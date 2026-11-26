الكشف المبكر المدروس والقرارات العلاجية الواعية والدعم النفسي خطوات لحياة أطول وأكثر صحة تتحول الشوارب في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من كل عام إلى رمز عالمي يحمل رسالة صحية تتجاوز المظهر الخارجي، وتفتح نقاشاً حول قضايا تؤثر في حياة ملايين الرجال. وتأتي حملة «موفمبر» (Movember) لعام 2026 لتخطو خطوة أبعد، فبدلاً من الاكتفاء بالتوعية، تدعو الرجال إلى تجسيد اهتمامهم بصحتهم في التزامٍ عملي ينعكس أثره على حياتهم، ومجتمعاتهم.

حركة توعية عالمية

وتحت مفهوم جديد يحمل اسم Growmitment، وهو تعبير يجمع بين نمو الشارب (Grow) والالتزام (Commitment)، تدعو مؤسسة «موفمبر» المشاركين إلى التعهد بخطوة إيجابية لدعم صحة الرجل، وتشجيع الأصدقاء على المشاركة، وتحويل الحوار الصحي إلى ممارسة فعلية. وتأتي هذه الرسالة في وقت تتزايد فيه أهمية الوقاية، والكشف المبكر، وتتطور فيه وسائل التشخيص، والعلاج، بينما لا تزال بعض المشكلات الصحية لدى الرجال بحاجة إلى مزيد من الاهتمام.

فما الذي يميز «موفمبر» 2026؟ وكيف يمكن تحويل شعارات التوعية إلى قرارات صحية مدروسة؟ وماذا تقول الإرشادات الطبية الحديثة عن سرطانَي البروستاتا والخصية، والصحة النفسية، وجودة الحياة؟

بدأت حملة «موفمبر» في أستراليا عام 2003 بمبادرة بسيطة شجعت الرجال على إطلاق شواربهم خلال نوفمبر، قبل أن تتطور إلى حركة عالمية تدعم الأبحاث والبرامج الصحية المتعلقة بسرطان البروستاتا، وسرطان الخصية، والصحة النفسية، والوقاية من الانتحار.

الدكتور طارق الترتير

ووفقاً لمؤسسة «موفمبر»، تشمل المشاركة إطلاق الشارب، وتحديات المشي والجري، وتنظيم فعاليات مجتمعية. ومن أبرز هذه المبادرات تحدي «Move for Movember»، الذي يشجع المشاركين على قطع مسافة رمزية خلال نوفمبر للتوعية بالوفيات الناجمة عن الانتحار، وربط النشاط البدني بالتواصل الاجتماعي، والدعم النفسي.

وفي إطار مواكبة هذه المناسبة العالمية، استطلعت «صحتك» رأي الدكتور طارق الترتير، استشاري ورئيس وحدة المسالك البولية في مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي، والمتخصص في الجراحة الروبوتية، وأورام المسالك البولية، لتسليط الضوء على أبرز قضايا صحة الرجل، وفي مقدمتها سرطان البروستاتا، ومستجدات الكشف المبكر، والتشخيص، والعلاج.

سرطانا البروستاتا والخصية

ويوضح الدكتور الترتير أن أهمية «موفمبر» تكمن في فتح حوار مجتمعي حول صحة الرجل، وتحويل المعرفة إلى سلوك إيجابي يشمل المتابعة الطبية، والانتباه إلى التغيرات الجسدية، وطلب المشورة في الوقت المناسب.

• سرطان البروستاتا في السعودية. يوضح الدكتور طارق الترتير أن سرطان البروستاتا يحتل موقعاً رئيساً ضمن القضايا الصحية التي تتناولها حملة «موفمبر»، نظراً إلى شيوعه بين الرجال، وارتباط خطر الإصابة به بالتقدم في العمر.

واستناداً إلى تقرير السجل السعودي للسرطان لعام 2023، فإن سرطان البروستاتا قد احتل المرتبة الثانية بين السرطانات المسجلة لدى الرجال السعوديين بعدد بلغ 650 حالة جديدة، تمثل 7.6 في المائة من إجمالي السرطانات لدى الرجال السعوديين. وبلغ العمر الوسيط عند التشخيص 69 عاماً، فيما ارتفع معدل الإصابة بصورة واضحة بعد سن الخمسين، ليصل إلى 164.3 حالة لكل مائة ألف رجل لدى الفئة العمرية البالغة 75 عاماً فأكثر. ومن النتائج اللافتة أن 61.1 في المائة من الحالات شُخِّصت في مرحلة موضعية، مقابل 26 في المائة في مرحلة الانتشار البعيد، وهي أرقام تبرز أهمية تحسين الوعي بالمرض، والوصول إلى التقييم الطبي المناسب.

