ظلت النظرة العامة تجاه «اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة» ADHD، لعقود طويلة، ثابتة ولا تتغير: طفل صغير يفيض بالطاقة البدنية ولا يمكنه الجلوس ساكناً في الصف الدراسي. ولكن أبحاث صحة النمو العصبي تشهد تغيرات في تلك الصورة النمطية الشائعة في الأذهان، حيث بدأت هذه الصورة النمطية القديمة بالتلاشي، ليحل محلها فهم متطور ودقيق لاضطراب يرافق الإنسان طوال حياته، ويؤثر على كيفية إدارة الدماغ للتركيز والمشاعر والتنظيم اليومي.
اختلاف عصبي وبيولوجي واضح
إن هذه الطفرات البحثية والإرشادات الإكلينيكية الحديثة حول «اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة»، تعيد بشكل جذري تشكيل كيفية تشخيص هذه الحالة المعقدة وإدارتها. وبعيداً عن النظرة القاصرة التي تصنف الاضطراب على أنه «كسل» أو «ضعف في الانضباط»، يعترف الطب الحديث اليوم باضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة كاختلاف عصبي وبيولوجي واضح يتطلب تحديداً دقيقاً وفي الوقت المناسب، واتباع نهج مخصص لكل فرد للرعاية. وعندما تصبح الأعراض مستمرة ومؤثرة في أكثر من جانب من حياته، فإن فهمها وتقييمها طبياً قد يكونان الخطوة الأولى لمساعدته على استثمار قدراته بدلاً من محاسبته على ما يصعب عليه التحكم فيه.
وحول هذه الحالة، ثمة نقاط يجدر التنبه لها:
1. الأعراض «مستمرة» نسبياً و«غير متناسبة». بداية، فإن الأدلة العلمية الحديثة لا تدعم ذلك الاعتقاد الشائع بأن تناول السكر يسبب تفاقم أعراض اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط. كما أن الطفل كثير الحركة، سريع الملل، كثير النسيان أو شديد الاندفاع في بعض مراحل طفولته، لا يعني بالضرورة أنه مصاب باضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط. وهذه من أهم ما ينبغي أن يعرفه الوالدان والمدرسون.
ولكن عندما يصبح التشتت أو فرط الحركة أو الاندفاع متكرراً، ويؤثر بوضوح في التعلم والعلاقات والحياة اليومية، فقد يكون الأمر أكثر من مجرد اختلاف طبيعي في شخصية الطفل.
إن قلة التركيز والحركة الزائدة والاندفاع، هي سلوكيات يمكن أن تظهر طبيعياً لدى الأطفال، خصوصاً في السنوات الأولى من العمر. وقد يكون الطفل في مرحلة ما قبل المدرسة غير قادر على التركيز لفترة طويلة، وقد يمتلك طاقة كبيرة تدفعه إلى الحركة المستمرة. وحتى الأطفال الأكبر سناً قد يتفاوت انتباههم تبعاً لمدى اهتمامهم بالنشاط الذي يقومون به.
والفارق الأساسي أن أعراض اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط تكون «مستمرة» نسبياً، و«غير متناسبة» مع عمر الطفل، و«تظهر» في أكثر من بيئة يومية، و«تؤثر» في أدائه اليومي. ولأن صعوبات التعلم أو المشكلات النفسية أو اضطرابات النوم وغيرها قد تؤدي إلى تراجع التركيز أو الأداء المدرسي، فإن الطفل يحتاج ضمن التشخيص إلى تقييم شامل.
والمهم تذكر أن الأعراض تبدأ عادةً خلال الطفولة، وغالباً قبل سن 12 عاماً، وقد تظهر لدى بعض الأطفال في سن مبكرة. لكن وجود بعض هذه التصرفات منفردة لا يكفي لتشخيص الاضطراب.
2. اضطراب نمائي عصبي. يُعرَّف اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة طبياً بأنه اضطراب في النمو العصبي (اضطراب نمائي عصبي)، يتميز في المقام الأول بأنماط مستمرة من نقص الانتباه، وفرط الحركة، والاندفاعية. ومع ذلك، وكما اكتشف ملايين البالغين، يمكن أن تبدو هذه العلامات الجوهرية مختلفة تماماً وفق عمر الشخص وجنسه وبيئته.
وفي هذا الصدد، سلطت مراجعة علمية شاملة نُشرت في عدد 2 أغسطس (آب) 2024 من مجلة طبيب الأسرة الأميركي American Family Physician، الضوء على التحديات المتزايدة لتشخيص اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة لدى البالغين بالذات. وأكدت أن الاضطراب لا يختفي بمجرد التخرج من المدرسة. وأشارت المراجعة إلى أن معدلات تشخيص البالغين - وخاصة بين النساء وأولئك الذين تظهر عليهم أعراض نقص الانتباه بشكل مهيمن - تشهد ارتفاعاً ملحوظاً بسبب الوعي المتزايد بأن هذه الحالة غالباً ما تخفي نفسها وراء القلق الداخلي، والإرهاق المزمن، والاحتراق المهني.
وتاريخياً، كان تشخيص اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة أمراً شخصياً وتخمينياً إلى حدٍ كبير، حيث كان يعتمد بالكامل تقريباً على قوائم المراجعة السلوكية التي يملؤها الآباء أو المعلمون أو المرضى أنفسهم. وإذا لم يكن الفرد مناسباً للقالب التقليدي، فغالباً ما يتم إغفاله أو تشخيصه بشكل خاطئ بالقلق أو الاكتئاب. ولكن اليوم، يتدخل العلم الطبي المتقدم ليرسخ عملية التشخيص في البيولوجيا والبيانات الرقمية الدقيقة.
