإكلينيكية الحديثة حول «اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة»، تعيد بشكل جذري تشكيل كيفية تشخيص هذه الحالة المعقدة وإدارتها. وبعيداً عن النظرة القاصرة التي تصنف الاضطراب على أنه «كسل» أو «ضعف في الانضباط»، يعترف الطب الحديث اليوم باضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة كاختلاف عصبي وبيولوجي واضح يتطلب تحديداً دقيقاً وفي الوقت المناسب، واتباع نهج مخصص لكل فرد للرعاية. وعندما تصبح الأعراض مستمرة ومؤثرة في أكثر من جانب من حياته، فإن فهمها وتقييمها طبياً قد يكونان الخطوة الأولى لمساعدته على استثمار قدراته بدلاً من محاسبته على ما يصعب عليه التحكم فيه.
وحول هذه الحالة، ثمة نقاط يجدر التنبه لها:
1. الأعراض «مستمرة» نسبياً و«غير متناسبة». بداية، فإن الأدلة العلمية الحديثة لا تدعم ذلك الاعتقاد الشائع بأن تناول السكر يسبب تفاقم أعراض اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط. كما أن الطفل كثير الحركة، سريع الملل، كثير النسيان أو شديد الاندفاع في بعض مراحل طفولته، لا يعني بالضرورة أنه مصاب باضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط. وهذه من أهم ما ينبغي أن يعرفه الوالدان والمدرسون.
ولكن عندما يصبح التشتت أو فرط الحركة أو الاندفاع متكرراً، ويؤثر بوضوح في التعلم والعلاقات والحياة اليومية، فقد يكون الأمر أكثر من مجرد اختلاف طبيعي في شخصية الطفل.
إن قلة التركيز والحركة الزائدة والاندفاع، هي سلوكيات يمكن أن تظهر طبيعياً لدى الأطفال، خصوصاً في السنوات الأولى من العمر. وقد يكون الطفل في مرحلة ما قبل المدرسة غير قادر على التركيز لفترة طويلة، وقد يمتلك طاقة كبيرة تدفعه إلى الحركة المستمرة. وحتى الأطفال الأكبر سناً قد يتفاوت انتباههم تبعاً لمدى اهتمامهم بالنشاط الذي يقومون به.
والفارق الأساسي أن أعراض اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط تكون «مستمرة» نسبياً، و«غير متناسبة» مع عمر الطفل، و«تظهر» في أكثر من بيئة يومية، و«تؤثر» في أدائه اليومي. ولأن صعوبات التعلم أو المشكلات النفسية أو اضطرابات النوم وغيرها قد تؤدي إلى تراجع التركيز أو الأداء المدرسي، فإن الطفل يحتاج ضمن التشخيص إلى تقييم شامل.
والمهم تذكر أن الأعراض تبدأ عادةً خلال الطفولة، وغالباً قبل سن 12 عاماً، وقد تظهر لدى بعض الأطفال في سن مبكرة. لكن وجود بعض هذه التصرفات منفردة لا يكفي لتشخيص الاضطراب.
2. اضطراب نمائي عصبي. يُعرَّف اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة طبياً بأنه اضطراب في النمو العصبي (اضطراب نمائي عصبي)، يتميز في المقام الأول بأنماط مستمرة من نقص الانتباه، وفرط الحركة، والاندفاعية. ومع ذلك، وكما اكتشف ملايين البالغين، يمكن أن تبدو هذه العلامات الجوهرية مختلفة تماماً وفق عمر الشخص وجنسه وبيئته.
وفي هذا الصدد، سلطت مراجعة علمية شاملة نُشرت في عدد 2 أغسطس (آب) 2024 من مجلة طبيب الأسرة الأميركي American Family Physician، الضوء على التحديات المتزايدة لتشخيص اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة لدى البالغين بالذات. وأكدت أن الاضطراب لا يختفي بمجرد التخرج من المدرسة. وأشارت المراجعة إلى أن معدلات تشخيص البالغين - وخاصة بين النساء وأولئك الذين تظهر عليهم أعراض نقص الانتباه بشكل مهيمن - تشهد ارتفاعاً ملحوظاً بسبب الوعي المتزايد بأن هذه الحالة غالباً ما تخفي نفسها وراء القلق الداخلي، والإرهاق المزمن، والاحتراق المهني.
وتاريخياً، كان تشخيص اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة أمراً شخصياً وتخمينياً إلى حدٍ كبير، حيث كان يعتمد بالكامل تقريباً على قوائم المراجعة السلوكية التي يملؤها الآباء أو المعلمون أو المرضى أنفسهم. وإذا لم يكن الفرد مناسباً للقالب التقليدي، فغالباً ما يتم إغفاله أو تشخيصه بشكل خاطئ بالقلق أو الاكتئاب. ولكن اليوم، يتدخل العلم الطبي المتقدم ليرسخ عملية التشخيص في البيولوجيا والبيانات الرقمية الدقيقة.