ويشير الدكتور الترتير إلى أن التقدم في العمر يمثل عامل الخطورة الأهم، إلى جانب التاريخ العائلي، خصوصاً عند إصابة الأب، أو الأخ، وبعض الاستعدادات الوراثية المعروفة، ومنها الطفرات المرتبطة بجين BRCA2. أما السمنة، فقد ارتبطت في بعض الدراسات بزيادة احتمال الإصابة بأشكال أكثر عدوانية من المرض، وإن لم تكن سبباً مباشراً مؤكداً للإصابة.

وتؤكد هذه المعطيات أهمية معرفة الرجل لتاريخه الصحي، والعائلي، باعتباره جزءاً أساسياً من تقييم المخاطر، وتحديد الحاجة إلى مناقشة الكشف المبكر.

• الكشف المبكر. لم يعد الكشف المبكر عن سرطان البروستاتا يعني إجراء أكبر عدد من الفحوصات، بل اختيار المناسب منها لكل رجل. ويشرح الدكتور طارق الترتير أن فحص مستضد البروستاتا النوعي(Prostate-Specific Antigen – PSA) يمثل الأداة الرئيسة المستخدمة في الكشف المبكر، لكنه ليس اختباراً قاطعاً لتشخيص السرطان. فقد يرتفع بسبب تضخم البروستاتا الحميد، أو التهابها، دون وجود سرطان.

ووفقاً لإرشادات الجمعية الأميركية للمسالك البولية (AUA)، يمكن مناقشة بدء فحص PSA بين عمر 45 و50 عاماً لدى الرجال متوسطي الخطورة، وفي عمر أبكر، بين 40 و45 عاماً، لدى الفئات الأكثر عرضة للإصابة. وتشدد الإرشادات على اتخاذ القرار المشترك بين الطبيب والمريض، بعد توضيح الفوائد المحتملة للفحص، وحدوده، واحتمالات التشخيص الزائد، والتدخلات غير الضرورية.

ويضيف الدكتور الترتير أن سرطان البروستاتا قد لا يسبب أعراضاً واضحة في مراحله المبكرة، بينما تتشابه بعض أعراضه البولية مع أعراض تضخم البروستاتا الحميد، أو التهابها، ما يجعل التقييم الطبي ضرورياً للتمييز بينها.

وفي حال ظهور نتيجة PSA مرتفعة، لا تكون الخزعة الخطوة التالية تلقائياً. فقد يُعاد التحليل أولاً، ثم تُقيَّم عوامل الخطورة، ويُستخدم التصوير بالرنين المغناطيسي متعدد المعايير (mpMRI) عند الحاجة.

وتؤكد الإرشادات الأوروبية الحديثة أهمية التصوير بالرنين المغناطيسي قبل الخزعة لدى المرضى المناسبين، بما يساعد على تحديد المناطق المشتبه بها، وتوجيه أخذ العينات بصورة أدق. أما الخزعة، فإنها تبقى الوسيلة الحاسمة لتأكيد التشخيص، وتحديد الخصائص النسيجية للورم.

• بين العلاج والمراقبة. من أبرز التحولات الحديثة في علاج سرطان البروستاتا أن اكتشاف الورم لا يعني بالضرورة ضرورة التدخل العلاجي الفوري.

ويوضح الدكتور طارق الترتير أن اختيار العلاج يعتمد على مرحلة المرض، ودرجة خطورته، ومستوى PSA، ونتائج الخزعة، والحالة الصحية العامة للمريض، إلى جانب تفضيلاته الشخصية. وتأتي المراقبة النشطة (Active Surveillance) ضمن الخيارات المهمة لبعض المرضى المصابين بسرطان بروستاتا موضعي منخفض الخطورة، وبطيء النمو. وفي هذه الحالات يخضع المريض لبرنامج متابعة منتظم، ولا يبدأ العلاج إلا إذا ظهرت مؤشرات تستدعي التدخل.

وتؤكد إرشادات الجمعية الأوروبية للمسالك البولية لعام 2026 أن المراقبة النشطة تمثل خياراً معيارياً للمرضى المناسبين من فئة الخطورة المنخفضة، وبعض الحالات المختارة ذات الخطورة المتوسطة المواتية. ولا تعني المراقبة النشطة ترك السرطان دون متابعة؛ بل تتضمن قياسات دورية لـPSA، وتقييماً سريرياً، وتصويراً بالرنين المغناطيسي، وخزعات متكررة بحسب البروتوكول المعتمد.

أما الحالات التي تستدعي العلاج، فخياراتها تشمل الجراحة، بما فيها الجراحة الروبوتية، والعلاج الإشعاعي، والعلاج الهرموني، وأحياناً الجمع بين أكثر من وسيلة علاجية. ويلفت الدكتور الترتير إلى أن التطور العلاجي لم يعد يقتصر على تحسين السيطرة على السرطان، بل أصبح يشمل أيضاً المحافظة على جودة الحياة، خصوصاً ما يتعلق بالتحكم في البول، والوظيفة الجنسية. وهكذا يصبح القرار العلاجي موازنة دقيقة بين فعالية العلاج وآثاره المحتملة، مع مراعاة أولويات المريض، واحتياجاته.