وتستخدم العيادات الحديثة بشكل متزايد اختبارات الأداء المستمر الموضوعية. وباستخدام تتبع الحركة الدقيق ومهام الانتباه القائمة على الكمبيوتر، تقارن هذه الأدوات الحركات الدقيقة للفرد والتحكم في الاندفاعات مقابل بيانات معيارية متطابقة مع العمر. ويزيل هذا النهج القائم على البيانات احتمال التحيز الشخصي، مما يساعد الأطباء على التمييز بين اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة وبين الحالات المتداخلة معه مثل اضطرابات النوم أو الصدمات النفسية.
فهم متطور ودقيق لاضطراب يرافق الإنسان طوال حياته بوصفه اختلافاً عصبياً وبيولوجياً واضحاً
خرائط الدماغ البيولوجية
3. إن دراسة خرائط الدماغ البيولوجية أفادتنا كثيراً في العامل التشخيصي. حيث أحدثت دراسة بنيوية رائدة نُشرت في عدد 5 مايو (أيار) 2026 من مجلة JAMA Psychiatry، تحولاً جذرياً في كيفية نظر الأطباء إلى هذا الاضطراب من خلال تجاوز الاستبيانات التقليدية، فباستخدام فحوصات الدماغ الهيكلية والوظيفية لآلاف المشاركين، رسم الباحثون خرائط لأنماط محددة من الاختلافات العصبية.
وحددت الدراسة ثلاثة أنواع فرعية بيولوجية متميزة لاضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة:
* النوع المعرفي The Cognitive Type. ويركز بشكل أساسي على نقص الانتباه الشديد والعجز التنفيذي في التخطيط. وفي نمط غلبة عدم الانتباه، يواجه الطفل صعوبة في التركيز، واتباع التعليمات، وتنظيم المهام وإتمامها. وقد يبدو أحياناً وكأنه لا يستمع عندما يُخاطب مباشرة، كما يمكن أن يفقد أغراضه المدرسية أو يتشتت بسهولة وينسى أداء بعض واجباته اليومية.
* النوع السلوكي The Behavioral Type. ويشمل بشكل مكثف نشاط الدوائر الدماغية المرتبطة بفرط الحركة والاندفاع. ويتميز بكثرة الحركة والتململ، وعدم القدرة على البقاء جالساً أو الانتظار حتى يأتي دوره، والتحدث بصورة مفرطة أو مقاطعة الآخرين والإجابة قبل اكتمال السؤال. وقد يتصرف الطفل أحياناً دون التفكير في نتائج تصرفاته.
* النوع العاطفي The Affective Type. وهو نوع فرعي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بخلل التنظيم العاطفي. ويؤكد هذا النوع الثالث ما يشهده الأطباء منذ سنوات، وهو أنه بالنسبة للعديد من الأفراد، فإن عدم القدرة على تنظيم العواطف الشديدة، والاندفاعات المفاجئة، والحساسية المفرطة تجاه الرفض هي سمات أساسية للاضطراب، مما يمنح الأطباء أداة تشخيصية قائمة على الدليل البيولوجي وليس السلوكي فقط.
استراتيجية العلاج الحديثة: نهج متعدد الوسائط
مثلما نضج فهمنا للاضطراب، تحولت استراتيجية علاجه بعيداً عن فلسفة «الحبة الدوائية السحرية الواحدة التي تعالج كل شيء». وتؤكد المبادئ الطبية التوجيهية الدولية الرائدة أن الرعاية المثلى يجب أن تكون متعددة الوسائط، حيث تمزج بسلاسة بين الطفرات الدوائية والعلاج السلوكي والتدخلات الرقمية المتطورة، أي أن نماذج الرعاية الصحية تكون مخصصة ومدعومة بالتكنولوجيا ومتعددة الأساليب. وتركز الاستراتيجيات الحديثة على تحقيق أقصى قدر من التحكم في الأعراض مع تقليل الآثار الجانبية والاضطرابات الحياتية على المدى الطويل.
وتُصنف الاختراقات الرئيسية التي تشكل الرعاية المعاصرة لهذا الاضطراب ضمن فئات إكلينيكية رئيسية كالآتي:
* العلاجات الرقمية DTx والألعاب الطبية. تطورت التكنولوجيا لتقدم «البرمجيات كدواء» ووسيلة علاجية تستهدف تحديداً الأنظمة العصبية المسؤولة عن تنظيم الانتباه والذاكرة العاملة. ومنها:
- ألعاب الفيديو الطبية بموجب وصفة: ويستخدم دواء EndeavorRx المعتمد من إدارة الغذاء والدواء الأميركية، محفزات حسية وتحديات حركية لاستهداف وتنشيط شبكات الانتباه في المنطقة الجبهية الجدارية بالدماغ. وتخضع النسخ المخصصة للبالغين حالياً لتجارب إكلينيكية نشطة.
- تطبيقات التدريب المعرفي: تستخدم المنصات التكيفية مثل Sincrolab خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتعديل صعوبة ألعاب التدريب المعرفي بناءً على أداء المستخدم في الوقت الفعلي، مما يبني قدرات الوظائف التنفيذية بشكل منهجي.
* استشارية في الباطنية.