وتستخدم العيادات الحديثة بشكل متزايد اختبارات الأداء المستمر الموضوعية. وباستخدام تتبع الحركة الدقيق ومهام الانتباه القائمة على الكمبيوتر، تقارن هذه الأدوات الحركات الدقيقة للفرد والتحكم في الاندفاعات مقابل بيانات معيارية متطابقة مع العمر. ويزيل هذا النهج القائم على البيانات احتمال التحيز الشخصي، مما يساعد الأطباء على التمييز بين اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة وبين الحالات المتداخلة معه مثل اضطرابات النوم أو الصدمات النفسية.
فهم متطور ودقيق لاضطراب يرافق الإنسان طوال حياته بوصفه اختلافاً عصبياً وبيولوجياً واضحاً
خرائط الدماغ البيولوجية
3. إن دراسة خرائط الدماغ البيولوجية أفادتنا كثيراً في العامل التشخيصي. حيث أحدثت دراسة بنيوية رائدة نُشرت في عدد 5 مايو (أيار) 2026 من مجلة JAMA Psychiatry، تحولاً جذرياً في كيفية نظر الأطباء إلى هذا الاضطراب من خلال تجاوز الاستبيانات التقليدية، فباستخدام فحوصات الدماغ الهيكلية والوظيفية لآلاف المشاركين، رسم الباحثون خرائط لأنماط محددة من الاختلافات العصبية.
وحددت الدراسة ثلاثة أنواع فرعية بيولوجية متميزة لاضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة:
* النوع المعرفي The Cognitive Type. ويركز بشكل أساسي على نقص الانتباه الشديد والعجز التنفيذي في التخطيط. وفي نمط غلبة عدم الانتباه، يواجه الطفل صعوبة في التركيز، واتباع التعليمات، وتنظيم المهام وإتمامها. وقد يبدو أحياناً وكأنه لا يستمع عندما يُخاطب مباشرة، كما يمكن أن يفقد أغراضه المدرسية أو يتشتت بسهولة وينسى أداء بعض واجباته اليومية.
* النوع السلوكي The Behavioral Type. ويشمل بشكل مكثف نشاط الدوائر الدماغية المرتبطة بفرط الحركة والاندفاع. ويتميز بكثرة الحركة والتململ، وعدم القدرة على البقاء جالساً أو الانتظار حتى يأتي دوره، والتحدث بصورة مفرطة أو مقاطعة الآخرين والإجابة قبل اكتمال السؤال. وقد يتصرف الطفل أحياناً دون التفكير في نتائج تصرفاته.
* النوع العاطفي The Affective Type. وهو نوع فرعي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بخلل التنظيم العاطفي. ويؤكد هذا النوع الثالث ما يشهده الأطباء منذ سنوات، وهو أنه بالنسبة للعديد من الأفراد، فإن عدم القدرة على تنظيم العواطف الشديدة، والاندفاعات المفاجئة، والحساسية المفرطة تجاه الرفض هي سمات أساسية للاضطراب، مما يمنح الأطباء أداة تشخيصية قائمة على الدليل البيولوجي وليس السلوكي فقط.
استراتيجية العلاج الحديثة: نهج متعدد الوسائط
مثلما نضج فهمنا للاضطراب، تحولت استراتيجية علاجه بعيداً عن فلسفة «الحبة الدوائية السحرية الواحدة التي تعالج كل شيء». وتؤكد المبادئ الطبية التوجيهية الدولية الرائدة أن الرعاية المثلى يجب أن تكون متعددة الوسائط، حيث تمزج بسلاسة بين الطفرات الدوائية والعلاج السلوكي والتدخلات الرقمية المتطورة، أي أن نماذج الرعاية الصحية تكون مخصصة ومدعومة بالتكنولوجيا ومتعددة الأساليب. وتركز الاستراتيجيات الحديثة على تحقيق أقصى قدر من التحكم في الأعراض مع تقليل الآثار الجانبية والاضطرابات الحياتية على المدى الطويل.
وتُصنف الاختراقات الرئيسية التي تشكل الرعاية المعاصرة لهذا الاضطراب ضمن فئات إكلينيكية رئيسية كالآتي:
* العلاجات الرقمية DTx والألعاب الطبية. تطورت التكنولوجيا لتقدم «البرمجيات كدواء» ووسيلة علاجية تستهدف تحديداً الأنظمة العصبية المسؤولة عن تنظيم الانتباه والذاكرة العاملة. ومنها:
- ألعاب الفيديو الطبية بموجب وصفة: ويستخدم دواء EndeavorRx المعتمد من إدارة الغذاء والدواء الأميركية، محفزات حسية وتحديات حركية لاستهداف وتنشيط شبكات الانتباه في المنطقة الجبهية الجدارية بالدماغ. وتخضع النسخ المخصصة للبالغين حالياً لتجارب إكلينيكية نشطة.
- تطبيقات التدريب المعرفي: تستخدم المنصات التكيفية مثل Sincrolab خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتعديل صعوبة ألعاب التدريب المعرفي بناءً على أداء المستخدم في الوقت الفعلي، مما يبني قدرات الوظائف التنفيذية بشكل منهجي.