• سرطان الخصية: رسالة إلى الشباب. بخلاف سرطان البروستاتا، يبرز سرطان الخصية لدى الرجال الأصغر سناً، فهو يصيب بصورة خاصة الشباب، ولا سيما في الفئة العمرية بين 15 و35 عاماً، وقد يظهر على هيئة كتلة غير مؤلمة، أو تغير في حجم إحدى الخصيتين، أو ملمسها، وأحياناً شعور بالثقل، أو عدم الارتياح.

وتشير إرشادات الجمعية الأوروبية للمسالك البولية لعام 2026 إلى عدم توافر أدلة كافية تدعم برامج الفحص السكاني الشامل لسرطان الخصية، لكنها تؤكد أهمية توعية الشباب بالتغيرات التي ينبغي الانتباه إليها. كما توصي بتشجيع الفحص الذاتي، خصوصاً لدى الفئات الأكثر عرضة للإصابة، ومنها من لديهم تاريخ من الخصية المعلقة، أو تاريخ شخصي أو عائلي لسرطان الخصية.

وعند الاشتباه بوجود تغير غير طبيعي، يُعد التصوير بالموجات فوق الصوتية إحدى الخطوات الأساسية في التقييم الطبي. ولا تعني كل كتلة وجود سرطان، لكنها تستدعي مراجعة الطبيب دون تأخير.

وتكتسب هذه التوعية أهميتها من أن سرطان الخصية من الأورام التي تحقق معدلات مرتفعة من الشفاء بالعلاجات المناسبة، خصوصاً عند اكتشافه في مراحل مبكرة.

صحة الرجل

• الصحة النفسية. لا تقتصر رسالة «موفمبر» على الأمراض السرطانية، بل تمنح الصحة النفسية والوقاية من الانتحار موقعاً أساسياً ضمن أولوياتها. وتؤكد مؤسسة «موفمبر» أهمية بناء علاقات اجتماعية داعمة، وتشجيع الرجال على التواصل مع أصدقائهم، وأفراد أسرهم، والتحدث عن الضغوط النفسية بدلاً من مواجهتها في عزلة.

وفي هذا السياق تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن التواصل الاجتماعي الجيد يمثل عنصراً مهماً للصحة، والرفاه، وأن العزلة والوحدة قد ترتبطان بنتائج صحية ونفسية سلبية. ومن هنا تتجاوز المشاركة في «موفمبر» حدود الأنشطة الرمزية؛ إذ يمكن أن تكون مناسبة لبدء حوار مع صديق يمر بظروف صعبة، أو تشجيع أحد أفراد الأسرة على طلب المساعدة المتخصصة.

ويؤكد الدكتور طارق الترتير أن الاهتمام بالصحة النفسية، وإدارة الضغوط، والمحافظة على العلاقات الاجتماعية الصحية؛ كلها تمثل ركائز مهمة لصحة الرجل، وجودة حياته. والرسالة الأساسية أن الدعم الاجتماعي مهم، لكنه لا يحل محل التقييم والعلاج المتخصصين عندما تظهر أعراض نفسية تستدعي ذلك.

• خطوات عملية. يمكن للرجل أن يبدأ بمراجعة تاريخه الصحي، والعائلي، ومناقشة عوامل الخطورة، والفحوصات المناسبة مع طبيبه. كما يستطيع الانتباه إلى التغيرات الجسدية غير المعتادة، والالتزام بالنشاط البدني، وتحسين التغذية، والنوم، والابتعاد عن التدخين، والمحافظة على التواصل الاجتماعي. ويؤكد كذلك أن الأسرة تستطيع أداء دور إيجابي في تشجيع الرجل على الاهتمام بصحته، من خلال الحوار الهادئ، والدعم، وبعيداً عن التخويف، أو الضغط.

مع انتهاء شهر نوفمبر تختفي الشوارب التي رافقت حملته، لكن القيمة الحقيقية لـ«موفمبر» تبقى فيما يتركه من تغيير مستمر في السلوك الصحي، لا في عدد المشاركين، أو الفعاليات وحدها.

وفي رسالته بمناسبة «موفمبر»، يدعو الدكتور طارق الترتير كل رجل إلى معرفة تاريخه الصحي، والعائلي، والاهتمام بصحته الجسدية، والنفسية، وعدم تأجيل استشارة الطبيب عندما توجد تساؤلات، أو عوامل خطورة تستدعي التقييم.

وهكذا يصبح «Growmitment» بداية لقرارات صحية واعية تمتد إلى ما بعد انتهاء الحملة. فنجاح التوعية لا يتحقق عندما يعرف الرجل المزيد عن الأمراض فحسب، بل عندما تتحول تلك المعرفة إلى خطوات تحمي صحته، ومستقبله.

* استشاري طب المجتمع